METEO | Vremea se menține caldă, în București

Un bărbat din Afumați a fost arestat preventiv, după ce și-a ucis câinele și și-a bătut calul. Inculpatul nu este la prima faptă de cruzime față de animale. În primăvara anului 2021, ilfoveanul a provocat moartea calului său, prin incendiere, faptă pentru care a fost și condamnat la aproape doi ani de închisoare. Arestat preventiv […]