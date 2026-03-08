Unde pot fi reciclate gratuit hainele vechi, în București. Lista punctelor de colectare a deșeurilor textile

07:10

Câinii de pe stradă nu sunt, de obicei, greu de mulțumit. Eu chiar nu sunt, dar oamenii… ei sunt foarte pretențioși. Și tot ei au talentul ăsta să construiască locuri „pentru câini” în care pare că n-a mai intrat niciun câine de foarte mult timp. Și niciun om. Sau în unele parcă au intrat, dar […] The post INVESTIGAȚIE CANINĂ | Nu-i de joacă în țarcurile din Sectorul 2. A ce miroase în Motodrom? appeared first on Buletin de București.