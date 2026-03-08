China avertizează că ”flăcările războiului” se răspândesc şi solicită SUA să ajute la gestionarea diferenţelor înaintea întâlnirii dintre Xi şi Trump
Cel mai înalt diplomat al Chinei a prezentat ţara sa ca un apărător al păcii şi stabilităţii, în contextul războiului din Iran, adoptând în acelaşi timp un ton conciliant faţă de Statele Unite înaintea summitului mult aşteptat dintre liderii celor două naţiuni, scrie CNN.
Şoferul care a provocat accidentul de la Piteşti, soldat cu un mort şi trei răniţi, era urmărit de poliţişti întrucât nu a oprit la semnal/ El avea permisul suspendat şi era băut, având un istoric privind fapte similare # News.ro
Şoferul care a provocat accidentul de sâmbătă seară, din Piteşti, soldat cu moartea unui bărbat şi rănirea altor trei persoane, era urmărit de poliţişti întrucât refuzase să oprească la semnalul acestora. El a încercat să fugă de la locul accidentului, fiind prins de trei poliţişti aflaţi în timpul liber şi de agenţii care îl urmăreau. Tânărul de 20 de ani avea permisul suspendat şi era băut, el având şi în trecut mai multe sancţiuni pentru depăşirea vitezei legale pentru care i s-a suspendat permisul de mai multe ori. În octombrie, el fusese prins când conducea deşi permisul îi era suspendat.
China avertizează asupra unui posibil nou deficit global de cipuri, pe fondul escaladării conflictului dintre Nexperia şi filiala sa chineză # News.ro
Ministerul Comerţului din China a avertizat sâmbătă asupra riscului unei noi crize globale în lanţul de aprovizionare cu semiconductori, din cauza ”noilor conflicte” dintre producătorul olandez de cipuri Nexperia şi subsidiara sa din China, transmite Reuters.
SUA: Şase persoane, între care un băiat de 12 ani, au murit în urma tornadelor care au lovit statele Michigan şi Oklahoma # News.ro
Cel puţin şase persoane, între care un băiat de 12 ani, au murit şi peste o duzină au fost rănite după ce tornadele au lovit Michigan şi Oklahoma, în cadrul unor furtuni violente care au măturat părţi din SUA, potrivit BBC.
India majorează preţurile gazului pentru gătit, după perturbarea livrărilor din Orientul Mijlociu # News.ro
Companiile energetice din India au majorat pentru prima dată în aproximativ un an preţurile gazului petrolier lichefiat (GPL), utilizat în principal pentru gătit, pe fondul creşterii cotaţiilor globale după ce războiul dintre SUA şi Iran a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Ziua Internaţională a Femeii este celebrată în fiecare an la 8 martie şi este un eveniment care sărbătoreşte toate realizările excepţionale ale femeilor din întreaga lume.
Familiile celor şase soldaţi din Rezerva Armatei SUA care au fost ucişi săptămâna aceasta în Kuweit au asistat, sâmbătă, la repatrierea cu onoruri a celor dragi, la baza aeriană Dover din Delaware, scrie CNN.
Uniunea Europeană analizează măsuri rapide pentru reducerea costurilor energiei suportate de industrie # News.ro
Uniunea Europeană examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei, potrivit unui document consultat de Reuters.
O explozie a avut loc la ambasada SUA din Oslo, provocând pagube minore, potrivit Poliţiei # News.ro
O explozie a avut loc, duminică dimineaţă, la Ambasada SUA din Oslo, aceasta provocând pagube minore, dar nu şi victime, a declarat poliţia norvegiană, citată de Reuters.
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a cerut industriei de apărare din ţară să îşi accelereze producţia pentru a consolida securitatea naţională, invocând deteriorarea rapidă a situaţiei internaţionale, în special în Orientul Mijlociu, transmite Reuters.
Scandalul vehiculelor băncii de stat ucrainene blocate în Ungaria - Viktor Orbán: Vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria/ Avocat: Ancheta vizează suspiciuni de spălare de bani, într-un dosar penal deschis recent # News.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reţinerea a două vehicule cu bani şi aur aparţinând băncii de stat ucrainene, la Budapesta, că autorităţile vor să ştie ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria, el subliniind, în acest context, că nu se ştie nici dacă banii urmau să rămână în Ungaria sau doar erau în tranzit. El a susţinut că există „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care funcţionează şi se dezvoltă fără dificultăţi financiare, dar şi numeroşi jurnalişti şi persoane publice care exprimă poziţii pro-ucrainene, sugerând că unii dintre aceştia ar fi plătiţi pentru susţinerea exprimată. Avocatul care reprezintă banca ucraineană a declarat pentru Kyiv Post că că ancheta autorităţilor ungare privind suspiciuni de spălare de bani vizează un „autor necunoscut” într-un dosar penal deschis recent.
Trump spune că nu doreşte ca kurzii să fie implicaţi în războiul din Iran: Sunt dispuşi să intre în luptă. Dar le-am spus că nu vreau să intre # News.ro
Preşedintele SUA Donalad Trump a declarat că nu este luată în calcul intrarea kurzilor în războiul din Iran, conform BBC.
UPDATE - IDF lansează un nou val de lovituri asupra unor ţinte Hezbollah din Beirut şi atacă un lansator de rachete/ Netanyahu avertizează Libanul asupra consecinţelor dacă nu respectă armistiţiul/ Patru persoane ucise în urma atacului asupra unui hotel # News.ro
Armata israeliană (IDF) a început un nou val de lovituri împotriva infrastructurii Hezbollah din Beirut, a anunţat armata sâmbătă seară, adăugând separat că a distrus lansatorul de rachete folosit pentru a ţinti comunităţi din Galileea, informează Jerusalem Post. Anunţul a venit după mai multe tiruri de rachete lansate în cursul serii către nordul Israelului.
Trump acuză Iranul pentru bombardarea unei şcoli de fete de pe teritoriul iranian/ Human Rights Watch afirmă că atacul trebuie investigat ca posibilă crimă de război # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat, întrebat la bordul Air Force One dacă Statele Unite au bombardat o şcoală de fete din Iran, ucigând peste 175 de persoane, multe dintre ele copii, că Iranul este responsabil pentru atac, conform BBC.
Mai multe ţări din Golful Persic au raportat lovituri aeriene şi interceptări în primele ore ale dimineţii de duminică, potrivit unor mesaje publicate pe reţelele sociale de conturi guvernamentale din regiune, relatează CNN.
Trump, mesaj pentru premierul britanic: Nu avem nevoie de oameni care se alătură războaielor după ce noi am câştigat deja! # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump l-a criticat din nou pe premierul britanic Keir Starmer pentru atitudinea în cazul atacurilor lansate de State Unite împreună cu Israelul în Iran.
Trump: Trupele terestre americane ar putea fi trimise în Iran, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun” # News.ro
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că trupe americane ar putea fi trimise la sol în Iran, pe măsură ce războiul continuă, dar ar fi nevoie de un „motiv foarte bun”, relatează CNN.
Ciolacu: În situaţii de criză se vede imediat cine ştie să conducă şi cine se pierde în explicaţii. Comunicatele contradictorii şi lipsa coordonării clare arată modul în care Guvernul Bolojan şi MAE gestionează o situaţie care cere decizie rapidă # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu compară felul în care a intervenit, în noiembrie 2023, pentru repatrierea a 93 de cetăţeni români din Gaza şi, în 2024, pentru aducerea în ţară din Dubai a unui grup de 20 de copii români cu doi însoţitori cu modul în care autorităţile de la Bucureşti intervin acum pentru a-i ajuta pe românii blocaţi în Orientul Mijlociu să revină acasă. ”În situaţii de criză se vede imediat cine ştie să conducă şi cine se pierde în explicaţii”, susţine Ciolacu.
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea bască Athletic Bilbao, în etapa a 27-a din La Liga.
Peru: Haos după o explozie într-un club de noapte. Cel puţin 30 de persoane au fost rănite # News.ro
Cel puţin 31 de persoane au fost rănite într-o explozie care a avut loc dimineaţa devreme într-un club de noapte din nord-vestul statului Peru, au anunţat autorităţile sâmbătă.
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Pisa, în etapa a 28-a din Serie A.
Ciprian Ciucu, după un tur pe mai multe străzi din Bucureşti: Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare. Autoritatea publică, anemică. Poliţia locală, inexistentă. O să am de lucru! # News.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a constatat, sâmbătă, după ce a parcurs un traseu prin Bucureşti alături de reprezentanţi ai instituţiilor din subordine, că autoritatea publică este ”anemică”, iar Poliţia locală - ”inexistentă”. ”O să am de lucru!”, a menţionat el.
Bărbat, reţinut după ce l-ar fi bătut pe un şofer al unei firme de ride-sharing din Reşiţa # News.ro
Un bărbat de 38 de ani a fost reţinut de poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa, fiind suspectat că l-a bătut pe şoferul unei companii de ride-sharing.
Elias Charalambous părăseşte FCSB: “Trebuie un şoc la echipă. A fost ultima mea zi aici. S-a încheiat o poveste frumoasă” # News.ro
Tehnicianul Elias Charalambous a anunţat, sâmbătă seară, după meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-3, că părăseşte FCSB.
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Koln, în etapa a 25-a din Bundesliga.
Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, la Piteşti/ Şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit, fiind găsit de poliţişti/ El avea o concentraţie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expira # News.ro
Un bărbat a murit şi alte trei persoane au fost rănite, după ce două autoturisme s-au ciocnit, sâmbătă seară, în municipiul Piteşti. Şoferul care ar fi provocat accidentul ar fi fugit, fiind prins însă de poliţişti, care au stabilit că acesta avea o concentraţie de peste 0,8 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Un bărbat a murit în Dubai din cauza fragmentelor căzute pe maşina sa după o interceptare aeriană # News.ro
Un bărbat pakistanez a murit în Dubai după ce pe vehiculul său au căzut unele fragmente în urma unei interceptări aeriene în zona Barsha, au anunţat autorităţile, potrivit Al Jazeera.
Echipa naţională de rugby a Italiei a reuşit o victorie istorică sâmbătă, învingând echipa Angliei, pe teren propriu, cu 23-18, în cadrul Turneului celor Şase Naţiuni.
Superliga: FCSB încheie sezonul regulat cu o înfrângere, 1-3 cu Universitatea Cluj, care a urcat pe podium # News.ro
Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Superligă, ultima a sezonului regulat.
Iran: O reuniune pentru desemnarea unui nou lider suprem este aşteptată în următoarele 24 de ore # News.ro
Adunarea Experţilor, organismul iranian însărcinat cu alegerea viitorului lider suprem care va fi succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se va reuni „în următoarele 24 de ore”, a anunţat sâmbătă agenţia de presă Fars, citată de AFP.
Agenţia Christian Tour anunţă că 369 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite sunt repatriaţi cu două zboruri speciale # News.ro
Agenţia de turism Christian Tour anunţă că 369 de turişti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite sunt repatriaţi cu două zboruri speciale care urmează să ajungă la Bucureşti sâmbătă noapte.
Ponta: Avionul pe care MAE a anunţat că îl organizează pentru minori neînsoţiţi din Oman a zburat spre Bucureşti cu 14 locuri goale din 180 şi cu doar 95 de minori (mulţi însoţiţi), plus adulţi. Sintagma ticăloasă ”a încercat să se bage peste rând”, ilogi # News.ro
Fostul premier Victor Ponta, care a reclamat că fiica sa minoră, aflată singură în EAU, nu a fost lăsată să ajungă la un zbor de repatriere la solicitarea ministrului de Externe, Oana Ţoiu, susţine că avionul pe care Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat că îl organizează pentru minori neînsoţiţi din Oman a zburat spre Bucureşti cu 14 locuri goale din cele 180 şi cu doar 95 de minori (mulţi însoţiţi), plus adulţi. ”Este evident că sintagma ticăloasă «a încercat să se bage peste rând» este ilogică”, afirmă el, adăugând că nu a intervenit în niciun fel pentru ca fiica sa să fie trecută pe listă. ”Modul în care a acţionat doamna ministru Ţoiu este dezgustător şi dezonorant pentru un înalt demnitar român care avea datoria legală să asiste minorii, nu să îi abandoneze cu rea-credinţă într-o zonă de conflict”, acuză Ponta.
Preşedintele american Donald Trump, aflat în plin război cu Iranul, a lansat oficial sâmbătă, împreună cu mai mulţi aliaţi din America Latină, o „coaliţie militară” pentru „eradicarea” cartelurilor, dacă este necesar cu ajutorul rachetelor, şi a făcut din nou declaraţii agresive la adresa Cubei, relatează AFP.
Echipa greacă AEK Atena, cu Răzvan Marin integralist, a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AEL Larissa, în etapa a 24-a din campionatul Greciei.
Campioana CSM Oradea a remizat sâmbătă, în deplasare, cu formaţia CN Terrassa, scor 14-14, în manşa retur din optimile de finală ale LEN Euro Cup, şi s-a calificat în sferturile competiţiei.
Kuweitul declară forţă majoră şi reduce producţia de petrol, din cauza războiului din Orientul Mijlociu # News.ro
Kuwait Petroleum Corporation a început sâmbătă să reducă producţia de petrol şi a declarat forţă majoră, în contextul în care războiul dintre Statele Unite şi Iran a blocat transporturile energetice din Orientul Mijlociu pentru a opta zi consecutiv, transmite Reuters.
“Te iubim, Madonna”. Starul american i-a răspuns clubului Celta Vigo după mesajul de miercuri. Unde este tricoul căutat # News.ro
Starul american Madonna a reacţionat după ce clubul lui Ionuţ Radu, Celta Vigo, i-a adresat o scrisoare deschisă zilele trecute şi i-a dedicat un moment special înaintea meciului cu Real Madrid, de vineri.
Viktor Orban, mesaj pentru Zelenski: Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida” - VIDEO # News.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, el cerându-i acestuia să înceteze cu “ameninţările şi şantajul”.
Bogdan Ivan anunţă semnarea a 16 contracte, în valoare de peste 18 milioane de lei, pentru modernizarea iluminatului public în localităţi din judeţul Bistriţa-Năsăud # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că au fost semnate 16 contracte de finanţare pentru modernizarea iluminatului public în localităţi din judeţul Biistriţa-Năsăud. Valoarea totală a acestora depăşeşte 18 milioane de lei.
Ilie Bolojan: Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că se lucrează la organizarea unor noi zboruri pentru ca românii aflaţi în Orientul Mijlociu să poată reveni în ţară, arătând că la începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman, iar autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat creşterea numărului de zboruri comerciale spre Bucureşti, în funcţie de condiţiile de securitate. El a anunţat şi suplimentarea echipelor de asistenţă consulară. ”Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând”, a transmis Bolojan.
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite, primele declaraţii de la startul războiului: „Emiratele au pielea groasă şi carnea amară – nu suntem o pradă uşoară" # News.ro
Preşedintele Emiratelor Arabe Unite a declarat că ţara sa se află în război, dar este în stare bună, şi le-a transmis inamicilor că ţara nu este o pradă uşoară. Au fost primele sale declaraţii publice de la lansarea rachetelor iraniene asupra naţiunilor din Golf, în contextul atacurilor americane şi israeliene, relatează Reuters.
Echipa Petrolul Ploieşti a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, gruparea FC Botoşani, în etapa a 30-a din Superligă.
UPDATE - Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier în Bucureşti/ Maşina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism, două persoane fiind rănite uşor # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier produs în Sectorul 1 al Capitalei, după ce maşina în care se afla s-a ciocnit cu un alt autoturism. În urma impactului, două persoane aflate în celălalt autovehicul au fost rănite uşor. Potrivit reprezentanţilor ministerului, Nazare conducea autoturismul de serviciu şi se îndrepta spre un eveniment unde urma să el vorbească unor studenţi.
Preţurile petrolului au înregistrat cea mai mare creştere săptămânală din istoria contractelor futures, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu # News.ro
Preţurile petrolului au explodat în această săptămână, înregistrând cea mai mare creştere săptămânală din istoria tranzacţiilor futures, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu şi al perturbării majore a livrărilor globale de energie, relatează CNBC.
Autorităţile de la Ankara analizează posibilitatea de a trimite avioane de luptă pentru securitatea Republicii Turce a Ciprului de Nord, a anunţat postul de televiziune TRT Haber, potrivit Politico.
Echipa italiană Como a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Cagliari, în etapa a 28-a din Serie A.
Fotbal feminin: Al doilea meci, a doua victorie pentru România în calificările Cupei Mondiale 2027, 4-0 în Cipru # News.ro
Echipa naţională feminină de fotbal a României a învins sâmbătă, în deplasare, scor 4-0, reprezentativa Ciprului, în al doilea meci din calificările Cupei Mondiale feminine 2027.
„Nu ne putem imagina ce simte o persoană care trece printr-o astfel de încercare”: Mărturia emoţionantă a lui Michael Ballack despre moartea fiului său # News.ro
Este o tragedie care a emoţionat întreaga Germanie. În august 2021, Michael Ballack, fost căpitan al Bayern München şi al echipei naţionale, şi-a pierdut fiul, pe Emilio, care a murit la vârsta de 18 ani într-un tragic accident cu ATV-ul.
