Meghan Markle şi Netflix au încheiat parteneriatul

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reţinerea a două vehicule cu bani şi aur aparţinând băncii de stat ucrainene, la Budapesta, că autorităţile vor să ştie ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria, el subliniind, în acest context, că nu se ştie nici dacă banii urmau să rămână în Ungaria sau doar erau în tranzit. El a susţinut că există „un partid pro-ucrainean creat practic din nimic”, care funcţionează şi se dezvoltă fără dificultăţi financiare, dar şi numeroşi jurnalişti şi persoane publice care exprimă poziţii pro-ucrainene, sugerând că unii dintre aceştia ar fi plătiţi pentru susţinerea exprimată. Avocatul care reprezintă banca ucraineană a declarat pentru Kyiv Post că că ancheta autorităţilor ungare privind suspiciuni de spălare de bani vizează un „autor necunoscut” într-un dosar penal deschis recent.