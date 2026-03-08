Poliția Română și DNSC avertizează cu privire la tentativele de fraudă cibernetică
Rador, 8 martie 2026 07:30
Bucuria cadourilor de 8 Martie poate fi umbrită de infractorii cibernetici. Poliția Română și Directoratul Național de Securitate Cibernetică au avertizat că tentativele de fraudă se intensifică în această perioadă și recomandă atenție la mesajele care promit flori gratuite sau premii surpriză. Pentru a rămâne în siguranță, nu oferiți niciodată datele cardului prin mesaje și […]
• • •
Acum 10 minute
07:40
Președintele american Donald Trump a declarat aseară că nu este interesat să negocieze cu Iranul. El a vorbit cu reporterii de la bordul Air Force One despre posibilitatea ca războiul să se încheie doar după ce Teheranul nu va mai avea o armată funcțională sau vreo conducere rămasă la putere. Tot ieri, premierul israelian Benjamin […]
07:40
Potrivit ultimelor informaţii, un seism cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs în regiunea de graniţă dintre Grecia şi Albania, informează Centrul Național de Cercetare pentru Geoştiinţe (GFZ) din Germania. (REUTERS – 8 martie)/mbaciu/ilapadat
07:40
O secțiune dedicată lui Donato Bilancia, unul dintre cei mai complecși criminali în serie italieni din punct de vedere al escaladării și profilului psihologic, alături de figuri istorice precum Leonarda Cianciulli și Monstrul din Florența, împreună cu nume importante ale criminalității internaționale precum Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy și nemilosul Andrei Chikatilo. După Florența și […]
Acum 30 minute
07:30
Acum o oră
07:10
Motto: „Cred în capacitatea marelui public de a înțelege sensul artei și de a aprecia pe artistul care convinge cu sufletul” – Gina Patrichi Duminică, 8 martie, se împlinesc 90 de ani de la naşterea actriţei de teatru, film, teatru radiofonic şi televiziune, Gina Patrichi. Artistă înzestrată cu o frumuseţe aparte, cu o privire magnetică […]
07:10
În fiecare an, la data de 8 martie este sărbătorită Ziua Internaţională a Femeii. Această zi a fost la origini un moment de marcare a emancipării femeii, a luptei pentru drepturi egale în raport cu bărbaţii. La începutul secolului trecut, femeile lucrau majoritatea în domeniul textilelor şi al serviciilor casnice şi erau supuse discriminării sexuale […]
07:10
PORTRET: Zavaidoc – povestea dramatică de viaţă a celui mai cunoscut lăutar al României interbelice # Rador
Duminică, 8 martie, se împlinesc 130 de ani de la naşterea celebrului lăutar Zavaidoc, cel care încânta prin interpretare lumea boemă a restaurantelor bucureştene din perioada interbelică. Despre Zavaidoc se spune că era un bărbat chipeş, extrem de iubit de public, dar mai ales de femei, iar despre modul în care el trăia muzica lăutărească, […]
Acum 12 ore
22:30
Deși războiul în sine este în prim-planul știrilor, oamenii din Iran au fost uitați, afirmă un iranian pentru BBC Persian # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 martie) – În ciuda blocării internetului în Iran, BBC Persian primeşte în mod regulat mesaje text și vocale din interiorul țării – oameni care vorbesc despre viața sub atac. Unul dintre mesajele vocale era de la un bărbat de vreo patruzeci de ani, care părea foarte abătut. „Sunt îngrozit”, spune el […]
22:30
Israelul are un plan de eliminare a regimului de la Teheran şi controlează aproape complet spaţiul aerian iranian (Benjamin Netanyahu) # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 martie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Israelul are un plan bine pus la punct de eliminare a regimului de la Teheran şi controlează aproape complet spaţiul aerian iranian – a declarat, cu puţin timp în urmă, premierul Benjamin Netanyahu. Mai multe explozii s-au produs sâmbătă seară la Ierusalim […]
22:20
Mesaj transmis de premierul Ilie Bolojan despre măsurile luate de autorităţile române privind românii din Orientul Mijlociu # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 martie) Ilie Bolojan: Împreună cu întregul Guvern al României, tratăm cu cea mai mare atenție situația românilor surprinși de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, în zonele afectate de conflict. Până în acest moment, prin zboruri de repatriere asistată și prin Mecanismul European de Protecție Civilă, au fost aduși în țară peste […]
22:20
Autoritățile de la București continuă organizarea de acțiuni de evacuare a românilor din zonele afectate de conflict din Orientul Mijlociu # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 martie) – Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Gabriela Mitrovici – Autorităţile de la Bucureşti continuă să organizeze acţiuni de evacuare a românilor surprinşi în zonele afectate de conflict din Orientul Mijlociu. Premierul Ilie Bolojan a anunţat sâmbătă seară că sunt în pregătire operaţională avansată alte zboruri în următoarele zile, fie în cooperare […]
22:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 martie) – Realizator: Gabriela Mitrovici – Guvernul ar urma să adopte săptămâna viitoare bugetul pentru acest an, după ce în această săptămână au fost aduse ultimele corecturi proiectului și a fost trimis partidelor din coaliție – a spus premierul Ilie Bolojan. Documentul va fi transmis apoi Parlamentului pentru dezbatere și adoptare. […]
19:50
Comisia Electorală din Nepal a confirmat că Balendra Shah, fost cântăreț de muzică rap, urmează să devină noul prim-ministru al țării, în urma alegerilor parlamentare. Balendra Shah, în vârstă de 35 de ani, l-a învins pe KP Sharma Oli, președintele Partidului Comunist./cstoica/denisse (BBC SERVICIUL MONDIAL – 7 martie, ora 19:05)
19:30
Președintele Emiratelor Arabe Unite face primele declarații publice de când Iran a lansat atacuri împotriva statelor din Golf # Rador
Președintele Emiratelor Arabe Unite a declarat că națiunea sa se află în vreme de război, dar este bine și le-a transmis dușmanilor săi că nu este o pradă ușoară, acestea fiind primele sale comentarii publice de când Iranul a lansat rachete asupra vecinului său din Golf, în contextul atacurilor americano-israeliene. „EAU are pielea groasă și […]
19:10
Ministerul Culturii susține că obiectele de patrimoniu din Muzeul Național „George Enescu” sunt în siguranță # Rador
Ministerul Culturii susține că obiectele de patrimoniu din Muzeul Național „George Enescu” sunt în siguranță, iar lucrările de restaurare vor continua în cel mai scurt timp. Ministrul Demeter András a dispus o verificare a modului în care sunt păstrate bunurile de patrimoniu evacuate temporar din Palatul Cantacuzino, după ce publicația „Cultura la dubă” a semnalat […]
Acum 24 ore
18:20
Emiratele Arabe Unite (EAU) raportează noi atacuri cu rachete și drone, în timp ce Iranul își continuă atacurile de represalii în Golf. „Apărarea aeriană a Emiratelor Arabe Unite răspunde în prezent la amenințările cu rachete și drone din partea Iranului”, a transmis Ministerul Apărării din EAU. „Sunetele auzite sunt rezultatul interceptării de rachete și drone […]
18:10
O navă confiscată de Suedia în apele sale de la Marea Baltică a navigat sub pavilion fals și a fost suspectată de încălcarea legislației maritime și a legii naționale privind siguranța navelor din cauza lipsei sale de navigabilitate, a anunțat sâmbătă Poliția suedeză. Un membru al echipajului a fost notificat cu privire la presupusa încălcare […]
18:00
Kuweit a redus preventiv producția de țiței pe fondul atacurilor continue ale Iranului și închiderii Strâmtorii Ormuz # Rador
Kuweitul a implementat o reducere preventivă a producției de țiței și a volumului de rafinare după atacurile continue ale Iranului împotriva țării și închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, a anunțat sâmbătă Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Reducerile reprezintă un alt element de perturbare pentru industria energetică globală din cauza războiului americano-israelian împotriva Iranului, deoarece unitățile de […]
17:20
Donald Trump a anunțat sâmbătă o nouă coaliție militară pentru „eradicarea cartelurilor” din emisfera vestică # Rador
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă o nouă coaliție militară pentru „eradicarea cartelurilor” din emisfera vestică și a declarat că 17 națiuni au intrat oficial în alianță./cstoica/dstanesc (REUTERS – 7 martie)
17:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat, sâmbătă, într-un accident rutier în Capitală # Rador
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat astăzi într-un accident rutier în Capitală, soldat cu două persoane rănite ușor din celălalt autoturism. Conform unui comunicat al Poliției Rutiere, accidentul a avut loc în jurul orei 11:10, pe bulevardul Nicolae Bălcescu. Cei doi pasageri răniți au solicitat transportul la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, precizează […]
16:50
SUA au efectuat peste zece zboruri charter și au evacuat mii de americani din Orientul Mijlociu (Departamentul de Stat) # Rador
Statele Unite au efectuat peste zece zboruri charter și au evacuat mii de americani din Orientul Mijlociu de săptămâna trecută, a anunțat sâmbătă Departamentul de Stat al SUA./cstoica/denisse (REUTERS – 7 martie)
16:40
Campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete, lansată de UN Women Moldova # Rador
O campanie dedicată îmbunătățirii accesului la justiție pentru femei și fete a fost lansată în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, de către organizația ONU pentru egalitatea de gen și emanciparea femeilor, UN Women Moldova. Inițiativa face parte din campania globală „Drepturi. Justiție. Acțiune. Pentru TOATE femeile și fetele”, care promovează garantarea protecției […]
16:00
Tânăr de 18 ani, reținut de polițiști pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată # Rador
Tribunalul București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui tânăr de 18 ani, reținut ieri de polițiști pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată. Potrivit unui comunicat de presă, acesta ar fi procurat, deținut și comercializat în București cocaină, dar și canabis, plata fiind făcută în criptomonede, prin intermediul […]
15:00
Liban – Cel puțin 16 persoane ucise în estul țării în urma atacurilor israeliene, transmite Ministerul Sănătății # Rador
Ministerul libanez al Sănătății a anunțat că cel puțin 16 persoane au fost ucise, iar alte peste 30 au fost rănite în urma unor atacuri israeliene în estul țării. Agenția de presă oficială libaneză, care a raportat un bilanț mult mai mare al victimelor, a anunțat că victimele s-au înregistrat în Valea Bekaa, după ce […]
14:40
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat sâmbătă guvernul libanez să dezarmeze Hezbollah, altfel „va plăti un preț foarte mare”. „Noi (ISRAEL) nu avem pretenții teritoriale împotriva Libanului, dar nu vom accepta o situație în care ceea ce a existat timp de mulți ani – focurile de armă trase de pe teritoriul libanez către […]
14:40
Aproximativ 2.000 de firme și-au suspendat activitatea în ianuarie, cu 20% mai multe comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Din datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, mai reiese că cele mai multe companii care și-au întrerupt activitatea au fost din București și județele Cluj, Iași și Sibiu. Pe domenii de activitate, cel […]
14:40
Potrivit presei iraniene, doi clerici influenți au cerut selectarea rapidă a unui nou Lider Suprem # Rador
Potrivit relatărilor din presa iraniană, doi clerici influenți au cerut selectarea rapidă a unui nou Lider Suprem, pentru a conduce națiunea în contexul atacurilor americane și israeliene. De la asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, un consiliu din trei membri este răspunzător de conducerea țării până când se face o nouă desemnare. Unii clerici susțin că procesul […]
14:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat sâmbătă că armata trebuie să fie loială Partidului Comunist și să elimine corupția, potrivit agenției oficiale de presă Xinhua. „Nu există niciun loc unde corupția să se ascundă”, a spus Xi. „Lupta împotriva corupției trebuie să continue.” Declarațiile sale vin în contextul întâlnirilor anuale ale celor mai importante organe […]
12:50
Nou record în sectorul energetic – România a înregistrat ieri cea mai mare producție de energie solară. La miezul zilei, parcurile fotovoltaice au generat peste 2.000 de Megawați-oră, asigurând aproape 30% din totalul energiei produse la nivel național. Abundența de curent a dus prețurile pe piața spot la 0 lei timp de șase ore, o […]
11:40
39 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte, iar patru dintre ele au avut nevoie să fie duse cu ambulanțele la spital. Dispeceratul Național Salvamont anunță că s-au primit 27 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani, cele mai multe pentru cei din Sinaia, […]
11:40
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că țara sa nu se va preda niciodată, în contextul în care armata iraniană continuă schimbul de lovituri cu Israelul și lansează foc de represalii către mai multe state din Golful Persic. Pezeshkian a vorbit la mai puțin de o zi după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, […]
11:30
Sirenele de alarmă au răsunat sâmbătă în Bahrain, iar pe telefoanele mobile din Doha, capitala Qatarului, a fost trimisă o alertă de securitate. „Nivelul de amenințare de securitate este ridicat”, au transmis autoritățile din Qatar în textul alertei. „Toată lumea trebuie să rămână în interior, să evite ieșirile și să stea departe de ferestre și […]
11:30
Poliția a desfășurat o acțiune de control masivă care a vizat vehiculele cu volan pe partea dreaptă # Rador
Șoferii care conduc mașini cu volan pe dreapta au fost sancționați la nivel național. Poliția a desfășurat o acțiune de control masivă care a vizat vehiculele cu volan pe partea dreaptă, după ce o analiză a arătat că 8 din 10 accidente în care sunt implicate aceste mașini se produc din vina șoferilor. Într-o singură […]
11:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis condoleanțe președintelui Iranului, Masoud Pezeshkian, pentru numeroasele victime civile rezultate în urma „agresiunii armate israeliano-americane împotriva Iranului” și a cerut oprirea imediată a ostilităților, a anunțat Kremlinul. Într-o convorbire telefonică târziu purtată vineri cu Pezeshkian, Putin și-a exprimat profunda compasiune pentru uciderea liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei, a […]
10:10
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat sâmbătă că consiliul temporar de conducere a ţării a aprobat suspendarea atacurilor împotriva țărilor vecine, cu excepția cazului în care Iranul este atacat de acele țări. Anunțul a venit în timp ce Iranul continua să lanseze atacuri în regiune, ca răspuns la loviturile americano-israeliene asupra Republicii Islamice./mbrotacel/cpodea REUTERS – […]
10:00
Șeful Băncii Naționale a Ucrainei (NBU), Andri Pişni, a explicat situația privind reținerea mașinilor de transport valori ale Oşceadbank (bancă de stat ucraineană, n.r.) pe teritoriul Ungariei. Potrivit acestuia, încărcătura transportată de angajaţii ucraineni ai băncii a fost legal întocmită, iar transportul de numerar între bănci reprezintă o practică standard, odată cu declanşarea războiului din […]
10:00
Trafic întrerupt pe DN 1, în stațiunea Bușteni, din cauza unui camion care a intrat într-un parapet # Rador
Traficul este întrerupt acum pe DN 1 Ploiești-Brașov, în stațiunea Bușteni, în județul Prahova. Un camion a intrat într-un parapet și a rămas blocat pe sensul de mers spre Brașov. În urma accidentului, șoferul este evaluat medical. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers, până la extragerea autovehiculului de pe suprafața de rulare. […]
10:00
Compania Vel Pitar România a inițiat retragerea de pe piața a unor loturi de pâine după depistarea unui corp străin într-un caz izolat. Este vorba despre cantități limitate de Pâine Domnească albă de 1 kg, cu date de expirare 6, 7, 11, 16 și 17 martie, și de Pâinea Extra Albă de 600 grame, lotul […]
08:30
America şi-ar putea atinge „obiectivele realizabile” în Iran în patru-şase săptămâni (Casa Albă) # Rador
Administraţia preşedintelui american, Donald Trump, a declarat că America şi-ar putea atinge „obiectivele realizabile” în Iran în patru-şase săptămâni. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a declarat că forţele americane şi cele israeliene se află deja „mult pe calea dobândirii controlului în spaţiul aerian al Iranului”. Preşedintele Trump a spus că „predarea necondiţionată” a Teheranului […]
08:30
Banca Centrală a Ucrainei va furniza băncilor dolari și euro în numerar, după incidentul din Ungaria # Rador
Banca Națională a Ucrainei (NBU) a anunţat că, pe fondul reținerii unor angajaţi ai băncii de stat Oşceadbank pe teritoriul Ungariei, a decis să furnizeze băncilor valută în numerar în schimbul valutei pe care acestea o dețin în conturi. Un comunicat remis pe 6 martie, NBU precizează că, dacă va fi necesar, va transforma valuta […]
08:20
Teheranul a fost zguduit de o nouă noapte de bombardamente grele, după ce Israelul a început un nou val de atacuri asupra „infrastructurii regimului” din capitala iraniană. Televiziunea de stat a raportat explozii puternice la Aeroportul Mehrabad din vestul oraşului. Imagini distribuite pe reţelele de socializare online au arătat nori mari de fum în zona […]
08:20
Avocatul Poporului contestă la CCR mai multe prevederi incluse în ordonanța de urgență privind reforma în administrație # Rador
Avocatul Poporului contestă la Curtea Constituțională mai multe prevederi incluse în ordonanța de urgență prin care guvernul a adoptat reforma în administrație. Sunt contestate măsuri cuprinse în opt articole ale legii, despre care Avocatul Poporului susține că încalcă principiul securității juridice și al previzibilității normei, principiul legalității în drepturi, asigurarea protecției sociale și a persoanelor […]
08:10
Prețul combustibililor la nivel internațional se menține ridicat, ca efect al tensiunilor din Orientul Mijlociu # Rador
Prețul combustibililor la nivel internațional se menține ridicat, ca efect al tensiunilor din Orientul Mijlociu, în condițiile în care țițeiul Brent ajunsese să fie cotat aseară la 94 de dolari pentru un baril, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani. Se întâmplă și la noi, astfel că, spre exemplu, în capitală, preţul unui litru […]
Ieri
07:10
La 36 de kilometri de oraşul Târgu-Jiu, reşedinţa judeţului Gorj, în oraşul Tismana, la poalele munţilor Vâlcan şi Godeanu, pe dealul Stârminei, se află Mănăstirea Tismana, cel mai vechi aşezământ monahal din Ţara Românească, care a avut un rol esenţial în păstrarea credinţei ortodoxe de-a lungul a peste 600 de ani. Mănăstirea Tismana, cu hramul […]
6 martie 2026
21:20
La microfon, Angelica Dan
19:50
Autoritățile iraniene au emis amenințări directe împotriva cetățenilor pe fondul continuării atacurilor SUA-Israel, avertizând că forțele de securitate vor folosi forța letală împotriva protestatarilor, inclusiv a minorilor, și a „potențialilor hoți”. Joi, postul public de televiziune IRIB a difuzat un interviu cu un membru al Comisiei parlamentare pentru securitate națională din Iran, care a avertizat […]
19:10
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că „Cuba va cădea foarte curând”, într-o nouă amenințare la adresa insulei comuniste, care se confruntă deja cu un blocaj energetic din partea SUA. „Ei vor foarte mult să încheie un acord”, a declarat Trump pentru CNN într-un interviu acordat la o zi după ce a sugerat că se va […]
19:10
Armata israeliană a declarat vineri că a identificat lansări „simultane și coordonate” de rachete de către Iran și gruparea militantă libaneză Hezbollah, cu scopul de a copleși apărarea aeriană israeliană. Armata israeliană „a identificat ieri atacuri simultane și coordonate între Iran și Hezbollah, lansări simultane de rachete atât din Iran, cât și din Liban, în […]
18:20
18 state europene au solicitat activarea mecanismului comunitar de protecție civilă pentru organizarea evacuării cetățenilor europeni # Rador
Emisiunea: „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – 18 state europene, printre care și România, au solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru organizarea de zboruri care să evacueze cetățeni europeni. Comisia Europeană și serviciile consulare se coordonează de la Bruxelles. Corespondentul Radio România Actualități, Bogdan Isopescu, are detalii. Reporter: În acest moment, […]
17:50
Avocatul Poporului sesizează CCR cu privire la o serie de prevederi prin care guvernul a promovat reforma din administrație # Rador
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu privire la mai multe prevederi cuprinse în ordonanța de urgență prin care guvernul a promovat reforma din administrație. Sunt contestate măsuri cuprinse în opt articole ale legii, despre care Avocatul Poporului susține că încalcă principiul securității juridice și al previzibilității normei, principiul egalității în drepturi, asigurarea protecției sociale […]
