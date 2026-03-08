Poliția Română și DNSC avertizează cu privire la tentativele de fraudă cibernetică

11:40

39 de persoane au fost salvate în ultimele 24 de ore de pe munte, iar patru dintre ele au avut nevoie să fie duse cu ambulanțele la spital. Dispeceratul Național Salvamont anunță că s-au primit 27 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani, cele mai multe pentru cei din Sinaia, […]