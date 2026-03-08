Zeci de victime în Sudan după atacuri cu drone asupra a două piețe controlate de RSF

11:30

Șoferii care conduc mașini cu volan pe dreapta au fost sancționați la nivel național. Poliția a desfășurat o acțiune de control masivă care a vizat vehiculele cu volan pe partea dreaptă, după ce o analiză a arătat că 8 din 10 accidente în care sunt implicate aceste mașini se produc din vina șoferilor. Într-o singură […]