Fenomenul Liviu Antal! Dublă în Lituania, acolo unde este legendă. La câte goluri a ajuns
Sport.ro, 8 martie 2026 08:50
Fostul internațional român are 36 de ani.
Acum 10 minute
09:10
Fotbalistul cu două meciuri și un trofeu de campion la FCSB a debutat perfect ca antrenor la CS Dinamo! # Sport.ro
Florin Bratu a plecat din Ștefan cel Mare la Metaloglobus.
Acum 30 minute
09:00
FCSB a rămas fără antrenor după ce Elias Charalambous a demisionat de la echipa campioană în urma eșecului cu Universitatea Cluj, scor 1-3.
09:00
Surpriză imensă în SuperLiga: un antrenor cu două titluri la CFR Cluj e gata să semneze cu Botoșani # Sport.ro
FC Botoșani este la un pas să aducă un nume greu pe banca tehnică pentru play-out.
08:50
Acum o oră
08:30
DC United a avut meci cu Inter Miami în MLS.
08:30
Gigi Becali riscă să piardă o avere de la FIFA. Ngezana refuză operația: „Băi, nebunule!” # Sport.ro
Siyabonga Ngezana refuză intervenția chirurgicală la menisc, iar FCSB riscă să piardă 500.000 de euro de la FIFA, deoarece fundașul ar putea rata convocarea pentru Cupa Mondială din 2026.
08:30
Marius Șumudică este pe cale să se despartă de Al Okhdood, formația saudită pe care a preluat-o în urmă cu doar două luni.
Acum 2 ore
08:00
Piloții Mercedes jubilează după cursa din Australia: "Luptă incredibilă". Leclerc, reacție sinceră după ce strategia Ferrari l-a încurcat # Sport.ro
Prima cursă din sezonul 2026 din Formula 1 s-a încheiat cu victoria celor de la Mercedes AMG. George Russell și Andrea Kimi Antonelli au ocupat primele două poziții.
08:00
Elias Charalambous și-a dat demisia de la FCSB, la aproape trei ani după preluarea mandatului de antrenor principal la formația roș-albastră.
07:40
Sezonul 2026 din Formula 1 a debutat într-un mod extrem de spectaculos, în Australia. Mercedes AMG a confirmat prestația din calificări și a obținut primele două poziții, dar Ferrari a ținut aproape. Strategia celor două echipe a făcut diferența.
Acum 8 ore
01:30
Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile # Sport.ro
FCSB trece printr-o perioadă de reorganizare.
Acum 12 ore
01:00
FCSB va avea un sezon de play-out cu multe schimbări.
00:00
La 55 de ani, românul traversează cel mai slab mandat pe care l-a avut în ultima perioadă.
7 martie 2026
23:40
FCSB a suferit o înfrângere surprinzătoare cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
23:30
Rădoi, la FCSB, ar redeschide „cutia pandorei“: ce pățit la ultima sa colaborare cu Becali # Sport.ro
Fostul mijlocaș s-a umplut de bani, la formația patronată de Gigi Becali, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Și, totuși, când s-a așezat pe banca tehnică, relația n-a mai funcționat, la fel ca-n perioada în care Mirel era liderul din teren.
23:20
Pleacă și Florin Tănase de la FCSB? „Decarul” a surprins pe toată lumea după demisia lui Charalambous # Sport.ro
FCSB a pierdut cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
23:10
FCSB a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere pe teren propriu, 1-3 cu „U” Cluj, în etapa a 30-a din SuperLiga.
23:10
Cipriotul de 45 de ani a venit în România ca un antrenor anonim și a plecat acum, făcându-și un CV „beton“, între timp.
23:00
FCSB pregătește schimbări majore după înfrângerea cu FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga.
22:50
FCSB va aborda play-out-ul Superligii cu un alt staff tehnic.
22:50
FCSB, învinsă de U Cluj, scor 1-3, sâmbătă seara, în ultima etapă a sezonului regular.
22:50
Singurii doi jucători de la FCSB care au scăpat de furia lui Becali: „L-ați lăsat singur în război!” # Sport.ro
FCSB a pierdut cu „U” Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, iar reacția patronului Gigi Becali a fost extrem de dură.
22:30
Gigi Becali a intrat în direct la TV după FCSB - U Cluj 1-3 și a recunoscut: "Îmi pare rău că nu l-am scos pe ăla!" # Sport.ro
FCSB - U Cluj 1-3, sâmbătă seara, în ultima etapă a sezonului regular.
22:30
Fostul jucător al roș-albaștrilor a tras un semnal de alarmă, înainte ca echipa campioană să abordeze a doua parte a Superligii, în play-out.
22:30
FCSB a pierdut surprinzător cu FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga, iar reacția lui Gigi Becali nu a întârziat.
22:20
Adrian Mutu, verdict dur după FCSB – „U” Cluj 1-3: „Cel mai slab sezon din era Gigi Becali” # Sport.ro
Adrian Mutu a analizat înfrângerea suferită de FCSB în fața celor de la FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă din sezonul regulat al SuperLiga.
22:00
Pe Arena Națională s-a jucat un meci care a confirmat: Universitatea Cluj va fi o pretendentă la titlu, în acest sezon.
22:00
FCSB, în cădere liberă! Este doar a treia oară în istorie când bucureștenii pățesc așa ceva # Sport.ro
FCSB a cedat în fața celor de la FC Universitatea Cluj, scor 1-3, în ultima etapă din sezonul regulat al SuperLiga. Partida s-a disputat pe Arena Națională.
21:40
Pe Arena Națională, formația bucureșteană ne-a arătat, încă o dată, de ce a ajuns în play-out.
21:20
După primele 45 de minute ale meciului FCSB – Universitatea Cluj, latifundiarul din Pipera s-a lămurit ce are de făcut.
21:10
Fostul atacant al echipelor FC Rapid București, CFR Cluj și FC Botoșani este aproape de un nou angajament.
21:00
Campioana CSM Oradea a remizat sâmbătă, în deplasare, cu formaţia CN Terrassa, scor 14-14, în manşa retur din optimile de finală ale LEN Euro Cup, şi s-a calificat în sferturile competiţiei.
20:50
Răzvan Marin, de la extaz la agonie și înapoi: AEK, killerul Craiovei în Europa, meci dramatic în Grecia # Sport.ro
Internaționalul român a fost integralist, din nou, pentru AEK Atena.
20:30
Internaționalul român a fost integralist într-o partidă de povestit nepoților.
20:20
Basarab Panduru este sigur că Petrolul Ploiești nu va retrograda la finalul acestui sezon.
Acum 24 ore
20:00
Caz de Dosarele X în fotbalul românesc: nici Hitchcock n-ar fi regizat un asemenea horror! # Sport.ro
Superliga noastră oferă o poveste dramatică, în acest sezon.
19:50
Sezonul regulat al SuperLigii se încheie, iar clasamentul este condus de Universitatea Craiova, cu 59 de puncte, urmată de Rapid (55) și Dinamo (52).
19:20
Costel Gâlcă nu se teme de Craiova înainte de duelul din Giulești! Ce a spus la conferința de presă # Sport.ro
Rapid și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la ora 20:00, pe stadionul Giulești, în cadrul etapei a 30-a din SuperLiga.
19:10
Legendarul Ballack a rupt tăcerea, după tragedia care i-a schimbat viața: „E prea greu să vorbesc…“ # Sport.ro
Fostul internațional german, vicecampion mondial în 2002, a acordat primul interviu, la aproape cinci ani după o tragedie imensă.
19:00
Rapid a anunțat oficial punerea în vânzare a abonamentelor pentru meciurile de pe teren propriu din play-off-ul SuperLigii.
18:50
Tehnicianul român e pe cale să înceapă noua sa aventură arabă, la o echipă pe care trebuie să o ridice în clasament.
18:30
FCSB - „U” Cluj se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:00
Războiul din Orientul Mijlociu își pune amprenta și asupra sportului.
17:40
Cristi Chivu, în cursă spre titlu în Serie A.
17:40
Liverpool dă lovitura! Mijlocașul de 90.000.000 de euro a semnat: „A fost o decizie ușoară” # Sport.ro
Liverpool și-a securizat unul dintre cei mai importanți jucători pentru următorii ani.
17:40
Chiar dacă a ajuns la Al-Arabi, în Qatar, de Cosmin Contra (50 de ani) se pomenește, periodic, în Arabia Saudită.
17:30
Probleme în atletism, la cel mai înalt nivel.
17:20
Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Manchester City ar putea părăsi clubul la finalul sezonului.
16:50
În Rwanda, tehnicianul de 50 de ani trăiește o experiență atipică pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman (Sudan). Din toate punctele de vedere!
16:50
Internaționalul român a „explodat” în Italia și a sărit la gâtul arbitrului! Riscă o suspendare gravă # Sport.ro
Scene incredibile în Campionato Primavera 1, campionatul de tineret din Italia.
