Tornade devastatoare în SUA: Morți și zeci de case distruse în Michigan și Oklahoma
Cotidianul de Hunedoara, 8 martie 2026 09:50
Tornadele au lovit puternic Michigan și Oklahoma, producând pagube materiale și victime.
Acum 15 minute
10:10
Este considerată modelul suprem de sfințenie și feminitate în creștinism, însă virtuțile sale nu sunt doar calități morale, ci reflectări ale unei vieți trăite în deplină comuniune cu voia divină.
10:10
„Când bărbatul dă cu pumnul în masă e lider, femeia e o nebună care trebuie ținută în frâu” – Aluziva INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Aluziva se alătură campaniei „Pe aceeași treaptă" pentru a demonta eticheta de „isterică" lipită femeilor vocale.
10:10
Cuvinte de laudă la adresa Georgie Meloni, prim-ministrul Italiei, aduse de Donald Trump, președintele SUA.
Acum o oră
09:50
Tornade devastatoare în SUA: Morți și zeci de case distruse în Michigan și Oklahoma # Cotidianul de Hunedoara
Tornadele au lovit puternic Michigan și Oklahoma, producând pagube materiale și victime.
Acum 2 ore
09:20
Uniunea Europeană ia în calcul reducerea mai multor tipuri de taxe pentru a diminua prețurile la energie
08:40
Un șofer a omorât un om și a spitalizat alte trei persoane. Avea permisul suspendat # Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr de 20 de ani, cu permisul suspendat și băut, a provocat un grav accident rutier la Pitești.
Acum 4 ore
08:10
A noua zi de război în Iran. Zgârie-nori în flăcări într-o zonă populară din Dubai # Cotidianul de Hunedoara
Luptele din Orientul Mijlociu se intensifică, conflictul ajungând în cea de-a noua zi.
08:00
Feministele extremiste vor să fie mai presus decât bărbații. Sau ce refuză, de fapt, să vadă unii dintre noi # Cotidianul de Hunedoara
Astăzi este Ziua Femeii, iar cu ocazia lunii martie, am desfășurat o campanie despre egalitatea de gen. Pentru că noi considerăm că este nevoie să vorbim despre asta, având în vedere că România este pe ultimul loc în clasamentul indexului egalității de gen din Uniunea Europeană. Nu am putut să nu anticipez comentariile care vor apărea, […]
07:10
Pe 8 martie 1979, în Iranul revoluției islamice, celebrarea Zilei Internaționale a Femeii s-a transformat într-un uriaș marș de protest imediat după introducerea obligativității vălului islamic. La Teheran, mii de femei au ieșit pe străzi vreme de 6 zile, până când protestele au fost înăbușite de miliții islamiste.
07:10
"Am căutat ca prin fiecare poveste imaginată să iluminăm o scenă semnificativă din viața acestor femei. Dar, mai ales, am căutat să găsim acel cifru de sens și de emoție care să inspire mai departe..."
Acum 6 ore
06:10
Jamila: „Bucătăria nu a fost niciodată o insultă”. Cum a transformat Geanina Staicu-Avram „mersul la cratiță” în succes – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Geanina Staicu-Avram se alătură campaniei „Pe aceeași treaptă" și ne arate cum a transformat o jignire veche într-un succes modern. Jamila ne-a povestestit despre drumul ei de la o cameră simplă la milioane de fani și ne învață că nicio pasiune nu este „prea mică" dacă o faci cu drag.
Acum 12 ore
22:00
Mesaj dur transmis de Viktor Orban președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Acum 24 ore
20:20
Din păcate nu avem prea mult timp să respirăm zilele acestea! Faptul că Donald Trump a dat startul unei curse spre reconfigurarea ordinii mondiale era deja un truism, după debutul celui de-al doilea mandat al acestuia la Casa Albă! O perioadă marcată de repoziționări strategice care au bulversat aliații europeni din NATO, de la necesitatea […]
19:50
Sindicatul Federația „Solidaritatea Sanitară" a realizat o cercetare referitoare la gradul de satisfacție pe care-l au angajații spitalelor de stat.
19:00
De multe ori, un bărbat încearcă să plece dintr-o relație, dar face totul astfel încât să nu pară el vinovat. Iată câteva semne frecvente care pot apărea înaintea unei despărțiri.
18:10
Tot mai multe studii vorbesc despre impactul pozitiv pe care îngrijirea pisicilor îl poate avea asupra stării emoționale a stăpânilor.
18:10
Considerată model de demnitate, sacrificiu și putere spirituală, Maria Brâncoveanu a fost și este evocată și pe data de 8 Martie, de Ziua Femeii, ca simbol al mamei creștine și soției devotate.
17:40
MAI dă startul reformei în administrație. Posturi eliminate din prefecturi # Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat inițierea procedurilor de micșorare a schemelor de personal din toate prefecturile din țară.
17:00
"Multă vreme, oamenii au putut spune: casa mea, grădina mea, mașina mea și vacanța mea. Acum, brusc, toate acestea nu mai există", spune candidatul AfD în Baden-Wurttemberg
17:00
Un oraș incapabil să-și transporte locuitorii. Povestea metroului din București # Cotidianul de Hunedoara
Construirea metroului din București a reprezentat o provocare și o mobilizare fără precedent pentru cei care au luat parte la realizarea sa.
16:10
I-am cucerit pe americani. Cum a ajuns o producție „made in Romania” hitul momentului în SUA – Cristian Bostănescu INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Inspirat din fapte reale, The Gray House urmărește prima rețea de spionaj feminin din Războiul Civil American. Serialul face furori pe Prime Video în SUA, unde a urcat pe locul 3 în topul audiențelor. În România, producția este așteptată pe micile ecrane.
15:40
Despre cartea cu Dej mi-a sugerat că pot să mă spăl în urechi cu ea, fiindcă a fost tipărită într-un tiraj imens. În schimb, cea cu Ana Pauker este aproape unică.
15:40
În cea de-a opta zi a războiului din Orientul Mijlociu, ostilitățile continuă să se intensifice.
15:20
Datele Ministerului Afacerilor Externe de la București arată că 14.000 de români sunt în atenția Celulei de Criză, aflându-se în zona de conflict din Orientul Mijlociu.
14:00
SURSE Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier. Doi italieni au ajuns la spital # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul nu ar fi acordat prioritate.
14:00
Ministrul Sănătății: „Este absurd să scrie pe diploma ta medic și să nu poți face nimic cu ea” – INTERVIU despre stagiatură # Cotidianul de Hunedoara
„În momentul de față absolvenții la medicină generală ca să poată practica activitate medicală sunt obligați să dea examenul de Rezidențiat, să intre în Rezidențiat, din Rezidențiat, după x ani, în funcție de specialitate, devin medici specialiști, după care medici primari. Este singura formă în care dipoma de licență pe care scrie medic doctor să poată fi valorificată. Este absurd ca pe o diplomă pe care scrie medic absolventul cu diploma respectivă să nu poată să facă absolut nimic."
13:10
Între timp, compania Emirates și-a reluat deja zborurile de pe aeroportul din Dubai.
12:50
România și Republica Moldova vor planta o pădure comună. Când și unde va avea loc evenimentul # Cotidianul de Hunedoara
„Este mai mult decât o acțiune de plantare. Este un semnal că protecția naturii nu se oprește la granițe, iar pădurile viitorului se construiesc prin colaborare".
12:40
VIDEO N-a ajuns ministru, dar măcar e influencer. Rectorul care face reclamă la o sală de sport # Cotidianul de Hunedoara
Rectorul a transmis ulterior că nu are un contract de publicitate cu sala de sport respectivă.
12:10
Ce le spui celor dragi prin florile de primăvară. Mic ghid pentru a nu da greș # Cotidianul de Hunedoara
Florile de primăvară sunt mai mult decât un cadou frumos. Ele sunt mesaje colorate. De la ghiocelul care aduce speranță, până la lalelele care vorbesc despre iubire sau freziile care arată încredere, fiecare floare are povestea ei.
12:10
INTERVIU Cât de relevant mai este Flancul Estic pentru Donald Trump? Îi deranjează pe americani propunerea Franței pentru România? – Radu Magdin # Cotidianul de Hunedoara
„Alinierea factorilor care au făcut posibil „momentul de neîncredere" (manifestat în plan public prin discursul vicepreședintelui Vance de la Munchen și prin decizia în cazul Visa Waiver) a trecut. Valoarea României ca aliat rezidă în ce poate livra economic, militar, strategic, tehnologic și pozițional".
11:50
Mai multe loturi de pâine, retrase de pe piață. Pot prezenta fragmente de plastic # Cotidianul de Hunedoara
Produsele pot fi returnate în magazine, unde va fi returnată contravaloarea.
11:40
„Presupun că mulți cititori știu suficient de multe și despre alte campanii ale aceluiași ong. La aniversarea celor 10 ani, Declic chiar s-a mîndrit cu cîteva dintre ele. Sună ca niște denumiri de bătălii dintr-o carte de istorie recentă".
11:10
Este o datorie morală ca noțiunile specifice AI să fie explicate pe înțelesul tuturor. Educația digitală este singurul scut eficient împotriva manipulării și a panicii induse de neștiință.
11:00
Președintele Iranului își cere scuze țărilor vecine pe care le-a atacat. Ce condiție a pus ca atacurile să nu mai continue # Cotidianul de Hunedoara
„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran".
10:50
Sute de amenzi date într-o singură zi. Verificări maraton la mașinile cu volan pe partea dreaptă # Cotidianul de Hunedoara
Polițiștii au verificat aproximativ 900 de autovehicule cu volan pe partea dreaptă într-o singură zi.
10:30
Bărbatul care a amenințat cu moartea un medic de la „Marius Nasta”, reținut # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul urmează să fie prezentat unui procuror.
Ieri
10:10
Judecător CSM, ironii după scandalul Ponta-Țoiu: „Președintele va organiza un referendum, Recorder va lansa documentarul «Externele acaparate»” # Cotidianul de Hunedoara
Judecătorul face o paralelă cu scandalul din justiție, izbucnit după documentarul „Justiție capturată" al Recorder.
10:00
De ce vor tinerii să vadă filme de dragoste cu povești vechi de secole.
09:40
Atacul a vizat, printre altele, obiective militare iraniene și lansatoare de rachete.
09:20
A apărut „metoda ANAF”. Cum a fost păcălită o femeie de afaceri să plătească 100.000 de euro unor escroci # Cotidianul de Hunedoara
Prejudiciul a fost recuperat.
09:00
Bucureștiul riscă să intre în incapacitate de plată. Ciucu cere coaliției să adopte mai repede bugetul # Cotidianul de Hunedoara
„În luna aprilie avem un vârf de plată de 150 de milioane".
08:40
Oana Țoiu, despre fiica lui Ponta: Consulul din Dubai mi-a spus despre „cazul special al unei minore neînsoțite” # Cotidianul de Hunedoara
Fiica lui Victor Ponta a ajuns, între timp, în țară.
08:30
Zborurile permise vor fi doar cele de evacuare și transport marfă.
08:30
Ministerul Finanțelor: Agenția Moody’s Ratings validează măsurile economice ale Guvernului # Cotidianul de Hunedoara
„Analiza Moody's confirmă faptul că România deține o economie stabilă și un grad de dezvoltare care ne oferă o poziție competitivă în regiune".
08:10
VIDEO „Bucurați-vă! Ați avut șansă să fiți lângă un război”. Mesajul halucinant al consulului Badea pentru elevii blocați în Dubai # Cotidianul de Hunedoara
Elevii s-au întors în țară ieri.
08:10
Ambele jucătoare au obținut câte 65 de puncte WTA.
06:10
Fondatorul republicii islamice și liderul revoluției, ayatollahul Ruhollah Khomeini, a gândit, a pregătit și a pus în practică, începând cu 1979, o formă de guvernare despre care știa că nu poate rezista decât dacă autoritatea clericală, mai ales liderul suprem, primește și un braț de fier care să aibă în ADN ideologia teocratică și conceptul vellayat-e fariq (guvernarea juristului Islamic).
06:00
VIDEO ”Nu pot să fiu ipocrit să spun că aș refuza” – liderul care admite interesul pentru șefia SRI # Cotidianul de Hunedoara
Mircea Abrudean, președintele Senatului din partea PNL, este una dintre variantele analizate de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI, susțin surse politice pentru Cotidianul.
6 martie 2026
22:00
Pe întreg parcursul anului 2026, românii cu venituri modeste vor beneficia de un sprijin de 50 de lei pe lună pentru facturile la energie.
