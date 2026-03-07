VIDEO „Bucurați-vă! Ați avut șansă să fiți lângă un război”. Mesajul halucinant al consulului Badea pentru elevii blocați în Dubai

15:40

PSD invocă un nou motiv de nemulțumire în interiorul coaliției: bugetul. Este nemulțumit că premierul nu ține cont de măsurile pe care le propune în pachetul de solidaritate și îl acuză chiar că blochează crearea bugetului. Mai mult, PSD nu se sfiește să îl amenințe pe premier fie cu ieșirea de la guvernare, fie cu schimbarea sa din funcție. Dar oare chiar își dorește PSD asta?