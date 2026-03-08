Ce moștenim fără să știm: despre psihogenealogie și trauma transgenerațională

14:00

„În momentul de față absolvenții la medicină generală ca să poată practica activitate medicală sunt obligați să dea examenul de Rezidențiat, să intre în Rezidențiat, din Rezidențiat, după x ani, în funcție de specialitate, devin medici specialiști, după care medici primari. Este singura formă în care dipoma de licență pe care scrie medic doctor să poată fi valorificată. Este absurd ca pe o diplomă pe care scrie medic absolventul cu diploma respectivă să nu poată să facă absolut nimic."