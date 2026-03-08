Muzica îți protejează creierul: metodă simplă și eficientă pentru protejarea memoriei
Jurnalul.ro, 8 martie 2026 12:50
Muzica nu este doar o sursă de relaxare sau bună dispoziție. Cercetările recente arată că ascultatul frecvent al muzicii poate reduce semnificativ riscul de demență și poate proteja creierul împotriva declinului cognitiv.
În săptămâna 9-15 martie 2026, relațiile devin mult mai bune pentru cinci semne zodiacale. Săptămâna începe cu trecerea asteroidului Vesta în Pești luni, 9 martie, aducând o energie dedicată relației voastre. Când asteroidul Ceres intră în Taur duminică, 15 martie, această energie se intensifică.
12:50
12:30
Gardienii Revoluției Iraniene spun că pot rezista cel „puțin șase luni într-un război intens” # Jurnalul.ro
Gardienii Revoluției din Iran spun că armata țării poate rezista cel puțin șase luni într-un război intens cu Statele Unite și Israelul.
12:10
Persoanele născute sub energia Racului, profund hrănitor, și a Leului, dornic de lumina reflectoarelor, sunt creative, orientate spre acțiune, reflectând atmosfera strălucitoare și însorită a acestei luni de la mijlocul verii.
11:50
Cum au apărut numele de familie românești cu terminația „-escu”: Ce înseamnă acest sufix # Jurnalul.ro
Multe nume de familie românești se termină cu sufixul „-escu”, dar puțini știu că acesta ascunde o istorie interesantă și o semnificație clară legată de descendență.
11:30
Donald Trump spune că, din punctul său de vedere, Iran ar fi responsabil pentru explozia care a lovit o școală de fete din Minab.
11:30
Motorina din România se apropie de 10 lei/litru. De ce crește dieselul în Europa mai repede decât petrolul # Jurnalul.ro
Motorina se scumpește mult mai rapid decât petrolul pe piețele europene, iar România ar putea vedea creșteri importante la pompă. Pragul de 10 lei pe litru devine un scenariu realist în următoarele săptămâni.
11:20
Premierul Ilie Bolojan, mesaj de 8 Martie: „La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! Vă mulțumesc” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a postat duminică, 8 martie, pe Facebook, un mesaj de apreciere cu prilejul Zilei Femeii, în care le-a mulțumit pentru rolul lor important în familie, comunitate, serviciile publice și în companii.
11:10
Horoscop luni, 9 martie 2026. Decizii importante și oportunități neașteptate pentru mai multe zodii # Jurnalul.ro
Horoscopul zilei de luni, 9 martie 2026, aduce energie puternică pentru schimbări importante. Unele zodii primesc vești bune în carieră și bani, în timp ce altele trebuie să ia decizii decisive.
11:10
Bucureștenii vor avea parte de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în intervalul 8-10 martie, potrivit prognozei meteorologice pentru municipiul București.
10:50
Cei 40 de muncenici, 9 martie 2026: Tradiții și superstiții în diferitele zone ale României # Jurnalul.ro
În fiecare an, pe 9 martie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, sărbătoare care marchează și începutul anului agricol. Ziua este însoțită de numeroase obiceiuri și credințe păstrate din generație în generație, de la prepararea mucenicilor până la ritualuri menite să aducă noroc și belșug.
10:50
Potrivit ANM, vântul va sufla tare în sud-vest, în munți și în Moldova până pe data de 10 martie, cu rafale puternice, iar în Caraș-Severin poate ajunge local până la 70 km/h.
10:30
Trump se ia de Starmer: „Nu avem nevoie ca oamenii să se alăture războaielor când noi, deja am câștigat” # Jurnalul.ro
Donald Trump, care a criticat aspru poziția Londrei încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, a declarat sâmbătă că „nu este nevoie” ca Marea Britanie să desfășoare un portavion în Orientul Mijlociu.
10:10
Studii pe 55.000 de bebeluși arată că 70% se trezesc noaptea la 6 luni. Aflați ce spune știința despre somnul copiilor și de ce miturile populare vă stresează inutil.
09:50
Horoscop 8 martie 2026: trei zodii primesc noroc și oportunități neașteptate sub influența lui Chiron. Află cine sunt nativii favorizați de astre.
09:40
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem. Trump vrea să fie implicat în acest proces # Jurnalul.ro
Adunarea de experți iranieni a ajuns duminică la un consens pentru numirea unui nou lider suprem, după moartea lui Ali Khamenei.
09:30
Summitul, supranumit „Scutul Americilor”, la care face referire președintele cubanez a reunit la Miami doisprezece lideri apropiați de Washington pentru a discuta despre lupta împotriva cartelurilor de pe continent.
09:10
Ziua de 9 martie, declarată doliu în Harkov după atacul cu rachete asupra unui bloc de locuințe # Jurnalul.ro
Ziua de 9 martie va fi zi de doliu în Harkov după atacul cu rachete asupra unui bloc, în care șapte persoane, inclusiv doi copii, au murit.
08:50
Victorie uriașă pentru Mercedes în Australia! George Russell câștigă prima cursă a sezonului, Antonelli completează dubla # Jurnalul.ro
George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, prima cursă a sezonului de Formula 1. Mercedes a dominat etapa de la Melbourne cu o dublă spectaculoasă: Antonelli locul 2, Leclerc pe podium.
08:30
Ziua Internațională a Femeii, sărbătorită pe 8 Martie, este momentul perfect pentru a le arăta femeilor importante din viața noastră cât de mult le apreciem.
08:10
Patru semne zodiacale se află în fața ultimei încercări karmice înainte ca abundența pe termen lung să devină realitate.
07:40
Eroullocal Oscar Piastri a abandonat înainte de start la Marele Premiu al Australiei după ce a pierdut controlul monopostului pe circuitul Albert Park. Pilotul australian pornea de pe locul 5 ;i a ieșit din cursă din cauza avariilor majore la McLaren-ul său.
07:30
Cercetările genetice arată că anumite trăsături fizice și comporamentale sunt mai predispuse să fie moștenite pe linie paternă.
07:10
Trei zodii au șanse mari să atragă succes financiar în săptămâna 9 – 15 martie 2026, mai ales după ce planeta Jupiter își reia mersul direct în Rac pe 10 martie.
06:50
Vârsta cronologică nu mai reflectă realitatea corpului uman. Medicina longevității arată că fiecare organ îmbătrânește în ritmul său, iar noile tehnologii permit măsurarea precisă a vârstei biologice.
06:30
Curățarea faianței din bucătărie poate fi o provocare, mai ales atunci când gătești frecvent. Aceasta nu înseamnă doar aspect plăcut, ci și siguranță alimentară: petele și reziduurile de mâncare pot deveni adevărate focare de bacterii.
06:10
Cea mai norocoasă zi a săptămânii 9–15 martie 2026 pentru fiecare zodie. Jupiter aduce oportunități uriașe # Jurnalul.ro
Astrologii au dezvăluit cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie în perioada 9–15 martie 2026.
00:50
Horoscop 8 martie 2026: patru zodii primesc binecuvântări în timpul conjuncției Venus-Saturn # Jurnalul.ro
Horoscop 8 martie 2026: patru zodii sunt favorizate de conjuncția Venus–Saturn. Află ce surprize pregătesc astrele pentru Fecioară, Scorpion, Vărsător și Săgetător.
00:30
Consiliul din Iran se va întruni „în decurs de o zi” pentru a alege un nou lider suprem # Jurnalul.ro
Iranul a anunțat sâmbătă că va alege rapid, cel mai probabil până mâine, un nou lider suprem după moartea lui Ali Khamenei. Un consiliu temporar de trei membri va conduce țara până atunci.
00:20
Ziua Mamei, celebrată în România pe 8 martie, este una dintre cele mai emoționante și populare sărbători dedicate familiei.
00:10
Magnatul media din Hong Kong Jimmy Lai a decis să nu facă apel împotriva condamnării sale la 20 de ani de închisoare pentru conspirație cu puteri străine și publicarea de materiale considerate sedițioase, a anunțat un membru al echipei sale de avocați.
00:10
Horoscopul săptămânii 9 – 15 martie 2026 aduce o schimbare importantă în astrologie: retrogradarea planetei Jupiter se încheie pe 10 martie.
7 martie 2026
23:50
Culorile pe care le alegi pentru casă spun mai mult despre minte decât orice test de personalitate # Jurnalul.ro
Culorile neutre din casă - gri, bej, crem - nu sunt o alegere de modă. Psihologia spune că ele reflectă o lume interioară intens stimulată și o nevoie reală de liniște vizuală.
23:30
Conflictul din Orientul Mijlociu începe să aibă efecte vizibile și asupra sportului internațional.
23:30
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat sâmbătă seara că Israelul va continua ofensiva militară împotriva Iranului „cu toată forța”, afirmând că armata israeliană și aliații americani au obținut „control aproape total” asupra spațiului aerian de deasupra capitalei iraniene, Teheran.
23:10
Cei născuți sub energia Berbecului ambițios și a senzualului Taur sunt orientați spre acțiune, reflectând natura acestei luni de primăvară pline de înflorire și creștere.
23:00
Cutremur la FCSB: Elias Charalambous și-a anunțat demisia după înfrângerea cu Universitatea Cluj. „Aceasta este ultima zi a mea aici” # Jurnalul.ro
Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB după înfrângerea cu 3-1 în fața Universității Cluj, în ultima etapă a sezonului regulat din Superligă. Anunțul a fost făcut imediat după meciul de pe Arena Națională.
22:50
Iranul ar putea boicota Cupa Mondială din 2026 din cauza războiului cu SUA și Israel, însă președintele SUA, Donald Trump, spune că nu îl interesează acest aspect.
22:30
Acordul OpenAI cu Pentagonul a declanșat dezbateri aprinse în rândul utilizatorilor ChatGPT. Ce impact ar putea avea asupra platformei.
22:10
Un oraș din „cea mai prietenoasă țară din lume” introduce o taxă hotelieră uriașă pentru turiști # Jurnalul.ro
Un oraș dintr-o țară des numită printre cele mai prietenoase din lume și-a mărit taxa turistică de la începutul acestei luni. Orașul Kyoto este capitala prefecturii Kyoto, situată în regiunea Kansai din Honshu, cea mai mare insulă a Japoniei.
21:50
6 zodii din horoscopul chinezesc atrag bani și noroc pe 8 martie 2026. O zi cu energie puternică schimbă destine # Jurnalul.ro
Horoscop chinezesc pentru 8 martie 2026: șase zodii atrag bani, recunoaștere și oportunități importante într-o zi marcată de energie puternică.
21:30
Anchetă: Peste 100 de substanțe neverificate, introduse în alimentele din SUA fără control FDA # Jurnalul.ro
Un studiu recent indică faptul că minimum 111 compuși, a căror siguranță pentru consum nu a fost evaluată de organismele competente, au fost încorporați în produse alimentare, băuturi și suplimente pe piața din SUA, fără a informa Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), scrie CNN.
21:30
Ilie Bolojan anunță noi zboruri pentru românii din Orientul Mijlociu: „Facem tot ce este posibil” # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan anunță că România face tot posibilul ca românii din Orientul Mijlociu să revină acasă în siguranță, prin organizarea unor zboruri suplimentare.
21:10
Un nou studiu despre Stonehenge pune sub semnul întrebării teoriile privind originea Pietrei Altarului și istoria monumentului.
20:50
Semnal pentru inflație: Industria începe anul cu scumpiri. Energia, principalul motor al creșterilor # Jurnalul.ro
Producătorii au vândut mai scump la început de an, iar cea mai mare contribuție la aceste creșteri a venit din zona energiei.
20:30
Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, candidează la funcția de prim-ministru cu o nouă coaliție de centru-stânga și apare favorit în sondaje.
20:10
Astrologii chinezi consideră aceste semne zodiacale clasice ca fiind cele mai bune datorită trăsăturilor amabile și plăcute asociate cu ele.
20:00
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Cuba este gata de negocieri, afirmând că țara „se află la capătul liniei” și că încearcă să ajungă la un acord cu Washingtonul.
19:50
Povestea candidatului la postul de șerif acuzat că ar fi ucis pentru a-și proteja fiica # Jurnalul.ro
Aaron Spencer, un veteran al armatei americane și candidat republican pentru funcția de șerif în comitatul Lonoke, Arkansas, desfășoară o campanie electorală atipică, fiind sub acuzare într-un dosar de omor de gradul doi, scrie Politico.
19:30
Președintele FIFA spune că jucătorii care își acoperă gura când vorbesc ar putea fi eliminați # Jurnalul.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat că jucătorii care își acoperă gura în timp ce vorbesc cu adversarii ar putea fi eliminați, în contextul acuzațiilor de rasism la adresa lui Gianluca Prestianni, de la Benfica Lisabona.
