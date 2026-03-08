Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui

10:50

În fiecare an, pe 9 martie, creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, sărbătoare care marchează și începutul anului agricol. Ziua este însoțită de numeroase obiceiuri și credințe păstrate din generație în generație, de la prepararea mucenicilor până la ritualuri menite să aducă noroc și belșug.