Reguli în caz de inundație cu mărfuri sud-americane. UE se antrenează pentru scandalurile Mercosur
Jurnalul.ro, 9 martie 2026 00:20
Consiliul Europei a adoptat regulamentul care pune în aplicare clauzele de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur și din Acordul interimar privind comerțul UE-Mercosur în ceea ce privește produsele agricole.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
00:30
Pe 9 martie 2026, patru zodii vor simți că lucrurile încep să se alinieze în favoarea lor.
Acum 30 minute
00:20
Reguli în caz de inundație cu mărfuri sud-americane. UE se antrenează pentru scandalurile Mercosur # Jurnalul.ro
Consiliul Europei a adoptat regulamentul care pune în aplicare clauzele de salvgardare bilaterale din Acordul de parteneriat UE-Mercosur și din Acordul interimar privind comerțul UE-Mercosur în ceea ce privește produsele agricole.
00:10
LeBron James a stabilit vineri dimineață un nou record în Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) pentru cele mai multe aruncări din acțiune marcate din istorie, depășindu-l pe legendarul Kareem Abdul-Jabbar.
Acum o oră
23:50
Rapid Bucureşti şi Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 1-1 (0-0), duminică seara, în Giuleşti, într-un meci din etapa a 30-a a Superligii de fotbal, ultima a sezonului regulat.
23:50
Produsul Intern Brut (PIB) a scăzut în termeni reali cu 1,9% în ultimul trimestru din 2025, comparativ cu trimestrul anterior. Potrivit datele INS, în 2025, PIB a crescut cu 0.7% față de 2024.
Acum 2 ore
23:30
Prețul carburanților ar putea exploda: Guvernul pregătește 5 scenarii pentru a evita 10 lei/litru # Jurnalul.ro
Guvernul pregătește măsuri pentru a evita scumpirea carburanților peste 10 lei/litru. Ministrul Energiei anunță cinci scenarii, inclusiv reducerea temporară a accizelor.
23:30
Uniunea Europeană pregătește un nou model de tratat de aderare pentru statele candidate, cu scopul de a preveni situații similare celei din Ungaria, unde conflictele privind statul de drept au creat tensiuni în interiorul blocului comunitar, scrie Politico.
23:10
Fiecare persoană are o lună de naștere care îl influențează să își atingă potențialul maxim.
22:50
Într-o perioadă în care laptopurile, tabletele și inteligența artificială sunt tot mai prezente în educație, tot mai mulți se întreabă dacă scrierea de mână mai are vreun rol în școală, scrie The Conversation.
22:40
Prețul petrolului ar putea depăși 100 de dolari pe baril. Conflictul din Orientul Mijlociu amenință economia globală # Jurnalul.ro
Prețul petrolului se apropie de 100 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al reducerii producției de către marile state exportatoare din Golf.
Acum 4 ore
22:30
Ferma din New Mexico a lui Jeffrey Epstein, redeschisă în anchetă la șapte ani de la moartea sa # Jurnalul.ro
La aproape șapte ani de la moartea lui Jeffrey Epstein, uriașa sa proprietate din New Mexico, cunoscută sub numele de Zorro Ranch, revine în atenția justiției. Legislatorii au hotărât să redeschidă o anchetă care fusese oprită în 2019, după ce noi documente federale au scos la iveală acuzații grave.
22:10
Prima lună din an a adus scăderi și în turism, potrivit datelor privind activitatea unităților de cazare din România. Statisticile arată că în ianuarie au fost mai puțini turiști cazați în România decât în aceeași perioadă a anului trecut, însă a crescut numărul vizitatorilor din străinătate.
21:50
„Soția să stea acasă și să asculte" – nu e 1955, e opinia a 31% din bărbații generației Z # Jurnalul.ro
Aproape o treime dintre bărbații din generația Z consideră că soția trebuie să se supună soțului.
21:40
Accident pe centura municipiului Satu Mare. O persoană a murit şi alte cinci persoane au fost spitalizate # Jurnalul.ro
O persoană a decedat şi alte cinci persoane au fost spitalizate în urma unui accident rutier produs, duminică seara, în apropiere de Centura Ocolitoare a municipiului Satu Mare, în zona Sătmărel, a informat ISU.
21:30
Începând de luni, 9 martie 2026, trei zodii intră într-o perioadă mult mai liniștită, după o etapă dificilă plină de provocări și tensiuni.
21:30
Numărul de turiști sosiți în unitățile de cazare din țară a scăzut în ianuarie, iar indicele de utilizare a locurilor de cazare a fost de doar 20%, potrivit datelor prezentate joi de INS.
21:00
Pe măsură ce iranienii se apropie de numirea următorului lor lider suprem, președintele american Donald Trump a declarat duminică că noul lider „nu va rezista mult timp” dacă iranienii nu vor obține mai întâi aprobarea sa.
21:00
Autoritățile române au emis în primele două luni ale anului peste 23.000 de avize de muncă pentru străini, anunță Inspectoratul General pentru Imigrări.
20:50
David și Victoria Beckham au marcat public aniversarea fiului lor cel mare, Brooklyn Peltz Beckham, printr-o serie de postări care par să indice o dorință de reconciliere, după o perioadă plină de tensiuni familiale mediatizate intens în spațiul public, scrie CNN.
Acum 6 ore
20:30
MAE: 1.500 de români repatriați din Orientul Mijlociu; alți 1.000 au revenit cu zboruri comerciale # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță, duminică, faptul că până la acest moment, peste 1.500 de cetățeni români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată. Alți 1.000 au revenit cu zboruri comerciale.
20:30
Poluarea este asociată cu anxietatea și depresia, avertizează Agenția Europeană de Mediu # Jurnalul.ro
Poluarea mediului este asociată cu mai multe tulburări de sănătate mintală în Europa, a avertizat Agenția Europeană de Mediu (AEM), susținând că aplicarea legislației ar avea ca rezultat reducerea nivelului de depresie și anxietate în rândul europenilor.
20:10
Criză de guru în Dubai, după atacurile iraniene: același video, aceeași muzică, același mesaj # Jurnalul.ro
După atacurile cu rachete și drone iraniene asupra Dubaiului, rețelele sociale au fost inundate de videoclipuri cu același mesaj: orașul este sigur, guvernul ne protejează, mass-media minte. Cine sunt cei care postează și de ce.
19:40
Aryna Sabalenka, liderul WTA, dezvăluie că s-a logodit cu antreprenorul brazilian Georgios Frangulis # Jurnalul.ro
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial WTA, s-a logodit cu partenerul său, antreprenorul brazilian Georgios Frangulis, potrivit unui anunț făcut miercuri de jucătoarea din Belarus.
19:20
Cele mai sigure locuri din lume. Trei orașe din Emiratele Arabe Unite se află în top 10 # Jurnalul.ro
Conflictul dintre SUA și Iran a ajuns în Dubai și Abu Dhabi, orașe considerate refugii sigure. Iată cum arată acum topul celor mai sigure locuri din lume.
19:00
Rezultate Tragerile Speciale Loto ale Primăverii. Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 8 martie 2026 # Jurnalul.ro
Loteria Română a organizat Tragerile Speciale Loto ale Primăverii cu extrageri duble la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Reportul la Joker depășește 11 milioane de euro.
19:00
Farmecul unei insule izolate, fără nimic altceva decât ruinele unui castel istoric, un pub și propriul „rege” # Jurnalul.ro
Fermecătoare și ciudată, această mică insulă situată în largul coastei Cumbriei atrage călătorii dornici să descopere peisajul său distinctiv și bogatul patrimoniu istoric.
18:50
Rucsacul de urgență în caz de cutremur: lista completă a lucrurilor care îți pot salva viața # Jurnalul.ro
Fiecare cetățean ar trebui să aibă pregătit un rucsac de urgență. Iată ce trebuie să conțină și cum îl organizezi corect.
Acum 8 ore
18:30
Rata şomajului a scăzut ușor, cu 0,1%, în luna ianuarie 2026 față de sfârșitul anului 2025, arată datele prezentate de INS.
18:00
Marea Britanie blochează vizele pentru anumite țări și limitează vizele de muncă pentru afgani # Jurnalul.ro
Marea Britanie blochează vizele de studiu pentru cetățeni din patru țări și limitează vizele de muncă pentru afgani pentru a reduce cererile de azil.
17:40
Gmail a lansat discret o funcție nouă care vă permite să scăpați de spam și abonamente nedorite dintr-o singură mișcare.
17:20
Ziua de 8 Martie 2026 nu este doar o dată în calendar, ci o invitație la o profundă meditație, o celebrare care transcende efemerul și atinge esența însăși a condiției umane.
17:20
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava # Jurnalul.ro
Un ucrainean de 31 de ani, care a fugit de războiul din țara sa la bordul unui aparat de zbor de mici dimensiuni, a aterizat, duminică dimineața, în Frătăuții Vechi, din județul Suceava. Au fost anunțate autoritățile de frontieră ucrainene prin Punctul de Contact Porubne.
17:20
Un bărbat a murit și altul a fost rănit grav, după un accident care a avut loc duminică, pe DN6, între localitațile Valea Plopilor și Ghimpați, în județul Giurgiu. Impactul s-a produs între două mașini.
17:20
ONU: cererea de minerale critice s-ar putea tripla până în 2030. Miza uriașă din spatele rachetelor # Jurnalul.ro
Cererea de minerale critice pentru alimentarea tehnologiei mondiale ar putea crește de trei ori până în 2030 și de patru ori până în 2040.
17:00
Șeful Google, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în trei ani # Jurnalul.ro
Șeful Google și al companiei-mamă Alphabet, Sundar Pichai, ar putea câștiga până la 692 de milioane de dolari în următorii trei ani, conform unui nou plan de remunerare publicat de autoritatea americană de reglementare a piețelor, SEC.
16:40
Un incendiu de proporții a izbucnit, duminică, în zona împădurită din proximitatea complexului „Două Veverițe”, din localitatea Lăpușel, județul Maramureș. Ard vegetație uscată și litieră.
16:40
Ministrul de Externe al Iranului îl înfruntă pe Trump: Dacă dorește o escaladare, „asta va primi” # Jurnalul.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, i-a transmis președintelui american, Donald Trump, că dacă el „dorește o escaladare”, asta va primi. Reacția vine în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu rămân ridicate la o săptămână după atacurile SUA-Israel împotriva Iranului.
16:40
Agenți nord-coreeni folosesc inteligența artificială pentru a se angaja la firme occidentale # Jurnalul.ro
Microsoft a declarat că falși angajați IT folosiți de Coreea de Nord folosesc tehnologia inteligenței artificiale, inclusiv instrumente de schimbare a vocii, pentru a păcăli companiile occidentale să-i angajeze.
Acum 12 ore
16:30
Ministerul Sănătății din Iran spune că atacurile aeriene ale Statelor Unite și Israel au ucis 200 de copii și aproximativ 200 de femei de la începutul războiului.
16:20
The Financial Times dezvăluie că mai mult de 10 nave petroliere, prinse în Strâmtoarea Ormuz, în mijlocul războiului, declară că sunt ale Chinei ca să nu fie bombardate de Iran. Strâmtoarea Ormuz este controlată de republica islamică.
16:10
Arheologii au descoperit în Germania urme ale unei religii antice rezervate exclusiv bărbaților # Jurnalul.ro
Arheologii germani au descoperit noi informații despre trecutul roman al Bavariei într-un templu antic îngropat, unde legionarii romani îl venerau pe zeul soarelui Mithras.
15:50
Uniunea Europeană analizează o serie de măsuri pentru reducerea prețurilor la energie, inclusiv revizuirea taxelor energetice, a costurilor de rețea și a taxelor pe carbon, potrivit unui document consultat de Reuters.
15:40
Un zbor de repatriere asistată, în regim charter, va ateriza, duminică, la București, având la bord 183 de cetățeni români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu.
15:30
Papa Leon a anunțat numirea arhiepiscopului italian Gabriele Caccia în funcția de nunțiu apostolic în Statele Unite, adică ambasador al Sfântului Scaun la Washington.
15:20
Cine va fi succesorul lui Ali Khamenei? Favoriții pentru funcția de lider suprem al Iranului # Jurnalul.ro
Iranul traversează un moment politic extrem de delicat după moartea liderului suprem Ali Khamenei, ucis în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie.
15:10
Primăria Municipiului București a anunțat duminică reluarea circulației Tramvaiului 5 după doi ani.
15:00
Ținte militare din orașele israeliene Tel Aviv și Beersheba ar fi fost lovite de rachete iraniene, potrivit Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran.
14:50
Rapperul Balendra Shah l-a învins pe fostul prim-ministru nepalez Sharma KP Oli în circumscripția sa parlamentară, acesta fiind cu un pas mai aproape de a deveni următorul prim-ministru al Nepalului.
14:30
Tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifică după ce armata israeliană a transmis un nou avertisment dur liderilor iranieni. Israelul a declarat că va urmări și va viza orice posibil succesor al liderului suprem iranian Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac comun americano-israelian.
14:30
Critici din Europa după atacurile asupra Iranului. Elveția acuză încălcarea dreptului internațional # Jurnalul.ro
Ministrul elvețian al Apărării spune că atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului încalcă dreptul internațional.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.