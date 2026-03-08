183 de români revin duminică din Qatar cu un zbor de repatriere pe ruta Riad-București
G4Media, 8 martie 2026 15:50
Un zbor de repatriere asistată, în regim charter, va ateriza, duminică, la București, având la bord 183 de cetățeni români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu, transmite MEDIAFAX. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că în 8 martie va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, cu 183 de cetățeni […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
16:30
73% dintre alegătorii elveţieni au susţinut duminică o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii acestuia cu monedă virtuală, informează EFE preluată de Agerpres. Textul aprobat la referendumul care a fost organizat duminică stabileşte că această garanţie va fi înscrisă în Constituţie. În pofida acestui sprijin clar pentru […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
16:20
O listă lungă de suplimente, precum uleiul de pește – bogat în omega-3 – dar și coenzima Q10, magneziul și altele, au fost promovate ca având beneficii cardiovasculare, cum ar fi prevenirea infarctului. În majoritatea cazurilor însă, aceste afirmații nu sunt susținute de dovezi științifice, spun experții, citați de The Washington Times. „Nu există date […] © G4Media.ro.
16:20
Un incendiu de proporții a izbucnit, duminică, în zona împădurită din proximitatea complexului „Două Veverițe”, din localitatea Lăpușel, județul Maramureș. Ard vegetație uscată și litieră, transmite MEDIAFAX. Forțe de intervenție din cadrul ISU Maramureș intervin în aceste momente pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată și litieră, izbucnit în zona împădurită din proximitatea […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:10
Autostrada care unește Constanța de sudul litoralului, împotmolită în birocrație și promisiuni de 10 ani, deși este un obiectiv “prioritar” # G4Media
Drumul de 31 de km care ar urma să lege Constanța de sudul litoralului nu este gata nici după 10 ani de când a fost demarată inițiativa. Proiectul vine ca alternativă la DN39, care este un calvar în sezonul estival pentru turiști. Mai ales în timpul festivalurilor de pe litoral, între Agigea și Eforie se […] © G4Media.ro.
Acum o oră
15:50
Un zbor de repatriere asistată, în regim charter, va ateriza, duminică, la București, având la bord 183 de cetățeni români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu, transmite MEDIAFAX. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că în 8 martie va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, cu 183 de cetățeni […] © G4Media.ro.
15:40
Un site numit PSprices, care monitorizează prețurile din magazinul digital al Sony, a observat ceva neobișnuit: unele jocuri sunt oferite la prețuri diferite pentru utilizatori diferiți, transmite The Verge. Mai mult decât atât, aceste oferte sunt urmărite în API-ul PlayStation prin identificatori de experiment precum IPT_PILOT și IPT_OPR_TESTING. Prețurile dinamice nu sunt o noutate și […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
15:20
VIDEO Câteva sute de persoane protestează de 8 Martie în centrul Capitalei: „Strigăm tare, strigăm toate, nu vrem austeritate!” # G4Media
Câteva sute de persoane participă, duminică, de 8 Martie, în fața Universității București, în principal împotriva măsurilor de austeritate, care afectează mai multe categorii sociale. Răspunde aici la sondajul G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie? © G4Media.ro.
15:10
România nu reușește miracolul și este eliminată de Georgia în semifinalele Rugby Europe Championship 2026, scor 53-30 # G4Media
Naționala României de rugby masculin nu a reușit să producă miracolul la Tbilisi și a fost eliminată din semifinalele Rugby Europe Championship 2026 de Georgia, scor 53-30. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
15:00
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol după blocarea Strâmtorii Ormuz # G4Media
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol, într-un context în care închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz se repercutează asupra pieţelor energetice şi afectează aprovizionarea globală, transmite Agerpres, care citează Bloomberg. Abu Dhabi National Oil Co. „gestionează nivelurile de producţie offshore pentru a răspunde cerinţelor de stocare”, a informat […] © G4Media.ro.
15:00
Obezitatea în Cluj crește cu 18% în 8 ani, incidență îngrijorătoare / La tineri de 20 ani, obezitatea a crescut de 7 ori # G4Media
Tendință îngrijorătoare în rândul populației din Cluj, prevalența obezității în rândul preadolescenților aproape se dublează în opt ani, la nivelul populației generale crește cu aproape 20%. Actualdecluj.ro a prezentat cum arată incidența obezității în Cluj, după ce a formulat o solicitare în acest sens la Direcția de Sănătate Publică din Cluj, solicitând incidența acestei boli […] © G4Media.ro.
14:40
Primarul din Fizeșu Gherlii (Cluj), condamnare cu suspendare pentru fals în înscrisuri oficiale / „Sunt nevinovat, voi ataca” # G4Media
Judecătorii de la Gherla au dat vineri sentința într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale, în care este vizat primarul Vasile Lup, suspendat din funcție. Cazul are legătură cu un proces verbal de recepție a lucrărilor de amenajare a unui parc din comună, din toamna anului 2021, anunță Actual de Cluj, care citează gherlainfo.ro. Primarul […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
14:30
Granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord, planificată să devină prima regiune literară UNESCO din lume # G4Media
Granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord atrăgea cândva contrabandiști, paramilitari, polițiști și soldați, însă peisajul format din drumuri întortocheate și garduri vii ar putea curând să atragă un nou tip de vizitator: pelerinii literari, relatează The Guardian. Există un plan de a rebrandui această zonă drept „teritoriile literare nordice ale Irlandei” și de a […] © G4Media.ro.
14:20
Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie: „Nu toate femeile primesc flori astăzi” / ”Vă admir pentru curaj și putere” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de apreciere și solidaritate față de femeile din întreaga țară, anunță Mediafax. În mesajul publicat cu ocazia zilei de 8 martie, șeful statului a mulțumit femeilor pentru contribuția lor zilnică, afirmând că societatea uită adesea cât de mult le datorează. „La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De […] © G4Media.ro.
14:00
Adunarea Experţilor din Iran l-a desemnat pe noul lider suprem / Numele său nu a fost anunţat / Va fi cea mai înaltă autoritate politică şi religioasă # G4Media
Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii acestui organism clerical iranian, fără a dezvălui numele celui desemnat, relatează Agerpres, care citează AFP. „Votul pentru numirea liderului a avut loc, iar liderul […] © G4Media.ro.
13:50
Banca de stat ucraineană va da Ungaria în judecată pentru bunuri reținute ilegal / 40 milioane de dolari, 35 milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur au rămas în Ungaria # G4Media
Banca de stat ucraineană Oschadbank a anunțat sâmbătă că intenționează să dea în judecată Ungaria după ce autoritățile de la Budapesta au reținut vehicule blindate și valori considerabile în tranzit, informează surse oficiale, notează Mediafax. Incidentul a avut loc joi, când șapte angajați ai băncii transportau numerar și aur din Austria către Ucraina, fiind opriți […] © G4Media.ro.
13:10
Iranienii ies din țară spre Turcia / Autoritățile turce au luat măsuri pentru a se pregăti pentru sosirea refugiaților # G4Media
Iranienii folosesc trecerea frontierei cu Turcia ca una dintre singurele căi de evacuare pentru a părăsi țara după ce spațiul său aerian a fost închis în urma atacului SUA și Israelului. În acest moment, nu s-a înregistrat un aflux masiv de refugiați, anunță La Repubblica. Mulți oameni trec granița pentru a munci sau pentru a […] © G4Media.ro.
13:00
Ministrul Mediului anunță curățarea lacului de acumulare de la Călimănești / ”Acum fix o săptămână treceam întâmplător, în drum spre București. Era plin de gunoaie…” # G4Media
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că lacul de acumulare de la Călimănești a fost curățat de tonele de deșeuri în doar șase zile de la sesizarea făcută către autorități, relatează Mediafax. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut duminică dimineață un anunț pe Facebook despre finalizarea lucrărilor de curățare a lacului de acumulare […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
12:30
Primăria Municipiului București: „Gata, tramvaiul 5 circulă! După doi ani! ” / Circulă pe traseul Aeroportul Băneasa – terminalul Pantelimon # G4Media
Primăria Municipiului București a anunțat duminică reluarea circulației Tramvaiului 5 după doi ani, anunță Mediafax. Primăria Municipiului București a anunțat duminică pe Facebook reluarea circulației tramvaiului 5, după o pauză de doi ani. Postarea oficială precizează că acest mijloc de transport are o mare importanță pentru legătura între nordul și estul Capitalei și pentru mobilitatea […] © G4Media.ro.
12:30
Unde a crescut turismul în 2025: lista țărilor care vor să atragă și mai mulți turiști în acest an # G4Media
În timp ce unele dintre cele mai populare orașe din lume impun limite și taxe suplimentare pentru turiști, alte țări își extind aeroporturile, relaxează regulile de viză și planifică o creștere turistică sustenabilă, potrivit BBC. În timp ce unele dintre cele mai populare destinații ale lumii se confruntă cu aglomerație record, și caută metode tot […] © G4Media.ro.
12:10
Parlamentul britanic vrea să interzică 67 de rase de câini: Noile reguli vizează sănătatea și bunăstarea animalelor # G4Media
Șaizeci și șapte de rase de câini ar putea fi interzise în Marea Britanie dacă noile reguli de reproducere adoptate de parlament vor deveni obligatorii. Grupul parlamentar transpartinic pentru bunăstarea animalelor (APPG) a lansat un instrument care stabilește dacă un câine este sănătos, pe baza unui set de 10 criterii fizice. Printre acestea se numără culoarea neregulată […] © G4Media.ro.
12:00
World Vision România: O treime dintre adolescenţi spun că au văzut în familie lipsă de respect faţă de mamă # G4Media
O treime dintre adolescenţi spun că au văzut în familie lipsă de respect faţă de mamă, iar 92% cred că femeile şi bărbaţii trebuie să împartă egal responsabilităţile în familie, arată un sondaj al World Vision România, transmite Agerpres. „Potrivit studiului ‘Valori şi perspective în rândul adolescenţilor’, realizat de World Vision România în rândul tinerilor […] © G4Media.ro.
11:50
Provocare inedită lansată de un club de rafting din Bihor / Câștigă cel care găsește o plăcuță ascunsă pe Everest / Premiu: un „lifetime pass” pentru toate activitățile lor # G4Media
Ghizii de la Master Adventure, care desfășoară activități de rafting și aventură pe care le organizează la Vadu Crișului, au lansat zilele trecute o provocare neobișnuită pentru pasionații de munte: cine găsește o plăcuță din alamă ascunsă la baza Everestului și îi face o fotografie, primește acces gratuit pe viață la activitățile lor, scrie Bihoreanul. […] © G4Media.ro.
11:40
STUDIU Iritabilitatea severă a adolescenților poate fi redusă prin doze zilnice de vitamine și minerale # G4Media
Iritabilitatea este una dintre cele mai frecvente și supărătoare probleme cu care se confruntă adolescenții și familiile lor, potrivit MedicalXpress. Principalul simptom este o reacție excesivă la stimuli emoționali negativi, care duce la izbucniri de furie și la o stare de iritabilitate severă. Deși opțiunile actuale de tratament, precum psihoterapia și medicamentele, sunt utile pentru […] © G4Media.ro.
11:40
FOTO Fostă campioană națională la MMA, polițistă în Cluj / Dalia ”The Hammer” Ciocan: ”În unele situații de violență nu funcționează vorba bună” # G4Media
Dalia ”The Hammer” Ciocan este polițista din cadrul Poliției Cluj alături de care colegii săi au încredere să patruleze sau să intervină pentru aplanarea unor conflicte. Asta nu doar pentru că tânăra folosește un ton ferm și convingător, ci și pentru că, la nevoie, poate uza de abilitățile sale fizice de sportivă de arte marțiale […] © G4Media.ro.
11:30
Trei palestinieni, ucişi într-un atac al coloniştilor israelieni în Cisiordania ocupată / ”Doi palestinieni au fost ucişi de focuri de armă şi un altul a murit asfixiat” # G4Media
Autorităţile palestiniene şi armata israeliană au anunţat duminică faptul că trei palestinieni au fost ucişi de colonişti israelieni într-un atac asupra unui sat din Cisiordania ocupată, la o zi după un incident similar, relatează Agerpres, care citează AFP. Ministerul palestinian al Sănătăţii a precizat că Thaer Faruq Hamayel, în vârstă de 24 de ani, şi […] © G4Media.ro.
11:30
Poliţia de Frontieră: Marfă contrafăcută în valoare de peste 2 milioane de lei, descoperită la Giurgiu / Îmbrăcăminte, încălţăminte şi parfumuri # G4Media
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit peste 10.000 de produse susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de peste două milioane de lei, în urma unor controale efectuate în trafic pe DN5, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă, în perioada 4-8 martie, poliţişti din cadrul Sectorului Poliţiei […] © G4Media.ro.
11:20
Rotiseria din Lisbona, anonimă în aparență, în fața căreia se formează coadă de zeci de turiști, în special chinezi # G4Media
Pe Travessa da Tapada, o stradă discretă din Lisabona, la numărul 5A, funcționează o mică rotiserie portugheză fără firmă. În spatele unei uși verzi, António Silva, 66 de ani, pregătește de zeci de ani pui la grătar pe cărbuni. În ultimii doi ani, locul a devenit o oprire aproape obligatorie pentru turiști chinezi care ajung […] © G4Media.ro.
11:00
METEO Vânt puternic în sud-vest și în zonele montane / ANM emite atenționări pentru următoarele zile # G4Media
Potrivit ANM, vântul va sufla tare în sud-vest, în munți și în Moldova până pe data de 10 martie, cu rafale puternice, iar în Caraș-Severin poate ajunge local până la 70 km/h, anunță Mediafax. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis duminică o informare meteorologică valabilă între 8 martie, ora 20:00, și 10 martie, ora […] © G4Media.ro.
11:00
SUA analizează trimiterea de forțe speciale pentru a sechestra stocul nuclear al Iranului / „Rămâne neclar dacă ar fi o misiune americană, israeliană sau comună” # G4Media
SUA și Israelul iau în considerare trimiterea de forțe speciale în Iran pentru a securiza uraniul îmbogățit și a preveni ca țara să dezvolte o armă nucleară, anunță Mediafax, care citează Axios. Statele Unite și Israelul discută despre posibilitatea desfășurării de forțe speciale în Iran pentru a prelua stocul de uraniu puternic îmbogățit în faze […] © G4Media.ro.
10:50
Tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifică după ce armata israeliană a transmis un nou avertisment dur liderilor iranieni. Israelul a declarat că va urmări și va viza orice posibil succesor al liderului suprem iranian Ali Khamenei, care a fost ucis într-un atac comun americano-israelian, a nunță Mediafax, care citează Aljazeera. Mesajul a fost transmis într-o […] © G4Media.ro.
10:50
Interul lui Chivu, duel de foc cu AC Milan: unde și de la cât se poate vedea cel mai profitabil meci din istoria Serie A # G4Media
Derby della Madonnina are loc astăzi în etapa a 28-a din Serie A între Inter Milano și AC Milan, în ceea ce se anunță un duel istoric pentru campionatul italian. Cu încasări estimate la peste 8,7 milioane de euro, partida va deveni cea mai profitabilă din istoria campionatului italian. Interul lui Chivu înfruntă Milanul lui […] © G4Media.ro.
10:40
Max Verstappen solicită intervenția FIA după „haosul” de la Melbourne: „Există o limită la cât poți suporta” # G4Media
Max Verstappen a cerut intervenția FIA ca să asigure că sportul pe care îl iubește redevine „Formula 1 pe steroizi”, după ce prima experiență cu noile regulamente i-a lăsat un gust amar. George Russell câștigă Marele Premiu al Australiei de F1 Pilotul neerlandez de la Red Bull a fost critic de la un cap la […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
10:30
SRI amestecă stereotipurile de gen cu securitatea națională într-un mesaj de 8 Martie / Mesajul ironic e întâmpinat cu zeci de mesaje / ”Sunteți cumva misogini?” # G4Media
O imagine postată pe pagina de Facebook a Serviciului Român de Informații (SRI) dedicată zilei de 8 Martie, a devenit virală, după ce instituția a abordat pe un ton ironic, tematica genului în societate. Imaginea prezintă o reinterpretare a unei scale de alertă, similară cu cele utilizate în domeniul securității naționale, iar la nivelul „CRITIC”, […] © G4Media.ro.
10:20
Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, mesaj dur către Viktor Orbán: ”Rușilor, plecați acasă!” / ”Agenții GRU ruși sunt staționați la Budapesta sub acoperire diplomatică pentru a influența alegerile” # G4Media
O mulțime imensă l-a întâmpinat pe Péter Magyar sâmbătă seara la Pécs, umplând complet Piața Széchenyi și zona înconjurătoare. Poliția a estimat că mulțimea număra zeci de mii de persoane, relatează presa maghiară. A fost momentul în care Péter Magyar, liderul opiziției maghiare a lansat un atac dur asupra guvernului și a lui Viktor Orbán […] © G4Media.ro.
10:20
În trecut, bărbații erau considerați principalii consumatori de alcool în societățile occidentale, imagine reflectată și în cultura populară prin personaje precum Don Draper și colegii săi din „Mad Men”, care beau whisky la birou, comandau prânzuri cu trei martini și își încheiau ziua la bar, într-o cultură a consumului de alcool în care puține femei […] © G4Media.ro.
10:10
Sondaj G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie? # G4Media
În luna martie sunt sărbătorite femeile. Potrivit Eurostat, România stă mai bine decât Danemarca sau Germania la ponderea femeilor în funcții de conducere. Totuși, avem doar două femei ministru în Guvern. Iar rezultatele unui sondaj european arată că 62% dintre români consideră că principala responsabilitate a femeii este să aibă grijă de casă şi familie. În […] © G4Media.ro.
10:00
VIDEO/ Cristina Huzum și Anita Huzum, despre ospitalitate ca formă de leadership: „În România, femeile au acces la poziții de conducere, mai ales în ospitalitate” # G4Media
Rubrica „Ladies & Business”, lansată de G4Food în martie 2025, împlinește pe data de 8 martie un an, iar invitatele acestei ediții sunt Cristina Huzum și Anita Huzum, două profesioniste cu experiență în industria ospitalității și în comunicare. Împreună au lansat WELLcome 360, un concept de workshopuri care propune o abordare diferită a leadershipului: ospitalitatea […] © G4Media.ro.
09:10
VIDEO Un rapper, pe cale să devină următorul prim-ministru al Nepalului / Balendra Shah promite crearea de locuri de muncă și reducerea migrației forțate # G4Media
Rapperul Balendra Shah l-a învins pe fostul prim-ministru nepalez Sharma KP Oli în circumscripția sa parlamentară, acesta fiind cu un pas mai aproape de a deveni următorul prim-ministru al Nepalului, anunță Mediafax. Comisia Electorală din Nepal a confirmat sâmbătă că Shah, în vârstă de 35 de ani, a primit 68.348 de voturi, comparativ cu 18.734 […] © G4Media.ro.
09:10
Presa iraniană anunță un consens majoritar pentru alegerea noului lider suprem / Ar exista ezitări dacă anunțul să fie făcut printr-o întâlnire față în față # G4Media
Adunarea de experți iranieni a ajuns duminică la un consens pentru numirea unui nou lider suprem, după moartea lui Ali Khamenei, anunță Mediafax, fără a menționa însă numele persoanei alese. Presa de stat din Iran susține că membrii instituției responsabile cu alegerea liderului suprem au ajuns duminică la un acord majoritar asupra persoanei care va […] © G4Media.ro.
09:00
VIDEO De ce să petreci o zi în Cartagena, dacă plănuiești o vacanță în Spania: Istorie, mare și atmosfera relaxată a Mediteranei # G4Media
Dacă îți petreci câteva zile în sudul Spaniei, merită să faci o oprire într-un loc care reușește să îmbine istoria spectaculoasă cu atmosfera relaxată a Mediteranei. Soarele blând și aerul împins de mare peste oraș creează o zi perfectă, cu 25 de grade Celsius, la sfârșit de februarie. Cartagena nu este la fel de celebru […] © G4Media.ro.
08:50
Viața primilor români care au ajuns în America / ”Suntem aproape trei sute de ciobani păzind turme mari de oi pe aici, prin statul Montana” / Sărăcia, armata și propaganda – motivele care fugeau în SUA # G4Media
La începutul secolului al XX-lea, mirajul „Lumii Noi” a pătruns adânc în inima Transilvaniei, iar satele din județul Sibiu au fost printre primele care au luat calea vapoarelor spre America, scrie Turnul Sfatului. Împinși de sărăcie, de dorința de a scăpa de armata imperială sau pur și simplu de visul unei îmbogățiri rapide, mii de […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
08:30
Un ieșean pierde un proces după ce a vrut să-i ofere bani în plus fiicei de 10 ani / Soții s-au despărțit și oricum dă deja un sfert din venituri pentru întreținerea copilului / Judecătorii au respins cererea bărbatului # G4Media
Un ieșean vrea să-i dea bani fiicei sale, chiar mai mult decât ar trebui, dar instanța refuză să accepte. Legea a luat în calcul doar varianta în care omul ar trebui obligat să-și respecte îndatoririle, nu și cea în care chiar acesta cere să îi fie impuse, scrie Ziarul de Iași. Speța, analizată miercuri de […] © G4Media.ro.
08:30
O directoare de la OpenAI demisionează după acordul companiei cu Pentagonul / „Este o chestiune de principii, nu de persoane” # G4Media
Şefa departamentului de robotică de la OpenAI a anunţat sâmbătă că a demisionat din cauza acordului dintre gigantul inteligenţei artificiale şi administraţia SUA care autorizează utilizarea tehnologiei sale în scopuri militare şi de supraveghere internă, relatează Agerpres, care citează AFP. „AI joacă un rol important în securitatea naţională. Dar supravegherea americanilor fără control judiciar şi […] © G4Media.ro.
08:30
În Brașov vor fi montate semafoare care ”pedepsesc” șoferii vitozemani / Se comută automat pe culoarea roșie când detectează că mașina a depășit anterior viteza legală # G4Media
Comisia de Circulație a Municipiului Brașov a avizat o serie de propuneri ale municipalității menite să traficul, crescând siguranța rutieră și fluidizând circulația, anunță Brașov.net. Printre cele mai inovatoare măsuri se numără instalarea unor semafoare inteligente, care vor reacționa la depășirea limitei legale de viteză. Sistemele inteligente, similare celor deja funcționale pe strada Lungă, vor […] © G4Media.ro.
08:20
Președintele Cubei consideră summitul convocat de Trump drept „neocolonial” / Liderul SUA a spus despre Cuba că își „trăiește ultimele sale clipe” # G4Media
Summitul, supranumit „Scutul Americilor”, la care face referire președintele cubanez a reunit la Miami doisprezece lideri apropiați de Washington pentru a discuta despre lupta împotriva cartelurilor de pe continent, anunță Mediafax. Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a calificat drept „ neocolonial” summitul convocat sâmbătă în Florida de omologul său american Donald Trump, care a afirmat cu […] © G4Media.ro.
08:10
Care este diferența dintre Ziua Femeii și Ziua Mamei în România. Prima se sărbătorește pe 8 martie, a doua în luna mai # G4Media
În fiecare an, la începutul primăverii, românii marchează două zile care par, la prima vedere, foarte asemănătoare: 8 Martie – Ziua Femeii și Ziua Mamei, sărbătorită în prima duminică din luna mai. În practică, cele două sunt adesea confundate, iar pentru multe persoane 8 martie rămâne și „ziua mamei”. Totuși, din punct de vedere istoric […] © G4Media.ro.
08:10
Doliu în Harkov, în 9 martie, după atacul cu rachete asupra unui bloc de locuințe / Au murit aici 7 persoane, inclusiv 2 copii # G4Media
Ziua de 9 martie va fi zi de doliu în Harkov după atacul cu rachete asupra unui bloc, în care șapte persoane, inclusiv doi copii, au murit, anunță Mediafax. Autoritățile din Harkov au anunțat declararea unei zile de doliu în memoria persoanelor care și-au pierdut viața după un atac cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale, […] © G4Media.ro.
07:40
Criză de femei la Iași? Județul are, în premieră, mai mulți bărbați decât femei / De ce predomină de obicei numărul femeilor în societatea românească # G4Media
În timp ce florăriile și magazinele se pregătesc pentru 8 Martie, harta demografică a României arată o realitate neașteptată. Într-o țară în care numărul populației feminine este mai mare decât al celei masculine, la 1 ianuarie 2025 erau trei județe în care bărbații erau majoritari, iar Iașul se numără printre acestea, scrie Ziarul de Iași. […] © G4Media.ro.
07:40
Prima victorie din „noua era” de Formula 1 i-a revenit lui George Russell, duminică dimineață, după ce a plecat din pole position. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
07:20
Ziua a noua de război în Orientul Mijlociu: Trump sfidează Londra: „Nu mai avem nevoie de voi, am câștigat deja” / China reacționează: Suveranitatea țărilor trebuie respectată / Explozie la ambasada SUA din Oslo # G4Media
Pe fondul ofensivei militare coordonate a Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, Orientul Mijlociu se afundă într-o criză profundă, marcată de extinderea fronturilor de luptă și de reconfigurări politice majore. Situația este complicată de vidul de putere de la Teheran, unde, după uciderea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, clericii radicali presează pentru numirea rapidă a […] © G4Media.ro.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.