Incendiu de proporții în Maramureș: ard vegetație uscată și litieră

08:10

Ziua de 9 martie va fi zi de doliu în Harkov după atacul cu rachete asupra unui bloc, în care șapte persoane, inclusiv doi copii, au murit, anunță Mediafax. Autoritățile din Harkov au anunțat declararea unei zile de doliu în memoria persoanelor care și-au pierdut viața după un atac cu rachete asupra unei clădiri rezidențiale, […] © G4Media.ro.