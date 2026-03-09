Senatul dezbate luni mpțiunea simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru
G4Media, 9 martie 2026 07:20
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, prin care este criticat modul de gestionare a riscului ca România să nu încaseze integral toate tranşele PNRR asumate până la finalul programului, va fi dezbătută şi votată luni, în plenul Senatului, potrivit site-ului forului legislativ consultat de Agerpres. Intitulată „Dragoş […] © G4Media.ro.
Acum 5 minute
07:50
Casa cântăreței Rihanna din Los Angeles, atacată cu focuri de armă / Agresoarea este o femeie de 30 de ani care a fost arestată # G4Media
Casa cântăreței Rihanna din Los Angeles a fost lovită de gloanțe. O femeie a deschis focul asupra proprietății, în timp ce vedeta se afla înăuntru, au relatat duminică mai multe mass-media preluate de AFP. Presupusa agresoare a tras aproximativ zece focuri de armă după ora 13:00 (20:00 GMT) duminică, dintr-un vehicul parcat în fața reședinței […] © G4Media.ro.
07:50
Visul luxului în monarhiile din Golf se destramă / Războiul din Iran, o amenințare majoră pentru investiții și turism în țări ca Arabia Saudită, Emirate, Oman și Qatar # G4Media
Monarhiile din Golf au fost și s-au prezentat de ani ca o insulă a calmului, un sanctuar de încredere și cosmopolit, imun la volatilitatea geopolitică cronică a Orientului Mijlociu. „Dați-ne bogații voștri, turiștii voștri, fondurile voastre suverane, brandurile voastre de lux, miliardele voastre de origine incertă”, păreau să spună șeicii și emirii lumii, aproape inversând […] © G4Media.ro.
07:50
FCSB s-a despărțit de „cuplul” Elias Charalambous / Mihai Pintilii, iar în play-out-ul din Superligă va avea un nou antrenor pe banca tehnică. Concret, Mirel Rădoi se va ocupa de pregătirea campioanei României la fotbal. Rămasă fără antrenor după despărțitea de Elias Charalambous, FCSB a mutat rapid și va avea antrenor nou în play-out. Informația […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:40
Ce spune Chivu după Milan – Inter 1-0: „Câștigarea meciului nu ar fi schimbat nimic. Penalty-ul? VAR l-a verificat, cel puțin așa cred…” / ”Ar fi trebuit să jucăm mai bine…” # G4Media
Inter a pierdut duminică seară, ”în deplasare” cu Milan, 1-0, iar distanța dintre cele două echipe se micșorează la 7 puncte (67 – Inter – 60; AC Milan). Antrenorul Interului, Cristian Chivu, a recunoscut după meci prestația slabă a jucătorilor lui. „Am fost neglijenți, am jucat prost, toate centrările noastre au ajuns la fundașii Milanului: […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:30
Primarii din zona metropolitană Iași resping ideea transformării comunelor în sectoare / ”Sunt oameni care locuiesc ca la țară, adică au animale, au păsări, lucrează terenuri, merg cu căruța. Ce facem cu ei? # G4Media
Primarii din zona metropolitană Iași nu sunt de acord cu inițiativa premierului Ili Bolojan de a transforma localitățile din jurul municipiului reședință în sectoare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Iași. Edilul Mihai Chirica a explicat că mecanismele de finanțare pentru primăriile din comunele mai puțin dezvoltate ar reprezenta o soluție mai bună […] © G4Media.ro.
07:30
O femeie a fost ucisă într-un apartament din Timișoara, pe strada Gheorghe Ranetti. Principalul suspect este chiar fiul victimei, care, după atac, a ieșit în fața blocului și a avariat două mașini cu bolovani, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Crima s-a petrecut duminică după-amiază într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada […] © G4Media.ro.
07:30
SUA a lovit din nou aerian, în Pacific, o navă care ar fi transportat traficanți de droguri / 150 de persoane au fost ucise în astfel de operațiuni, din septembrie # G4Media
Statele Unite au efectuat duminică un nou atac aerian în Pacific împotriva unei nave care transporta presupuşi traficanţi de droguri, omorând şase persoane, a anunţat armata americană, cea mai recentă lovitură dintr-o campanie intensă care durează de luni de zile, notează AFP. Cu această operaţiune anunţată pe X de Comandamentul militar american pentru America Latină […] © G4Media.ro.
Acum o oră
07:20
Fiul lui Khamenei, Mojtaba (56 de ani), este noul lider suprem al Iranului / E cunoscut pentru influența sa în țară și pentru legăturile puternice cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice # G4Media
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem al țării, în urma uciderii tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri americano-israeliane din 28 februarie, a anunțat presa de stat iraniană, citată de Mediafax. Fiul lui Khamenei, Mojtaba Khamenei, a fost desemnat de Adunarea Experților din Iran, un organism format din 88 de clerici aleși, […] © G4Media.ro.
07:20
Senatul dezbate luni mpțiunea simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru # G4Media
07:10
Ziua 10 de război în Orientul Mijlociu: Fiul lui Khamenei, Mojtab, este noul lider suprem al Iranului / Prețul petrolului brut depășește100 de dolari pe baril # G4Media
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei noul lider suprem al țării, în urma uciderii tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, în atacuri americano-israeliane din 28 februarie. Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată în peste trei ani și jumătate, iar țările din jurul Iranului raportează noi atacuri cu drone din partea […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Al şaptelea militar american a murit în războiul împotriva Iranului, „decedat din cauza rănilor suferite” în timpul unui atac al Teheranului „împotriva trupelor americane din Arabia Saudită, pe 1 martie”, a anunţat duminică armata SUA, notează AFP preluată de Agerpres. „Noaptea trecută, un militar american a murit din cauza rănilor suferite în timpul primelor atacuri […] © G4Media.ro.
23:00
Ministrul Energiei: Guvernul are cinci scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei/litrul # G4Media
Guvernul are pe masă cinci scenarii privind evoluția prețurilor țițeiului și motorinei și măsurile pe care trebuie să le ia pentru ca prețul să nu treacă de 10 lei litrul, spune, duminică seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Sunt luate îjn calcul reducerea temporară a taxelor și accizelor, transmite MEDIAFAX. „Statul are pe masă 5 scenarii […] © G4Media.ro.
22:30
Ecuația bugetului se complică: Economii de 2,2 miliarde lei, cât costă pachetul de relansare economică, în pericol după ce reforma administrativă a fost atacată la CCR de Avocatul Poporului / PSD insistă și cu măsurile de solidaritate de 3,4 miliarde lei / Ședință a coaliției luni, după o săptămână de tensiuni # G4Media
Liderii coaliției de guvernare se reunesc, luni de la ora 13.00, într-o ședință în care urmează să discute din nou despre bugetul de stat pe acest an, potrivit surselor G4Media. Ședința coaliției este precedată, luni dimineață, de o ședință a conducerii PSD. După o săptămână în care tensiunile dintre PSD și PNL s-au acutizat pe […] © G4Media.ro.
21:10
Verzii devansează partidul cancelarului Merz în alegerile landului Baden-Württemberg (exit polls) # G4Media
Verzii germani par să se îndrepte duminică la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie în faţa partidului de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, care arată de asemenea o creştere a extremei drepte, transmite AFP preluată de Agerpres. La un an după […] © G4Media.ro.
21:00
Comisarul european Roxana Mînzatu: Profesorii trebuie să devină „gardieni etici” ai utilizării inteligenței artificiale în școli # G4Media
Inteligența artificială este una dintre transformările definitorii ale epocii noastre și schimbă rapid inclusiv educația, iar profesorii trebuie să fie pregătiți să o folosească responsabil la clasă, arată Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, în prefața noilor ghiduri europene privind utilizarea etică a inteligenței artificiale în educație, publicate pe 5 martie 2026. Oficialul anunță […] © G4Media.ro.
20:30
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului […] © G4Media.ro.
19:40
MAE: Peste 1.500 de români au revenit în țară din Orientul Mijlociu / În regiune mai sunt 12.500 de cetățeni români în atenția serviciului consular, iar dintre aceștia circa 2.500 solicită asistență consulară pentru revenirea în țară # G4Media
Până duminică, peste 1.500 de cetățeni români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, a transmis ministerul într-un comunicat de presă. MAE estimează că alți cca 1.000 de cetățeni români au ieșit din regiune cu zboruri comerciale operate […] © G4Media.ro.
19:40
Trump spune că noul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult” fără sprijinul său / „Va trebui să obțină aprobarea noastră” # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat duminică că noul lider suprem „nu va rezista mult” fără aprobarea sa, în contextul în care Iranul se pregătește să anunțe succesorul conducătorului său de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei, transmite CNN. „Va trebui să obțină aprobarea noastră”, a declarat Trump într-un interviu acordat ABC News. „Dacă nu obține aprobarea […] © G4Media.ro.
19:00
De la testele pentru cancer la vaccinurile împotriva COVID: femeile care remodelează sănătatea Europei într-un domeniu dominat de bărbați # G4Media
În ciuda creșterii numărului de femei cercetătoare pe întreg continentul, ele reprezintă doar 13% dintre inventatorii europeni. Când ne gândim la inventatoare, cel mai des ne vine în minte numele Marie Curie. Pentru experții din domeniul tehnologiei, Ada Lovelace poate fi un nume cunoscut, iar Rosalind Franklin poate suna familiar pentru profesioniștii din domeniul medicinei. […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
O reuniune a miniştrilor de Finanţe din G7 va avea loc luni pentru a evalua situația din Golf # G4Media
O reuniune a miniştrilor de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) va fi organizată de preşedinţia franceză în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT) pentru a „evalua situaţia din Golf”, a anunţat duminică Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor, transmite Agerpres. „Această reuniune a fost organizată special ca răspuns la evenimentele […] © G4Media.ro.
18:40
Cum să îți menții animalul hidratat în timpul călătoriilor lungi. Sfaturi de la specialiști care vă vor ușura călătoria # G4Media
În timpul călătoriilor lungi cu mașina sau avionul, animalul poate deveni obosit, astfel că trebuie să îl menții hidratat pe toată perioada deplasării pentru a evita neplăceri. Specialiștii au mai multe recomandări care te vor ajuta să ai o călătorie plăcută alături de patrupedul tău. Poate cea mai importantă regulă este ca animalul tău să […] © G4Media.ro.
18:30
De la aliment simbol al penuriei din perioada comunistă la ingredient preferat în actualele tendințe nutriționale # G4Media
Soia a avut mult timp o imagine dificilă în unele țări din Europa Centrală și de Est. Pentru mulți consumatori, ingredientul era asociat cu lipsurile din perioada comunistă. Astăzi însă, același produs apare în meniuri moderne, în preparate precum poke bowl, ramen sau salate asiatice, unde este prezent sub forma boabelor de edamame sau a […] © G4Media.ro.
18:30
Proteste în toată Europa de Ziua Internațională a Femeii, pentru a cere încetarea inegalității și a violenței de gen # G4Media
Duminică, mulțimi de oameni s-au adunat pe străzile din întreaga Europă pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, cerând încetarea inegalității și a violenței de gen. Femeile au protestat împotriva violenței, pentru un acces mai bun la îngrijiri medicale specifice de gen, pentru egalitate salarială și alte probleme în care nu beneficiază de același tratament […] © G4Media.ro.
18:20
Luke Lamperti câștigă prima etapă din Paris-Nisa după un final strâns de cursă / Toate detaliile despre „La Course au Soleil” # G4Media
Luke Lamperti a câștigat etapa de debut a Paris-Nisa 2026, pe traseul Achères – Carrières-sous-Poissy, 170.9 km, în ceea ce înseamna prima victorie a EF Education din acest sezon. Lamperti a terminat „La Course au Soleil” după 3 ore 45 de minute și 17 secunde și după un final încins de cursă în care un […] © G4Media.ro.
17:50
Overthinkingul poate să nu pară o activitate obositoare. Nu trebuie să miști niciun mușchi pentru a petrece ore imaginând cele mai rele scenarii, analizând decizii sau reluând în minte știrile zilei. Și totuși, aceste „maratoane mentale” pot fi aproape la fel de epuizante ca unele fizice, potrivit The Washington Post. Motivul ține de câteva mecanisme […] © G4Media.ro.
17:30
Experţii ucraineni în combaterea dronelor ajung săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu, anunţă Zelenski # G4Media
Experţii ucraineni antrenaţi în combaterea dronelor vor ajunge în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a anunţat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care speră ca, în schimbul oferirii expertizei sale în combaterea dronelor iraniene Shahed folosite de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina, aceasta din urmă să primească din partea SUA sau a ţărilor din Golf […] © G4Media.ro.
17:30
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava # G4Media
Un ucrainean de 31 de ani, care a fugit de războiul din țara sa la bordul unui aparat de zbor de mici dimensiuni, a aterizat, duminică dimineața, în Frătăuții Vechi, din județul Suceava. Au fost anunțate autoritățile de frontieră ucrainene prin Punctul de Contact Porubne, transmite MEDIAFAX. Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației […] © G4Media.ro.
17:20
Inteligența artificială a devenit o unealtă a hackerilor pentru identificarea conturilor anonime de social media # G4Media
Inteligența artificială a devenit o unealtă ușor de folosit pentru hackerii rău intenționați să identifice conturi anonime de pe rețelele sociale, avertizează un nou studiu, citat de The Guardian. În majoritatea scenariilor de test, modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) (tehnologia din spatele platformelor precum ChatGPT) au reușit să coreleze utilizatori anonimi de pe internet […] © G4Media.ro.
17:10
Lewis Hamilton a încheiat primul Mare Premiu al noii ere din Formula 1 pe locul al patrulea, la Melbourne, acolo unde Mercedes a avut un rezultat istoric. Britanicul și-a avertizat după cursă foștii colegi că nu este imposibil ca Ferrari să-i ajungă din urmă. Campionul mondial de șapte ori a plecat de pe locul șapte, […] © G4Media.ro.
16:50
Premierul Robert Fico afirmă că Slovacia „va prelua ștafeta” și va bloca împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dacă Viktor Orban pierde alegerile în Ungaria # G4Media
Premierul slovac Robert Fico a indicat că este dispus să urmeze exemplul Ungariei și să blocheze împrumutul UE de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, dacă partidul Fidesz al lui Viktor Orbán va pierde alegerile, scrie Pravda. Fico a declarat că intenționează să discute suspendarea operațiunilor pe conducta de petrol Drujba în cadrul unei […] © G4Media.ro.
16:30
73% dintre alegătorii elveţieni au susţinut duminică o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii acestuia cu monedă virtuală, informează EFE preluată de Agerpres. Textul aprobat la referendumul care a fost organizat duminică stabileşte că această garanţie va fi înscrisă în Constituţie. În pofida acestui sprijin clar pentru […] © G4Media.ro.
16:20
O listă lungă de suplimente, precum uleiul de pește – bogat în omega-3 – dar și coenzima Q10, magneziul și altele, au fost promovate ca având beneficii cardiovasculare, cum ar fi prevenirea infarctului. În majoritatea cazurilor însă, aceste afirmații nu sunt susținute de dovezi științifice, spun experții, citați de The Washington Times. „Nu există date […] © G4Media.ro.
16:20
Un incendiu de proporții a izbucnit, duminică, în zona împădurită din proximitatea complexului „Două Veverițe”, din localitatea Lăpușel, județul Maramureș. Ard vegetație uscată și litieră, transmite MEDIAFAX. Forțe de intervenție din cadrul ISU Maramureș intervin în aceste momente pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată și litieră, izbucnit în zona împădurită din proximitatea […] © G4Media.ro.
16:10
Autostrada care unește Constanța de sudul litoralului, împotmolită în birocrație și promisiuni de 10 ani, deși este un obiectiv “prioritar” # G4Media
Drumul de 31 de km care ar urma să lege Constanța de sudul litoralului nu este gata nici după 10 ani de când a fost demarată inițiativa. Proiectul vine ca alternativă la DN39, care este un calvar în sezonul estival pentru turiști. Mai ales în timpul festivalurilor de pe litoral, între Agigea și Eforie se […] © G4Media.ro.
15:50
Un zbor de repatriere asistată, în regim charter, va ateriza, duminică, la București, având la bord 183 de cetățeni români afectați de situația de securitate din Orientul Mijlociu, transmite MEDIAFAX. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că în 8 martie va ateriza la București un zbor de repatriere asistată, în regim charter, cu 183 de cetățeni […] © G4Media.ro.
15:40
Un site numit PSprices, care monitorizează prețurile din magazinul digital al Sony, a observat ceva neobișnuit: unele jocuri sunt oferite la prețuri diferite pentru utilizatori diferiți, transmite The Verge. Mai mult decât atât, aceste oferte sunt urmărite în API-ul PlayStation prin identificatori de experiment precum IPT_PILOT și IPT_OPR_TESTING. Prețurile dinamice nu sunt o noutate și […] © G4Media.ro.
15:20
VIDEO Câteva sute de persoane protestează de 8 Martie în centrul Capitalei: „Strigăm tare, strigăm toate, nu vrem austeritate!” # G4Media
Câteva sute de persoane participă, duminică, de 8 Martie, în fața Universității București, în principal împotriva măsurilor de austeritate, care afectează mai multe categorii sociale. Răspunde aici la sondajul G4Media: Pot femeile din România să aibă un echilibru între activitatea profesională și viața de familie? © G4Media.ro.
15:10
România nu reușește miracolul și este eliminată de Georgia în semifinalele Rugby Europe Championship 2026, scor 53-30 # G4Media
Naționala României de rugby masculin nu a reușit să producă miracolul la Tbilisi și a fost eliminată din semifinalele Rugby Europe Championship 2026 de Georgia, scor 53-30. Știre în curs de actualizare. © G4Media.ro.
15:00
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol după blocarea Strâmtorii Ormuz # G4Media
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol, într-un context în care închiderea aproape completă a Strâmtorii Ormuz se repercutează asupra pieţelor energetice şi afectează aprovizionarea globală, transmite Agerpres, care citează Bloomberg. Abu Dhabi National Oil Co. „gestionează nivelurile de producţie offshore pentru a răspunde cerinţelor de stocare”, a informat […] © G4Media.ro.
15:00
Obezitatea în Cluj crește cu 18% în 8 ani, incidență îngrijorătoare / La tineri de 20 ani, obezitatea a crescut de 7 ori # G4Media
Tendință îngrijorătoare în rândul populației din Cluj, prevalența obezității în rândul preadolescenților aproape se dublează în opt ani, la nivelul populației generale crește cu aproape 20%. Actualdecluj.ro a prezentat cum arată incidența obezității în Cluj, după ce a formulat o solicitare în acest sens la Direcția de Sănătate Publică din Cluj, solicitând incidența acestei boli […] © G4Media.ro.
14:40
Primarul din Fizeșu Gherlii (Cluj), condamnare cu suspendare pentru fals în înscrisuri oficiale / „Sunt nevinovat, voi ataca” # G4Media
Judecătorii de la Gherla au dat vineri sentința într-un dosar de fals în înscrisuri oficiale, în care este vizat primarul Vasile Lup, suspendat din funcție. Cazul are legătură cu un proces verbal de recepție a lucrărilor de amenajare a unui parc din comună, din toamna anului 2021, anunță Actual de Cluj, care citează gherlainfo.ro. Primarul […] © G4Media.ro.
14:30
Granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord, planificată să devină prima regiune literară UNESCO din lume # G4Media
Granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord atrăgea cândva contrabandiști, paramilitari, polițiști și soldați, însă peisajul format din drumuri întortocheate și garduri vii ar putea curând să atragă un nou tip de vizitator: pelerinii literari, relatează The Guardian. Există un plan de a rebrandui această zonă drept „teritoriile literare nordice ale Irlandei” și de a […] © G4Media.ro.
14:20
Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie: „Nu toate femeile primesc flori astăzi” / ”Vă admir pentru curaj și putere” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de apreciere și solidaritate față de femeile din întreaga țară, anunță Mediafax. În mesajul publicat cu ocazia zilei de 8 martie, șeful statului a mulțumit femeilor pentru contribuția lor zilnică, afirmând că societatea uită adesea cât de mult le datorează. „La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De […] © G4Media.ro.
14:00
Adunarea Experţilor din Iran l-a desemnat pe noul lider suprem / Numele său nu a fost anunţat / Va fi cea mai înaltă autoritate politică şi religioasă # G4Media
Adunarea Experţilor din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie de atacuri aeriene israeliene şi americane, au anunţat duminică membrii acestui organism clerical iranian, fără a dezvălui numele celui desemnat, relatează Agerpres, care citează AFP. „Votul pentru numirea liderului a avut loc, iar liderul […] © G4Media.ro.
13:50
Banca de stat ucraineană va da Ungaria în judecată pentru bunuri reținute ilegal / 40 milioane de dolari, 35 milioane de euro și aproximativ 9 kilograme de aur au rămas în Ungaria # G4Media
Banca de stat ucraineană Oschadbank a anunțat sâmbătă că intenționează să dea în judecată Ungaria după ce autoritățile de la Budapesta au reținut vehicule blindate și valori considerabile în tranzit, informează surse oficiale, notează Mediafax. Incidentul a avut loc joi, când șapte angajați ai băncii transportau numerar și aur din Austria către Ucraina, fiind opriți […] © G4Media.ro.
13:10
Iranienii ies din țară spre Turcia / Autoritățile turce au luat măsuri pentru a se pregăti pentru sosirea refugiaților # G4Media
Iranienii folosesc trecerea frontierei cu Turcia ca una dintre singurele căi de evacuare pentru a părăsi țara după ce spațiul său aerian a fost închis în urma atacului SUA și Israelului. În acest moment, nu s-a înregistrat un aflux masiv de refugiați, anunță La Repubblica. Mulți oameni trec granița pentru a munci sau pentru a […] © G4Media.ro.
13:00
Ministrul Mediului anunță curățarea lacului de acumulare de la Călimănești / ”Acum fix o săptămână treceam întâmplător, în drum spre București. Era plin de gunoaie…” # G4Media
Ministra mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că lacul de acumulare de la Călimănești a fost curățat de tonele de deșeuri în doar șase zile de la sesizarea făcută către autorități, relatează Mediafax. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut duminică dimineață un anunț pe Facebook despre finalizarea lucrărilor de curățare a lacului de acumulare […] © G4Media.ro.
12:30
Primăria Municipiului București: „Gata, tramvaiul 5 circulă! După doi ani! ” / Circulă pe traseul Aeroportul Băneasa – terminalul Pantelimon # G4Media
Primăria Municipiului București a anunțat duminică reluarea circulației Tramvaiului 5 după doi ani, anunță Mediafax. Primăria Municipiului București a anunțat duminică pe Facebook reluarea circulației tramvaiului 5, după o pauză de doi ani. Postarea oficială precizează că acest mijloc de transport are o mare importanță pentru legătura între nordul și estul Capitalei și pentru mobilitatea […] © G4Media.ro.
12:30
Unde a crescut turismul în 2025: lista țărilor care vor să atragă și mai mulți turiști în acest an # G4Media
În timp ce unele dintre cele mai populare orașe din lume impun limite și taxe suplimentare pentru turiști, alte țări își extind aeroporturile, relaxează regulile de viză și planifică o creștere turistică sustenabilă, potrivit BBC. În timp ce unele dintre cele mai populare destinații ale lumii se confruntă cu aglomerație record, și caută metode tot […] © G4Media.ro.
12:10
Parlamentul britanic vrea să interzică 67 de rase de câini: Noile reguli vizează sănătatea și bunăstarea animalelor # G4Media
Șaizeci și șapte de rase de câini ar putea fi interzise în Marea Britanie dacă noile reguli de reproducere adoptate de parlament vor deveni obligatorii. Grupul parlamentar transpartinic pentru bunăstarea animalelor (APPG) a lansat un instrument care stabilește dacă un câine este sănătos, pe baza unui set de 10 criterii fizice. Printre acestea se numără culoarea neregulată […] © G4Media.ro.
