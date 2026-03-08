MAE: O aeronavă cu 183 de români repatriați va ateriza în curând la București. Numărul celor întorși în țară depășește 1.500

19:10

Infecția cu virusul sincițial respirator (VSR) este cea mai frecventă dintre formele grave de răceală ale copilului mic și poate evolua către bronșiolită sau pneumonie. Mai contagios decât COVID-19, virusul este responsabil, în această perioadă, de mai multe îmbolnăviri ale adulților decât gripa. HotNews a vorbit cu doi cunoscuți medici din București despre pericolul pe …