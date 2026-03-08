La fiecare două zile și jumătate, un bărbat a încercat sau a omorât o femeie în România. Câte crime și tentative au fost anul trecut

15:50

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că autoritățile lucrează „pe cinci scenarii” pentru a ține sub control prețul benzinei și al motorinei în România, de la reduceri de accize și până la măsuri țintite pentru categoriile cele mai afectate de creșterea prețurilor la carburanți. Oficialul, care a confirmat că unul dintre scenarii se referă …