Experți ucraineni în combaterea dronelor ajung săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu, anunță Zelenski
HotNews.ro, 8 martie 2026 19:20
Experții ucraineni antrenați în combaterea dronelor vor ajunge în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care speră ca, în schimbul expertizei sale în combaterea dronelor iraniene Shahed folosite de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina să primească din partea SUA sau a țărilor din Golf mai multe rachete interceptoare …
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
19:20
Experți ucraineni în combaterea dronelor ajung săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu, anunță Zelenski # HotNews.ro
Experții ucraineni antrenați în combaterea dronelor vor ajunge în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care speră ca, în schimbul expertizei sale în combaterea dronelor iraniene Shahed folosite de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina să primească din partea SUA sau a țărilor din Golf mai multe rachete interceptoare …
Acum o oră
19:00
Favorita la Oscar, destăinuiri despre rolul „esențial” al actoriei într-o adolescență marcată de depresie și o tulburare de alimentație. „A fost dificil” # HotNews.ro
Actrița nominalizată la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță pentru rolul din „Hamnet” a dezvăluit că pasiunea pentru meseria ei a ajutat-o să treacă peste depresie și peste o tulburare de alimentație în adolescență, potrivit BBC. Jessie Buckley a primit numeroase premii pentru producția Hamnet, în care joacă rolul soției lui William Shakespeare, Agnes …
Acum 2 ore
18:20
Oficialii americani apără decizia de a ridica temporar din sancțiunile Rusiei. „Un fel de chestiune de bun simț” # HotNews.ro
Oficiali din administrația Trump au declarat, duminică, că derogarea emisă pentru a permite achizițiile indiene de petrol rusesc va atenua din presiunea de pe piața globală, care se confruntă cu efectele războiului din Orientul Mijlociu, transmite Reuters. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a declarat la NBC că este vorba despre „o pauză de …
18:10
INTERVIU. Cu gândul la mama. O actriță din România, premiată în Germania, și-a îndeplinit visul după șapte ani: „Scopul meu era să aduc un film cum România nu are” # HotNews.ro
„M-am gândit la mama mea și la multe mame care luptă”, spune Alina Șerban, care joacă rolul lui Ali în ,,Gipsy Queen”. Refuzat de alți distribuitori și etichetat ca „un film vechi”, actrița povestește pentru HotNews că a fost aproape imposibil să aducă filmul în România, lovindu-se de diverse ,,sabloane”. ,,Gipsy Queen” (2019) vorbește despre …
18:00
„Nimeni nu știe” cine va conduce Iranul după Khamenei, spune ministrul de Externe, dar „nu permitem nimănui să se amestece” # HotNews.ro
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că „nimeni nu știe” cine va fi următorul lider suprem al Iranului, în contextul unor informații potrivit cărora organismul responsabil a ales deja un înlocuitor pentru ayatollahul Ali Khamenei, notează CNN. „Circulă multe zvonuri, dar trebuie să așteptăm ca Adunarea Experților să se întrunească și să voteze …
17:40
„Rachetele noastre nu pot ajunge pe pământ american”. Șeful diplomației iraniene, interviu pentru presa din SUA # HotNews.ro
Ministrul iranian al afacerilor externe, Abbas Araghchi, a apărat decizia Teheranului de a ataca state vecine din Golf ca ripostă la operațiunea lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, duminică, în cadrul unor declarații făcute pentru postul american NBC, potrivit AFP. Araghchi a spus că rachetele iraniene nu pot lovi Statele Unite, așa că …
Acum 4 ore
17:00
Armata israeliană a lovit mai multe instalații petroliere iraniene sâmbătă seara, provocând explozii care au aruncat în aer uriașe bile de foc și fum și au zguduit Teheranul și orașul vecin Karaj, relatează New York Times. Incendii de proporții au cuprins patru depozite de petrol și un centru de transfer al producției de petrol din …
17:00
Apropiații lui Trump aveau rezerve serioase față de varianta războiului cu Iranul. Dezvăluiri despre schimbarea la 180 de grade # HotNews.ro
Când Donald Trump evalua posibilitatea unui conflict cu Iranul, multe dintre pledoariile cele mai pro-război veneau mai degrabă din afara Casei Albe decât din cercul de apropiați ai președintelui american. În cele din urmă, actorii mai vocali au reușit să acopere apelurile mai discrete la prudență, au dezvăluit pentru CNN mai mulți consilieri și alte …
16:40
Serviciul de presă al Kremlinului a publicat în noaptea de sâmbătă spre duminică versiunea needitată a mesajului video al președintelui rus Vladimir Putin adresat femeilor cu ocazia zilei de 8 martie, informează publicațiile independente ruse The Moscow Times și Meduza. Videoclipul, cu o durată de 6 minute și 19 secunde, a apărut în timpul nopții …
16:20
MAE: O aeronavă cu 183 de români repatriați va ateriza în curând la București. Numărul celor întorși în țară depășește 1.500 # HotNews.ro
O aeronavă cu 183 de cetățeni români repatriați urmează să aterizeze în curând la București, iar numărul românilor care au revenit în țară dintre cei care au solicitat asistență consulară va depăși în cursul zilei de duminică 1.500 de persoane, a anunțat ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu. „Munca noastră în aceste zile este pentru ca …
16:10
Doi militari israelieni uciși în Liban. Primele victime ale IDF de la începutul războiului # HotNews.ro
Armata israeliană (IDF) a anunțat că doi dintre soldații săi au fost uciși în luptă în sudul Libanului, unde Israelul a lansat o operațiune împotriva Hezbollah, în contextul războiului cu Iranul. Sunt primele trupe israeliene ucise de când a început conflictul, au scris AFP și The New York Times. Potrivit IDF, unul dintre soldații uciși …
15:40
Expert în energie, semnal de alarmă despre creșterea prețurilor la carburanți. „Acesta este momentul în care trebuie să intervenim, nu la vară” # HotNews.ro
Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a avertizat că o creștere a prețurilor la benzină și motorină va duce la scumpiri și în alte sectoare și la majorarea inflației, iar atunci „intrăm într-un cerc vicios”. El a spus că Guvernul poate interveni printr-o ajustare a taxelor la carburanți. În ediția de duminică a emisiunii …
15:40
„Nu avem nevoie de oameni care intră în războaie după ce noi le-am câștigat deja”. Trump spune că poate câștiga războiul cu Iranul fără ajutorul Marii Britanii # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis că Marea Britanie analizează „foarte serios” trimiterea a două portavioane în Orientul Mijlociu, dar a adăugat că Statele Unite nu au nevoie de acestea pentru a câștiga războiul cu Iranul, în cel mai recent episod de tensiune între aliații militari, notează Reuters. Trump l-a criticat în repetate rânduri pe …
Acum 6 ore
15:30
Primul spectacol despre femicid din România este inspirat dintr-o crimă reală: „Am vrut să nu îmi menajez spectatorii” # HotNews.ro
Într-un context în care violența împotriva femeilor rămâne o realitate constantă în România, Lucas Neagu, un regizor de 25 de ani, montează la Teatrul POINT primul spectacol românesc despre femicid. „Carne de tigru” spune povestea unei relații abuzive, și urmărește mecanismele care duc la crimă, dar și începutul aparent normal al unei iubiri. Ioana Cojocărescu …
15:10
„Să tacă armele, să înceteze sunetul bombelor!” Apelul pentru pace al Papei Leon în Orientul Mijlociu # HotNews.ro
Papa Leon a declarat duminică că vești extrem de îngrijorătoare continuă să sosească din Iran și din întreaga regiune a Orientului Mijlociu, potrivit Reuters. „Să facem loc dialogului, unui dialog rațional, autentic și responsabil”, a pledat Suveranul Pontif în fața credincioșilor adunați în Piața Sfântul Petru pentru rugăciunea Angelus. Pe măsură ce luptele s-au intensificat în a …
15:10
Plecare neașteptată de la gigantul OpenAI. Șefa diviziei de robotică demisionează din cauza contractului cu Pentagonul # HotNews.ro
O directoare de top din domeniul roboticii la OpenAI a declarat sâmbătă că a demisionat din cauza acordului companiei cu Pentagonul, care permite folosirea inteligenței artificiale în scopuri militare și de supraveghere internă, informează France 24. Caitlin Kalinowski, șefa departamentului de robotică de la OpenAI, compania care deține ChatGPT, și-a anunțat plecarea invocând îngrijorări legate …
14:40
Ciprian Ciucu a explicat de ce este modificat traseul tramvaiuli 5. „Este o linie foarte cerută” # HotNews.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a participat duminică la inaugurarea liniei de tramvai 5, care asigură legătura între estul și nordul Bucureștiului. „Astăzi deschidem linia 5 de tramvai, pe un traseu modificat, este drept, pentru că deja lucrăm la traseul normal al liniei 5. Vorbim despre aproximativ 5 kilometri de tramvai, va merge de …
14:20
Mahalaua Vergului – unde se afla pe hartă una dintre cele mai influente zone din Vechiul București # HotNews.ro
În istoria Bucureștiului, mahalalele au reprezentat mult timp structura de bază a orașului. Înainte de cartierele moderne și de planurile urbanistice, orașul era alcătuită dintr-o rețea de comunități locale organizate în jurul bisericilor și al unor mici centre de viață economică Una dintre aceste comunități a fost mahalaua Vergului, situată în partea de est a …
14:20
Poliția norvegiană a intervenit duminică dimineață la ambasada SUA din Oslo, în urma unei explozii la intrarea clădirii. Nu s-au înregistrat victime, iar circumstanțele producerii incidentului sunt investigate, potrivit BBC. Explozia a avut loc la ora locală 01:00, moment în care poliția a trimis „resurse importante” în acea zonă a capitalei. Într-un comunicat oficial, poliția …
14:10
În 1996, trenul făcea 6 ore și 25 de minute între București și Timișoara. În prezent, aceeași distanță de 533 de kilometri se parcurge în peste 11 ore, cu o viteză medie de numai 48 km/h. Cum a ajuns una dintre principalele magistrale ale României să piardă așa mult în trei decenii și unde se …
13:50
Regele Charles vorbește despre pace, în timp ce aliații cheie cer excluderea lui Andrew de la succesiune # HotNews.ro
Regele Charles al III-lea este așteptat luni să transmită un mesaj despre „presiunile conflictului” din Ucraina și Orientul Mijlociu și să sublinieze importanța alianțelor din Commonwealth, potrivit BBC. Sărbătoarea anuală a Commonwealth-ului (Comunitatea Națiunilor), marcată luni printr-o slujbă la Westminster Abbey, reunește cel mai mare număr de membri ai familiei regale de la arestarea lui …
13:50
INTERVIU. „Atlasul Universului”, primul film românesc pentru copii premiat la Berlin. „Cât de mult iubești viața?” # HotNews.ro
„Atlasul Universului” este primul film românesc pentru copii selectat și premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin (13-23 februarie), în secțiunea Generation Kplus. Lungmetrajul a primit Mențiunea Specială a Juriului Internațional. Într-un interviu pentru publicul HotNews, regizorul Paul Negoescu explică de genul acesta de filme nu prea se mai fac în România după …
13:40
Alegeri istorice în Nepal: Victorie zdrobitoare pentru partidul rapperului devenit primar # HotNews.ro
Partidul rapperului devenit primar al orașului Kathmandu, Balendra „Balen” Shah, este marele câștigător al duelul politic pe care l-a avut cu fostul prim-ministru KP Sharma Oli, și este preconizat să obțină un număr impresionant de mandate în Parlamentul Nepalului, arată ultimele rezultate parțiale ale alegerilor legislative publicate duminică, informează AFP. Datorită victoriei sale în fața …
Acum 8 ore
13:10
FOTO O bijuterie turistică ascunsă vrea să-și facă loc pe harta mondială cu ajutorul AI: „Aici, ne bucurăm de viață” # HotNews.ro
O țară din sudul Africii vrea să își diversifice economia prin turism, folosind inteligența artificială. Planul a fost dezvăluit la Berlin, la cel mai mare târg de turism din lume. De la plaje neatinse la parcuri safari și una dintre cele mai mari cascade din Africa, Angola se poziționează ca o destinație turistică în ascensiune, …
12:50
Noul film de acțiune SF „War Machine” face furori pe Netflix: a ajuns rapid pe primul loc și în România # HotNews.ro
„War Machine”, noua producție Netflix, scrisăși regizată de Patrick Hughes, a fost pe ecranele cinefililor din întreagă lume în acest weekend, urcând rapid pe primul loc al clasamentului celor mai urmărite filme în acest moment pe platforma de streaming. Filmul, care îl are în rol principal pe Alan Ritchson, cunoscut din serialul Reacher, difuzat de …
12:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod galben și o informare meteo valabile de duminică seară până marți. Vântul va atinge 80 km/h la munte și în sud-vest, în timp ce temperaturile vor ajunge la 14 grade în Capitală. În intervalul 8-10 martie, vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul ţării, precum şi în zona …
11:50
Banca ucraineană de stat, cu banii, lingourile de aur și blindatele confiscate de Ungaria, anunță riposta pregătită # HotNews.ro
Banca de stat ucraineană Oschadbank a anunțat sâmbătă că va da în judecată Ungaria pentru bunurile reținute, după ce autoritățile de la Budapesta au confiscat vehicule blindate care transportau numerar și aur, informează The Kyiv Independent. Instituția finaciară a precizat cei șapte angajați care se ocupau de transportul bunurilor și reținuți de autoritățile ungare s-au …
11:50
La fiecare două zile și jumătate, un bărbat a încercat sau a omorât o femeie în România. Câte crime și tentative au fost anul trecut # HotNews.ro
66 de femicide au avut loc în România anul trecut. Alte cel puțin 69 de femei au fost la un pas de a fi ucise de partenerii, soții, cumnații sau nepoții lor, vecini sau străini, arată ultimele răspunsuri obținute de site-ul Snoop.ro de la Parchete. În total, minimum 135 de cazuri În Harta femicidului, publicată …
Acum 12 ore
11:20
Critici pentru Trump în războiul din Iran. „Aroganța puterii” și „un război de pedepsire fără o soluție de final” # HotNews.ro
„Asistăm la o combinație între genialitate tactică și confuzie strategică”, scrie jurnalistul american Nicholas Kristof, într-o opinie despre prima săptămână a războiului din Iran, publicată de New York Times. În primele șapte zile de conflict în Orientul Mijlociu, forțele americane și israeliene au lansat mii de atacuri aeriene în care au fost eliminați liderul suprem …
10:40
Donald Trump laudă disponibilitatea Giorgiei Meloni de a ajuta în războiul SUA-Israel-Iranul: „O lideră excelentă și prietena mea” # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat-o pe prim-ministrul italian Giorgia Meloni și a spus că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite și Israelul în războiul lor cu Iranul, a relatat duminică ziarul italian Corriere della Sera. Într-o convorbire telefonică cu ziarul, Trump a descris-o pe Meloni ca fiind „o mare lideră” și a spus …
10:30
Cinci festivaluri de artă debutează primăvara aceasta în Statele Unite, Australia și Europa și prezintă cele mai noi tendințe și artiști emergenți alături de creatori și creații consacrate. Bienala Whitney Bienala Whitney are loc, la muzeul omonim din New York, în perioada 8 martie – 23 august 2026. Și în 2026, anul care marchează cea …
10:20
După ani de pauză, „tramvaiul corporatiștilor” revine în circulație de azi. Traseul liniei 5 a fost modificat # HotNews.ro
Circulația liniei 5, supranumit „tramvaiul corportiștilor”, va fi reluată duminică la prânz, după o lungă perioadă în care s-au făcut lucrări la calea de rulare. Traseul tramvaiului care ajunge în nordul capitalei, laAeroportul Băneasa, a fost extins până în Pantelimon. Care e traseul tramvaiului 5 „Linia 5 de tramvai va reveni în traseu începând de …
09:10
ULTIMA ORĂ. Viitorul lider suprem al Iranului: consens majoritar, dar sunt „unele obstacole” # HotNews.ro
Adunarea Experților, forul care are misiune să îl desemneze pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, a ajuns la un consens majoritar, a declarat ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, conform agenției de știri semi-oficială Mehr, preluată de Reuters. Totuși, el a afirmat că există totuși „unele obstacole” care trebuie rezolvate în ceea ce privește …
08:40
Netflix a încheiat parteneriatul cu brandul de lifestyle al lui Meghan Markle. Un purtător de cuvânt al platformei de streaming a confirmat că ducesa de Sussex va continua să-și dezvolte „independent” brandul, potrivit Entertainment Weekly. Meghan Markle, cunoscută şi sub numele de Ducesa de Sussex, şi-a dezvoltat brandul As Ever cu gigantul de streaming, lansându-l …
08:20
ULTIMA ORĂ Taxe locale schimbate: Impozitul pe locuință va fi fără reduceri pe ianuarie și februarie. Noile scăderi, aplicate abia din martie # HotNews.ro
Impozitele pe locuințe pentru primele două luni din an – ianuarie și februarie – nu vor include reducerile decise recent de Guvern. Astfel, dacă o persoană a achitat deja impozitul, va putea cere înapoi doar diferența rezultată din aplicarea reducerii pentru perioada martie – decembrie, relevă datele analizate de Profit.ro. Citiți mai mult pe Profit.ro. …
08:20
Ajutoare Startup Nation: Răspunsul Ministerului Economiei în problema pragului crescut la mijloacele fixe # HotNews.ro
Ministerul Economiei a promis, într-un răspuns transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că va analiza problema pragului crescut la mijloacele fixe de la 2.500 la 5.000 de lei prin pachetul de relansare economică introdus de Guvernul Bolojan, astfel încât firmele care cer finanțarea de 50.000 EUR prin programul Startup Nation să fie tratate egal. Citiți mai mult …
08:20
Mesaj de 8 martie pentru nepoată: Are 86 de ani, a fost canotoare în generația lui Patzaichin și a ajuns să aibă o comunitate digitală în jurul modei # HotNews.ro
De 8 martie, HotNews a vorbit cu o femeie aparte. Ema-Victoria Drăgan a fost canotoare de performanță, din generația lui Ivan Patzaichin, profesoară de sport, directoare de școală. Este mamă, bunică și străbunică, dar ceea ce nu și-ar fi imaginat niciodată, cel puțin nu până la vârsta de 80 de ani, a fost că va …
08:00
„Ordinea economică mondială se îndreaptă spre haos” avertizează un economist american folosind exemplul Uber și Google # HotNews.ro
„În loc să ne aflăm într-o fază tranzitorie către un sistem mai calm și mai ordonat, ne regăsim într-o lume nouă profund tulburată, în care destabilizarea a devenit norma”, crede Eswar S. Prasad, profesor de politică comercială și economie la Universitatea Cornell din SUA. Economiștii consideră că concurența este o pozitivă în aproape toate domeniile, …
07:40
Orientul Mijlociu, în flăcări: Atacurile iraniene continuă în Golf, amenințări de anihilare din partea SUA, Teheranul promite să lupte încă șase luni # HotNews.ro
Țările din Golf au anunțat atacuri sâmbătă și duminică, chiar și după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că organismul de conducere temporar al țării a aprobat suspendarea atacurilor împotriva vecinilor, cu excepția cazului în care aceste țări ar lansa un atac împotriva Iranului, potrivit France 24, Reuters și BBC. Un incendiu uriaș a …
07:10
LOTO. Trageri duble la LOTO 6/49, Joker și 5/40. Report la Joker la categoria I de peste 11 milioane de euro # HotNews.ro
Loteria Română organizează duminică, 8 martie 2026, tragerile speciale Loto ale primăverii. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: una principală și o tragere suplimentară. La tragerile loto de joi, 5 martie, Loteria Romana a acordat 26.360 de castiguri in valoare totala de peste 2,26 milioane de lei. Premii suplimentare …
07:00
Mesaje de 8 Martie 2026. Urări și felicitări de Ziua Femeii pentru mamă, iubită, colege sau profesoare # HotNews.ro
Ziua de 8 Martie – Ziua Internațională a Femeii este, în fiecare an, unul dintre momentele în care telefoanele se umplu de mesaje, iar rețelele sociale de urări și felicitări. De la tradiționalul „La mulți ani!” trimis mamei, până la declarații de dragoste pentru iubită sau soție și mesaje de apreciere pentru colege ori profesoare, …
07:00
VIDEO INTERVIU „Dacă le interzicem accesul pe rețelele sociale celor sub 14 ani, n-ar trebui s-o facem și cu cei peste 65 de ani?” # HotNews.ro
Poziție tranșantă a unui criminolog în dezbaterea momentului. Vlad Zaha, criminolog și expert de politici publice din domeniul drogurilor, spune într-un interviu pentru publicul HotNews că dacă punem sub semnul îndoielii capacitatea de discernământ a tinerilor, de ce nu discutăm același lucru și pentru cei mai în vârstă. HotNews: Domnule Vlad Zaha, unul dintre subiectele …
07:00
INTERVIU. „Când editura Humanitas voia să publice o nouă ediție, Cioran a zis: OK, dar trebuie scoasă partea rasistă. Îi era rușine” # HotNews.ro
Acesta este un exemplu foarte bun: „ca fiinţe umane, suntem complecși, nu suntem perfecți”: Cioran a petrecut o viață reflectând la tinerețe și a vrut, în final, să corecteze greșeala, spune cercetătoarea americană cu origini româneşti Cristina Bejan, într-un interviu pentru publicul HotNews. „Dacă vă bazaţi pe o relaţie bilaterală care nu implică Uniunea Europeană, …
Acum 24 ore
23:00
Mihai Bendeac critică organizațiile feministe că n-au intervenit în apărarea ministrului Oana Țoiu: „A fost umilită public” # HotNews.ro
Mihai Bendeac a sugerat că organizațiile feministe din societatea civilă ar fi trebuit să se autosesizeze „în legătură cu abuzul la care a fost supusă” Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, în mediul online în aceste zile. Într-un mesaj transmis sâmbătă seară pe Facebook în care reclamă „abuzul” la care a fost supus ministrul în mediul …
22:50
Reuniunea care îl va desemna pe succesorul ayatollahului Khamenei la conducerea Iranului se va ține în următoarele 24 de ore # HotNews.ro
Adunarea Experților, forul care îl va desemna pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se va reuni „în următoarele 24 de ore”, a transmis sâmbătă agenția iraniană de presă Fars, preluată de AFP și Agerpres. Sursa afirmației este Hossein Mozafari, membru al Adunării, care a cerut populației „să se abțină de la …
22:50
Antrenorul Elias Charalambous a anunțat că demisionează de la FCSB, după înfrângerea suferită de roș-albaștrii sâmbătă seară în fața Universității Cluj, scor 1-3. Citește mai mult pe GOLAZO.
22:10
Turcia avertizează Iranul după ce NATO a interceptat o rachetă lansată spre teritoriul turc: „Aveți grijă” # HotNews.ro
Ankara a avertizat sâmbătă Teheranul să nu încerce să lanseze rachete spre teritoriul turc, la câteva zile după ce NATO a interceptat o rachetă balistică lansată din Iran și îndreptată spre Turcia. „Nu suntem o țară care poate fi provocată ușor”, a declarat ministrul de externe Hakan Fidan, în fața jurnaliștilor la Istanbul, conform AFP. …
22:10
O clădire din districtul Dubai Marina a fost lovită de fragmentele rezultate dintr-o interceptare aeriană, care „au cauzat un incident minor” pe fațada turnului situat într-o zonă rezidențială populară printre turiști, conform anunțului făcut sâmbătă seară de biroul de presă al guvernului din Dubai, citat de The Wall Street Journal, agenția de știri Anadolu și …
21:30
Trump anunță o „coaliție militară” împotriva „cartelurilor criminale”, într-o „zi istorică” la summitul Scutul Americilor # HotNews.ro
Președintele Donald Trump a primit mai mulți lideri latino-americani, sâmbătă, la Miami, la ediția inaugurală a summitului Scutul Americilor, unde a anunțat o coaliție împotriva traficului de droguri și a cartelurilor infracționale, criticându-i pe oficialii din regiune că au permis acestor grupări să preia controlul în diverse zone de pe teritoriul lor național, potrivit Reuters …
21:00
VIDEO Viktor Orban, după ce Zelenski a spus că trimite soldați ucraineni la el acasă: „Pe mine nu mă puteți intimida” # HotNews.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis sâmbătă liderului ucrainean Volodimir Zelenski că nu îl poate intimida, cerându-i să înceteze cu „ameninţările şi şantajul”. „Domnule preşedinte Zelenski, încetaţi ameninţările şi şantajul! La maghiari nu funcţionează asemenea metode”, a transmis Viktor Orbán Viktor într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro. În imaginile postate de …
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.