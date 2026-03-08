România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia
Acum 10 minute
19:30
FC Botoşani şi-a găsit antrenor! A condus deja primul antrenament
19:30
”Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au luptat până la sacrificiu”. Niculescu termină sezonul regular într-o notă optimistă
Acum 30 minute
19:20
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia
19:10
Pep Guardiola a fost suspendat pentru două meciuri
19:10
Cum arată play-out-ul Superligii. Patru echipe beneficiază de rotunjire
Acum o oră
18:50
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0. Meci cu iz de vacanţă
Acum 2 ore
18:30
Szabolcs Kovacs arbitrează derby-ul CFR Cluj - Dinamo
18:20
"Ieşi afară!" Arbitrul de la Oţelul – Hermannstadt, acuzat de limbaj nepotrivit în timpul meciului
18:10
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergodi: „Urmează un turneu de 10 finale”
18:10
”Zi neagră”. Reacţia lui Laszlo Balint după ce a avut 3 jucători eliminaţi cu Hermannstadt
17:50
Norvegianul Atle Lie McGrath s-a impus în slalomul de la Kranjska Gora
17:40
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Matos
Acum 4 ore
17:30
”Ar fi frumos”. Novak Djokovic a vorbit despre planurile sale pe termen lung
17:30
”Au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcţionat”. Dorinel Munteanu, discurs tăios după ce a revenit la Galaţi
17:20
Marius Şumudică nu a confirmat în Arabia Saudită şi urmează să se despartă de Al-Okhdood
17:10
Pierdere uriaşă pentru Mircea Lucescu! Titularul naţionalei s-a accidentat şi ratează barajul cu Turcia
17:00
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenor cu nouă etape înainte de finalul sezonului
16:40
Surpriză! Cine este prima variantă de antrenor la FCSB. Gigi Becali îl preferă în detrimentul lui Mirel Rădoi
16:30
După demisia lui Charalambous, Becali a dezvăluit ce a discutat cu Mirel Rădoi pentru a veni la FCSB!
16:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt 0-2. Totul a mers prost pentru moldoveni, care au avut 3 jucători eliminaţi
16:20
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a povestit despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells
16:20
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au al doilea jucător eliminat şi îşi compromit meciul
16:10
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu deschide scorul
16:00
Elena Curtoni a câştigat proba de Super-G de la Val di Fassa
16:00
Mihăiţă Papară s-a retras din proba de Snowboard Cross de la Jocurile Paralimpice
16:00
Încă un titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur şi la Vertical U18
16:00
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au două goluri anulate
15:50
„Dacă ajunge la +13 puncte, cine să-l mai prindă?” Sneijder anunţă titlul pentru Interul lui Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan
15:40
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bană, eliminat în prelungirile primei reprize
Acum 6 ore
15:10
Bomba zilei! Propus la FCSB, Adi Mutu s-a decis şi e gata de revenire: "Şi-a găsit liniştea în familie"
15:10
VIDEO | Alexandru Maxim a marcat pentru Gaziantep în remiza cu Karagumruk
15:10
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Chiţu
14:50
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergoi: „Urmează un turneu de 10 finale”
14:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:00
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, 1-3! Liderul din Liga 2 le condamă pe gazde la play-out
13:50
„Se îngroaşă gluma!” Adrian Mutu avertizează FCSB înainte de startul play-out-ului: „Nu sunt obişnuiţi cu lupta la retrogradare”
13:50
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Corvinul preia din nou conducerea
Acum 8 ore
13:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt, de la 14:30, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dorinel Munteanu, faţă-n faţă cu fosta echipă. Echipele de start
13:30
Se destramă FCSB, după ce Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia?! Jucătorul despre care MM Stoica spunea că este "coloana vertebrală a echipei" s-a săturat de Becali şi vrea să plece
13:30
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare ratată de gazde
12:40
Ce lovitură! Starul lui Bayern, dorit de Cristi Chivu la Inter
12:40
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste, iar Grădinaru egalează imediat
12:30
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste
12:20
Lionel Messi a marcat pentru Inter Miami şi se apropie de golul 900 al carierei
12:10
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
11:40
„Ăsta e un lucru important într-o echipă atât de numerică”! Secretul lui Filipe Coelho, dezvăluit de un fost jucător al oltenilor
Acum 12 ore
11:20
Surpriză mare! Încă o variantă de antrenor la FCSB: "Nu îl plângeţi voi pe Charalambous"
10:20
Elias Charalambous şi-a găsit echipă după despărţirea de FCSB! Tehnicianul cipriot va intra la negocieri
10:20
„A arătat că e capabil să câştige campionatul!” Numele propus de Basarab Panduru după demisiile lui Charalambous şi Pintilii | EXCLUSIV
