România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia

Primasport.ro, 8 martie 2026 19:20

România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
19:30
FC Botoşani şi-a găsit antrenor! A condus deja primul antrenament Primasport.ro
FC Botoşani şi-a găsit antrenor! A condus deja primul antrenament
19:30
”Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au luptat până la sacrificiu”. Niculescu termină sezonul regular într-o notă optimistă Primasport.ro
”Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au luptat până la sacrificiu”. Niculescu termină sezonul regular într-o notă optimistă
Acum 30 minute
19:20
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia Primasport.ro
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia
19:10
Pep Guardiola a fost suspendat pentru două meciuri Primasport.ro
Pep Guardiola a fost suspendat pentru două meciuri
19:10
Cum arată play-out-ul Superligii. Patru echipe beneficiază de rotunjire Primasport.ro
Cum arată play-out-ul Superligii. Patru echipe beneficiază de rotunjire
Acum o oră
18:50
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0. Meci cu iz de vacanţă Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0. Meci cu iz de vacanţă
Acum 2 ore
18:30
Szabolcs Kovacs arbitrează derby-ul CFR Cluj - Dinamo Primasport.ro
Szabolcs Kovacs arbitrează derby-ul CFR Cluj - Dinamo
18:20
"Ieşi afară!" Arbitrul de la Oţelul – Hermannstadt, acuzat de limbaj nepotrivit în timpul meciului Primasport.ro
"Ieşi afară!" Arbitrul de la Oţelul – Hermannstadt, acuzat de limbaj nepotrivit în timpul meciului
18:10
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergodi: „Urmează un turneu de 10 finale” Primasport.ro
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergodi: „Urmează un turneu de 10 finale”
18:10
”Zi neagră”. Reacţia lui Laszlo Balint după ce a avut 3 jucători eliminaţi cu Hermannstadt Primasport.ro
”Zi neagră”. Reacţia lui Laszlo Balint după ce a avut 3 jucători eliminaţi cu Hermannstadt
17:50
Norvegianul Atle Lie McGrath s-a impus în slalomul de la Kranjska Gora Primasport.ro
Norvegianul Atle Lie McGrath s-a impus în slalomul de la Kranjska Gora
17:40
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Matos Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Matos
Acum 4 ore
17:30
”Ar fi frumos”. Novak Djokovic a vorbit despre planurile sale pe termen lung Primasport.ro
”Ar fi frumos”. Novak Djokovic a vorbit despre planurile sale pe termen lung
17:30
”Au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcţionat”. Dorinel Munteanu, discurs tăios după ce a revenit la Galaţi Primasport.ro
”Au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcţionat”. Dorinel Munteanu, discurs tăios după ce a revenit la Galaţi
17:20
Marius Şumudică nu a confirmat în Arabia Saudită şi urmează să se despartă de Al-Okhdood Primasport.ro
Marius Şumudică nu a confirmat în Arabia Saudită şi urmează să se despartă de Al-Okhdood
17:10
Pierdere uriaşă pentru Mircea Lucescu! Titularul naţionalei s-a accidentat şi ratează barajul cu Turcia Primasport.ro
Pierdere uriaşă pentru Mircea Lucescu! Titularul naţionalei s-a accidentat şi ratează barajul cu Turcia
17:00
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenor cu nouă etape înainte de finalul sezonului Primasport.ro
Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenor cu nouă etape înainte de finalul sezonului
16:40
Surpriză! Cine este prima variantă de antrenor la FCSB. Gigi Becali îl preferă în detrimentul lui Mirel Rădoi Primasport.ro
Surpriză! Cine este prima variantă de antrenor la FCSB. Gigi Becali îl preferă în detrimentul lui Mirel Rădoi
16:30
După demisia lui Charalambous, Becali a dezvăluit ce a discutat cu Mirel Rădoi pentru a veni la FCSB! Primasport.ro
După demisia lui Charalambous, Becali a dezvăluit ce a discutat cu Mirel Rădoi pentru a veni la FCSB!
16:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt 0-2. Totul a mers prost pentru moldoveni, care au avut 3 jucători eliminaţi Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt 0-2. Totul a mers prost pentru moldoveni, care au avut 3 jucători eliminaţi
16:20
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a povestit despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells Primasport.ro
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a povestit despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells
16:20
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au al doilea jucător eliminat şi îşi compromit meciul Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au al doilea jucător eliminat şi îşi compromit meciul
16:10
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu deschide scorul
16:00
Elena Curtoni a câştigat proba de Super-G de la Val di Fassa Primasport.ro
Elena Curtoni a câştigat proba de Super-G de la Val di Fassa
16:00
Mihăiţă Papară s-a retras din proba de Snowboard Cross de la Jocurile Paralimpice Primasport.ro
Mihăiţă Papară s-a retras din proba de Snowboard Cross de la Jocurile Paralimpice
16:00
Încă un titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur şi la Vertical U18 Primasport.ro
Încă un titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur şi la Vertical U18
16:00
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au două goluri anulate Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au două goluri anulate
15:50
„Dacă ajunge la +13 puncte, cine să-l mai prindă?” Sneijder anunţă titlul pentru Interul lui Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan Primasport.ro
„Dacă ajunge la +13 puncte, cine să-l mai prindă?” Sneijder anunţă titlul pentru Interul lui Cristi Chivu înainte de derby-ul cu AC Milan
15:40
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bană, eliminat în prelungirile primei reprize Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bană, eliminat în prelungirile primei reprize
Acum 6 ore
15:10
Bomba zilei! Propus la FCSB, Adi Mutu s-a decis şi e gata de revenire: "Şi-a găsit liniştea în familie" Primasport.ro
Bomba zilei! Propus la FCSB, Adi Mutu s-a decis şi e gata de revenire: "Şi-a găsit liniştea în familie"
15:10
VIDEO | Alexandru Maxim a marcat pentru Gaziantep în remiza cu Karagumruk Primasport.ro
VIDEO | Alexandru Maxim a marcat pentru Gaziantep în remiza cu Karagumruk
15:10
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Chiţu Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Chiţu
14:50
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergoi: „Urmează un turneu de 10 finale” Primasport.ro
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergoi: „Urmează un turneu de 10 finale”
14:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:00
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, 1-3! Liderul din Liga 2 le condamă pe gazde la play-out Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, 1-3! Liderul din Liga 2 le condamă pe gazde la play-out
13:50
„Se îngroaşă gluma!” Adrian Mutu avertizează FCSB înainte de startul play-out-ului: „Nu sunt obişnuiţi cu lupta la retrogradare” Primasport.ro
„Se îngroaşă gluma!” Adrian Mutu avertizează FCSB înainte de startul play-out-ului: „Nu sunt obişnuiţi cu lupta la retrogradare”
13:50
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Corvinul preia din nou conducerea Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Corvinul preia din nou conducerea
Acum 8 ore
13:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt, de la 14:30, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dorinel Munteanu, faţă-n faţă cu fosta echipă. Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt, de la 14:30, LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dorinel Munteanu, faţă-n faţă cu fosta echipă. Echipele de start
13:30
Se destramă FCSB, după ce Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia?! Jucătorul despre care MM Stoica spunea că este "coloana vertebrală a echipei" s-a săturat de Becali şi vrea să plece Primasport.ro
Se destramă FCSB, după ce Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia?! Jucătorul despre care MM Stoica spunea că este "coloana vertebrală a echipei" s-a săturat de Becali şi vrea să plece
13:30
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare ratată de gazde Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie mare ratată de gazde
12:40
Ce lovitură! Starul lui Bayern, dorit de Cristi Chivu la Inter Primasport.ro
Ce lovitură! Starul lui Bayern, dorit de Cristi Chivu la Inter
12:40
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste, iar Grădinaru egalează imediat Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste, iar Grădinaru egalează imediat
12:30
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mario Bratu deschide scorul cu o execuţie de poveste
12:20
Lionel Messi a marcat pentru Inter Miami şi se apropie de golul 900 al carierei Primasport.ro
Lionel Messi a marcat pentru Inter Miami şi se apropie de golul 900 al carierei
12:10
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă Primasport.ro
VIDEO | CSM Reşiţa - Corvinul, ASTĂZI, de la 12:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de partidă
11:40
„Ăsta e un lucru important într-o echipă atât de numerică”! Secretul lui Filipe Coelho, dezvăluit de un fost jucător al oltenilor Primasport.ro
„Ăsta e un lucru important într-o echipă atât de numerică”! Secretul lui Filipe Coelho, dezvăluit de un fost jucător al oltenilor
Acum 12 ore
11:20
Surpriză mare! Încă o variantă de antrenor la FCSB: "Nu îl plângeţi voi pe Charalambous" Primasport.ro
Surpriză mare! Încă o variantă de antrenor la FCSB: "Nu îl plângeţi voi pe Charalambous"
10:20
Elias Charalambous şi-a găsit echipă după despărţirea de FCSB! Tehnicianul cipriot va intra la negocieri Primasport.ro
Elias Charalambous şi-a găsit echipă după despărţirea de FCSB! Tehnicianul cipriot va intra la negocieri
10:20
„A arătat că e capabil să câştige campionatul!” Numele propus de Basarab Panduru după demisiile lui Charalambous şi Pintilii | EXCLUSIV Primasport.ro
„A arătat că e capabil să câştige campionatul!” Numele propus de Basarab Panduru după demisiile lui Charalambous şi Pintilii | EXCLUSIV
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.