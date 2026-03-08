Marea provocare a colaborării Becali - Rădoi: "E un tip cu principii!" | VIDEO EXCLUSIV

Primasport.ro, 8 martie 2026 23:40

Marea provocare a colaborării Becali - Rădoi: "E un tip cu principii!" | VIDEO EXCLUSIV

Acum 5 minute
00:10
După Mirel Rădoi, Gigi Becali a mai rezolvat o achiziţie de marcă. "Deja s-a înţeles"
După Mirel Rădoi, Gigi Becali a mai rezolvat o achiziţie de marcă. ”Deja s-a înţeles”
00:10
VIDEO | AC Milan - Inter 1-0. Cristi Chivu pierde şi returul din "Derby della Madonnina"
VIDEO | AC Milan - Inter 1-0. Cristi Chivu pierde şi returul din ”Derby della Madonnina”
Acum o oră
23:40
Marea provocare a colaborării Becali - Rădoi: "E un tip cu principii!" | VIDEO EXCLUSIV
Marea provocare a colaborării Becali - Rădoi: "E un tip cu principii!" | VIDEO EXCLUSIV
23:20
VIDEO | Costel Gâlcă a anunţat ce mai e de îmbunătăţit. "Tactica şi atitudinea celor două echipe au fost foarte bune"
VIDEO | Costel Gâlcă a anunţat ce mai e de îmbunătăţit. ”Tactica şi atitudinea celor două echipe au fost foarte bune”
Acum 2 ore
23:10
Nici Sorana Cîrstea nu a reuşit să avanseze în optimi la Indian Wells
Nici Sorana Cîrstea nu a reuşit să avanseze în optimi la Indian Wells
23:00
VIDEO | Filipe Coelho consideră că suspendarea sa nu a fost corectă. "A fost un tratament diferit"
VIDEO | Filipe Coelho consideră că suspendarea sa nu a fost corectă. ”A fost un tratament diferit”
23:00
Verdict dur pentru Rapid în lupta la titlu: "Nu ai arătat nimic! Pentru a câştiga titlul trebuie să faci asta!" | VIDEO EXCLUSIV
Verdict dur pentru Rapid în lupta la titlu: "Nu ai arătat nimic! Pentru a câştiga titlul trebuie să faci asta!" | VIDEO EXCLUSIV
22:50
VIDEO | FC Sevilla - Rayo Vallecano 1-1. Andrei Raţiu a fost integralist şi a încasat un cartonaş galben
VIDEO | FC Sevilla - Rayo Vallecano 1-1. Andrei Raţiu a fost integralist şi a încasat un cartonaş galben
22:40
Claudiu Petrila crede că poate fi sezonul Rapidului. "Suntem la mâna noastră"
Claudiu Petrila crede că poate fi sezonul Rapidului. ”Suntem la mâna noastră”
22:30
"Am avut meciul în mână". Nicuşor Bancu, dezamăgit de ce s-a întâmplat cu Rapid
”Am avut meciul în mână”. Nicuşor Bancu, dezamăgit de ce s-a întâmplat cu Rapid
Acum 4 ore
22:00
Jaqueline Cristian nu a reuşit să producă o surpriză în duelul cu Aryna Sabalenka de la Indian Wells
Jaqueline Cristian nu a reuşit să producă o surpriză în duelul cu Aryna Sabalenka de la Indian Wells
22:00
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Momentele tensionate au tăiat spectacolul fotbalistic din derby
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Momentele tensionate au tăiat spectacolul fotbalistic din derby
21:50
VIDEO | Nu a fost niciun conflict! Motivul bizar pentru care s-a dat cu gaze lacrimogene în Giuleşti iar meciul a fost oprit
VIDEO | Nu a fost niciun conflict! Motivul bizar pentru care s-a dat cu gaze lacrimogene în Giuleşti iar meciul a fost oprit
21:40
Haos în Scoţia! Fanii au intrat pe teren şi s-au luat la bătaie după Rangers - Celtic
Haos în Scoţia! Fanii au intrat pe teren şi s-au luat la bătaie după Rangers - Celtic
21:20
Schimbări importante la FCSB! Pe cine aduce în staff Mirel Rădoi
Schimbări importante la FCSB! Pe cine aduce în staff Mirel Rădoi
21:20
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează
21:10
UBT Cluj, eşec cu Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice
UBT Cluj, eşec cu Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice
21:10
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bancu deschide scorul
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bancu deschide scorul
21:00
Andrei Ivan a adus victoria lui Panserraikos cu Asteras
Andrei Ivan a adus victoria lui Panserraikos cu Asteras
20:50
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:40
România, victorie şi în returul cu Slovacia din EHF Euro Cup
România, victorie şi în returul cu Slovacia din EHF Euro Cup
20:30
Surpriză mare produsă în Cupa Angliei de Port Vale, formaţie ce joacă în liga a treia
Surpriză mare produsă în Cupa Angliei de Port Vale, formaţie ce joacă în liga a treia
20:30
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Petrila
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Petrila
20:20
VIDEO | Prima ieşire publică a lui Mircea Lucescu după ce a avut numeroase probleme medicale
VIDEO | Prima ieşire publică a lui Mircea Lucescu după ce a avut numeroase probleme medicale
Acum 6 ore
20:00
"Vine doar pentru două luni". Gigi Becali a găsit antrenor
”Vine doar pentru două luni”. Gigi Becali a găsit antrenor
19:50
Jucătorii Craiovei, lecţie pentru conducerea clubului înaintea meciului cu Rapid: "Asta am învăţat de la ei! " | VIDEO EXCLUSIV
Jucătorii Craiovei, lecţie pentru conducerea clubului înaintea meciului cu Rapid: "Asta am învăţat de la ei! " | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Bogdan Andone vrea să facă o figură frumoasă în play-off. "Vom începe să ne pregătim fizic şi mental"
Bogdan Andone vrea să facă o figură frumoasă în play-off. ”Vom începe să ne pregătim fizic şi mental”
19:30
FC Botoşani şi-a găsit antrenor! A condus deja primul antrenament
FC Botoşani şi-a găsit antrenor! A condus deja primul antrenament
19:30
"Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au luptat până la sacrificiu". Niculescu termină sezonul regular într-o notă optimistă
”Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au luptat până la sacrificiu”. Niculescu termină sezonul regular într-o notă optimistă
19:20
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia
19:10
Pep Guardiola a fost suspendat pentru două meciuri
Pep Guardiola a fost suspendat pentru două meciuri
19:10
Cum arată play-out-ul Superligii. Patru echipe beneficiază de rotunjire
Cum arată play-out-ul Superligii. Patru echipe beneficiază de rotunjire
18:50
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0. Meci cu iz de vacanţă
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0. Meci cu iz de vacanţă
18:30
Szabolcs Kovacs arbitrează derby-ul CFR Cluj - Dinamo
Szabolcs Kovacs arbitrează derby-ul CFR Cluj - Dinamo
18:20
"Ieşi afară!" Arbitrul de la Oţelul – Hermannstadt, acuzat de limbaj nepotrivit în timpul meciului
"Ieşi afară!" Arbitrul de la Oţelul – Hermannstadt, acuzat de limbaj nepotrivit în timpul meciului
Acum 8 ore
18:10
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergodi: „Urmează un turneu de 10 finale"
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergodi: „Urmează un turneu de 10 finale”
18:10
"Zi neagră". Reacţia lui Laszlo Balint după ce a avut 3 jucători eliminaţi cu Hermannstadt
”Zi neagră”. Reacţia lui Laszlo Balint după ce a avut 3 jucători eliminaţi cu Hermannstadt
17:50
Norvegianul Atle Lie McGrath s-a impus în slalomul de la Kranjska Gora
Norvegianul Atle Lie McGrath s-a impus în slalomul de la Kranjska Gora
17:40
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Matos
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Matos
17:30
"Ar fi frumos". Novak Djokovic a vorbit despre planurile sale pe termen lung
”Ar fi frumos”. Novak Djokovic a vorbit despre planurile sale pe termen lung
17:30
"Au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcţionat". Dorinel Munteanu, discurs tăios după ce a revenit la Galaţi
”Au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcţionat”. Dorinel Munteanu, discurs tăios după ce a revenit la Galaţi
17:20
Marius Şumudică nu a confirmat în Arabia Saudită şi urmează să se despartă de Al-Okhdood
Marius Şumudică nu a confirmat în Arabia Saudită şi urmează să se despartă de Al-Okhdood
17:10
Pierdere uriaşă pentru Mircea Lucescu! Titularul naţionalei s-a accidentat şi ratează barajul cu Turcia
Pierdere uriaşă pentru Mircea Lucescu! Titularul naţionalei s-a accidentat şi ratează barajul cu Turcia
17:00
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenor cu nouă etape înainte de finalul sezonului
Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenor cu nouă etape înainte de finalul sezonului
16:40
Surpriză! Cine este prima variantă de antrenor la FCSB. Gigi Becali îl preferă în detrimentul lui Mirel Rădoi
Surpriză! Cine este prima variantă de antrenor la FCSB. Gigi Becali îl preferă în detrimentul lui Mirel Rădoi
16:30
După demisia lui Charalambous, Becali a dezvăluit ce a discutat cu Mirel Rădoi pentru a veni la FCSB!
După demisia lui Charalambous, Becali a dezvăluit ce a discutat cu Mirel Rădoi pentru a veni la FCSB!
16:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt 0-2. Totul a mers prost pentru moldoveni, care au avut 3 jucători eliminaţi
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt 0-2. Totul a mers prost pentru moldoveni, care au avut 3 jucători eliminaţi
16:20
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a povestit despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a povestit despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells
Mai multe ştiri
