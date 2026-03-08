VIDEO | FC Sevilla - Rayo Vallecano 1-1. Andrei Raţiu a fost integralist şi a încasat un cartonaş galben
Primasport.ro, 8 martie 2026 22:50
VIDEO | FC Sevilla - Rayo Vallecano 1-1. Andrei Raţiu a fost integralist şi a încasat un cartonaş galben
Acum 10 minute
23:00
VIDEO | Filipe Coelho consideră că suspendarea sa nu a fost corectă. ”A fost un tratament diferit”
23:00
Verdict dur pentru Rapid în lupta la titlu: "Nu ai arătat nimic! Pentru a câştiga titlul trebuie să faci asta!" | VIDEO EXCLUSIV
Acum 30 minute
22:50
VIDEO | FC Sevilla - Rayo Vallecano 1-1. Andrei Raţiu a fost integralist şi a încasat un cartonaş galben
22:40
Claudiu Petrila crede că poate fi sezonul Rapidului. ”Suntem la mâna noastră”
Acum o oră
22:30
”Am avut meciul în mână”. Nicuşor Bancu, dezamăgit de ce s-a întâmplat cu Rapid
Acum 2 ore
22:00
Jaqueline Cristian nu a reuşit să producă o surpriză în duelul cu Aryna Sabalenka de la Indian Wells
22:00
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Momentele tensionate au tăiat spectacolul fotbalistic din derby
21:50
VIDEO | Nu a fost niciun conflict! Motivul bizar pentru care s-a dat cu gaze lacrimogene în Giuleşti iar meciul a fost oprit
21:40
Haos în Scoţia! Fanii au intrat pe teren şi s-au luat la bătaie după Rangers - Celtic
21:20
Schimbări importante la FCSB! Pe cine aduce în staff Mirel Rădoi
21:20
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre egalează
21:10
UBT Cluj, eşec cu Steaua Roşie Belgrad, în primul meci din faza Top 8 a Ligii Adriatice
21:10
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Bancu deschide scorul
Acum 4 ore
21:00
Andrei Ivan a adus victoria lui Panserraikos cu Asteras
20:50
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză săracă în ocazii
20:40
România, victorie şi în returul cu Slovacia din EHF Euro Cup
20:30
Surpriză mare produsă în Cupa Angliei de Port Vale, formaţie ce joacă în liga a treia
20:30
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Prima ocazie îi aparţine lui Petrila
20:20
VIDEO | Prima ieşire publică a lui Mircea Lucescu după ce a avut numeroase probleme medicale
20:00
”Vine doar pentru două luni”. Gigi Becali a găsit antrenor
19:50
Jucătorii Craiovei, lecţie pentru conducerea clubului înaintea meciului cu Rapid: "Asta am învăţat de la ei! " | VIDEO EXCLUSIV
19:50
VIDEO | Rapid – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:40
Bogdan Andone vrea să facă o figură frumoasă în play-off. ”Vom începe să ne pregătim fizic şi mental”
19:30
FC Botoşani şi-a găsit antrenor! A condus deja primul antrenament
19:30
”Vreau să-mi felicit băieţii pentru că au luptat până la sacrificiu”. Niculescu termină sezonul regular într-o notă optimistă
19:20
România joacă pentru bronzul Campionatului European, după ce a pierdut semifinala cu Georgia
19:10
Pep Guardiola a fost suspendat pentru două meciuri
19:10
Cum arată play-out-ul Superligii. Patru echipe beneficiază de rotunjire
Acum 6 ore
18:50
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia 0-0. Meci cu iz de vacanţă
18:30
Szabolcs Kovacs arbitrează derby-ul CFR Cluj - Dinamo
18:20
"Ieşi afară!" Arbitrul de la Oţelul – Hermannstadt, acuzat de limbaj nepotrivit în timpul meciului
18:10
A scăpat de suspendare şi este pregătit de play-off! Cristiano Bergodi: „Urmează un turneu de 10 finale”
18:10
”Zi neagră”. Reacţia lui Laszlo Balint după ce a avut 3 jucători eliminaţi cu Hermannstadt
17:50
Norvegianul Atle Lie McGrath s-a impus în slalomul de la Kranjska Gora
17:40
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazie uriaşă irosită de Matos
17:30
”Ar fi frumos”. Novak Djokovic a vorbit despre planurile sale pe termen lung
17:30
”Au vrut să mă enerveze, dar chiar nu a funcţionat”. Dorinel Munteanu, discurs tăios după ce a revenit la Galaţi
17:20
Marius Şumudică nu a confirmat în Arabia Saudită şi urmează să se despartă de Al-Okhdood
17:10
Pierdere uriaşă pentru Mircea Lucescu! Titularul naţionalei s-a accidentat şi ratează barajul cu Turcia
Acum 8 ore
17:00
VIDEO | FC Argeş - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:50
Wolfsburg, echipă aflată în zona retrogradării, se desparte de antrenor cu nouă etape înainte de finalul sezonului
16:40
Surpriză! Cine este prima variantă de antrenor la FCSB. Gigi Becali îl preferă în detrimentul lui Mirel Rădoi
16:30
După demisia lui Charalambous, Becali a dezvăluit ce a discutat cu Mirel Rădoi pentru a veni la FCSB!
16:30
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt 0-2. Totul a mers prost pentru moldoveni, care au avut 3 jucători eliminaţi
16:20
Blocat în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu, Daniil Medvedev a povestit despre călătoria sa la turneul de la Indian Wells
16:20
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au al doilea jucător eliminat şi îşi compromit meciul
16:10
VIDEO | Oţelul – Hermannstadt LIVE pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chiţu deschide scorul
16:00
Elena Curtoni a câştigat proba de Super-G de la Val di Fassa
16:00
Mihăiţă Papară s-a retras din proba de Snowboard Cross de la Jocurile Paralimpice
16:00
Încă un titlu european pentru România la schi-alpinism. Matei Petre, aur şi la Vertical U18
