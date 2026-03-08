Nave iraniene încărcate cu substanțe chimice militare cheie părăsesc un port chinezesc

11:50

Atacarea Iranului de către Statele Unite și Israel a dus la declanșarea celui de-Al Treilea Război Mondial, potrivit unei narațiuni false care circulă intens în mediul online din România. Ea a fost promovată de europarlamentara extremistă Diana Șoșoacă, într-o postare pe TikTok care a avut 1,7 milioane de vizualizări și aproape 17 000 de redistribuiri. În realitate, conflictul este unul regional, și chiar și în acea zonă au avut loc altele care au atras mai mulți actori internaționali fără a deveni „mondiale”.