Petrolul ajunge la 90 de dolari pe baril
Veridica.ro, 6 martie 2026 16:50
Prețurile petrolului au continuat să crească vineri, plasându-le pe cale să înregistreze cea mai mare creștere de la începutul anului 2020, pe măsură ce escaladarea războiului din Iran amenință aprovizionarea globală cu energie.
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:40
Comisia Europeană i-a îndemnat public atât pe prim-ministrul ungar Viktor Orbán, cât și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să „încetinească” imediat „retorica incendiară” privind conducta Drujba, care i-a pus pe cei doi lideri într-o confruntare directă fără precedent.
Acum 2 ore
16:20
SUA și Venezuela au convenit să reia relațiile diplomatice și consulare după extragerea lui Nicolas Maduro.
16:00
Constituția SUA are o clauză care prevede ca toate taxele de import să fie uniforme în întreaga țară.
15:40
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în alertă maximă, agenția internațională de poliție Europol avertizând asupra „unei amenințări crescute” de terorism și „extremism violent” pe teritoriul european, precum și asupra creșterii numărului de atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.
15:30
Poliția britanică a arestat vineri patru bărbați, suspectați că ar fi ajutat serviciile de informații iraniene.
15:20
Kosovo va reveni la urne pentru a doua oară în doar câteva luni, după ce parlamentul țării nu a reușit să aleagă un președinte.
15:20
Ucraina a acuzat vineri Ungaria de reținerea a șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank și de confiscarea a milioane de dolari în numerar și aur.
Acum 4 ore
15:10
Președintele Comitetului Paralimpic Român l-a contrazis pe ministrul ucrainean de externe.
15:00
Rusia a furnizat Iranului informații privind țintirea activelor militare americane din Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului.
Acum 6 ore
12:40
După ce UE a zis că nu mai cumpără gaze rusești, Putin spune că nici el nu le mai vinde # Veridica.ro
Ria Novosti face o șaormă propagandistică cu de toate și găsește legături între războiul din Iran, războiul din Ucraina și scandalul Epstein din SUA. Presa rusă de stat mai scrie, fără să izbucnească în râs, și că Moscova e gata să își trimită experții să combată războiul hibrid, iar Vladimir Putin îi cere guvernului să nu mai le vândă gaze europenilor, dacă aceștia tot nu vor să mai cumpere.
Acum 8 ore
10:10
Nicuşor Dan exclude prezenţa armelor nucleare pe teritoriul României, "pe termen mediu" # Veridica.ro
Potrivit ministrul de Externe Oana Ţoiu, România a primit invitația de a intra sub umbrela nucleară a Franţei.
10:00
Acuzaţii grave de agresiune sexuală împotriva lui Trump, publicate de Departamentul de Justiţie # Veridica.ro
O femeie susţine că, la începutul adolescenţei sale, i-a fost prezentată actualului preşedinte american, de infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Acum 12 ore
09:10
FAKE NEWS: Vladimir Putin, un etalon de moralitate pentru că a condamnat războiul din Iran # Veridica.ro
Europa a decăzut moral pentru că nu-i pasă de victimele atacului asupra Iranului și sprijină Ucraina, în timp ce Putin rămâne singurul lider devotat principiilor morale, potrivit propagandei pro-Kremlin, care trece peste faptul că Vladimir Putin e inculpat pentru crime de război.
08:40
Manifestaţia este organizată de nouă asociaţii civice din întreaga ţară.
07:50
Israelul anunţă "următoarea fază" a războiului, Trump afirmă că forţele americane "au depăşit planul de ţinte lovite".
05:40
Aceasta a fost criticată pentru "risipa" fondurilor DHS şi modul în care a gestionat lupta antiimigraţie a administraţiei Trump.
Acum 24 ore
18:30
Înaltul Comisar al OSCE pentru minorități naționale, vizită la consulatul român din Cernăuți # Veridica.ro
România a solicitat Ucrainei să păstreze, în forma existentă, reţeaua de școli cu predare în limba română.
Ieri
16:00
În toată cariera sa politică, Benjamin Netanyahu nu a fost niciodată atât de aproape de a-și realiza cea mai mare ambiție politică: neutralizarea amenințării iraniene. Actualul război ar putea elimina liderii, rachetele și miliții aliate Teheranului. E mai greu de spus ce se va întâmpla după.
15:20
Guvernul a decis să protejeze, în continuare, populația de majorările ce pot apărea în contextul războiului din Iran.
14:00
Cetățean român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia, pentru spionaj în favoarea Ucrainei # Veridica.ro
Acesta a fost arestat, în decembrie 2024, în regiunea separatistă Abhazia, din Georgia, sub alte acuzații.
13:40
Ministrul român de externe a purtat discuții cu omologii din Arabia Saudită și Oman despre protecția și asistența acordate celor rămași în regiune.
13:20
Autorităţile de la Baku ameninţă cu un răspuns adecvat
13:10
Social-democratul Adrian Chesnoiu a fost găsit vinovat de abuz în serviciu și alte patru infracțiuni.
11:50
Democraţii minoritari vroiau să restrângă prerogativele de război ale preşedintelui.
11:50
Atacarea Iranului de către Statele Unite și Israel a dus la declanșarea celui de-Al Treilea Război Mondial, potrivit unei narațiuni false care circulă intens în mediul online din România. Ea a fost promovată de europarlamentara extremistă Diana Șoșoacă, într-o postare pe TikTok care a avut 1,7 milioane de vizualizări și aproape 17 000 de redistribuiri. În realitate, conflictul este unul regional, și chiar și în acea zonă au avut loc altele care au atras mai mulți actori internaționali fără a deveni „mondiale”.
11:30
Iranul şi-a reluat tirurile asupra Israelului şi vizează petrolul transportat pe mare.
11:10
Aeronave americane și canadiene au interceptat avioane de luptă rusești în apropierea Alaskăi # Veridica.ro
Acestea au fost escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene nord-americane.
10:50
Ministrul român de externe a purtat discuții cu omologii din Arabia Saudită și Oman despre protecția și asistența acordate celor rămași în regiune.
09:50
Și Iranul a lansat mai multe valuri de rachete asupra Ierusalimului și Tel Avivului.
4 martie 2026
18:10
Cum n-o dai!
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Șeful statului se va întâlni cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, și cu premierul Donald Tusk.
14:40
Republicanii au reușit să blocheze alte inițiative similare în Congres
14:20
Ankara spune că își rezervă dreptul de a răspunde acțiunilor ostile
14:00
Moscova spune că nava a fost lovită de drone marine ucrainene lansate de pe coasta libiană
13:10
Președintele american a spus că va întrerupe legăturile cu Spania pentru că nu ajută la bombardarea Iranului
12:30
Israelul reia atacurile în Iran și Liban, în a cincea zi de conflict în Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Armata americană raportează 2000 de ținte lovite și scufundarea flotei iraniene
11:40
Intitulat "Dragoș Pîslaru, tehnocratul lui Cioloș și ministrul fără rezultate", documentul este semnat de 44 de senatori.
11:10
O dronă rusească a lovit în această dimineaţă un tren de pasageri care, din fericire, circula gol.
10:30
Un val de postări amplicate în „bulele” suveraniste, pro-ruse și de extremă stânga îl prezintă pe ayotollahul Ali Khamenei drept un exemplu de moralitate, un feminist (!!!) și un patriot care a ales, cu demnitate, să fie martir pentru poporul său. În realitate, Khamenei a fost unul dintre cei mai sângeroși dictatori ai ultimelor decenii, iar politicile sale au transformat Iranul într-un paria internațional și au cauzat o criză economică solidă.
10:00
Astăzi încep funeraliile fostului lider suprem al Iranului.
07:30
Liderul german spune că fără Uniunea Europeană și Regatul Unit, nu se poate ajunge la un acord de pace.
07:00
România a protestat ferm față de atacurile Teheranului asupra statelor din Orientul Mijlociu şi "evoluțiile recente din Cipru".
06:00
Fiul fostului lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, favorit să-i succeadă tatălui său # Veridica.ro
Conservator intransigent ca tatăl său, acesta are legături strânse cu corpul militar al Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.
3 martie 2026
22:10
Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice trimite mesaje text pe telefoanele mobile ale oamenilor, amenințându-i și spunându-le să nu iasă în stradă, altfel vor suporta consecințele.
22:00
SUA iau în considerare sprijinul militar pentru aprovizionarea cu petrol și gaze din Orientul Mijlociu # Veridica.ro
Administrația Trump ia în considerare oferirea de protecție militară petrolierelor și navelor care transportă gaz lichefiat care traversează Strâmtoarea Ormuz, în încercarea de a ține sub control prețurile la energie, care au crescut brusc de când Iranul a avertizat că va ataca navele în punctul de blocare a traficului.
21:50
Președintele american Donald Trump a amenințat că va „întrerupe orice comerț cu Spania” după ce guvernul spaniol a anunțat că nu va permite Washingtonului să folosească bazele aeriene Moron și Rota în ofensiva împotriva Iranului.
21:40
Președintele francez a anunțat marți seară că două baze franceze au suferit atacuri limitate.
19:10
Veridica.md: Cum a reușit propaganda rusă să transforme un caz de securitate regională într-un scandal politic intern # Veridica.ro
Propaganda rusă, flancată de reprezentanții săi de la Chișinău și Tiraspol, a pus rapid în mișcare un întreg arsenal de procedee de dezinformare, ironizare și deturnare a atenției, pentru a estompa gravitatea unui caz de securitate fără precedent - reținerea a 11 persoane, cetățeni moldoveni, în Ucraina și Republica Moldova, care pregăteau asasinarea la comandă a unor persoane publice și oficialități ucrainene.
18:10
Nu se știe câți dintre cei 88 de membri ai Adunării Experților se aflau în clădire.
