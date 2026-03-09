Putin îl asigură de sprijin neclintit pe noul lider suprem al Iranului
Veridica.ro, 9 martie 2026 13:20
Liderul de la Kremlin spune că Rusia va rămâne un partener de încredere al Iranului.
Eurodeputatul Victor Negrescu solicită activarea unui mecanism de sprijin al fermierilor europeni # Veridica.ro
Creșterea prețurilor la carburanți riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor.
Şefa Comisiei Europene îndeamnă Uniunea să-şi apere interesele într-o lume de acum dezordonată # Veridica.ro
Ursula von der Leyen cere extinderea Uniunii cât mai repede posibil
Human Rights Watch cere furnizorilor de arme să suspende imediat livrările către Israel.
Autorităţile locale au recunoscut lipsa inspecţiilor specifice la barul din staţiunea elveţiană în care au murit peste 40 de oameni.
Războiul din Iran sporeşte temerea unei radicalizări a grupărilor musulmane din Uniunea Europeană
Partidele care formează actuala coaliție de guvernare ar aduna jumătate din voturile românilor.
Iranul este important pentru Moscova prin lecțiile pe care le-a oferit ca stat-problemă pentru comunitatea internațională și pe care le poate oferi acum, când este în război cu Statele Unite și Israelul.
Autoritățile belgiene vorbesc despre „un act extrem de violent de antisemitism”.
G7 discută posibilitatea eliberării de urgenţă a rezervelor pentru o stabilizare a pieţei.
Teheranul continuă să atace statele vecine din Golf, trupele israeliene avansează în estul Libanului.
Țara noastră este primul stat care solicită activarea acestui mecanism creat în 2019.
Nave iraniene încărcate cu substanțe chimice militare cheie părăsesc un port chinezesc # Veridica.ro
Două nave deținute de o companie iraniană acuzată de Statele Unite că furnizează materiale programului de rachete balistice al Teheranului au plecat săptămâna aceasta dintr-un port chinezesc de depozitare a substanțelor chimice, încărcate cu marfă, îndreptându-se spre Iran.
Zeci de mii de oameni s-au adunat duminică pe străzile din Europa pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, cerând eliminarea inegalității și a violenței bazate pe gen.
Rusia a lansat un bombardament peste noapte împotriva Ucrainei, lansând un total de două rachete balistice și 117 drone într-un atac la scară largă care a vizat mai multe zone ale țării.
Criticile au venit în contextul în care SUA și Israelul au continuat să lanseze atacuri aeriene asupra Iranului și în contextul în care Washingtonul a început să folosească o bază militară din Marea Britanie.
Organismul clerical însărcinat cu selectarea următorului lider suprem a luat o decizie, dar numele nu a fost încă anunțat, a relatat presa iraniană.
Donald Trump a participat la ceremonie, alături de prima doamnă Melania şi alţi înalţi oficiali americani.
Forţele iraniene continuă să atace statele vecine din Golf, Israelul ripostează cu bombardamente în Beirut şi Teheran.
Deflagraţia a produs pagube minore, fără a se înregistra victime.
Iranul continuă să atace țările din Golf, Israelul avansează terestru în Liban, Marea Britanie își sporește prezența militară în Mediterana.
Liderul partidului de opoziție maghiar Tisza, Peter Magyar, l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban că a invitat în țară reprezentanți ai serviciilor secrete militare ruse pentru a influența viitoarele alegeri.
Președintele rus i-a transmis condoleanțe omologului său iranian, pentru numărul mare de victime civile provocate de atacurile israeliano-americane.
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Washingtonul „nu este îngrijorat” de rapoartele conform cărora Rusia furnizează informații Iranului pentru a ajuta la țintirea forțelor militare americane din Orientul Mijlociu, dar a avertizat că orice cooperare necorespunzătoare va fi „combătută cu vehemență”.
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a cerut ca Andrew Mountbatten-Windsor să fie retras din linia de succesiune la tronul Marii Britanii.
Președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze direct vecinilor țării sale sâmbătă, după ce avioanele de vânătoare israeliene au lansat un bombardament masiv peste noapte asupra capitalei iraniene.
Cel puțin zece persoane, inclusiv copii, au fost ucise și câteva alte au fost rănite după ce un atac aerian rusesc a lovit un bloc de apartamente din Harkov, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Maia Sandu a avut o discuție cu Hillary Clinton, iar acest lucru demonstrează că este implicată în scandalul Epstein legat de traficul și abuzul minorelor, afirmă, cu o logică de-a dreptul caricaturală, un canal pro-rus de Telegram.
Insula caraibiană va fi următoarea sa țintă, după campania militară „de succes” împotriva Iranului.
Imagini nedatate și nelocalizate arată „ploi” de puncte incandescente căzând către sol, undeva în centrul Israelului.
Vorba lungă, bucuria lui Trump - Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi cred că asistăm la un asalt global asupra adevărului, în care manipularea digitală transformă ficțiunea în „fapt” pentru a obține putere politică sau profit ilicit.
Prețurile petrolului au continuat să crească vineri, plasându-le pe cale să înregistreze cea mai mare creștere de la începutul anului 2020, pe măsură ce escaladarea războiului din Iran amenință aprovizionarea globală cu energie.
Comisia Europeană i-a îndemnat public atât pe prim-ministrul ungar Viktor Orbán, cât și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să „încetinească” imediat „retorica incendiară” privind conducta Drujba, care i-a pus pe cei doi lideri într-o confruntare directă fără precedent.
SUA și Venezuela au convenit să reia relațiile diplomatice și consulare după extragerea lui Nicolas Maduro.
Constituția SUA are o clauză care prevede ca toate taxele de import să fie uniforme în întreaga țară.
Escaladarea conflictului din Iran pune Europa în alertă maximă, agenția internațională de poliție Europol avertizând asupra „unei amenințări crescute” de terorism și „extremism violent” pe teritoriul european, precum și asupra creșterii numărului de atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.
Poliția britanică a arestat vineri patru bărbați, suspectați că ar fi ajutat serviciile de informații iraniene.
Kosovo va reveni la urne pentru a doua oară în doar câteva luni, după ce parlamentul țării nu a reușit să aleagă un președinte.
Ucraina a acuzat vineri Ungaria de reținerea a șapte angajați ai băncii de stat Oschadbank și de confiscarea a milioane de dolari în numerar și aur.
Președintele Comitetului Paralimpic Român l-a contrazis pe ministrul ucrainean de externe.
Rusia a furnizat Iranului informații privind țintirea activelor militare americane din Orientul Mijlociu de la izbucnirea războiului.
După ce UE a zis că nu mai cumpără gaze rusești, Putin spune că nici el nu le mai vinde # Veridica.ro
Ria Novosti face o șaormă propagandistică cu de toate și găsește legături între războiul din Iran, războiul din Ucraina și scandalul Epstein din SUA. Presa rusă de stat mai scrie, fără să izbucnească în râs, și că Moscova e gata să își trimită experții să combată războiul hibrid, iar Vladimir Putin îi cere guvernului să nu mai le vândă gaze europenilor, dacă aceștia tot nu vor să mai cumpere.
Nicuşor Dan exclude prezenţa armelor nucleare pe teritoriul României, "pe termen mediu" # Veridica.ro
Potrivit ministrul de Externe Oana Ţoiu, România a primit invitația de a intra sub umbrela nucleară a Franţei.
Acuzaţii grave de agresiune sexuală împotriva lui Trump, publicate de Departamentul de Justiţie # Veridica.ro
O femeie susţine că, la începutul adolescenţei sale, i-a fost prezentată actualului preşedinte american, de infractorul sexual Jeffrey Epstein.
FAKE NEWS: Vladimir Putin, un etalon de moralitate pentru că a condamnat războiul din Iran # Veridica.ro
Europa a decăzut moral pentru că nu-i pasă de victimele atacului asupra Iranului și sprijină Ucraina, în timp ce Putin rămâne singurul lider devotat principiilor morale, potrivit propagandei pro-Kremlin, care trece peste faptul că Vladimir Putin e inculpat pentru crime de război.
Manifestaţia este organizată de nouă asociaţii civice din întreaga ţară.
Israelul anunţă "următoarea fază" a războiului, Trump afirmă că forţele americane "au depăşit planul de ţinte lovite".
Aceasta a fost criticată pentru "risipa" fondurilor DHS şi modul în care a gestionat lupta antiimigraţie a administraţiei Trump.
Înaltul Comisar al OSCE pentru minorități naționale, vizită la consulatul român din Cernăuți # Veridica.ro
România a solicitat Ucrainei să păstreze, în forma existentă, reţeaua de școli cu predare în limba română.
În toată cariera sa politică, Benjamin Netanyahu nu a fost niciodată atât de aproape de a-și realiza cea mai mare ambiție politică: neutralizarea amenințării iraniene. Actualul război ar putea elimina liderii, rachetele și miliții aliate Teheranului. E mai greu de spus ce se va întâmpla după.
