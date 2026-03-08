Locul legendar de lângă Sarmizegetusa Regia, faimos pentru covoarele de ghiocei sălbatici din luna martie
Adevarul.ro, 8 martie 2026 23:00
Câteva poieni și păduri din Ținutul cetăților dacice sunt animate de covoarele de ghiocei sălbatici care înfloresc la începutul primăverii, oferind o imagine spectaculoasă. În trecut, locuri ca Platoul Vârtoapelor erau aproape necunoscute turiștilor, iar oamenii le atribuiau legende stranii.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
23:00
Locul legendar de lângă Sarmizegetusa Regia, faimos pentru covoarele de ghiocei sălbatici din luna martie # Adevarul.ro
Câteva poieni și păduri din Ținutul cetăților dacice sunt animate de covoarele de ghiocei sălbatici care înfloresc la începutul primăverii, oferind o imagine spectaculoasă. În trecut, locuri ca Platoul Vârtoapelor erau aproape necunoscute turiștilor, iar oamenii le atribuiau legende stranii.
Acum 30 minute
22:45
Fetiță de 6 ani, strivită de un zid de beton lovit de mașina familiei. Polițiștii au deschis dosar penal # Adevarul.ro
O fetiță de șase ani din județul Vrancea a ajuns în stare gravă la spital după ce un zid de beton s-a prăbușit peste ea, în urma unui incident provocat de neglijența familiei.
22:45
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim din zona de confort” # Adevarul.ro
Politologul Aurelian Mohan, de la Universitatea Columbia din New York, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, în ce măsură participarea României ca observator la Consiliul pentru Pace este o mișcare de geniu strategic sau o formă de izolare diplomatică mascată.
Acum o oră
22:30
Ce este „Blue Sparrow”, arma venită din spațiu care l-a ucis pe ayatollahul Khamenei în buncărul din „inima Teheranului # Adevarul.ro
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană.
22:15
Planul Guvernului pentru a opri scumpirea carburanților: există cinci scenarii pentru a menține prețul sub 10 lei pe litru # Adevarul.ro
Prețul carburanților ar putea fi limitat sub pragul de 10 lei pe litru, dacă Guvernul decide să reducă temporar unele taxe și accize.
Acum 2 ore
22:00
Tommy Shelby se întoarce pe străzi, BTS revin pe scenă, iar dinozaurii revin la viață. Astfel poate fi rezumată oferta de filme și seriale Netflix 2026 pe care le poți urmări în luna martie.
22:00
Ben Stiller cere Casei Albe să elimine scenele din „Tropic Thunder” din clipul cu atacuri asupra Iranului # Adevarul.ro
Ben Stiller a criticat dur Casa Albă după ce administrația Trump a folosit un fragment din filmul Tropic Thunder într-un videoclip de promovare a atacurilor recente asupra Iranului, un montaj care combină imagini reale de război cu secvențe din filme, seriale și jocuri video.
22:00
SUA analizează trimiterea forțelor speciale pentru a captura stocul nuclear al Iranului: „Cineva va trebui să meargă și să-l ia” # Adevarul.ro
Statele Unite și Israelul analizează posibilitatea trimiterii unor forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al regimului de la Teheran.
22:00
Scandări rasiste și gaze lacrimogene în Giulești, la meciul primelor două clasate în Superligă. Mesaj de luptă pentru fotbaliștii Rapidului # Adevarul.ro
Echipele Rapid și Universitatea Craiova au remizat duminică seară, scor 1-1, în ultima etapă din sezonul regular al Superligii la fotbal.
21:45
FCSB și-a găsit antrenor a doua zi după plecarea lui Elias Charalambous. Campioana va juca în play-out # Adevarul.ro
Mirel Rădoi, proaspăt plecat de la liderul Universitatea Craiova, și-ar fi dat acordul să preia campioana.
21:45
Jaqueline Cristian, fără replică în fața Arynei Sabalenka. Românca, oprită la Indian Wells de liderul mondial # Adevarul.ro
Jucătoarea noastră de tenis ajunsese în premieră în turul 3 al turneului american.
21:15
Un microbuz a luat foc duminică seară pe șoseaua de centură a municipiului Arad, în zona pasajului CET, incidentul soldându-se cu rănirea a două persoane. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, incendiul s‑a manifestat violent, iar la sosirea echipajelor autovehiculul ardea genera
21:15
Mesaj controversat de 8 Martie: Șoșoacă le urează „La mulți ani” femeilor cu o fotografie a lui Putin # Adevarul.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Femeii însoțit de o imagine cu președintele rus Vladimir Putin.
21:15
Dezvăluiri despre o vizită la Londra a succesorului lui Khamenei. Cazarea la un hotel de lux ar fi costat un milion de lire sterline # Adevarul.ro
Favoritul să devină noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi efectuat în 1998 o călătorie la Londra împreună cu soția sa în vederea unui tratament pentru fertilitate, relatează The Telegraph, citând dezvăluiri făcute de un fugar și detalii din interogatoriile prizonierilor politici.
Acum 4 ore
21:00
„Numele lui Khamenei va continua”: un înalt oficial iranian sugerează că fiul ayatollahului decedat a fost ales la succesiunea acestuia # Adevarul.ro
Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a afirmat duminică un membru al Adunării Experţilor.
20:45
Acuzații grave la Budapesta: Viktor Orbán, bănuit că a cerut sprijinul spionajului rus pentru a câștiga alegerile # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán este acuzat de liderul opoziției, Peter Magyar, că ar fi permis agenților serviciului militar secret rus să vină la Budapesta pentru a influența alegerile.
20:45
Pentagonul se pregătește pentru un război cu Iranul mult mai lung decât estimase Trump. Rubio recunoaște: Israelul a forțat mâna SUA # Adevarul.ro
Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran se conturează ca un război de durată, cu potențialul de a se întinde până în toamnă, în ciuda estimărilor inițiale ale administrației Trump că operațiunile ar putea dura doar câteva săptămâni
20:15
O femeie a murit duminică, 8 martie, într-un apartament din municipiul Timișoara, după ce ar fi fost atacată cu un cuțit de propriul fiu.
19:45
Scandal la Survivor. Marian Godină și Patricia Vizitiu, schimb dur de replici: „Se află în sevraj” # Adevarul.ro
Tensiunile cresc tot mai mult în competiția Survivor România 2026, iar conflictele dintre concurenți devin din ce în ce mai vizibile.
19:45
Prețurile majorate la pompă sunt doar începutul: un expert estimează când vom simți cu adevărat creșterile de preț ale petrolului # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor la carburanți din ultimele zile nu reflectă însă scumpirea reală a petrolului de pe piețele internaționale. Specialiștii atrag atenția că, deocamdată, scumpirile din piața internațională nu s-au transmis integral la pompă, însă acest lucru se va întâmpla.
19:30
Președintele american Donald Trump a avertizat duminică faptul că succesorul ayatollahului Ali Khamenei va avea o guvernare scurtă dacă nu va fi validat de Casa Albă. Declarația vine în ziua în care Adunarea Experților din Iran a desemnat, în secret, noul Lider Suprem.
Acum 6 ore
18:45
Șeful diplomației iraniene explică atacurile asupra vecinilor: „Rachetele noastre nu pot ajunge pe pământ american” # Adevarul.ro
Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi explică pentru NBC motivele atacurilor asupra statelor din Golf și respinge implicarea altor țări în alegerea liderului suprem.
18:45
Nervozitate extremă la Galați: Oțelul a luat trei roșii. Cum arată clasamentul și programul play-out-ului, cu FCSB în pole-position # Adevarul.ro
Campioana începe cu Metaloglobus și încheie cu Hermannstadt.
18:45
O dronă apărută din senin deasupra Aeroportului din Sofia a dus la închiderea spațiului aerian # Adevarul.ro
Spațiul aerian de deasupra Aeroportului „Vasil Levski” din Sofia a fost închis temporar sâmbătă după-amiază, după ce sistemele de securitate au detectat o dronă în apropierea zonei de operare a aeronavelor. Incidentul a determinat activarea imediată a procedurilor de siguranță.
18:45
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro” # Adevarul.ro
O fotografie postată pe Facebook de jurnalistul Lucian Mîndruță a declanșat, duminică, 8 martie, o dezbatere aprinsă, după ce acesta a întrebat public dacă femeia surprinsă în imagine în timp ce culegea ghiocei dintr-o pădure este „iubitoare a naturii sau distrugătoare a ei”.
18:15
Ploaie neagră peste Teheran: capitala Iranului, acoperită de un nor toxic după atacurile israeliene # Adevarul.ro
Locuitorii capitalei Iranului s-au trezit duminică dimineață sub un cer acoperit de nori gri și ploaie neagră, după ce Israelul a lovit depozitele de petrol din oraș.
17:30
Profesor ucis după o farsă scăpat total de sub control pusă la cale de cinci adolescenți. Ce i-a adus sfârșitul # Adevarul.ro
Un profesor de matematică din Gainesville, Georgia (SUA), tată a doi copii, a murit într-un accident petrecut chiar în fața casei sale, după ce o farsă pusă la cale de cinci adolescenți a scăpat complet de sub control.
17:30
SUA trimit în Orientul Mijlociu un sistem anti-dronă care și-a dovedit eficiența în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Statele Unite urmează să trimită un sistem avansat anti-drone în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri sub rezerva anonimatului doi oficiali americani, pentru The Associated Press.
17:15
Ucraina devine scut în Orientul Mijlociu: Zelenski trimite experți militari pentru a neutraliza dronele iraniene # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va trimite, în perioada următoare, specialiști în Orientul Mijlociu pentru a oferi sprijin în combaterea dronelor iraniene
Acum 8 ore
16:45
„Gluma zilei”. Videoclipul cu Radu Miruță care a încins spiritele pe internet: „Putin a zis că se retrage după ce a văzut clipul” # Adevarul.ro
USR Tineret a lansat recent un val de reacții în mediul online după publicarea unui videoclip pe platforma TikTok, avându-l în centru pe Radu Miruță, ministrul al Apărării.
16:45
Una dintre cele mai impresionante și motivante povești ale istoriei. Cum au reușit niște femei să salveze o întreagă garnizoană # Adevarul.ro
Istețimea și curajul unor femei din Germania secolului al XII-lea au reușit să salveze viața unei întregi garnizoane. Ideea lor genială l-a impresionat și pe unul dintre cei mai importanți lideri ai vremurilor. Peste veacuri povestea lor a devenit un adevărat exemplu de ingeniozitate și devotament.
16:30
Debut în forță pentru Mitriță în campionatul Chinei: gol și pasă decisivă în prima etapă. Românul a decis meciul pentru Zhejiang # Adevarul.ro
Românul a contribuit decisiv la victoria lui Zhejiang cu Qingdao West Coast, reușind un gol și o pasă decisivă.
16:30
Fotbalistele Iranului, acuzate de „trădare” și amenințate cu execuția la întoarcerea în țară # Adevarul.ro
Naționala feminină de fotbal a Iranului a încheiat dramatic participarea la Cupa Asiei, după ce a pierdut și ultimul meci din grupa A, 0–2 cu Filipine, și a fost eliminată. jucătoarele, care se întorc acasă sub amenințarea cu execuția, după ce la primul meci au refuzat să intoneze imnul țării lor.
16:00
Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina, la cote maxime, după ce Budapesta a reținut transportul unei bănci ucrainene: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani” # Adevarul.ro
Tensiunile dintre Ucraina și Ungaria au atins cote maxime după ce autoritățile ungare au reținut două vehicule blindate aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank, transportând numerar și aur în valoare totală de aproximativ 80 de milioane de dolari și 9 kilograme de aur.
16:00
Un zbor charter de repatriere, organizat de Ministerul Afacerilor Externe în contextul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu, aduce în țară, duminică, 8 martie, 183 de cetățeni români aflați în Qatar.
16:00
Tehnologie rusească găsită în dronele care au atacat baza britanică din Cipru: legătura periculoasă dintre Moscova și Teheran # Adevarul.ro
O dronă iraniană care a atacat baza aeriană britanică RAF Akrotiri din Cipru ar fi fost echipată cu tehnologie militară rusească.
15:45
Țara care a limitat consumul de benzină după criza din Golf: un mort în altercațiile la pompe. „Am așteptat o oră să pun doi litri” # Adevarul.ro
Bangladesh a început duminică să limiteze cantitatea de combustibil vândută la benzinării, după ce aprovizionarea a fost afectată de tensiunile și conflictul din Orientul Mijlociu.
15:45
Războiul din Iran, o bulă de oxigen pentru Rusia. „Este mai mult decât o crimă, este o greșeală” # Adevarul.ro
Stocurile de rachete Patriot, esențiale pentru apărarea Ucrainei, se diminuează rapid, prețul petrolului crește și atenția internațională se mută de la războiul european - sunt efectele principale ale războiului din Iran care avantajează Rusia, spune analiștii consultați de „Adevărul”.
15:45
Evadare neobișnuită din calea războiului: un ucrainean a aterizat cu un avion ușor în județul Suceava # Adevarul.ro
Un eveniment neobișnuit a avut loc duminică dimineață în județul Suceava, unde un tânăr din Ucraina a ales o metodă inedită pentru a se salva din fața conflictului armat din țara sa.
15:45
Charalambous părăsește Capitala cu buzunarele pline. Suma consistentă strânsă de cipriot în trei ani de mandat la FCSB # Adevarul.ro
După trei ani pe banca tehnică, Elias Charalambous pleacă de la FCSB cu rezultate notabile.
15:45
Românii aleg siguranța Bulgariei în 2026: explozie de rezervări pe litoralul vecin în contextul tensiunilor din Orient # Adevarul.ro
Tot mai mulți români aleg litoralul bulgăresc pentru vacanțele din 2026, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al incertitudinilor din turismul internațional.
15:30
Linia 5 de tramvai, redeschisă după doi ani. „A revenit pe șinele reabilitate, dar pe un traseu extins” # Adevarul.ro
Tramvaiul 5 și-a reluat duminică circulația în Capitală, după doi ani în care linia a fost complet închisă pentru lucrări de modernizare. Reluarea traseului „tramvaiul corporatiștilor”, cum e supranumit, marchează finalizarea unui tronson de 4,25 kilometri.
Acum 12 ore
15:00
SUA ar fi lovit școala de fete din Iran, arată analizele preliminare ale imaginilor prin satelit # Adevarul.ro
Imagini din satelit, analize ale experților, oficiali americani și informații făcute publice de armatele SUA și Israelului sugerează că explozia care a ucis zeci de eleve iraniene la o școală ar fi putut fi provocată de lovituri aeriene americane vizând un complex al Gardienilor Revoluției.
15:00
Femeile care au schimbat lumea cu invențiile lor: 20 de povești fascinante din spatele ideilor care ne-au îmbunătățit viața # Adevarul.ro
De-a lungul ultimelor două secole, femeile au contribuit decisiv la dezvoltarea unor obiecte și tehnologii pe care oamenii le folosesc zilnic, de multe ori fără să știe cine se află în spatele lor.
14:45
Reacția lui Trump la informația că Rusia transmite Iranului informații: „Nu merge prea bine, dacă o fac” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a minimizat importanța informațiile potrivit cărora Rusia ar furniza Iranului date de țintire împotriva forțelor SUA din Orientul Mijlociu, susținând că, dacă astfel de acțiuni au loc, impactul lor este redus.
14:15
Destin remarcabil. Paralimpicul care a supraviețuit opt ore atârnat în ruinele unei clădiri, după cutremur: „Eram pe moarte!” # Adevarul.ro
Ralf Etienne reușește să îmbine sportul paralimpic cu munca și implicarea în comunitate.
14:00
Lacul de acumulare Călimănești, curățat în șase zile de tone de gunoaie. Ministrul Mediului: „Nu mai întoarce nimeni privirea” # Adevarul.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a lăudat finalizarea, în mai puțin de o săptămână, a operațiunii de curățare a lacului de acumulare de la Călimănești, după ce a sesizat Administrația Națională „Apele Române” în legătură cu cantitățile mari de deșeuri observate pe luciul apei.
14:00
„Un război care nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată”. Mesajul Chinei înaintea summitului Xi-Trump # Adevarul.ro
China avertizează că tensiunile din Orientul Mijlociu riscă să scape de sub control și face apel la dialog pentru a preveni extinderea conflictului.
13:45
Arabia Saudită a avertizat Iranul cu represalii înaintea mesajului de scuze al președintelui Iranului. Semne de diviziuni în cadrul regimului # Adevarul.ro
Arabia Saudită a transmis un avertisment ferm către Teheran, subliniind că, deși sprijină o soluție diplomatică pentru conflictul în curs dintre Iran și Statele Unite, continuarea atacurilor asupra regatului și a infrastructurii sale energetice ar putea forța Riyadhul să riposteze în aceeași manieră
13:15
Trump ia în calcul o operațiune îndrăzneață pentru confiscarea uraniului îmbogățit al Iranului # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, analizează posibilitatea unei misiuni riscante menite să pună mâna pe stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului, într-un moment în care temerile privind o eventuală deturnare a acestora către actori ostili cresc de la o zi la alta, scrie Daily Mail.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.