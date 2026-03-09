Țestoasele gigant revin în Galapagos după mai bine de un secol. Un proiect de conservare readuce la viață un ecosistem pierdut
Cancan.ro, 9 martie 2026 08:00
După mai bine de 150 de ani de absență, țestoasele gigant se întorc pe insula Floreana din arhipelagul Galapagos, în Ecuador. Aproximativ 150 de exemplare tinere au fost eliberate în natură într-un proiect ambițios de […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
08:20
De ce se nasc bebelușii cu peste 300 de oase, dar adulții au doar 206. Explicația surprinzătoare a medicilor # Cancan.ro
La naștere, corpul uman are mult mai multe oase decât la maturitate. Deși pare un paradox, pe măsură ce creștem nu pierdem oase, ci dimpotrivă: multe dintre ele se unesc între ele. Procesul face parte […]
Acum 10 minute
08:10
Săptămâna 9–15 martie 2026 aduce un context astrologic considerat favorabil pentru evoluția financiară a unor zodii. Schimbările de poziție ale mai multor corpuri cerești, în special revenirea planetei Jupiter la mers direct, creează un cadru […]
Acum 30 minute
08:00
Țestoasele gigant revin în Galapagos după mai bine de un secol. Un proiect de conservare readuce la viață un ecosistem pierdut # Cancan.ro
După mai bine de 150 de ani de absență, țestoasele gigant se întorc pe insula Floreana din arhipelagul Galapagos, în Ecuador. Aproximativ 150 de exemplare tinere au fost eliberate în natură într-un proiect ambițios de […]
07:50
Cel mai ideal mod de a-ți începe ziua este cu un banc. Chiar dacă este luni dimineață, iar weekendul a trecut, trebuie să ne dezmeticim și să ne intrăm în ritm. Așa că, fiind prima […]
07:50
Test de inteligență | În această imagine de iarnă s-a strecurat o mare greșeală. O puteți identifica? # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO revine cu o nouă „misiune”! Testează-ți spiritul de observație cu această provocare distractivă de iluzie optică de pe patinoar! În această scenă veselă de iarnă se ascunde o greșeală surprinzătoare pe care […]
Acum o oră
07:40
Supă de linte gătită de Maica Valentina după rețeta mănăstirii Piatra Fântânele: gustoasă și ușor de făcut # Cancan.ro
În bucătăriile mănăstirești, mâncarea nu este doar hrană pentru trup, ci și prilej de liniște, răbdare și binecuvântare. Rețetele de post se pregătesc cu simplitate și cu grijă, iar fiecare ingredient este pus cu măsură […]
07:40
Potrivit estimărilor publicate de EaseWeather, prima zi din vara anului 2026 în care temperatura maximă va atinge pragul specific caniculei în București este prognozată pentru luna iulie. Iată pe ce dată va fi! Prognoza pentru […]
Acum 2 ore
07:10
Horoscop rune azi, 9 martie 2026. Runa zilei, Laguz, aduce o energie specială, legată de intuiție, emoții și deschiderea către experiențe noi. Este o zi în care logica poate trece în plan secund, iar instinctul […]
07:00
Paula Seling, surprinsă într-o ipostază rară pe străzile din Capitală. Fanii au văzut-o, dar nu au recunoscut-o! # Cancan.ro
Paula Seling a fost surprinsă recent de CANCAN.RO într-o ipostază discretă, departe de scenă și de luminile reflectoarelor. Cântăreața a fost văzută la o plimbărică primăvăratică. Vedeta era singură într-una dintre cele mai elegante zone […]
06:50
Cum arată apartamentul din Dubai al lui Armin Nicoară și al Claudiei Puican! E aproape de Burj Khalifa și se poate închiria # Cancan.ro
Îi ultimii ani, tot mai multe vedete din România și-au îndreptat atenția către Dubai, cumpărându-și locuințe acolo. Printre cei care sunt proprietari în Dubai se numără și Armin Nicoară și Claudia Puican. Cei doi și-au […]
06:50
Benzina a trecut de 8 lei pe litru în România: cât costă azi un plin în București și în marile orașe # Cancan.ro
Prețurile carburanților din România au crescut din nou în ultimele zile, iar benzina și motorina au depășit praguri importante în multe benzinării din țară. În unele stații, motorina premium a ajuns chiar peste 9 lei […]
06:40
Cartea de tarot a zilei de azi, 9 martie 2026: Turnul anunță schimbări bruște și revelații care îți pot schimba viața # Cancan.ro
Cartea de Tarot a zilei de azi, 9 martie 2026. Cartea de tarot a zilei aduce un mesaj puternic despre schimbare și transformare. Turnul este una dintre cele mai intense și dramatice cărți din tarot, […]
06:30
Căderea în dizgrație a Prințului Andrew, subiect de serial: Netflix ar putea relansa „The Crown” pentru un sezon special # Cancan.ro
Prințul Andrew ar putea reveni în centrul atenției într-un nou proiect Netflix. Platforma de streaming analizează posibilitatea de a relansa celebrul serial despre familia regală britanică, „The Crown”, sub forma unei mini-serii speciale care să […]
06:30
Ritualul Victoriei Beckham pentru un ten luminos. A cheltuit o mică avere pentro o cremă de față # Cancan.ro
În urmă cu ceva timp, Victoria Beckham (51 de ani) anunța pe rețelele de socializare că folosește în principal o cremă hidratantă creată din propriul sânge. Produsul se numește Sturm și a fost creat special […]
Acum 4 ore
06:10
Horoscop chinezesc azi, 9 martie 2026. Bivolul este pus la încercare, Șarpele descoperă un adevăr # Cancan.ro
Horoscop chinezesc azi, 9 martie 2026. Horoscopul chinezesc pentru astăzi aduce o zi a clarificărilor și a deciziilor importante, în special pentru nativii din zodia Bivolului, care sunt puși în fața unor alegeri ce pot […]
06:00
Viviana Sposub și iubitul tinerel, de mânuță pe Calea Victoriei. Detaliul care i-a dat de gol: cine conduce, de fapt, în relație # Cancan.ro
Viviana Sposub chiar și-a găsit fericirea, după multe încercări eșuate de a reconstrui relația cu George Burcea. Șatena radiază alături de iubițelul cu trei ani mai mic, Iustin Chiroiu, un cunoscut influencer care s-a iubit […]
05:50
Dr. Mircea Beuran avertizează: Substanța periculoasă care apare la grătar și cum o poți evita când gătești carne # Cancan.ro
Grătarul este una dintre cele mai populare metode de gătit în România, însă specialiștii atrag atenția că modul în care este pregătit poate transforma o masă aparent banală într-un risc pentru sănătate. Medicul chirurg Mircea […]
05:40
Prognoza meteo azi, 9 martie 2026. Ziua aduce o vreme în general plăcută în cea mai mare parte a României, cu valori termice apropiate sau chiar ușor peste normalul climatologic pentru această perioadă a lunii […]
Acum 8 ore
01:00
Ozempic și dorința sexuală sunt două subiecte despre care se vorbește tot mai des în aceeași discuție. În contextul revenirii obsesiei pentru o siluetă extrem de suplă și al medicamentelor pentru slăbit, specialiștii spun că […]
Acum 12 ore
00:20
Horoscop 9 martie 2026. Află zodia care face cheltuieli neprevăzute, dar și previziunile pentru restul zodiilor! Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sănătate. Ai o energie ridicată, dar trebuie să fii atent la suprasolicitare. Pauzele […]
00:10
Greșelile pe care le facem atunci când ținem dietă. Carmen Brumă, sfaturi pentru o siluetă fit # Cancan.ro
Pentru persoanele care își doresc să ajungă la o siluetă mai tonifiată până la vară, adoptarea unor obiceiuri alimentare corecte poate face o diferență majoră. În locul dietelor drastice sau al soluțiilor rapide, Carmen Brumă […]
8 martie 2026
23:50
La fel ca toate serviciile de streaming de top, Netflix lansează în mod constant noi seriale și filme pe tot parcursul anului. Doar câteva dintre acestea reușesc să intre în top 3, iar în această […]
23:30
Tensiunile cresc din nou în competiția Survivor, iar atmosfera dintre concurenți devine tot mai tensionată. După o probă importantă de recompensă, doi dintre participanți au ajuns în centrul unui conflict aprins, care s-a transformat rapid […]
23:00
Cum au devenit templele din Taiwan noile epicentre ale petrecerilor rave: „E benefic pentru zei” # Cancan.ro
Temple sacre și muzică rave – o combinație neașteptată care a ajuns să definească una dintre cele mai interesante mișcări underground din Asia. În Taiwan, în ciuda legilor stricte privind drogurile, a controalelor severe și […]
22:40
Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena # Cancan.ro
Alexia Eram a fost surprinsă de CANCAN.RO într-o apariție stylish, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, la o cafenea, alături de iubitul ei. Diferența de stil dintre cei doi nu a trecut deloc neobservată,erau […]
22:20
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem # Cancan.ro
De la apeluri pe Zoom și selfie-uri repetate până la filtrele de pe rețelele sociale, în ziua de azi, ne analizăm chipul de zeci de ori pe zi. Specialiștii avertizează că această expunere constantă la […]
22:20
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan # Cancan.ro
Relația dintre Andrei Ciobanu și Flavia Mihășan pare doar lapte și miere. Cei doi sunt extrem de îndrăgostiți unul de altul și ușor, ușor se gândesc să meargă în fața altarului. În spatele acestei povești […]
22:20
Un bărbat de 35 de ani, despre care se știe că avea probleme psihice, este suspectat că și-ar fi ucis mama într-un apartament din Timișoara. Incidentul s-a petrecut duminică, iar după producerea tragediei, acesta ar […]
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie # Cancan.ro
Imagini rare cu două dintre cele mai cunoscute familii din business-ul românesc! CANCAN.RO i-a surprins pe Monica Cristescu, Alex Vlad și bunicuța Anca Vlad, cunoscută și ca Mama Catena, într-un moment special, chiar de Ziua Femeii. Din tabloul […]
22:10
A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată # Cancan.ro
O femeie în vârstă de 47 de ani a murit din cauza cancerului de col uterin, după ce medicii i-au citit în mod repetat analizele greșit. Dacă boala ar fi fost diagnosticată la timp, viața […]
21:50
Drama neștiută a lui Daniel Funeriu. Abia acum a avut curajul să vorbească: ”De ce tocmai mie și surorii mele ni s-a întamplat asta?” # Cancan.ro
Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a împărtășit, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, o poveste profund emoționantă despre mama sa, pierdută când avea doar câțiva ani. La vârsta de aproape cinci ani, acesta și […]
21:00
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!” # Cancan.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu a prins-o și pe Catinca, o româncă stabilită în Kuweit, în mijlocul bombardamentelor. Din mijlocul războiului, tânăra le cere autorităților române ajutor. Atmosfera este cât se poate de tensionată, iar autoritățile […]
20:40
Dan Petrescu, 58 de ani, pare să se simtă excelent după perioada în care a slăbit enorm. CANCAN.RO l-a suprins în zona Șoseaua Nordului, unde îi place să-și facă plimbările și uneori antrenamentele (dar nu […]
20:40
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori” # Cancan.ro
Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să genereze tensiuni și incertitudini, iar ultimele evenimente din Iran arată că situația rămâne extrem de volatilă. În noaptea recentă, mai multe conducte petroliere au fost lovite, iar efectele acestor […]
20:20
Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe DN6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, implicând două autoturisme și având urmări tragice: un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit. La […]
20:00
Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum! # Cancan.ro
Zilele trecute, CANCAN.RO vă dezvăluia că Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, a căzut în mrejele unui domn bine, trecut de 40 de ani. Însă, cum se spune că în dragoste […]
19:40
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre sunt sfâșiate!” # Cancan.ro
Un profesor de liceu din Georgia a murit chiar în fața casei sale într-un accident bizar, după ce cinci adolescenți au vizat casa lui într-o farsă nocturnă care a luat o întorsătură neașteptată. Cu puțin […]
Acum 24 ore
19:10
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat # Cancan.ro
Societatea de Transport București (STB) anunță modificări importante în rețeaua de transport public, odată cu reluarea circulației tramvaielor pe linia 5. Schimbările vizează reorganizarea mai multor linii de tramvai și autobuz, în încercarea de a […]
18:40
Cele 4 zodii protejate de Univers la începutul primăverii. Câștiguri financiare și schimbări pentru acești nativi # Cancan.ro
Primăvara este adesea asociată cu începuturi noi, energie proaspătă și schimbări importante. Pentru unii nativi ai zodiacului, această perioadă poate aduce oportunități neașteptate și momente favorabile în mai multe domenii ale vieții. Fie că este […]
18:40
Mircea Solcanu și Cabral Ibacka au colaborat profesional timp de aproape 10 ani, un duo care, la începutul anilor 2000, ieșea din tiparele televiziunii cu care publicul era obișnuit. În spatele prieteniei pe care ei […]
18:20
Deși este căsătorit, „Regele bolizilor” nu locuiește cu soția. Motivul este neașteptat: “Când ne vedem suntem ca doi îndrăgostiți” # Cancan.ro
Andy Popescu, cel mai recent invitat al emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a făcut dezvăluiri despre viața lui de familie. Antreprenorul cunoscut pentru sfaturile pe care le oferă în mediul online, dar și pentru pasiunea pe care […]
18:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 9 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:50
Un român a cerut să plătească o pensie alimentară mai mare pentru fiica lui de 10 ani. Ce s-a întâmplat când a ajuns în fața instanței # Cancan.ro
Situație fără precedent în cazul unui părinte din Iași! Bărbatul, tatăl unei fetițe de 10 ani, le-a cerut judecătorilor să fie obligat să-i plătească fiicei sale o pensie de întreținere mai mare, însă solicitarea i-a […]
17:40
Este doliu în politica din România! Viorel Clapău, fostul primar al comunei Rebrișoara din partea PDL și mai apoi PNL, a murit la vârsta de 74 de ani. Întreaga comunitate din Bistrița-Năsăud este în doliu. […]
17:10
Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce și-a înmormântat fiul. Are planul pus la punct! # Cancan.ro
Cazul adolescentului de 15 ani ucis de prietenii lui a făcut înconjurul țării. Mario Berinde a fost omorât de doi minori de 15 respectiv 13 ani, iar părinții victimei le-au jurat răzbunare tuturor celor implicați. […]
17:10
Duminica este, pentru mulți dintre noi, ziua perfectă pentru relaxare. După o săptămână aglomerată, este momentul în care ne putem odihni, petrece timp cu familia sau pur și simplu ne putem bucura de câteva clipe […]
17:00
Decizia radicală pe care a luat-o tatăl lui Mario Berinde, după ce ce și-a înmormântat fiul. Are planul pus la punct! # Cancan.ro
Cazul adolescentului de 15 ani ucis de prietenii lui a făcut înconjurul țării. Mario Berinde a fost omorât de doi minori de 15 respectiv 13 ani, iar părinții victimei le-au jurat răzbunare tuturor celor implicați. […]
16:50
N-o mai recunoști pe stradă, după ce a renunțat la televiziune. Fosta asistentă TV, transformare uluitoare! # Cancan.ro
De la apariții incendiare la viața de mămică este o linie subțire! Sânziana Buruiană a fost surprinsă de CANCAN.RO la mall cu fetița sa și o bună prietenă la o sesiune serioasă de shopping. De […]
16:50
Test IQ exclusiv pentru genii | 69 / 3 = 15 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați 2 chibrituri # Cancan.ro
CANCAN.RO a pregătit un test de atenție care pare simplu la prima vedere, dar care le dă bătăi de cap multor persoane. Provocarea este construită din bețe de chibrit care formează o operație matematică, iar […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.