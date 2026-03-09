Analiză AEI: Europa intră într-o perioadă de deficit structural de motorină

09:10

Fostul premier Marcel Ciolacu compară felul în care a intervenit, în noiembrie 2023, pentru repatrierea a 93 de cetăţeni români din Gaza şi, în 2024, pentru aducerea în ţară din Dubai a unui grup de 20 de copii români cu doi însoţitori cu modul în care autorităţile de la Bucureşti intervin acum pentru a-i ajuta pe românii blocaţi în Orientul Mijlociu să revină acasă