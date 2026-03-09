Star Residence Invest vrea să atragă aproape 60 milioane lei printr-o majorare de capital
Bursa, 9 martie 2026 08:00
* Banii sunt destinaţi pentru finanţarea achiziţiei unei clădiri de birouri situate pe strada Polonă din Bucureşti* Societatea vrea să acorde dividende cu un randament net de 13%
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
08:20
Producţia de petrol a Irakului în principalele câmpuri petroliere din sudul ţării a scăzut cu aproximativ 70%, ajungând la doar 1,3 milioane de barili pe zi, deoarece exporturile prin Strâmtoarea Ormuz au fost afectate de războiul cu Iranul
Acum 10 minute
08:10
Două zboruri de evacuare având la bord 273 cetăţeni români, operate de compania poloneză LOT, au aterizat astăzi la Bucureşti, venind din Oman, după ce România a solicitat activarea Mecanismului european RescEU
Acum 30 minute
08:00
* Banii sunt destinaţi pentru finanţarea achiziţiei unei clădiri de birouri situate pe strada Polonă din Bucureşti* Societatea vrea să acorde dividende cu un randament net de 13%
Acum o oră
07:30
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării
Acum 2 ore
07:20
Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) a trnsmis, într-un comunicat remis redacţiei, o analiză privind posibila evoluţie a preţurilor petrolului şi combustibililor în următoarele trei luni, în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu şi al blocării Strâmtorii Ormuz - una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.
06:50
Meciul Rapid - Universitatea Craiova, din Superligă, a fost întrerupt duminică seară aproximativ trei minute în repriza a doua, după ce în stadionul Giuleşti s-au simţit efectele pulverizării de gaze lacrimogene.
06:40
Gigi Becali a anunţat, duminică seară, că Mirel Rădoi va prelua marţi conducerea tehnică a echipei FCSB, rămasă fără antrenor după despărţirea de Elias Charalambous.
Acum 12 ore
00:00
De ce creşterea productivităţii nu poate conduce la reducerea decalajului economic dintre Europa şi China? # Bursa
Vizita cancelarului Friedrich Merz în China a primit puţină atenţie în presa europeană, inclusiv în cea germană. Publicaţia Tichys Einblick a scris că 'singur obiectiv a fost zborul de întoarcere', în condiţiile în care 'succesul' a fost reprezentat de anunţarea unei comenzi de 120 de avioane de la Airbus.
00:00
Bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026 ar urma să fie diminuat drastic faţă de anul trecut, cu o sumă cuprinsă între aproximativ un miliard şi 5,6 miliarde de lei, potrivit unui articol publicat de site-ul Club Feroviar, perspectivă care deschide unul dintre cele mai sensibile dosare ale anului pentru infrastructura României.
00:00
The Ministry of Transport and #39;s budget for 2026 is expected to be drastically reduced compared to last year, by an amount ranging between approximately one billion and 5.6 billion lei, according to an article published by the Club Feroviar website, a prospect that opens one of the most sensitive files of the year for Romania and #39;s infrastructure.
00:00
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în consultare publică metodologia care reglementează admiterea în clasa a IX-a, în anul şcolar 2026-2027, pentru elevii olimpici.
00:00
Guvernul a aprobat o nouă actualizare a listei medicamentelor gratuite şi compensate, una dintre cele mai ample din ultimii ani. Potrivit anunţului făcut de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, 33 de medicamente noi vor fi introduse în sistemul de compensare, iar pentru alte 19 tratamente vor fi extinse indicaţiile terapeutice.
00:00
Numărul animalelor sălbatice migratoare aflate în pericol de dispariţie este în creştere, pe fondul schimbărilor climatice şi al presiunilor generate de activităţile umane, potrivit unui raport internaţional publicat înaintea conferinţei globale dedicate conservării acestor specii.
00:00
* Transferuri de 96 milioane lei, sub valoarea schimburilor din sesiunea anterioară
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a scăzut la 5,76%, de la 5,80% în ziua anterioară.
00:00
Grecia este în mod special vulnerabilă la efectele conflictului din Orientul Mijlociu, pe fondul dependenţei sale de combustibili fosili în mixul energetic, în timp ce băncile elene se confruntă cu noi dificultăţi, din cauza evoluţiilor geopolitice, se arată într-un raport al agenţiei de evaluare financiară Scope Ratings, informează publicaţia Kathimerini, potrivit Agerpres.
00:00
În urma declanşării războiului în Orientul Mijlociu, statele din Golf au început să caute urgent tehnologii capabile să protejeze infrastructura civilă şi economică de atacuri cu rachete şi drone, iar cel mai important actor din zonă în acest domeniu este Israelul, potrivit unui articol publicat la finalul săptămânii trecute de site-ul de ştiri economice Calcalist.
00:00
Conflictul din Iran şi ameninţarea exprimată de regimul de la Teheran privind lansarea rachetelor balistice, inclusiv împotriva Europei, în cazul în care aceasta nu ia o atitudine clară împotriva războiului declanşat de SUA şi Israel în Orientul Mijlociu, au scos la iveală o realitate dură: Uniunea Europeană dispune de un arsenal foarte limitat, potrivit unei investigaţii publicate la finalul săptămânii trecute de site-ul Euractiv.
00:00
TradeVille: Februarie 2026 - incertitudini macroeconomice şi tensiuni geopolitice, cu evoluţii mixte pe pieţe # Bursa
Pieţele financiare globale au avut o evoluţie mixtă în februarie 2026, într-un context marcat de incertitudini macroeconomice, tensiuni geopolitice şi aşteptări privind politica monetară.
00:00
* Peste 23.000 de zboruri anulate de la începutul crizei * Macao, Aruba, Maldive - ţările cu cea mai mare dependenţă de turism
00:00
La mai bine de patru ani de la declanşarea invaziei ruse în Ucraina, cluburi europene de fotbal continuă să realizeze transferuri de jucători cu echipe din Rusia, în tranzacţii evaluate la sute de milioane de euro.
00:00
Criza interceptoarelor: Războaiele din Ucraina şi Orientul Mijlociu golesc rapid arsenalele Occidentului # Bursa
Declanşarea războiului din Orientul Mijlociu în paralel cu conflictul din Ucraina, început la 24 februarie 2022 prin invazia Rusiei, scoate la iveală o problemă strategică majoră care până de curând era discutată mai ales în cercurile militare: criza globală a interceptoarelor pentru rachete balistice.
00:00
Aritmetica dură a războiului modern: interceptoare scumpe, drone ieftine şi stocuri sub presiune # Bursa
În războaiele contemporane, una dintre cele mai brutale realităţi strategice nu este doar eficienţa armelor, ci raportul dintre costul apărării şi costul atacului.
00:00
* Jayati Bharadwaj, TD Securities: and #8222;Aprecierea dolarului american ar trebui să continue cât timp primele de risc rămân ridicate pe piaţa petrolului and #8221;* Aakash Doshi, State Street Investment Management: and #8222;Ca scenariu de bază, este mai probabil ca preţul aurului să ajungă la 6.000 de dolari decât la 4.000 de dolari, în acest an and #8221;
00:00
Euro s-a apreciat, vineri, cu 0,04 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0941 lei/euro.
8 martie 2026
21:50
Christian Tour organizează două zboruri pentru repatrierea a 369 de turisti români blocaţi în Emiratele Arabe Unite # Bursa
Turoperatorul Christian Tour a organizat sâmbătă, 7 martie, două zboruri speciale pentru revenirea în România a 369 de români blocaţi în Emiratele Arabe Unite, care nu au reuşit să se întoarcă în ţară din cauza conflictului izbucnit în Orientul Mijlociu ce a dus la perturbări ale traficului aerian, inclusiv închiderea spaţiului aerian în regiune
20:30
Armata israeliană a anunţat că a lansat duminică după-amiază un nou val de atacuri aeriene pe scară extinsă împotriva Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran, care este învăluită într-un fum gros după bombardarea unor depozite de petrol şi a unei rafinării, una dintre ţintele atacate fiind cartierul general al forţelor spaţiale iraniene, care controlează satelitul iranian de monitorizare and #39;Khayyam and #39;
Acum 24 ore
19:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat că noul lider suprem al Iranului and #8222;nu va rezista mult timp and #8221; fără aprobarea sa
17:50
Statele Unite nu intenţionează să atace infrastructura energetică iraniană, în cadrul ofensivei americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, a declarat duminică secretarul american al Energiei, Chris Wright
17:00
Zelenski: and #8221;Experţii ucraineni în drone vor fi în Orientul Mijlociu, săptămâna viitoare and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică că experţi ucraineni vor fi în Orientul Mijlociu and #8222;săptămâna viitoare and #8221; pentru a-şi oferi expertiza în lupta împotriva dronelor iraniene
15:50
MAE: 183 de cetăţeni români vor reveni din Qatar prin intermediul unui zbor de repatriere asistată # Bursa
Ministerul de Externe anunţă, duminică, revenirea în România a 183 de cetăţeni români din Qatar, prin intermediul unui zbor de repatriere asistată pe ruta Riad-Bucureşti. Cetăţenii au fost transferaţi pe cale rutieră pe ruta Doha-Riad, cu 4 autocare însoţite de o echipă consulară din cadrul misiunii diplomatice de la Doha
15:20
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat ca and #8222;sunetul bombelor să înceteze and #8221; în Orientul Mijlociu şi ca and #8222;să se deschidă un spaţiu pentru dialog and #8221;, adresându-se credincioşilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru din Roma în a noua zi a atacurilor israeliano-americane împotriva Iranului
15:20
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi diminueze producţia de petrol, pe fondul perturbărilor majore provocate de închiderea aproape totală a Strâmtorii Ormuz, situaţie care afectează fluxurile energetice globale şi tensionează pieţele de profil
14:20
Novak Djokovici: and #8221;Unul dintre obiectivele pe termen lung este să ajung la Jocurile Olimpice din 2028 and #8221; # Bursa
Novak Djokovici a declarat că, chiar şi la 38 de ani, are încă obiective pe termen lung şi este dornic să-şi apere titlul olimpic de la Paris la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028
14:20
Donald Trump: and #8222;Giorgia Meloni întotdeauna încearcă să ajute, este o mare lideră and #8221; # Bursa
Donald Trump a lăudat-o pe Giorgia Meloni, prim-ministrul italian, şi a declarat că aceasta este dispusă să ajute Statele Unite şi Israelul în războiul lor cu Iranul
14:20
Britanicul George Russell (Mercedes), plecat din pole-position, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Australiei, prima etapă a sezonului 2026 din Formula 1
14:20
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea bască Athletic Bilbao, în etapa a 27-a din La Liga
14:20
Echipa italiană Juventus Torino a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Pisa, în etapa a 28-a din Serie A
14:20
Echipa germană Borussia Dortmund a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Koln, în etapa a 25-a din Bundesliga
14:20
Formaţia Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 30-a din Superligă, ultima a sezonului regulat
13:40
Ministerul iranian al Sănătăţii: Atacurile aeriene americane şi israeliene au provocat moartea a 200 de copii # Bursa
Loviturile aeriene lansate de Statele Unite şi Israel asupra Iranului au provocat moartea a aproximativ 200 de copii cu vârste sub 12 ani şi a circa 200 de femei de la începutul conflictului, la 28 februarie, potrivit lui Hossein Kermanpour, purtător de cuvânt al Ministerului iranian al Sănătăţii
12:40
Adunarea Experţilor din Iran a desemnat un nou Lider Suprem, care urmează să-i succeadă ayatollahului Ali Khamenei, ucis la 28 februarie în urma unor lovituri aeriene atribuite Israelului şi Statelor Unite
12:10
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 47,22%, în ianuarie 2026, până la 5.403, faţă de 3.670 în luna ianuarie 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
11:30
Transportul aerian de pasageri a crescut cu 9,5%, în 2025 comparativ cu anul anterior, ajungând la 28.477.600 pasageri, de la 26.000.800 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică
11:00
Armata israeliană îl va viza pe succesorul conducătorului iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, şi pe cei implicaţi în alegerea liderului, a avertizat duminică
10:00
Mai multe ţări din Golful Persic au raportat lovituri aeriene şi interceptări în primele ore ale dimineţii de duminică, potrivit unor mesaje publicate pe reţelele sociale de conturi guvernamentale din regiune
10:00
Uniunea Europeană examinează posibilitatea reducerii taxelor energetice, a tarifelor de reţea şi a costurilor legate de emisiile de carbon, pentru a diminua presiunea asupra industriei afectate de preţurile ridicate ale energiei
10:00
Companiile energetice din India au majorat pentru prima dată în aproximativ un an preţurile gazului petrolier lichefiat (GPL), utilizat în principal pentru gătit, pe fondul creşterii cotaţiilor globale după ce războiul dintre SUA şi Iran a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu
10:00
Ministerul Comerţului din China a avertizat sâmbătă asupra riscului unei noi crize globale în lanţul de aprovizionare cu semiconductori, din cauza and #8221;noilor conflicte and #8221; dintre producătorul olandez de cipuri Nexperia şi subsidiara sa din China
10:00
Gardienii Revoluţiei Iraniene anunţă că sunt capabili să facă faţă la and #8221;cel puţin şase luni de război intens and #8221; # Bursa
Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat, duminică dimineaţă, că pot face faţă la and #8222;cel puţin şase luni de război intens and #8221; împotriva Statelor Unite şi Israelului şi că au lovit deja peste 200 de ţinte americane şi israeliene în regiune
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.