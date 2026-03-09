Allegri l-a bătut pe Chivu, apoi a făcut calculele pentru titlu: „Cei mai puternici”

00:10

AC Milan - Inter 1-0. Încă un derby pierdut de Cristi Chivu (45 de ani) pe banca oaspeților. Presa din Italia a reacționat după ce lupta la titlu s-a reîncălzit. Inter mai are șapte puncte avans față de marea rivală.Inter nu mai pierduse în Serie A chiar de la turul cu Milan. Au trecut de atunci 15 meciuri. Presa din Italia l-a notat pe Chivu cu 5.5 și l-a sancționat pentru faptul că elevii lui nu s-au ridicat la cel mai înalt nivel. ...