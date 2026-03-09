Momentul în care un meteorit luminează cerul Europei deasupra Germaniei și Olandei

08:10

Iranul are un nou lider suprem. Fiul lui Ali Khamenei, ucis în prima zi de conflict în Orient, a fost votat să preia întreaga putere de la tatăl său - o premieră pentru regimul de la Teheran. Alegerea, deloc una pe placul administrației de la Washington, ar putea alimenta şi mai mult tensiunile din Orient. Noua numire de la Teherana venit la pachet cu o explozie de preţ a ţiţeiului. Pentru prima dată în patru ani, petrolul a depăşit 100 de dolari pe baril. Iar ostilitățile par abia la început. Peste noapte, bombardamentele au continuat în Golf.