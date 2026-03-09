BREAKING | Schimbări majore pe mai multe linii STB, de azi, după redeschiderea circulației la linia 5. Lista completă a modificărilor
B365.ro, 9 martie 2026 08:00
În acest weekend, linia 5 de tramvai s-a redeschis, ceea ce a dus la multe schimbări în circulația STB. Tramvaiul Corporatiștilor a revenit în nordul Capitalei cu un traseu mai lung, iar alte linii au […]
• • •
Acum 10 minute
08:10
FOTO | Descoperirea lui Ciucu, pe Calea Victoriei: bariera mobilă pusă abuziv, pe domeniul public, fața Palatului Știrbei. „Hai să vedem dacă vor evita și amenda” # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitaelei, a anunțat bucureștenii că a descoperit o ilefalitate făcută în fața Palatului Știrbei. Devenit mall de lux recent, la intrarea lui are și o noutate și anume o barieră […]
Acum 30 minute
08:00
BREAKING | Schimbări majore pe mai multe linii STB, de azi, după redeschiderea circulației la linia 5. Lista completă a modificărilor # B365.ro
În acest weekend, linia 5 de tramvai s-a redeschis, ceea ce a dus la multe schimbări în circulația STB. Tramvaiul Corporatiștilor a revenit în nordul Capitalei cu un traseu mai lung, iar alte linii au […]
07:50
FOTO | Mașină răsturnată pe Bulevardul Timișoara, o bandă complet blocată din cauza accidentului # B365.ro
Ziua de luni începe cu un accident grav pe bulevardul Timișoara, unde o mașină s-a răsturnată, în această dimineață. Potrivit unui martor, membru al comunității Infotrafic București și Ilfov, accidentul de pe Bd. Timișoara s-a […]
Acum 4 ore
06:10
Mucenicii, o tradiție care îmbină religia cu o eternă dispută culinară. Care-s mai buni, cei moldovenești sau cei de București? # B365.ro
În fiecare an, pe 9 martie, bucătăriile din România se umplu de miros de nucă, scorțișoară și, după caz, aluat copt. Este ziua în care se pregătesc mucenicii, unul dintre cele mai îndrăgite deserturi tradiționale. […]
Acum 6 ore
03:00
Palatul Universul ascunde și azi, în umbra sa, Casa cu statui “Cazzavillan”. Italianul cu inimă de român a inventat reportajul de senzație și “mica publicitate” în București # B365.ro
O casă cu totul remarcabilă trăiește și azi pe strada Brezoianu, lângă mărețul Palat Universul. Aici și-a avut sediul ziarul „Universul", creația jurnalistului de origine italiană Luigi Cazzavillan. Trecătorul care nu ridică capul, poate că […]
Acum 24 ore
17:00
Analize gratuite pentru femeile din Sectorul 2, în toată luna martie. Se decontează inclusiv CT-uri și RMN-uri # B365.ro
Printre atâtea oferte de distracție, relaxare, plimbări și alte evenimente dedicate Zilei Internaționale a Femeii, există și inițiative serioase, legate de sănătatea femeilor. De exemplu, faptul că doamnele și domnișoarele din Sectorul 2 al Capitalei […]
15:30
FOTO | Primarul Ciucu s-a dus cu flori să întâmpine tramvaiul 5, bucuros că în sfârșit s-a reluat circulația. Ce zi frumoasă pentru transportul bucureștean! # B365.ro
După ce ieri primarul Ciucu și-a luat o armată de directori, funcționari din Primărie, polițiști și arhitecți și s-a dus să inspecteze Bucureștiul așa cum e el de urât, azi privește și partea bună a […]
15:10
Cum a apărut Ziua Femeii și de ce în România a fost confundată cu Ziua Mamei. Istoria zilei de 8 martie, de la proteste pentru drepturi, la flori și felicitări # B365.ro
În fiecare an, pe 8 martie, milioane de oameni din întreaga lume oferă flori, cadouri și mesaje speciale femeilor din viața lor. Pentru mulți români însă, această zi este asociată mai ales cu Ziua Mamei. […]
14:10
FOTO | Primăvara a ajuns în Pădurea Băneasa, păsările cântă și veverițele sar prin copaci. Între timp, oamenii taie lemn în neștire și pregătesc betonul # B365.ro
După lunile reci de iarnă, Pădurea Băneasa începe să revină la viață. Pe alocuri au apărut ghiocei, iar pământul se colorează în nuanțe de verde. Liniștea dimineților este spartă de ciripitul păsărilor care își caută […]
12:20
8 Martie în București: variante de distracție pentru cei rămași în pană de idei, de la plimbări romantice, la târgul de mucenici # B365.ro
8 martie e evenimentul care, la nivel global, sărbătorește femeia și tot ceea ce poate fi ea mai frumos în această lume. Fie că este mamă, iubită, soție, parteneră de afaceri sau prietenă. Așa că […]
11:40
FOTO | Piatra cubică de sub Podul Parcului IOR o ia la vale. Bucureștenii îi cer primarului Negoiță să intervină de urgență # B365.ro
Pavajul de sub Podul Parcului IOR se distruge pe zi ce trece. Trotuarul din zona Bisericii Ortodoxe de lemn în stil maramureșean se scufundă în apă, iar bucureștenii se tem că în curând nu vom […]
10:00
Primul tramvai care circulă cu călători pe Linia 5, după 2 ani de Șantier la șinele Tramvaiului Corporatiștilor. Primarul Ciucu, declarații pe Barbu Văcărescu # B365.ro
După 2 ani de șantier pentru refacerea șinelor de tramvai, linia 5 se redeschide circulației astăzi, Tramvaiul Corporatiștilor revine pe șinele modernizate de pe Barbu Văcărescu de la ora 12. PMB a anunțat că, la […]
Ieri
07:50
Strada Plantelor, kilometrul zero al intelectualilor și artiștilor care stă ca exemplu de renaștere în București # B365.ro
Există în București străzi pe care le traversezi grăbit, fără să le reții numele. Apoi există străzi care par să îți vorbească. Strada Plantelor face parte din a doua categorie. Ascunsă între vechiul cartier al […]
06:00
Linia tramvaiului 41 nu leagă doar Vestul de Nord și Ghencea de Giulești, ci și play-off-ul de play-out # B365.ro
Sunt puține lucruri în București care să spună mai multe despre fotbalul românesc decât linia de tramvai 41. La prima vedere e doar un mijloc de transport. Un tramvai care scârțâie disciplinat între cartiere. Dar […]
7 martie 2026
18:00
FOTO | Primarul Ciucu a descoperit azi că Bucureștiul e foarte urât, „așa nu se mai poate”. Anunță decizii radicale, cu demolat terase și construcții ilegale și ne cere răbdare # B365.ro
„Dezordine, degradare, delăsare, nepăsare". Asta a găsit azi primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, în orașul în care pare că n-ar mai fi umblat vreodată. Domnul primar pare că a fost în inspecție generală și […]
17:00
Primăria Sectorului 1 se laudă că „plombează” gropi. OK, Plombăm, dar la un moment dat tot va trebui să facem extracție și să punem implant # B365.ro
A venit primăvara, dar mai bine ar veni direct vara sau Crăciunul din nou. Acum e anotimpul când Bucureștiul arată ca un oraș bombardat, dintr-o lume unde nu ne-am dori să ajungem. Bănuiesc că știți […]
15:30
VIDEO | Cum arată un bătrân tramvai Bucur LF modernizat. STB anunță că a trecut de probe. Cu ce dotari noi iese pe traseu # B365.ro
Tramvaiul Bucur LF e pregătit să revină pe liniile 1 și 10 din București și să ne ofere o experiență complet diferită față de vechile tramvaie. Societatea de Transport București a anunțat că garnitura a […]
14:30
ESENȚIAL | PMB, primul anunț oficial despre Linia 5: O repunem în funcțiune pe 8 Martie. Ciucu va face declarații la intersecția Barbu Văcărescu x Fabrica de Glucoză # B365.ro
Gata, e oficial! De mâine circulăm pe Linia 5. Ce cadou frumos de 8 Martie, nu? Cu mare fală, Primăria Municipiului București anunță pe Facebook că lucrarea e gata și ne suim în tramvai tocmai […]
13:40
De 8 martie, bucureștencele se pot bucura de mai multe evenimente din oraș, care nu vor presupune neapărat o cheltuială financiară greu de suportat. Dar au și șansa de a vizita locuri speciale din Capitală, […]
12:40
VIDEO | „Ciocănitorul” Woody și-a făcut apariția în Parcul Tineretului ca să vestească primăvara. De fapt, e un pițigoi de ți-e mai mare dragul să-l privești # B365.ro
Primăvara începe să își facă simțită prezența în parcurile din București, iar unul dintre primele „personaje" surprinse zilele acestea este o mică pasăre pe care o s-o numim „Ciocănitorul" Woody. Nu are penajul chiar roșu […]
11:00
Supraviețuire miraculoasă după ce un șofer a plonjat cu mașina în apă, în zona Splaiul Unirii – Glina # B365.ro
O clipă de neatenție a fost suficientă pentru ca un șofer să piardă controlul volanului și să iasă de pe carosabil, iar mașina să ajungă direct în apă, unde a rămas parțial scufundată. Martorii aflați […]
09:30
VIDEO | Premiera care prevestește dispariția Liniei 5: un Imperio ajunge la Terminalul Pantelimon. Tramvaiul Corporatiștilor reintră pe șine cu alt nume și alt traseu # B365.ro
Reluarea circulației pe Linia 5 – Tramvaiul Corporatiștilor, unde s-a făcut prima mare lucrare de reparare a șinelor, este deja o saga. Informația că tramvaiele 5 vor începe să circule iar a apărut în repetate […]
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
FOTO | Primul troleibuz care a circulat vreodată prin București. De unde până unde ne ducea linia 81 # B365.ro
A fi locuitor în București îți oferă multe oportunități de a te întâlni cu istoria, în toate formele ei. Cu bunele și cu relele sale, dacă îi dai o șansă, poți descoperi multe locuri speciale. […]
06:00
Mahalaua Vergului din Capitală. Unde se afla pe hartă una dintre cele mai influente zone ale Bucureștiului de odinioară # B365.ro
În istoria Bucureștiului, mahalalele au reprezentat mult timp structura de bază a orașului. Înainte de apariția cartierelor moderne și a planurilor urbanistice, capitala era alcătuită dintr-o rețea de comunități locale organizate în jurul bisericilor și […]
02:10
Cel mai sentimental primar al Bucureștiului: Barbu Delavrancea. A scăpat Micul Paris de “revoltătorul spectacol” al tramvaielor trase de cai, în favoarea celor electrice # B365.ro
Scriitor vrăjit de cuvinte, autor al faimoasei piese de teatru "Apus de Soare", avocat „al cauzelor pierdute" și mare orator în epocă, ministru al Lucrărilor Publice, Barbu Delavrancea a fost primar al Bucureștiului o perioadă […]
6 martie 2026
19:30
Flashmob artistic „Culoare pentru Ea” în Piața Matache, de Ziua Femeii. Acolo, va fi și Târgul de Mărțișoare # B365.ro
În acest weekend, are loc Târgul de Mărțișoare din Piața Matache. Aici, de 8 martie, va fi și un moment artistic dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Avem Târgul de Mărțișoare din Piața Matache Bucureștenii pot […]
19:30
FOTO | Trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost, în sfârșit, redate pietonilor. Au dispărut mașinile de pe ele # B365.ro
După ani de sesizări din partea cetățenilor, trotuarele de pe Bulevardul Eroii Sanitari au fost, în sfârșit, eliberate de mașinile parcate ilegal. Intervențiile au început în noiembrie 2025. Iar în această săptămână autoritățile au continuat […]
19:00
ESENȚIAL | Tramvaiul Corporatiștilor revine în circulația STB, dar cu mai multe schimbări. Linia 5 devine linia 50 și va avea un traseu mai lung # B365.ro
În foarte curând, linia 5 de tramvai se va redeschide, după o pauză de câțiva ani. Este posibil ca traseul Tramvaiului Corporatiștilor să fie extins. Se schimbă numărul liniei. Linia 5 se va redeschide Club […]
17:40
4 linii STB ar putea circula deviat pentru meciul FCSB – Universitatea Cluj. Partida are loc sâmbătă seară, pe Arena Națională # B365.ro
TPBI a informat călătorii că mai multe linii STB ar putea avea trasee modificate sâmbătă seară, 7 martie. Măsurile sunt la dispoziția Brigăzii Rutiere. Acestea ar urma să fie aplicate pentru meciul de fotbal FCSB […]
17:40
FOTO | Adorabila „Oreo” își caută o familie în București. Stăpâna pisicuței pleacă în delegație și nu o mai poate păstra # B365.ro
O pisicuță de un an și jumătate, sterilizată și cu toate vaccinurile la zi, caută o familie iubitoare.Stăpână pleacă într-o delegație în afara orașului și nu poate să o mai țină. „Oreo", o pisicuță superbă […]
16:40
Baza Sportivă Cireșarii ar putea fi reîmpădurită. Asociația Părinți de Cireșari cere sprijinul Clubului Copiilor Sector 1. Ce vizează proiectul # B365.ro
Asociația Părinți de Cireșari – Piața Domenii a anunțat bucureștenii că, a transmis oficial către Clubul Copiilor Sector 1 o solicitare de parteneriat, în vederea accesării de către Asociația Părinți de Cireșari a unui grant […]
16:40
VIDEO | Centura Comarnic va fi gata până la finalul verii, spune președintele CJ Prahova. Pe aici vom circula de la București la munte ca să evităm traficul de pe Valea Prahovei # B365.ro
Președintele CJ Prahova, Virgiuliu Daniel Nanu, a transmis că Centura Comarnic va fi gata la finalul verii, fiind un proiect prioritar pentru administrația locală. După ce va fi terminată, șoferii vor circula pe aici pentru […]
16:00
FOTO | Surpriză pentru călătorii de pe Aeroportul Otopeni. Opera Națională a organizat un spectacol de balet cu ocazia Zilei Femeii # B365.ro
Călătorii aflați pe Aeroportul Henri Coandă București au avut parte de o surpriză cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Opera Națională a organizat un spectacol de balet în incinta culoarului de „Plecări" azi, la ora […]
15:50
VIDEO | Negoiță anunță marea operațiune de refăcut marcajele în parcările de reședință. Zilele trecute, bucureștean din S3 arăta cum se trag dungi peste gropi și mocirlă # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că echipele primăriei au reluat, în această săptămână, acțiunile de trasare și retrasare a marcajelor pentru locurile de parcare din sector. Edilul a spus că toate sesizările […]
15:50
SEEN, Gala Croitoreselor Anonime, emoționant eveniment la Romexpo. Ce aduce în Sala Madgearu Asociația Down Plus București # B365.ro
Romexpo va găzdui, pe data de 18 martie, un eveniment de modă unic, dedicat tinerilor cu sindromul Down și alte dizabilități intelectuale. Această inițiativă, organizată de Asociația Down Plus București, promite să transforme podiumul de […]
15:40
FOTO | Negoiță anunță marea operațiune de refăcut marcajele în parcările de reședință. Zilele trecute, bucureștean din S3 arăta cum se trag dungi peste gropi și mocirlă # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că echipele primăriei au reluat, în această săptămână, acțiunile de trasare și retrasare a marcajelor pentru locurile de parcare din sector. Edilul a spus că toate sesizările […]
15:30
CTP, despre Nicușor Dan: „I-o fi luat Dumnezeu mințile?” Acum câteva ore, gazetarul a ajuns la concluzia că președintele e prost și fricos # B365.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP) vorbește din nou despre deciziile și declarațiile Nicușor Dan, de astă dată analizând reacția președintelui la propunerile ministrului Justiției pentru conducerea marilor parchete. CTP vine, de fapt, în completarea celor […]
15:20
Ciucu anunță reforme pentru București, cu un plan de 10 – 15 măsuri. Printre ele, desființarea unor companii municipale. Primarul ne promite lista completă în câteva zile # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a transmis că va prezenta un plan de 10 – 15 reforme pentru București. Acestea au ca scop echilibrarea bugetului Capitalei. Edilul vrea să desființeze mai multe instituții. Ședința CGMB, de […]
15:10
One Tower București încă nu se vinde. Cea mai scumpă clădire de birouri din București e în Floreasca, are cumpărător, însă „tranzacția nu e iminentă” # B365.ro
Încă nu se vinde One Tower București. One United Properties mai așteaptă cu vânzarea clădirii de birouri. Deși are un cumpărător la prețul cerut, tranzacția nu este iminentă, spune cofondatorul companiei, Victor Căpitanu. Vânzarea One Tower […]
14:30
FOTO | Daciana Sârbu, mesaj după ce fiica sa Irina a ajuns cu bine acasă, la București, din Emirate. Va depune plângere penală împotriva ministrei Țoiu # B365.ro
Daciana Sârbu a transmis un mesaj emoționant după ce fiica sa, Irina, a ajuns cu bine acasă, la București, din Emirate. A spus că a fost o săptămână plină de îngrijorare și disperare, dar că […]
14:20
Cursuri de înot la bazinele acoperite din Sectorul 1 pentru copii între 6 și 18 ani. Cum se face înscrierea și cât costă ședințele # B365.ro
Administrația locală a transmis că sunt 2.600 de intervale orare disponibile la bazinele Primăriei Sectorului 1. Cei mici pot veni aici pentru a învăța să înoate sau pentru a-și perfecționa tehnica. Mii de copii se […]
14:10
FOTO | Nu poți să urci cu Audi în tramvai, oricât ai încerca. Un șofer și necazul său de la Piața Râmnicu Sărat, transferat și la călătorii de pe cele două linii STB pe care le-a blocat # B365.ro
Mai multe tramvaie din Capitală au rămas blocate în această seară din cauza unei mașini care se află pe șinele de tramvai de la Piața Râmnicu Sărat din Sectorul 3. Sunt blocate liniile STB 23 […] Articolul FOTO | Nu poți să urci cu Audi în tramvai, oricât ai încerca. Un șofer și necazul său de la Piața Râmnicu Sărat, transferat și la călătorii de pe cele două linii STB pe care le-a blocat apare prima dată în B365.
13:50
În timp ce dl. Ciprian Ciucu îl făcea iresponsabil, dl. Daniel „Ghiocel” Băluță se bucura de vestitorii primăverii. Stop cadru în haosul vieții politice de la București # B365.ro
Ședința de astăzi a CGMB nu s-a ținut din lipsa de cvorum, consilierii PSD nu s-au prezentat, fiind în grevă. Primarul general, Ciprian Ciucu, fiind nervos, l-a acuzat pe Băluță, primar S4 și președinte PSD […] Articolul În timp ce dl. Ciprian Ciucu îl făcea iresponsabil, dl. Daniel „Ghiocel” Băluță se bucura de vestitorii primăverii. Stop cadru în haosul vieții politice de la București apare prima dată în B365.
13:30
Veste proastă de la Ciucu despre gropile din București: va fi mai rău. „Nu s-a mai asfaltat de 15 ani. A contribuit și sarea multă, dar…” # B365.ro
Ciprian Ciucu, a ieșit cu primul mesaj în urma anulării ședinței ordinare a CGMB programată pentru astăzi. Aceasta este a treia ședință anulată. Primarul general a menționat că în București au apărut gropi și pentru […] Articolul Veste proastă de la Ciucu despre gropile din București: va fi mai rău. „Nu s-a mai asfaltat de 15 ani. A contribuit și sarea multă, dar…” apare prima dată în B365.
13:10
Ciucu, furios: Prelungirea Ghencea, Dimitrie Pompeiu, termo-șantiere – blocate pentru că nu sunt bani! Băluță face un joc extrem de periculos pentru oraș # B365.ro
Primarul general, Ciprian Ciucu, a făcut o serie de declarații după ce încă o ședință CGMB nu a avut loc. Nu a fost cvorum, consilierii PSD nu s-au prezentat la întâlnire. În aceste condiții, Ciucu […] Articolul Ciucu, furios: Prelungirea Ghencea, Dimitrie Pompeiu, termo-șantiere – blocate pentru că nu sunt bani! Băluță face un joc extrem de periculos pentru oraș apare prima dată în B365.
12:50
BREAKING | Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după încă o ședință CGMB anulată din lipsă de cvorum. „Iresponsabilitatea celor de la PSD e fără limite” # B365.ro
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a făcut declarații după ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), care nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum. Consilierii PSD și AUR au […] Articolul BREAKING | Prima reacție a lui Ciprian Ciucu, după încă o ședință CGMB anulată din lipsă de cvorum. „Iresponsabilitatea celor de la PSD e fără limite” apare prima dată în B365.
12:50
Am fost suficient de sărac toată viața mea încât să nu-mi permit niciodată Room Service. De fapt, cred că mă deranjează ideea de a mi se aduce mâncarea la nas, de a mânca în pat, […] Articolul E top! Avem Room Service în București cu crispy strips gourmet, fragede și pline de gust apare prima dată în B365.
12:40
Caz extrem de violență în București: o șoferiță, acuzată că a lovit intenționat un polițist cu mașina. Femeia, cercetată pentru ultraj sub control judiciar # B365.ro
O femeie de 58 de ani este cercetată sub control judiciar după ce ar fi lovit cu mașina un polițist local în fața sediului de Evidența Populației din Sectorul 5, în urma unui conflict izbucnit […] Articolul Caz extrem de violență în București: o șoferiță, acuzată că a lovit intenționat un polițist cu mașina. Femeia, cercetată pentru ultraj sub control judiciar apare prima dată în B365.
12:20
Ploi puține și temperaturi apropiate de cele normale în București și în țară, până în aprilie. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni # B365.ro
În următoarele săptămâni vom avea parte de o vreme ceva mai caldă decât în mod normal, apoi temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, arată estimările meteo pentru perioada 9 martie – […] Articolul Ploi puține și temperaturi apropiate de cele normale în București și în țară, până în aprilie. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni apare prima dată în B365.
12:20
Calea ferată București – Giurgiu intră, în sfârșit, în reparații capitale. Lucrările de modernizare încep săptămâna viitoare, trenurile vor fi suspendate din nou # B365.ro
Lucrările de modernizare la calea ferată București – Giurgiu vor începe de săptămâna viitoare. Proiectarea pentru etapa a doua a fost finalizată. În urma pornirii șantierului, mai multe trenuri vor fi anulate. Se va moderniza […] Articolul Calea ferată București – Giurgiu intră, în sfârșit, în reparații capitale. Lucrările de modernizare încep săptămâna viitoare, trenurile vor fi suspendate din nou apare prima dată în B365.
