Trump asigură că prețurile petrolului „vor scădea rapid atunci când amenințarea nucleară a Iranului va fi eliminată”
Adevarul.ro, 9 martie 2026 09:00
Președintele Donald Trump a transmis luni, 9 martie, că o creștere „pe termen scurt” a prețurilor petrolului reprezintă „un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea Statelor Unite și a lumii”.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
09:15
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, urmează să ajungă de urgență în Israel pe 10 martie.
09:15
Cu cât este plătit un spion maghiar și ce condiții trebuie îndeplinite: Serviciul Național de Securitate din Ungaria: „Ceea ce faci contează!” # Adevarul.ro
Serviciul Național de Securitate din Ungaria recrutează „cercetători operaționali”, oferind un salariu lunar brut de aproximativ 1.900 de euro.
09:15
Cum ar fi lovită România prin ricoșeu de un război civil în Iran. „O criză uriașă ar porni din China și ar mătura tot” # Adevarul.ro
Adevărul” a discutat cu experți din zona economiei, intelligence și militară, pentru o perspectivă mai amplă, iar toți sunt de acord că riscurile ar fi uriașe. Toți sunt de acord că riscurile, în acest caz, ar fi uriașe, inclusiv la adresa României.
09:15
Alertă în județul Alba: doi copii au fost dați dispăruți de familii după ce au plecat de acasă și nu s-au mai întors # Adevarul.ro
Doi băieţi, de 12 și 11 ani, dintr-un sat de lângă municipiul Blaj, județul Alba, au fost daţi în urmărire de polițiști după ce au plecat de acasă și nu s-au mai întors, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.
Acum 30 minute
09:00
Trump asigură că prețurile petrolului „vor scădea rapid atunci când amenințarea nucleară a Iranului va fi eliminată” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a transmis luni, 9 martie, că o creștere „pe termen scurt” a prețurilor petrolului reprezintă „un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea Statelor Unite și a lumii”.
Acum o oră
08:45
Minori din Rusia, folosiți în reclame pentru asamblarea dronelor Shahed. Adolescenții ar câștiga mii de dolari pe lună: „Părinții mei sunt mândri de mine” # Adevarul.ro
În Republica Tatarstan din Rusia este în desfășurare o campanie publicitară în care adolescenți promovează munca de asamblare a dronelor kamikaze Shahed, folosite de forțele ruse în războiul din Ucraina.
08:30
Ce explicații a găsit Chivu după încă un derby pierdut de Inter Milano. Antrenorul român nu se descurcă împotriva granzilor # Adevarul.ro
Inter Milano a cedat în fața rivalei AC Milan, scor 0-1.
08:30
România, prima țară care a a solicitat activarea Mecanismului european rescEU. 273 de români evacuați din Orientul Mijlociu au ajuns luni în țară # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetățenilor români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu.
08:30
Ministrul Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă în Senat. „România nu are nevoie de un contabil al jaloanelor” # Adevarul.ro
O moțiune simplă formulată de senatorii Opoziției împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va fi dezbătută și votată luni, în plenul Senatului.
Acum 2 ore
08:15
Incendiu de proporții lângă Gara Centrală din Glasgow: perturbări majore ale traficului feroviar din Scoția # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a cuprins o clădire victoriană de pe Union Street, în apropierea Gării Centrale din Glasgow, provocând prăbușirea parțială a acesteia și perturbarea masivă a traficului feroviar.
08:00
Cum vrea Guvernul să țină prețul carburanților sub 10 lei/litrul: cinci scenarii pe masă, anunță ministrul Energiei # Adevarul.ro
Guvernul României analizează cinci scenarii pentru a preveni depășirea pragului de 10 lei/litrul la carburanți, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
07:45
Ana Bărbosu, întâlnire de gradul zero cu Jordan Chiles, după scandalul medaliei de la Jocurile Olimpice # Adevarul.ro
Românca și americanca au fost adversare directe în campionatul universitar NCCA.
07:45
Sărbătoarea celor 40 de Mucenici: tradiții, obiceiuri și rețeta „sfințișorilor”. Ziua în care munca este interzisă, iar bărbaţii beau 44 de pahare cu vin # Adevarul.ro
Pe 9 martie, credincioșii ortodocși din întreaga țară comemorează Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, un grup de soldați creștini care și-au pierdut viața pentru credința lor în primele secole ale creștinismului.
Acum 4 ore
07:15
Rihanna, vizată de un atac armat: o femeie a tras 10 focuri dintr-un Tesla alb asupra conacului vedetei din Beverly Hills # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestată după ce a deschis focul asupra reședinței cântăreței Rihanna, situată în Beverly Hills, California.
07:15
Cu doar câteva zile înainte de începerea războiului din Iran, pe 24 februarie, am schimbat câteva idei la o conferință internațională organizată de Grupul de Politică Externă „Titu Maiorescu” la Parlamentul României.
07:15
România nu mai are nicio reprezentantă în turneul californian.
07:00
Trump susține că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” cu Netanyahu: „Am salvat Israelul de la distrugere” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul în care se va încheia războiul cu Iranul va fi o decizie „mutuală”, pe care o va lua împreună cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.
06:45
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: Iranul a lovit Bahrain, Kuweit și Qatar cu rachete și drone. 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii # Adevarul.ro
Valul de atacuri lansate de Iran asupra statelor din Golf s-a intensificat luni dimineață, când drone și rachete au vizat mai multe țări din regiune. În Bahrain, 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii, iar explozii puternice au zguduit orașul Doha.
06:30
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, considerat „puterea din spatele” regimului de la Teheran. Trump: „Este inacceptabil” # Adevarul.ro
Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, drept noul lider suprem al Republicii Islamice, potrivit unui anunț difuzat de mass-media de stat iraniană.
06:30
Concluziile unui raport al comunității americane de informații privind impactul unei operațiuni militare asupra regimului de la Teheran # Adevarul.ro
O evaluare clasificată a comunității de informații din SUA a avertizat înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu că nici măcar un atac american la scară largă nu ar reuși, cel mai probabil, să răstoarne regimul din Iran, relatează Washington Post.
06:15
„România este în pierdere de viteză față de Polonia". Mizele vizitei președintelui român la Varșovia # Adevarul.ro
Vizita președintelui Nicușor Dan la Varșovia reconfirmă parteneriatul româno-polonez, însă aduce în prim-plan și o asimetrie tot mai greu de ignorat, remarcă analistul de politică externă Ștefan Popescu.
Acum 6 ore
05:15
Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu # Adevarul.ro
Pe grupurile de turism de pe Facebook, românii discută în aceste zile despre siguranța vacanțelor în Egipt, pe fondul războiului din Iran. Cât de sigură e considerată zonă de Ministerul Afacerilor Externe și ce recomandă consultantul în turism Răzvan Pascu.
04:45
Românii care au de ales între ape infestate și țevi secate. Multe fântâni nu mai apă potabilă, iar prin rețeaua publică se dă cu porția # Adevarul.ro
Într-un județ din nordul extrem al României pentru localnicii din zeci de localități există doar două alternative: să bea apă infestată și să-și riște sănătatea, sau să cumpere apă îmbuteliată de la magazin. Și asta fiindcă multe dintre fântânile și izvoarele publice nu au apă potabilă.
04:15
Ce relație au avut strămoșii românilor cu neamurile iraniene. Legăturile din secolul XX, alimentate de țiței # Adevarul.ro
Legăturile românilor cu neamurile iraniene sunt milenare. Acestea au evoluat de la conflict deschis la cooperare militară, chiar sinteze etnice și ulterior importante relații comerciale.
03:30
Nu pica în trucurile de „terapie" ale AI. Cinci moduri prin care chatboții te fac să crezi că te ajută # Adevarul.ro
Tot mai mulți oameni ajung să își discute problemele personale cu chatboții, în condițiile în care accesul la servicii de sănătate mintală rămâne limitat pentru milioane de persoane.
Acum 8 ore
02:30
Cum decurge vaccinarea anti-HPV în România. Compensarea a dus la creșterea ratei de imunizare # Adevarul.ro
Și în 2026 vaccinarea anti-HPV, care protejează de virusul responsabil pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cel de col uterin, este gratuită în România pentru toți copiii și tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani. Femeile cu vârste între 27 și 45 de ani beneficiază de o compensare de 50%.
Acum 12 ore
01:15
Boala care afectează 70% dintre adulți, iar cifrele continuă să crească. „Autocontrolul nu poate rezolva problema unui mediu obezogenic” # Adevarul.ro
O boală complexă, cu o incidență în continuă creștere, care stă la baza altor boli grave și care determină anual mii de morți premature în România, continuă să fie ignorată. O asociație cere recunoașterea acesteia drept boală cronică și decontarea tratamentului.
01:00
Iranul vizează radarele care servesc drept „ochii” apărării aeriene din Orientul Mijlociu, lovind mai multe astfel de sisteme în ultimele zile și diminuând capacitatea SUA și a aliaților săi de a detecta rachetele inamice, relatează WSJ.
00:30
Cele mai frecvente 10 fraude online. Ce trebuie să știe românii și firmele despre siguranța banilor # Adevarul.ro
Fraudele financiare nu mai sunt incidente izolate, ci o industrie digitală în plină expansiune. La nivel european, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială, iar furtul de identitate se transformă într-una dintre cele mai sofisticate și greu de detectat forme de atac.
00:15
9 martie, ziua în care a murit Laura Stoica, una dintre cele mai apreciate artiste din istoria muzicii românești # Adevarul.ro
La 9 martie 2006, Laura Stoica murea într-un accident rutier pe DN1. Una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii pop-rock din anii ’90, artista a lăsat în urmă piese care au marcat o generație și un gol în muzica românească.
00:00
Interul lui Cristi Chivu a măcinat în gol în fața lui AC Milan. Lupta pentru titlu se ascute din nou # Adevarul.ro
Șapte meciuri la rând în care nerazzurii nu pot învinge marea rivală din oraș.
8 martie 2026
23:30
În lume există câteva locuri unde oamenii nu doar că trăiesc mult, ci și trăiesc bine până la vârste înaintate.
23:00
Locul legendar de lângă Sarmizegetusa Regia, faimos pentru covoarele de ghiocei sălbatici din luna martie # Adevarul.ro
Câteva poieni și păduri din Ținutul cetăților dacice sunt animate de covoarele de ghiocei sălbatici care înfloresc la începutul primăverii, oferind o imagine spectaculoasă. În trecut, locuri ca Platoul Vârtoapelor erau aproape necunoscute turiștilor, iar oamenii le atribuiau legende stranii.
22:45
Fetiță de 6 ani, strivită de un zid de beton lovit de mașina familiei. Polițiștii au deschis dosar penal # Adevarul.ro
O fetiță de șase ani din județul Vrancea a ajuns în stare gravă la spital după ce un zid de beton s-a prăbușit peste ea, în urma unui incident provocat de neglijența familiei.
22:45
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim din zona de confort” # Adevarul.ro
Politologul Aurelian Mohan, de la Universitatea Columbia din New York, explică, într-un interviu pentru „Adevărul”, în ce măsură participarea României ca observator la Consiliul pentru Pace este o mișcare de geniu strategic sau o formă de izolare diplomatică mascată.
22:30
Ce este „Blue Sparrow”, arma venită din spațiu care l-a ucis pe ayatollahul Khamenei în buncărul din „inima Teheranului # Adevarul.ro
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană.
22:15
Planul Guvernului pentru a opri scumpirea carburanților: există cinci scenarii pentru a menține prețul sub 10 lei pe litru # Adevarul.ro
Prețul carburanților ar putea fi limitat sub pragul de 10 lei pe litru, dacă Guvernul decide să reducă temporar unele taxe și accize.
22:00
Tommy Shelby se întoarce pe străzi, BTS revin pe scenă, iar dinozaurii revin la viață. Astfel poate fi rezumată oferta de filme și seriale Netflix 2026 pe care le poți urmări în luna martie.
22:00
Ben Stiller cere Casei Albe să elimine scenele din „Tropic Thunder” din clipul cu atacuri asupra Iranului # Adevarul.ro
Ben Stiller a criticat dur Casa Albă după ce administrația Trump a folosit un fragment din filmul Tropic Thunder într-un videoclip de promovare a atacurilor recente asupra Iranului, un montaj care combină imagini reale de război cu secvențe din filme, seriale și jocuri video.
22:00
SUA analizează trimiterea forțelor speciale pentru a captura stocul nuclear al Iranului: „Cineva va trebui să meargă și să-l ia” # Adevarul.ro
Statele Unite și Israelul analizează posibilitatea trimiterii unor forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al regimului de la Teheran.
22:00
Scandări rasiste și gaze lacrimogene în Giulești, la meciul primelor două clasate în Superligă. Mesaj de luptă pentru fotbaliștii Rapidului # Adevarul.ro
Echipele Rapid și Universitatea Craiova au remizat duminică seară, scor 1-1, în ultima etapă din sezonul regular al Superligii la fotbal.
21:45
FCSB și-a găsit antrenor a doua zi după plecarea lui Elias Charalambous. Campioana va juca în play-out # Adevarul.ro
Mirel Rădoi, proaspăt plecat de la liderul Universitatea Craiova, și-ar fi dat acordul să preia campioana.
21:45
Jaqueline Cristian, fără replică în fața Arynei Sabalenka. Românca, oprită la Indian Wells de liderul mondial # Adevarul.ro
Jucătoarea noastră de tenis ajunsese în premieră în turul 3 al turneului american.
21:15
Un microbuz a luat foc duminică seară pe șoseaua de centură a municipiului Arad, în zona pasajului CET, incidentul soldându-se cu rănirea a două persoane. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, incendiul s‑a manifestat violent, iar la sosirea echipajelor autovehiculul ardea genera
21:15
Mesaj controversat de 8 Martie: Șoșoacă le urează „La mulți ani” femeilor cu o fotografie a lui Putin # Adevarul.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă a stârnit reacții pe rețelele sociale după ce a transmis un mesaj de Ziua Internațională a Femeii însoțit de o imagine cu președintele rus Vladimir Putin.
21:15
Dezvăluiri despre o vizită la Londra a succesorului lui Khamenei. Cazarea la un hotel de lux ar fi costat un milion de lire sterline # Adevarul.ro
Favoritul să devină noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi efectuat în 1998 o călătorie la Londra împreună cu soția sa în vederea unui tratament pentru fertilitate, relatează The Telegraph, citând dezvăluiri făcute de un fugar și detalii din interogatoriile prizonierilor politici.
21:00
„Numele lui Khamenei va continua”: un înalt oficial iranian sugerează că fiul ayatollahului decedat a fost ales la succesiunea acestuia # Adevarul.ro
Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a afirmat duminică un membru al Adunării Experţilor.
20:45
Acuzații grave la Budapesta: Viktor Orbán, bănuit că a cerut sprijinul spionajului rus pentru a câștiga alegerile # Adevarul.ro
Premierul ungar Viktor Orbán este acuzat de liderul opoziției, Peter Magyar, că ar fi permis agenților serviciului militar secret rus să vină la Budapesta pentru a influența alegerile.
20:45
Pentagonul se pregătește pentru un război cu Iranul mult mai lung decât estimase Trump. Rubio recunoaște: Israelul a forțat mâna SUA # Adevarul.ro
Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran se conturează ca un război de durată, cu potențialul de a se întinde până în toamnă, în ciuda estimărilor inițiale ale administrației Trump că operațiunile ar putea dura doar câteva săptămâni
Acum 24 ore
20:15
O femeie a murit duminică, 8 martie, într-un apartament din municipiul Timișoara, după ce ar fi fost atacată cu un cuțit de propriul fiu.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.