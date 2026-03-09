PSD a ajuns la distanță de trei procente de USR. Ce scor înregsitrează AUR și PNL în ultimul sondaj INSCOP
Adevarul.ro, 9 martie 2026 12:00
AUR se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, însă scade sub pragul de 40%, potrivit unei cercetări INSCOP Research.
• • •
Când o persoană apropiată are nevoie de sprijin: Tot ce trebuie să știi despre obținerea pensiei de handicap pentru o persoană apropiată # Adevarul.ro
Atunci când viața unei persoane dragi se schimbă brusc din cauza unei probleme de sănătate, rolul tău devine esențial.
Expertul în securitate George Scutaru, la Interviurile Adevărul: despre războiul din Iran și scenariile unei posibile escaladări globale # Adevarul.ro
Expertul în securitate George Scutaru este invitatul unei noi ediții a emisiunii Interviurile Adevărul, unde analizează evoluțiile recente ale conflictului din Iran și riscurile pe care acestea le pot genera la nivel internațional.
Un român din Austria, implicat într-un conflict în trafic care a degenerat în violențe. A amenințat un brazilian cu un cuțit # Adevarul.ro
Doi șoferi, printre care un român, s-au certat în trafic la Viena, iar disputa a degenerat în îmbrânceli și amenințări cu un cuțit, potrivit poliției. Incidentul a avut loc pe 7 martie.
De ce legumele cu frunze verzi sunt cele mai bune pentru sănătatea intestinului. Sunt bogate în fibre și nutrienți esențiali # Adevarul.ro
Legumele cu frunze verzi sunt considerate de specialiști unele dintre cele mai importante alimente pentru sănătatea sistemului digestiv. Medicii susțin că aceste legume contribuie la menținerea unui microbiom intestinal echilibrat și la o digestie mai bună.
Iranul, o etapă în războiul lui Donald Trump împotriva Chinei. „Beijingul a susținut Iranul și i-a furnizat arme” # Adevarul.ro
Tensiunile dintre SUA și Iran nu pot fi înțelese fără contextul rivalității globale cu China. Potrivit acestei interpretări, acțiunile lui Trump în Orientul Mijlociu ar face parte dintr-un plan mai amplu de slăbire a influenței Beijingului.
PSD a ajuns la distanță de trei procente de USR. Ce scor înregsitrează AUR și PNL în ultimul sondaj INSCOP # Adevarul.ro
Putin a semnat legea care interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă # Adevarul.ro
Proiectul de lege a fost inițiat de guvernul rus în noiembrie 2025.
Slovacia ar putea bloca fondurile UE pentru Ucraina dacă Viktor Orban pierde alegerile: „Țara este gata să preia ștafeta de la Ungaria” # Adevarul.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a declarat că ar putea bloca fondurile Uniunii Europene destinate Ucrainei în cazul în care premierul ungar, Viktor Orbán, pierde viitoarele alegeri din Ungaria.
Hipertensiunea arterială poate ascunde o problemă hormonală. Explicațiile dr. Claudia Irimie, endocrinolog MedLife # Adevarul.ro
Hipertensiunea arterială este una dintre cele mai frecvente afecțiuni din România. Aproape jumătate din populația României cu vârste între 45–54 ani suferă de hipertensiune arterială.
Detaliile date de Zelenski despre dronele de interceptare și specialiștii trimiși să protejeze bazele americane din Iordania # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a trimis drone de interceptare și o echipă de specialiști pentru a ajuta la protejarea bazelor militare ale Statele Unite din Iordania, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu.
Ședință decisivă în Kiseleff: Guvernarea, condiționată de cifrele finale ale bugetului # Adevarul.ro
Liderii PSD au intrat în ședință de urgență luni dimineață, 9 martie, într-un moment critic pentru supraviețuirea Coaliției. Deși au smuls o victorie parțială pentru „planul de solidaritate”, social-democrații avertizează că rămânerea la guvernare depinde de forma finală a bugetului.
Probleme cu apa în Kiev după o pană de curent. În mai multe regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de urgență # Adevarul.ro
La Kiev, mai multe obiective ale companiei de apă au rămas fără electricitate, iar în câteva regiuni ale Ucrainei au fost introduse întreruperi de urgență ale alimentării cu energie.
Greutatea de a fi femeie: 96% dintre femeile din România spun că etapele biologice le influențează greutatea, nu doar voința # Adevarul.ro
Astăzi, în România, două treimi dintre femei consideră că obezitatea este atât o boală cronică, cât și o problemă de stil de viață, și aproape toate cred că, în etape precum sarcina, perioada postnatală, premenopauza sau menopauza, greutatea este influențată de factori biologici, nu doar de voință.
De ce a publicat Kremlinul înregistrarea în care Putin rămâne fără voce și face semne de neputință, în timpul mesajului de 8 Martie # Adevarul.ro
Orice material este verificat mai întâi de serviciile de securitate ale președintelui rus și de editori înainte de a fi publicat.
Sărăcia, factor declanșator pentru consumul de alcool și depresie. "Gândul de unde mai scot bani pentru copii, acela n-are leac" # Adevarul.ro
Specialiștii în psihiatrie spun că sărăcia îi îmbolnăvește psihic pe români. În zonele sărace ale țării, depresia a devenit un fenomen tot mai îngrijorător, mai ales fiindcă merge mână-n mână cu abuzul de băuturi alcoolice. Este un cerc vicios din care puțini reușesc să iasă.
„Cursa Destinului”, filmul prin care Andrei Borțică păstrează vie amintirea tatălui său, multiplul campion la automobilism Adrian Borțică # Adevarul.ro
„Cursa Destinului”, filmul realizat de Andrei Borțică, este strâns legat de relația cu tatăl său, Adrian Borțică, multiplu campion la automobilism, decedat în anul 2021.
Grupul celor mai dezvoltate șapte state va discuta eliberarea rezervelor petroliere de urgență # Adevarul.ro
Miniștrii de finanțe ai statelor G7 urmează să discute o posibilă eliberare coordonată a rezervelor de petrol, potrivit unor relatări publicate luni de Reuters și Financial Times, care citează surse guvernamentale anonime.
Creșterea prețurilor la carburanți pune presiune pe agricultorii europeni. Victor Negrescu cere intervenția Comisiei Europene # Adevarul.ro
Creșterea prețurilor la carburanți riscă să afecteze direct agricultura europeană și veniturile fermierilor, atrage atenția Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European.
Bărbatul care a încercat să jefuiască o agenție BCR cu un pistol de jucărie a fost condamnat. Câți ani de pușcărie va face # Adevarul.ro
Bărbatul de 37 de ani care a încercat să jefuiască o bancă din Iași cu un pistol de jucărie a fost condamnat cu executare. Decizia Curții de Apel este definitivă.
Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi rănit. Anunțul televiziunii de stat de la Teheran # Adevarul.ro
Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ali Khamenei, desemnat oficial lider suprem al Iranului, a fost descris de presa de stat drept „janbaz”, adică „rănit de inamic”.
Din 2022 director muzical al Operei din Roma, primul italian recent numit dirijor principal al Orchestrei Simfonice Naționale RAI, Michele Mariotti a fost invitat pentru concertele de abonament ale Filarmonicii bucureștene.
Două măsuri urgente cerute de transportatori Guvernului. „Cu ce vor face șoferii de tir aprovizionarea magazinelor?” # Adevarul.ro
Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită intervenția urgentă a Guvernului.
Explozie la o sinagogă din Belgia: autoritățile vorbesc despre un act antisemit „extrem de îngrijorător și grav” # Adevarul.ro
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni în fața sinagogii din orașul Liège, Belgia, potrivit autorităților locale. Geamurile clădirilor de vizavi au fost sparte, însă nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale.
Apa de la robinet este tratată înainte să ajungă în casa ta, însă traseul prin conducte vechi sau instalații interioare poate influența calitatea ei. Gustul de clor, depunerile de calcar sau teama de metale grele sunt probleme reale în multe locuințe din România.
Trăim într-o perioadă în care alimentația, oricât de atent planificată, nu mai oferă întotdeauna toți nutrienții de care organismul are nevoie.
ChatGPT Health subestimează frecvent urgențele medicale. Cercetătorii avertizează asupra unor riscuri grave: „Ar putea duce chiar la decese evitabile” # Adevarul.ro
ChatGPT Health subestimează frecvent gravitatea problemelor medicale și nu îndeamnă la mersul la spital chiar și atunci când situația o impune.
Scandal la bordul unui avion: o femeie beată a fost evacuată cu forța după ce a refuzat să folosească căștile și a deranjat pasagerii # Adevarul.ro
O pasageră de la American Airlines a fost evacuată de pe un zbor intern, de la Miami la Tampa, după ce a refuzat să folosească căștile și a redat videoclipuri la volum ridicat, provocând haos la bord.
Cerul de deasupra Teheranului este acoperit de fum gros și ploaie neagră după atacurile israeliene asupra instalațiilor de depozitare a petrolului # Adevarul.ro
După atacurile israeliene asupra instalațiilor petroliere din Teheran, ploaia de petrol negru a căzut peste orașul cu 10 milioane de locuitori, contaminând canalele de scurgere până la punctul în care acestea au luat foc.
Prețul petrolului a urcat la peste 107 dolari pe baril: cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Războiul din Orientul Mijlociu afectează și aurul # Adevarul.ro
Prețurile petrolului au atins niveluri nemaiîntâlnite din iulie 2022, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.
Fragilitatea democrației românești, marcată de degradarea instituțiilor și a valorilor morale a ajuns într-un punct critic. Criza partidelor, simbioza dintre incompetență și ticăloșie, plus riscul autoritarismului, pot fi fatale fără reconstrucție prin cunoaștere critică, respect și familie extinsă.
Rafinărie în Bahrein lovită de Iran: 32 de civili răniți, inclusiv copii. Explozii au zguduit orașul Doha # Adevarul.ro
După atacul lansat de Iran asupra unei rafinării din Bahrain, compania energetică de stat Bapco Energies a declarat forță majoră asupra operațiunilor sale. În urma loviturilor, 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii, iar explozii puternice au zguduit orașul Doha.
Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, urmează să ajungă de urgență în Israel pe 10 martie.
Cu cât este plătit un spion maghiar și ce condiții trebuie îndeplinite: Serviciul Național de Securitate din Ungaria: „Ceea ce faci contează!” # Adevarul.ro
Serviciul Național de Securitate din Ungaria recrutează „cercetători operaționali”, oferind un salariu lunar brut de aproximativ 1.900 de euro.
Cum ar fi lovită România prin ricoșeu de un război civil în Iran. „O criză uriașă ar porni din China și ar mătura tot” # Adevarul.ro
Adevărul” a discutat cu experți din zona economiei, intelligence și militară, pentru o perspectivă mai amplă, iar toți sunt de acord că riscurile ar fi uriașe. Toți sunt de acord că riscurile, în acest caz, ar fi uriașe, inclusiv la adresa României.
Alertă în județul Alba: doi copii au fost dați dispăruți de familii după ce au plecat de acasă și nu s-au mai întors # Adevarul.ro
Doi băieţi, de 12 și 11 ani, dintr-un sat de lângă municipiul Blaj, județul Alba, au fost daţi în urmărire de polițiști după ce au plecat de acasă și nu s-au mai întors, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba.
Trump asigură că prețurile petrolului „vor scădea rapid atunci când amenințarea nucleară a Iranului va fi eliminată” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a transmis luni, 9 martie, că o creștere „pe termen scurt” a prețurilor petrolului reprezintă „un preț foarte mic de plătit pentru siguranța și pacea Statelor Unite și a lumii”.
Minori din Rusia, folosiți în reclame pentru asamblarea dronelor Shahed. Adolescenții ar câștiga mii de dolari pe lună: „Părinții mei sunt mândri de mine” # Adevarul.ro
În Republica Tatarstan din Rusia este în desfășurare o campanie publicitară în care adolescenți promovează munca de asamblare a dronelor kamikaze Shahed, folosite de forțele ruse în războiul din Ucraina.
Ce explicații a găsit Chivu după încă un derby pierdut de Inter Milano. Antrenorul român nu se descurcă împotriva granzilor # Adevarul.ro
Inter Milano a cedat în fața rivalei AC Milan, scor 0-1.
România, prima țară care a a solicitat activarea Mecanismului european rescEU. 273 de români evacuați din Orientul Mijlociu au ajuns luni în țară # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță că România, prin Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetățenilor români afectați de criza de securitate din Orientul Mijlociu.
Ministrul Dragoș Pîslaru, vizat de o moțiune simplă în Senat. „România nu are nevoie de un contabil al jaloanelor” # Adevarul.ro
O moțiune simplă formulată de senatorii Opoziției împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, va fi dezbătută și votată luni, în plenul Senatului.
Incendiu de proporții lângă Gara Centrală din Glasgow: perturbări majore ale traficului feroviar din Scoția # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a cuprins o clădire victoriană de pe Union Street, în apropierea Gării Centrale din Glasgow, provocând prăbușirea parțială a acesteia și perturbarea masivă a traficului feroviar.
Cum vrea Guvernul să țină prețul carburanților sub 10 lei/litrul: cinci scenarii pe masă, anunță ministrul Energiei # Adevarul.ro
Guvernul României analizează cinci scenarii pentru a preveni depășirea pragului de 10 lei/litrul la carburanți, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Ana Bărbosu, întâlnire de gradul zero cu Jordan Chiles, după scandalul medaliei de la Jocurile Olimpice # Adevarul.ro
Românca și americanca au fost adversare directe în campionatul universitar NCCA.
Sărbătoarea celor 40 de Mucenici: tradiții, obiceiuri și rețeta „sfințișorilor”. Ziua în care munca este interzisă, iar bărbaţii beau 44 de pahare cu vin # Adevarul.ro
Pe 9 martie, credincioșii ortodocși din întreaga țară comemorează Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, un grup de soldați creștini care și-au pierdut viața pentru credința lor în primele secole ale creștinismului.
Rihanna, vizată de un atac armat: o femeie a tras 10 focuri dintr-un Tesla alb asupra conacului vedetei din Beverly Hills # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de aproximativ 30 de ani a fost arestată după ce a deschis focul asupra reședinței cântăreței Rihanna, situată în Beverly Hills, California.
Cu doar câteva zile înainte de începerea războiului din Iran, pe 24 februarie, am schimbat câteva idei la o conferință internațională organizată de Grupul de Politică Externă „Titu Maiorescu” la Parlamentul României.
România nu mai are nicio reprezentantă în turneul californian.
Trump susține că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” cu Netanyahu: „Am salvat Israelul de la distrugere” # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul în care se va încheia războiul cu Iranul va fi o decizie „mutuală”, pe care o va lua împreună cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu.
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: Iranul a lovit Bahrain, Kuweit și Qatar cu rachete și drone. 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii # Adevarul.ro
Valul de atacuri lansate de Iran asupra statelor din Golf s-a intensificat luni dimineață, când drone și rachete au vizat mai multe țări din regiune. În Bahrain, 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii, iar explozii puternice au zguduit orașul Doha.
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, considerat „puterea din spatele” regimului de la Teheran. Trump: „Este inacceptabil” # Adevarul.ro
Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ayatollah Ali Khamenei, drept noul lider suprem al Republicii Islamice, potrivit unui anunț difuzat de mass-media de stat iraniană.
