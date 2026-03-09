Nou CEO la Simtel Team: Petre Stoian
Economica.net, 9 martie 2026 09:20
Simtel, grup de inginerie și tehnologie listat la BVB și unul dintre principalii jucători în domeniul energiei regenerabile, anunță consolidarea structurii de management prin numirea lui Petre Stoian în funcția de Director General (CEO) al Simtel Team S.A., compania principală a grupului în zona de inginerie, proiectare și execuție de proiecte energetice (EPC).
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
09:50
O nouă criză? Riscurile legate de aprovizionare au crescut preţurile la cereale şi uleiuri – Ce scumpiri ar putea să ne lovească # Economica.net
Cotaţia uleiului de palmier a urcat luni dimineaţă cu 10%, cotaţia grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la creşterea preţurilor la energie şi la îngrăşăminte, iar analiştii avertizează că există riscuri legate de aprovizionarea cu cereale, transmite Bloomberg.
Acum 30 minute
09:30
Iranul a lovit un complex petrolier din Bahrein. Compania naţională Babco a invocat clauza de „forţă majoră” # Economica.net
O lovitură iraniană a provocat un incendiu în complexul petrolier din oraşul Al-Maameer din Bahrein, a anunţat luni media de stat, compania naţională Babco invocând clauza de "forţă majoră" în contextul atacurilor Teheranului, relatează AFP şi Reuters.
Acum o oră
09:20
Simtel, grup de inginerie și tehnologie listat la BVB și unul dintre principalii jucători în domeniul energiei regenerabile, anunță consolidarea structurii de management prin numirea lui Petre Stoian în funcția de Director General (CEO) al Simtel Team S.A., compania principală a grupului în zona de inginerie, proiectare și execuție de proiecte energetice (EPC).
09:10
România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU; 273 de români, aduşi în ţară # Economica.net
România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetăţenilor români aflaţi în Orientul Mijlociu, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe.
09:10
Creşterea preţului petrolului este un "foarte mic preţ de plătit pentru pacea şi securitatea Statelor Unite şi a lumii", a scris preşedintele american Donald Trump duminică pe reţeaua sa Truth Social, la doar câteva minute după ce preţul barilului de petrol a depăşit 100 de dolari, notează AFP.
Acum 4 ore
07:40
Prețul petrolului a sărit brusc la 120 de dolari barilul, cea mai mare creștere zilnică din istorie # Economica.net
Prețul petrolului Brent a crescut brusc cu aproape 30%, pînă la 120 de dolari, ajugând la nivelul din 2022 când Rusia a declanșat răzbioiul din Ucraina. Ulterior, cotațiile au scăzut la 116 dolari.
Acum 12 ore
21:10
Lapte foarte proaspăt de la fermă, adus direct în oraș la automat, la prețuri mai mici decât în hypermarket. Totuși, românii îl refuză, iar business-urile se închid unul câte unul # Economica.net
De la zeci de automate de lapte crud în toată Capitala, acum au mai rămas doar 17, majoritatea în sectoarele 2 și 3. Ce se întâmplă cu acest tip de consum?
21:10
Julien Ducarroz, CEO Orange Romania: România este o piață cu așteptări ridicate din partea utilizatorilor # Economica.net
România este o piață unde inovația poate fi validată în condiții reale și cu așteptări ridicate din partea utilizatorilor, consideră Julien Ducarroz, CEO Orange Romania.
21:10
Un nou tip de pensie pentru milioane de români. Anunțul făcut de ministrul finanțelor: pensie la purtător pentru cei care lucrează în afara țării, cu deduceri din impozite # Economica.net
Un nou tip de pensie este disponibil pentru milioanele de români care lucrează în afara țării. Sistemul este practic similar cu pensiile administrate privat din România (Pilonul II obligatoriu și Pilonul III facultativ), însă se aplică la nivelul întregii Uniuni Europene, putând fi accesat și de românii din afara granițelor. Ministrul român al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat Comisia Europană că România va introduce și stimulente pentru pensia paneuropeană, sub formă de deducere a contribuției din impozitele datorate.
21:10
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă restituirea imediată a zecilor de milioane de euro şi dolari în numerar şi a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina venind dinspre Austria, relatează agenţia EFE.
Acum 24 ore
20:50
Războiul din Iran lovește România tocmai când începea să fie mai bine. Ne împrumutăm iar tot mai scump cu efecte și în inflație-Codîrlașu, CFA # Economica.net
Dobânzile plătite de statul român pentru împrumuturil pe 10 ani au crescut cu 50 de puncte de bază, în contextul intervenției Israelului și ale SUA în Iran, deși tocmai intraseră pe un trend descenedent. Aversiunea la risc a investitorilor pentru economiile emergente, cum este și România, va continua cât timp va ține și războiul, spune Adrian Codîrlașu, președinte CFA România.
20:10
Racheta israeliană care i-a fost fatală ayatollahului Khamenei. Cum arată și ce face „Blue Sparrow” # Economica.net
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului ATACMS, relatează AFP într-o analiză.
20:00
Un incident grav s-a produs duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, un minor fiind electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, informează CFR SA.
19:20
Peste 1.500 de cetăţeni români au fost repatriaţi de MAE şi alţi 1.000 au recurs la zboruri comerciale # Economica.net
Peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, informează duminică seara Ministerul Afacerilor Externe.
19:10
Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian "nu va rezista mult" dacă nu primeşte aprobarea sa, relatează AFP.
18:40
O reuniune a miniştrilor de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) va fi organizată de preşedinţia franceză în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT) pentru a "evalua situaţia din Golf", a anunţat duminică Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor.
18:40
Armata israeliană a anunţat că a lansat duminică după-amiază un nou val de atacuri aeriene pe scară extinsă împotriva Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran, care este învăluită într-un fum gros după bombardarea unor depozite de petrol şi a unei rafinării, una dintre ţintele atacate fiind cartierul general al forţelor spaţiale iraniene, care controlează satelitul iranian de monitorizare "Khayyam", transmit agenţiile AFP şi EFE.
18:20
Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) îşi reafirmă susţinerea pentru aplicarea Legii nr. 24/2017 cu modificările şi completările Legii nr. 238/2025, deoarece acestea vin în sprijinul acţionarilor cu deţineri mici provenite din procesul de privatizare şi elimină inechitatea legislativă dintre companiile tranzacţionate la BVB şi cele nelistate, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.
17:10
Lovitură pentru jocurile de noroc. Partidul care vrea să interzică păcănelele va conduce supraveghetorul pieței. Autoarea legii antipăcănele, în cărți la șefia ONJN-Surse # Economica.net
Lovitură pe piața jocurilor de noroc. USR, partidul care a inițiat o lege pentru interzicerea păcănelelor și cazinourilor în orașe, va desemna viitorul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), reglementatorul și supraveghetorul pieței, susțin surse politice, din piață și din ONJN. Mai mult, afirmă unele dintre aceste surse, sunt șanse mari ca viitorul președinte ONJN să fie chiar deputatul USR Diana Stoica, inițiatoarea legii pentru scoaterea cazinourilor din orașe și cea mai vocală contestatară a operatorilor de jocuri.
16:20
Elvețienii sunt în favoarea înscrierii în Constituţie a garantării plăţilor în numerar # Economica.net
73% dintre alegătorii elveţieni au susţinut duminică o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii acestuia cu monedă virtuală, informează EFE.
15:50
MAE: 183 de români vor reveni din Qatar prin intermediul unui zbor pe ruta Riad-Bucureşti # Economica.net
O aeronavă care transportă 183 de cetăţeni români repatriaţi din Qatar urmează să aterizeze duminică la Bucureşti, în cadrul demersurilor de sprijinire a românilor afectaţi de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu, informează Ministerul Afacerilor Externe.
15:10
După crize și pandemie, bogații devin și mai bogați: cei mai avuți 10% dintre americani dețin 70% din averea țării, cel mai ridicat prag atins vreodată # Economica.net
Ponderea averii deținute de cei mai bogați 1% dintre americani a urcat la 31,7% în trimestrul al treilea din 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată de când există date oficiale (1989), potrivit cifrelor publicate la finalul lunii ianuarie de Federal Reserve, care confirmă o tendință accentuată de concentrare a bogăției în vârful piramidei economice.
14:50
O explozie puternică a avut loc duminică dimineață, la Ambasada SUA din Oslo. Aceasta ar fi provocat pagube minore iar martorii oculari au observat fum. Conform poliției norvegiene citate de Reuters, deocamdată nu au fost raportate victime.
14:50
Mai multe trasee ale STB vor fi reorganizate începând de luni, ca urmare a redeschiderii liniei de tramvai 5, pentru optimizarea transportului public, anunţă Primăria Municipiului Bucureşti.
13:30
Țara din Asia care a început să raționalizeze vânzările de carburant din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Bangladesh a început duminică să raţionalizeze distribuţia de combustibil din cauza dificultăţilor de aprovizionare legate de războiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a provocat ambuteiaje majore la benzinăriile din întreaga ţară şi primele incidente violente, relatează AFP.
13:30
VIDEO Șantierul de autostradă din România unde se lucrează cu șase echipe, inclusiv nopțile și în weekend # Economica.net
UMB și partenerul bosniac Euro Asfalt "turează motoarele" la maximum pentru a finaliza lucrările la lotul Margina - Holdea din Autostrada A1 Lugoj - Deva, potrivit unor pasionați de infrastructură, care au comentat cele mai recente imagini cu acest șantier.
13:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a participat duminică la inaugurarea liniei de tramvai 5, care asigură legătura între estul şi nordul Bucureştiului.
12:40
Adunarea Experţilor din Iran l-a desemnat pe noul lider suprem. Numele său nu a fost anunţat # Economica.net
Adunarea Experţilor l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului, care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în atacuri aeriene israeliano-americane, au anunţat membri ai acestui organism clerical iranian, fără a numi candidatul ales, relatează AFP.
12:40
Patru depozite de petrol şi un centru logistic pentru produse petroliere au fost lovite în noaptea de sâmbătă spre duminică la Teheran şi în împrejurimi, provocând moartea a patru persoane, au declarat autorităţile iraniene, îndemnând locuitorii să rămână în case din cauza riscurilor pentru sănătate, relatează AFP.
12:00
Mai mult de 90% dintre români cred că au nevoie de competenţe AI pentru a avansa în carieră (studiu) # Economica.net
Peste 90% dintre români sunt de părere că au nevoie de competenţe legate de Inteligenţa Artificială (AI) pentru a rămâne relevanţi în carieră, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, publicat recent.
11:10
2026, cel mai bun an din istoria României pentru autostrăzi? 250 kilometri ar putea fi dați în trafic – secretar de stat # Economica.net
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu estimează că 2026 va fi cel mai bun an din istoria României în materie de dare în trafic la nivel de infrastructură de mare viteză.
11:10
România va construi, pe programul SAFE, primii 5,5 km de autostradă în Republica Moldova, parte a ultimului lot din autostrada Unirii (A8), dar va moderniza și primii kilometri dintr-un drum național în Ucraina, parte din Drumul Expres Suceava - Siret, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu.
11:10
Lumea va cumpăra mai puține telefoane. În 2026 piața va avea cele mai mari prețuri și cea mai abruptă scădere, mai ales la Android. ”Nu există nicio revenire la normal” # Economica.net
Livrările mondiale de telefoane vor scădea cu 12,9% față de anul precedent în 2026, până la 1,1 miliarde de unități, potrivit unui raport al International Data Corporation (IDC). Această scădere va duce piața smartphone-urilor la cel mai scăzut volum anual de livrări din ultimul deceniu.
11:00
Bursa de la Bucureşti a pierdut în această săptămână peste 18 miliarde de lei din capitalizare # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut în această săptămână 18,12 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,2%, iar valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 47,38 milioane de lei (-7,15%), în comparaţie cu săptămâna anterioară.
11:00
Cel mai important demers ce trebuie finalizat în acest an este revizuirea acordului de mediu pe autostrada Sibiu – Piteşti – oficial Transporturi # Economica.net
Demersul cel mai important pe care trebuie să îl finalizăm anul acesta este revizuirea acordului de mediu pe autostrada Sibiu - Piteşti, a declarat, pentru AGERPRES, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ionel Scrioşteanu.
10:50
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 47,22%, în ianuarie 2026, până la 5.403, faţă de 3.670 în luna ianuarie 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
10:30
România a deschis pieţe noi în Asia, Africa şi America pentru produse de origine animală între 2021 și 2025 # Economica.net
Exporturile româneşti de produse de origine animală au crescut semnificativ între 2021 şi 2025, atât în volum, cât şi în diversificare, iar Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a jucat un rol esenţial în consolidarea încrederii între state, afirmă preşedintele instituţiei, Alexandru Nicolae Bociu.
10:20
VIDEO Autostrada A1 Sibiu – Pitești: Imagini noi din primul tunel de autostradă, aproape gata # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini din interiorul primului tunel veritabil de autostradă din România, aproape finalizat. Acesta este construit pe secțiunea 4 Tigveni - Curtea de Argeș a A1 Sibiu - Pitești.
Ieri
09:40
Ministrul italian al Apărării, Guido Crosetto, a cerut industriei de apărare din ţară să îşi accelereze producţia pentru a consolida securitatea naţională, invocând deteriorarea rapidă a situaţiei internaţionale, în special în Orientul Mijlociu, transmite Reuters, potrivit News.ro.
09:30
Ministerul Comerţului din China a avertizat sâmbătă asupra riscului unei noi crize globale în lanţul de aprovizionare cu semiconductori, din cauza ”noilor conflicte” dintre producătorul olandez de cipuri Nexperia şi subsidiara sa din China, transmite Reuters.
09:20
Scandalul blindatelor cu bani reținute în Ungaria. Ce zice Orban despre zecile de milioane descoperite # Economica.net
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reţinerea a două vehicule cu bani şi aur aparţinând băncii de stat ucrainene, la Budapesta, că autorităţile vor să ştie ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria, el subliniind, în acest context, că nu se ştie nici dacă banii urmau să rămână în Ungaria sau doar erau în tranzit, conform MTI.
09:10
Procedura de rechemare a unor loturi de pâine comercializate de către Vel Pitar a fost iniţiată în mod voluntar de companie, în urma confirmării unui caz izolat de prezenţă a unui corp străin, iar situaţia identificată nu reflectă procesul de producţie din unităţile proprii, au transmis reprezentanţii Bimbo România.
09:10
Şefa departamentului de robotică de la OpenAI a anunţat sâmbătă că a demisionat din cauza acordului dintre gigantul inteligenţei artificiale şi administraţia SUA care autorizează utilizarea tehnologiei sale în scopuri militare şi de supraveghere internă, relatează AFP.
09:00
Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război. Noi atacuri în ţările din Golf # Economica.net
Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică dimineaţă a lovit un hotel din inima Beirutului, acuzat că adăposteşte lideri ai Gardienilor Revoluţiei, relatează AFP.
08:30
Record trist în România: 49 de ani de la cutremurul din 1977, suntem cei mai expuși europeni. Peste jumătate știm ce ne așteaptă, sub 20% luăm și măsuri. Cum te protejezi cu nici 20 de euro pe lună # Economica.net
La 49 de ani de la cutremurul dezastruos din 4 martie 1977, când zeci de mii de familii și-au pierdut locuința și peste 1.500 de oameni au murit, românii sunt mai expuși ca niciodată la riscul unui eveniment catastrofal. Paradoxal, peste 53% sunt conștienți că riscă oricând să piardă tot, însă sub 20% iau și măsuri, conform datelor Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare din România(UNSAR).
08:20
Miliardarul Ahmetov aduce oțel ucrainean în România: Metinvest livrează din cea mai mare uzină din Ucraina # Economica.net
Producătorul ucrainean de oțel Kametstal, care este deținut de Rinat Ahmetov prin gupul Metinvest, produce și livrează de anul acesta de armătură din oțel din clasa B500C destinată pieței din România, a anunțat compania.
7 martie 2026
20:40
Cinci scenariii pentru ca prețul carburanților să nu ajungă 10 lei pe litru în benzinării. Anunț de la ministrul Energiei # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus sâmbătă că este „extrem de important” ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la 10 lei pe litru, iar Guvernul lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie.
20:10
Bolojan, despre repatrierile din Orientul Mijlociu: La începutul săptămânii viitoare sunt programate două curse prin Oman # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, că autorităţile fac tot ce este posibil pentru ca românii aflaţi în zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând.
19:50
Fără săli de jocuri de noroc în oraşe. Primăriile care fac noua tendinţă de “igienizare” a oraşelor prin interzicerea sau limitarea numărului acestor săli # Economica.net
Slatina, Petroşani, Deva, Ploieşti, Timişoara sunt oraşele în care operatorilor economici care deţin săli de jocuri de noroc nu li se vor mai prelungi autorizaţiile de funcţionare după ce cele existente vor expira, au anunţat deja primăriile sau, după caz, Consiliile Locale ale acestor municipalităţi.
19:30
Preţurile petrolului au înregistrat cea mai mare creştere săptămânală din istoria contractelor futures # Economica.net
Preţurile petrolului au explodat în această săptămână, înregistrând cea mai mare creştere săptămânală din istoria tranzacţiilor futures, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu şi al perturbării majore a livrărilor globale de energie, relatează CNBC, citată de News.ro
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.