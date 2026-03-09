Miliarde pentru micro-întreprinderi şi IMM-uri, prin Iniţiativa UniCredit pentru ECE – 2,6 miliarde de euro pentru finanţări noi
Economica.net, 9 martie 2026 12:20
Iniţiativa UniCredit pentru ECE mobilizează 2,6 miliarde de euro pentru finanţări noi pentru micro şi IMM-uri din regiunea Europei Centrale si de Est, conform unui comunicat al băncii.
Acum 10 minute
12:50
Buget 2026 – Coaliţia fierbe, Guvernul Bolojan se clatină | Reuniune pentru discuţii despre proiectul pe buget. Ce spune PSD # Economica.net
Coaliţia de guvernare se reuneşte luni, începând cu ora 13:00, pentru a discuta despre bugetul de stat pe anul 2026, iar preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în cazul în care nu se va ajunge la un consens, e posibil să mai fie o întâlnire pe acest subiect. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că duminică se va întruni Consiliul Politic Naţional al partidului pentru a decide dacă social-democraţii vor vota sau nu legea bugetului pe anul 2026 în Parlament. În PSD continuă consultările privind rămânerea la guvernare.
Acum 30 minute
12:40
Serbia interzice exportul de petrol şi derivate, în contextul scumpirilor provocate de războiul din Iran # Economica.net
Serbia - Guvernul a interzis luni exportul de petrol şi produse derivate până pe 19 martie, când va reevalua situaţia, relatează agenţia EFE.
12:30
Economia Greciei a crescut cu 2,1% în 2025, un nivel similar cu cel din 2024, şi sub nivelul de 2,2% previzionat de autorităţile de la Atena, arată datele publicate de Oficiul Naţional de Statistică (Elstat), informează publicaţia Kathimerini.
Acum o oră
12:20
Importurile europene de armament s-au triplat în intervalul 2021-2025 faţă de perioada precedentă de cinci ani din 2016 până în 2020, arată cel mai recent raport al Institutului Internaţional de Cercetări pentru Pace (SIPRI), citat luni de dpa.
12:20
12:20
Pe termen lung, războiul din Iran poate determina un șoc macroeconomic global, iar pentru România riscurile sunt creșterea inflației și a costurilor de finanțare a datoriei publice – studiu Coface # Economica.net
Riscul pe termen lung al escaladării conflictului din Orientul Mijlociu este un șoc macroeconomic global. Pentru România, șocul este majorarea inflației deja mari și creșterea costurilor de finanțare pe termen lung ale statului, arată o analiză detaliate a companiei de rating Coface.
Acum 2 ore
11:30
Prețul gazelor crește puternic în Europa, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Prețul spot al gazelor naturale crește masiv la hub-urile din Europa, ca urmate a creșterii bruște a cotațiilor la petrol.
11:20
Iranul ameninţă că va confisca activele diasporei care „colaborează” cu Israelul şi SUA # Economica.net
Autorităţile iraniene vor confisca activele şi vor impune sancţiuni membrilor diasporei iraniene suspectaţi de "colaborare" cu Israelul şi SUA în războiul actual, a anunţat luni puterea judiciară, relatează AFP.
11:20
Fiecare avans de 10% al preţului petrolului în cursul unui an ar urma să aibă ca rezultat o creştere de 40 puncte de bază a inflaţiei globale şi un declin între 0,1% şi 0,2% al economiei mondiale, a declarat luni Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internaţional (FMI), transmite Kyodo.
Acum 4 ore
10:50
China se opune oricărei acţiuni externe care l-ar viza pe noul lider suprem al Iranului # Economica.net
China şi-a exprimat luni opoziţia faţă de orice acţiune externă care l-ar viza pe noul Ghid suprem iranian Mojtaba Khamenei, relatează AFP.
10:40
CEC Bank extinde soluțiile de plată RoPay cu o nouă facilitate - P2B (Person-to-Business). Aceasta permite persoanelor fizice să efectueze plăți instant către comercianți (persoane juridice) din aplicația de Mobile Banking – CEC app, fără card sau numerar.
10:30
Grindeanu: Ordonanţa privind administraţia îşi produce efectele, chiar dacă a fost atacată la CCR # Economica.net
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că ordonanţa de urgenţă cu privire la administraţia publică este în vigoare şi îşi produce efectele, chiar dacă a fost contestată la Curtea Constituţională.
10:30
Ciucu a semnat 15 dispoziţii de desfiinţare a unor construcţii ilegale. Urmează discuţii cu reprezentanţii HORECA # Economica.net
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că a semnat 15 dispoziţii de desfiinţare a unor construcţii ilegale de pe domeniul public, din zona centrală a oraşului.
10:10
Când se termină războiul cu Iran – Trump spune că decizia va fi luată împreună cu Netanyahu # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică, că decizia privind încheierea războiului cu Iranul va fi una "comună" cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, relatează Reuters şi Xinhua.
10:10
Turcia a desfăşurat luni şase avioane de vânătoare F-16 în Republica Turcă a Ciprului de Nord, a cărei independenţă faţă de Cipru este recunoscută doar de Ankara, transmite AFP.
10:10
O explozie s-a produs în noaptea de duminică spre luni în faţa unei sinagogi din Liege, în estul Belgiei, din motive încă necunoscute, a anunţat poliţia, care a precizat că nu s-au înregistrat răniţi, ci numai pagube materiale, relatează AFP.
10:00
Petrolul este deja peste 100 de dolari barilul. Plan de urgență pe carburanți propus Guvernului României # Economica.net
09:50
O nouă criză? Riscurile legate de aprovizionare au crescut preţurile la cereale şi uleiuri – Ce scumpiri ar putea să ne lovească # Economica.net
Cotaţia uleiului de palmier a urcat luni dimineaţă cu 10%, cotaţia grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani, după ce războiul din Orientul Mijlociu a dus la creşterea preţurilor la energie şi la îngrăşăminte, iar analiştii avertizează că există riscuri legate de aprovizionarea cu cereale, transmite Bloomberg.
09:30
Iranul a lovit un complex petrolier din Bahrein. Compania naţională Babco a invocat clauza de „forţă majoră” # Economica.net
O lovitură iraniană a provocat un incendiu în complexul petrolier din oraşul Al-Maameer din Bahrein, a anunţat luni media de stat, compania naţională Babco invocând clauza de "forţă majoră" în contextul atacurilor Teheranului, relatează AFP şi Reuters.
09:20
Simtel, grup de inginerie și tehnologie listat la BVB și unul dintre principalii jucători în domeniul energiei regenerabile, anunță consolidarea structurii de management prin numirea lui Petre Stoian în funcția de Director General (CEO) al Simtel Team S.A., compania principală a grupului în zona de inginerie, proiectare și execuție de proiecte energetice (EPC).
09:10
România a solicitat activarea Mecanismului european rescEU; 273 de români, aduşi în ţară # Economica.net
România, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din MAI, a solicitat activarea Mecanismului european rescEU pentru repatrierea cetăţenilor români aflaţi în Orientul Mijlociu, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe.
09:10
Creşterea preţului petrolului este un "foarte mic preţ de plătit pentru pacea şi securitatea Statelor Unite şi a lumii", a scris preşedintele american Donald Trump duminică pe reţeaua sa Truth Social, la doar câteva minute după ce preţul barilului de petrol a depăşit 100 de dolari, notează AFP.
Acum 6 ore
07:40
Prețul petrolului a sărit brusc la 120 de dolari barilul, cea mai mare creștere zilnică din istorie # Economica.net
Prețul petrolului Brent a crescut brusc cu aproape 30%, pînă la 120 de dolari, ajugând la nivelul din 2022 când Rusia a declanșat răzbioiul din Ucraina. Ulterior, cotațiile au scăzut la 116 dolari.
Acum 24 ore
21:10
Lapte foarte proaspăt de la fermă, adus direct în oraș la automat, la prețuri mai mici decât în hypermarket. Totuși, românii îl refuză, iar business-urile se închid unul câte unul # Economica.net
De la zeci de automate de lapte crud în toată Capitala, acum au mai rămas doar 17, majoritatea în sectoarele 2 și 3. Ce se întâmplă cu acest tip de consum?
21:10
Julien Ducarroz, CEO Orange Romania: România este o piață cu așteptări ridicate din partea utilizatorilor # Economica.net
România este o piață unde inovația poate fi validată în condiții reale și cu așteptări ridicate din partea utilizatorilor, consideră Julien Ducarroz, CEO Orange Romania.
21:10
Un nou tip de pensie pentru milioane de români. Anunțul făcut de ministrul finanțelor: pensie la purtător pentru cei care lucrează în afara țării, cu deduceri din impozite # Economica.net
Un nou tip de pensie este disponibil pentru milioanele de români care lucrează în afara țării. Sistemul este practic similar cu pensiile administrate privat din România (Pilonul II obligatoriu și Pilonul III facultativ), însă se aplică la nivelul întregii Uniuni Europene, putând fi accesat și de românii din afara granițelor. Ministrul român al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat Comisia Europană că România va introduce și stimulente pentru pensia paneuropeană, sub formă de deducere a contribuției din impozitele datorate.
21:10
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă restituirea imediată a zecilor de milioane de euro şi dolari în numerar şi a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina venind dinspre Austria, relatează agenţia EFE.
20:50
Războiul din Iran lovește România tocmai când începea să fie mai bine. Ne împrumutăm iar tot mai scump cu efecte și în inflație-Codîrlașu, CFA # Economica.net
Dobânzile plătite de statul român pentru împrumuturil pe 10 ani au crescut cu 50 de puncte de bază, în contextul intervenției Israelului și ale SUA în Iran, deși tocmai intraseră pe un trend descenedent. Aversiunea la risc a investitorilor pentru economiile emergente, cum este și România, va continua cât timp va ține și războiul, spune Adrian Codîrlașu, președinte CFA România.
20:10
Racheta israeliană care i-a fost fatală ayatollahului Khamenei. Cum arată și ce face „Blue Sparrow” # Economica.net
Războiul declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului serveşte şi ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puţin cunoscute, printre cele folosite de tabăra americano-israeliană fiind remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 şi racheta succesoare a modelului ATACMS, relatează AFP într-o analiză.
20:00
Un incident grav s-a produs duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, un minor fiind electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, informează CFR SA.
19:20
Peste 1.500 de cetăţeni români au fost repatriaţi de MAE şi alţi 1.000 au recurs la zboruri comerciale # Economica.net
Peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE, informează duminică seara Ministerul Afacerilor Externe.
19:10
Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian "nu va rezista mult" dacă nu primeşte aprobarea sa, relatează AFP.
18:40
O reuniune a miniştrilor de Finanţe din Grupul statelor puternic industrializate (G7) va fi organizată de preşedinţia franceză în format de videoconferinţă, luni, la ora 13:30 (12:30 GMT) pentru a "evalua situaţia din Golf", a anunţat duminică Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor.
18:40
Armata israeliană a anunţat că a lansat duminică după-amiază un nou val de atacuri aeriene pe scară extinsă împotriva Iranului, inclusiv asupra capitalei Teheran, care este învăluită într-un fum gros după bombardarea unor depozite de petrol şi a unei rafinării, una dintre ţintele atacate fiind cartierul general al forţelor spaţiale iraniene, care controlează satelitul iranian de monitorizare "Khayyam", transmit agenţiile AFP şi EFE.
18:20
Asociaţia Administratorilor de Fonduri (AAF) îşi reafirmă susţinerea pentru aplicarea Legii nr. 24/2017 cu modificările şi completările Legii nr. 238/2025, deoarece acestea vin în sprijinul acţionarilor cu deţineri mici provenite din procesul de privatizare şi elimină inechitatea legislativă dintre companiile tranzacţionate la BVB şi cele nelistate, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.
17:10
Lovitură pentru jocurile de noroc. Partidul care vrea să interzică păcănelele va conduce supraveghetorul pieței. Autoarea legii antipăcănele, în cărți la șefia ONJN-Surse # Economica.net
Lovitură pe piața jocurilor de noroc. USR, partidul care a inițiat o lege pentru interzicerea păcănelelor și cazinourilor în orașe, va desemna viitorul președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), reglementatorul și supraveghetorul pieței, susțin surse politice, din piață și din ONJN. Mai mult, afirmă unele dintre aceste surse, sunt șanse mari ca viitorul președinte ONJN să fie chiar deputatul USR Diana Stoica, inițiatoarea legii pentru scoaterea cazinourilor din orașe și cea mai vocală contestatară a operatorilor de jocuri.
16:20
Elvețienii sunt în favoarea înscrierii în Constituţie a garantării plăţilor în numerar # Economica.net
73% dintre alegătorii elveţieni au susţinut duminică o iniţiativă care impune entităţilor statului să garanteze disponibilitatea constantă a numerarului, excluzând posibilitatea înlocuirii acestuia cu monedă virtuală, informează EFE.
15:50
MAE: 183 de români vor reveni din Qatar prin intermediul unui zbor pe ruta Riad-Bucureşti # Economica.net
O aeronavă care transportă 183 de cetăţeni români repatriaţi din Qatar urmează să aterizeze duminică la Bucureşti, în cadrul demersurilor de sprijinire a românilor afectaţi de situaţia de securitate din Orientul Mijlociu, informează Ministerul Afacerilor Externe.
15:10
După crize și pandemie, bogații devin și mai bogați: cei mai avuți 10% dintre americani dețin 70% din averea țării, cel mai ridicat prag atins vreodată # Economica.net
Ponderea averii deținute de cei mai bogați 1% dintre americani a urcat la 31,7% în trimestrul al treilea din 2025, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată de când există date oficiale (1989), potrivit cifrelor publicate la finalul lunii ianuarie de Federal Reserve, care confirmă o tendință accentuată de concentrare a bogăției în vârful piramidei economice.
14:50
O explozie puternică a avut loc duminică dimineață, la Ambasada SUA din Oslo. Aceasta ar fi provocat pagube minore iar martorii oculari au observat fum. Conform poliției norvegiene citate de Reuters, deocamdată nu au fost raportate victime.
14:50
Mai multe trasee ale STB vor fi reorganizate începând de luni, ca urmare a redeschiderii liniei de tramvai 5, pentru optimizarea transportului public, anunţă Primăria Municipiului Bucureşti.
13:30
Țara din Asia care a început să raționalizeze vânzările de carburant din cauza războiului din Orientul Mijlociu # Economica.net
Bangladesh a început duminică să raţionalizeze distribuţia de combustibil din cauza dificultăţilor de aprovizionare legate de războiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a provocat ambuteiaje majore la benzinăriile din întreaga ţară şi primele incidente violente, relatează AFP.
13:30
VIDEO Șantierul de autostradă din România unde se lucrează cu șase echipe, inclusiv nopțile și în weekend # Economica.net
UMB și partenerul bosniac Euro Asfalt "turează motoarele" la maximum pentru a finaliza lucrările la lotul Margina - Holdea din Autostrada A1 Lugoj - Deva, potrivit unor pasionați de infrastructură, care au comentat cele mai recente imagini cu acest șantier.
13:10
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a participat duminică la inaugurarea liniei de tramvai 5, care asigură legătura între estul şi nordul Bucureştiului.
Ieri
12:40
Adunarea Experţilor din Iran l-a desemnat pe noul lider suprem. Numele său nu a fost anunţat # Economica.net
Adunarea Experţilor l-a desemnat pe noul lider suprem al Iranului, care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în atacuri aeriene israeliano-americane, au anunţat membri ai acestui organism clerical iranian, fără a numi candidatul ales, relatează AFP.
12:40
Patru depozite de petrol şi un centru logistic pentru produse petroliere au fost lovite în noaptea de sâmbătă spre duminică la Teheran şi în împrejurimi, provocând moartea a patru persoane, au declarat autorităţile iraniene, îndemnând locuitorii să rămână în case din cauza riscurilor pentru sănătate, relatează AFP.
12:00
Mai mult de 90% dintre români cred că au nevoie de competenţe AI pentru a avansa în carieră (studiu) # Economica.net
Peste 90% dintre români sunt de părere că au nevoie de competenţe legate de Inteligenţa Artificială (AI) pentru a rămâne relevanţi în carieră, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, publicat recent.
11:10
2026, cel mai bun an din istoria României pentru autostrăzi? 250 kilometri ar putea fi dați în trafic – secretar de stat # Economica.net
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu estimează că 2026 va fi cel mai bun an din istoria României în materie de dare în trafic la nivel de infrastructură de mare viteză.
11:10
România va construi, pe programul SAFE, primii 5,5 km de autostradă în Republica Moldova, parte a ultimului lot din autostrada Unirii (A8), dar va moderniza și primii kilometri dintr-un drum național în Ucraina, parte din Drumul Expres Suceava - Siret, potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Ionel Scrioșteanu.
11:10
Lumea va cumpăra mai puține telefoane. În 2026 piața va avea cele mai mari prețuri și cea mai abruptă scădere, mai ales la Android. ”Nu există nicio revenire la normal” # Economica.net
Livrările mondiale de telefoane vor scădea cu 12,9% față de anul precedent în 2026, până la 1,1 miliarde de unități, potrivit unui raport al International Data Corporation (IDC). Această scădere va duce piața smartphone-urilor la cel mai scăzut volum anual de livrări din ultimul deceniu.
