Miliarde pentru micro-întreprinderi şi IMM-uri, prin Iniţiativa UniCredit pentru ECE – 2,6 miliarde de euro pentru finanţări noi

Coaliţia de guvernare se reuneşte luni, începând cu ora 13:00, pentru a discuta despre bugetul de stat pe anul 2026, iar preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în cazul în care nu se va ajunge la un consens, e posibil să mai fie o întâlnire pe acest subiect. Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că duminică se va întruni Consiliul Politic Naţional al partidului pentru a decide dacă social-democraţii vor vota sau nu legea bugetului pe anul 2026 în Parlament. În PSD continuă consultările privind rămânerea la guvernare.