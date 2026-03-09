Petre Stoian, numit în funcţia de director general al Simtel Team
Financial Intelligence, 9 martie 2026 10:20
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […] The post Petre Stoian, numit în funcţia de director general al Simtel Team appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
10:50
Ștefan Nanu, numit președinte al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea # Financial Intelligence
Ștefan Nanu, director general al Trezoreriei statului în cadrul Ministerului Finanţelor, a fost numit președinte al Comitetului Reprezentanților […] The post Ștefan Nanu, numit președinte al Comitetului Reprezentanților Fondului Proprietatea appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Turcia a desfăşurat luni şase avioane de vânătoare F-16 în Republica Turcă a Ciprului de Nord, a cărei […] The post Turcia desfăşoară avioane de vânătoare în Ciprul de Nord appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
10:40
CEO-ul Trading.com avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari # Financial Intelligence
Peter McGuire, CEO al Trading.com Australia, afirmă că viteza și volatilitatea creșterilor prețului petrolului sunt „dramatice”, potrivit Al […] The post CEO-ul Trading.com avertizează că prețul petrolului ar putea ajunge la 150 de dolari appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Iranul multietnic și liniile sale de fractură geopolitică – Problema kurdă și rolul minorităților în stabilitatea regimului (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
* „Frontierele statelor sunt trasate pe hartă, dar liniile de fractură se află în societate.” Autor: Corneliu Pivariu […] The post Iranul multietnic și liniile sale de fractură geopolitică – Problema kurdă și rolul minorităților în stabilitatea regimului (Corneliu Pivariu) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
10:20
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și […] The post Petre Stoian, numit în funcţia de director general al Simtel Team appeared first on Financial Intelligence.
10:10
G7 va discuta despre scoaterea coordonată pe piaţă a unor volume de petrol din rezervele strategice – FT # Financial Intelligence
Miniştrii de finanţe ai statelor din G7 vor discuta luni despre o posibilă scoatere coordonată de petrol din […] The post G7 va discuta despre scoaterea coordonată pe piaţă a unor volume de petrol din rezervele strategice – FT appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
09:30
Bahrein – Incendiu într-un complex petrolier în urma unei lovituri iraniene # Financial Intelligence
O lovitură iraniană a provocat un incendiu în complexul petrolier din oraşul Al-Maameer din Bahrein, a anunţat luni […] The post Bahrein – Incendiu într-un complex petrolier în urma unei lovituri iraniene appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
08:30
Senat/ Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot # Financial Intelligence
Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, prin care este criticat […] The post Senat/ Moţiune simplă împotriva ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene – dezbatere şi vot appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Dolarul american crește pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, care duce prețul petrolului la 120 de dolari # Financial Intelligence
Dolarul este la mare căutare, investitorii luptându-se pentru lichidități Euro și lira sterlină se prăbușesc; yenul se menține […] The post Dolarul american crește pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, care duce prețul petrolului la 120 de dolari appeared first on Financial Intelligence.
08:10
CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII ENERGETICE ELECTRICA S.A. # Financial Intelligence
Consiliul de Administrație al SOCIETĂȚII ENERGETICE ELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Electrica” sau „ELSA” sau “Societatea”, cu sediul […] The post CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETĂŢII ENERGETICE ELECTRICA S.A. appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
06:30
Piețele asiatice se prăbușesc pe fondul creșterii prețului petrolului la aproape 120 de dolari – cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii aproape 40 de ani (CNCB) # Financial Intelligence
Indicele sud-coreean Kospi a declanșat luni a doua întrerupere a tranzacționării în patru sesiuni, ducând la o vânzare […] The post Piețele asiatice se prăbușesc pe fondul creșterii prețului petrolului la aproape 120 de dolari – cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii aproape 40 de ani (CNCB) appeared first on Financial Intelligence.
06:20
Prețul petrolului depășește 100 de dolari pe baril pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului – Al Jazeera # Financial Intelligence
Prețurile petrolului au depășit 100 de dolari pe baril pe fondul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva […] The post Prețul petrolului depășește 100 de dolari pe baril pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului – Al Jazeera appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Iran: Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, influent succesor al tatălui său # Financial Intelligence
Desemnat duminică să preia conducerea Iranului, succedându-i în funcția de lider suprem tatălui său, ucis de atacurile americano-israeliene, […] The post Iran: Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, influent succesor al tatălui său appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Statele Unite au anunţat, duminică, că au ordonat personalului diplomatic neesenţial să părăsească Arabia Saudită care suportă lovituri […] The post SUA ordonă personalului diplomatic neesenţial să părăsească Arabia Saudită appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:20
Peste 1.500 de cetăţeni români au fost repatriaţi de MAE din Orientul Mijlociu şi alţi 1.000 au recurs la zboruri comerciale # Financial Intelligence
Peste 1.500 de cetăţeni români au revenit în ţară în siguranţă din statele afectate de conflictul din Orientul […] The post Peste 1.500 de cetăţeni români au fost repatriaţi de MAE din Orientul Mijlociu şi alţi 1.000 au recurs la zboruri comerciale appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Trump susţine că noul lider suprem iranian “nu va rezista mult” fără aprobarea sa # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat duminică postului ABC News, că noul lider suprem iranian […] The post Trump susţine că noul lider suprem iranian “nu va rezista mult” fără aprobarea sa appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Armata israeliană a anunţat că a lansat duminică după-amiază un nou val de atacuri aeriene pe scară extinsă […] The post Israelul a lansat un nou val de atacuri aeriene extinse asupra Iranului appeared first on Financial Intelligence.
17:50
AAF: Legea emitenților are efecte pozitive asupra acționarilor cu dețineri mici și elimină inechitățile din legislația pieței de capital # Financial Intelligence
Asociația Administratorilor de Fonduri din România, organizație profesională neguvernamentală, membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA), […] The post AAF: Legea emitenților are efecte pozitive asupra acționarilor cu dețineri mici și elimină inechitățile din legislația pieței de capital appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Războiul din Iran amenință să aibă un impact prelungit asupra piețelor energetice, pe fondul creșterii prețurilor petrolului # Financial Intelligence
Conflictul a dus deja la suspendarea a aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu țiței și gaze naturale. […] The post Războiul din Iran amenință să aibă un impact prelungit asupra piețelor energetice, pe fondul creșterii prețurilor petrolului appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol după blocarea Strâmtorii Ormuz # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol, într-un context în care închiderea […] The post Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol după blocarea Strâmtorii Ormuz appeared first on Financial Intelligence.
17:20
EAU afirmă că acționează în legitimă apărare împotriva „agresiunii brutale și nejustificate” a Iranului; Președintele EAU a declarat sâmbătă că Emiratele se află „în război” # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite au declarat duminică că acționează în legitimă apărare împotriva a ceea ce au descris ca […] The post EAU afirmă că acționează în legitimă apărare împotriva „agresiunii brutale și nejustificate” a Iranului; Președintele EAU a declarat sâmbătă că Emiratele se află „în război” appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Guvernul elvețian afirmă că atacul asupra Iranului încalcă dreptul internațional # Financial Intelligence
Ministrul elvețian al Apărării, Martin Pfister, afirmă că guvernul consideră că atacul asupra Iranului din partea SUA și […] The post Guvernul elvețian afirmă că atacul asupra Iranului încalcă dreptul internațional appeared first on Financial Intelligence.
17:20
„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că cooperarea militară cu Rusia va continua # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Iranului afirmă că cooperarea militară dintre Teheran și Moscova este continuă și nu este […] The post „Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că cooperarea militară cu Rusia va continua appeared first on Financial Intelligence.
17:20
SUA nu vizează nicio infrastructură energetică iraniană, afirmă secretarul american al Energiei # Financial Intelligence
Statele Unite nu intenţionează să atace infrastructura energetică iraniană, în cadrul ofensivei americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, a declarat […] The post SUA nu vizează nicio infrastructură energetică iraniană, afirmă secretarul american al Energiei appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Iran: Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem; numele său nu a fost anunțat (membri) # Financial Intelligence
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis […] The post Iran: Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem; numele său nu a fost anunțat (membri) appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Poliția norvegiană afirmă că explozia de la ambasada SUA ar putea avea motive teroriste # Financial Intelligence
Poliția norvegiană a declarat azi dimineaţă că, în timpul nopții, s-a auzit o explozie puternică în apropierea ambasadei […] The post Poliția norvegiană afirmă că explozia de la ambasada SUA ar putea avea motive teroriste appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Emiratele Arabe Unite atacă o instalație de desalinizare din Iran, marcând prima acțiune ofensivă a statului din Golf în război (Jerusalem Post) # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite ar fi lovit duminică o instalație iraniană de desalinizare, în primul său atac de represalii […] The post Emiratele Arabe Unite atacă o instalație de desalinizare din Iran, marcând prima acțiune ofensivă a statului din Golf în război (Jerusalem Post) appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Trump a lăudat-o pe şefa guvernului italian, Giorgia Meloni: “Iubesc Italia, cred că ea este un mare lider” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lăudat-o pe şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, şi a declarat că aceasta este […] The post Trump a lăudat-o pe şefa guvernului italian, Giorgia Meloni: “Iubesc Italia, cred că ea este un mare lider” appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 47,22%, în ianuarie 2026, până la 5.403, faţă de 3.670 în luna […] The post ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 47,22% în ianuarie 2026 appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:00
Comunitatea de informații a SUA a evaluat că un atac masiv al SUA „este puțin probabil” să răstoarne regimul irania – Washington Post # Financial Intelligence
Chiar și un atac militar masiv asupra Iranului este puțin probabil să răstoarne Republica Islamică Iran și sistemul […] The post Comunitatea de informații a SUA a evaluat că un atac masiv al SUA „este puțin probabil” să răstoarne regimul irania – Washington Post appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Emirul Qatarului avertizează că escaladarea războiului va avea „repercusiuni periculoase”, într-o convorbire telefonică cu Trump # Financial Intelligence
Liderul Qatarului a avertizat într-o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, că escaladarea continuă a războiului dintre […] The post Emirul Qatarului avertizează că escaladarea războiului va avea „repercusiuni periculoase”, într-o convorbire telefonică cu Trump appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Turcia avertizează împotriva eforturilor de a stârni un război civil în Iran; Trump spune că nu dorește ca kurzii să lanseze o ofensivă împotriva Iranului # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Turciei a avertizat împotriva eforturilor de declanșare a unui război civil în Iran, în […] The post Turcia avertizează împotriva eforturilor de a stârni un război civil în Iran; Trump spune că nu dorește ca kurzii să lanseze o ofensivă împotriva Iranului appeared first on Financial Intelligence.
08:40
SUA și Israelul iau în considerare trimiterea forțelor speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului # Financial Intelligence
Agenția de știri Axios raportează că SUA și Israelul au discutat posibilitatea trimiterii forțelor speciale pentru a confisca […] The post SUA și Israelul iau în considerare trimiterea forțelor speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf # Financial Intelligence
Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică […] The post Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf appeared first on Financial Intelligence.
08:30
SUA: O directoare de la OpenAI demisionează după acordul companiei cu Pentagonul # Financial Intelligence
Şefa departamentului de robotică de la OpenAI a anunţat sâmbătă că a demisionat din cauza acordului dintre gigantul […] The post SUA: O directoare de la OpenAI demisionează după acordul companiei cu Pentagonul appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Bahrainul afirmă că un atac cu drone a provocat pagube unei stații de desalinizare a apei # Financial Intelligence
Un atac cu drone iraniene a provocat pagube materiale unei stații de desalinizare a apei din Bahrain, a […] The post Bahrainul afirmă că un atac cu drone a provocat pagube unei stații de desalinizare a apei appeared first on Financial Intelligence.
08:00
O explozie la ambasada SUA din Oslo a provocat pagube minore; nu au fost raportate victime, a transmis poliția # Financial Intelligence
Ambasada SUA din Oslo a fost lovită de o explozie puternică duminică dimineața, provocând pagube minore, dar fără […] The post O explozie la ambasada SUA din Oslo a provocat pagube minore; nu au fost raportate victime, a transmis poliția appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Scandalul vehiculelor băncii de stat ucrainene blocate în Ungaria – Viktor Orbán: Vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria/ Avocat: Ancheta vizează suspiciuni de spălare de bani, într-un dosar penal deschis recent # Financial Intelligence
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reţinerea a două vehicule cu bani şi aur aparţinând […] The post Scandalul vehiculelor băncii de stat ucrainene blocate în Ungaria – Viktor Orbán: Vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria/ Avocat: Ancheta vizează suspiciuni de spălare de bani, într-un dosar penal deschis recent appeared first on Financial Intelligence.
07:10
China avertizează că ”flăcările războiului” se răspândesc şi solicită SUA să ajute la gestionarea diferenţelor înaintea întâlnirii dintre Xi şi Trump # Financial Intelligence
Cel mai înalt diplomat al Chinei a prezentat ţara sa ca un apărător al păcii şi stabilităţii, în […] The post China avertizează că ”flăcările războiului” se răspândesc şi solicită SUA să ajute la gestionarea diferenţelor înaintea întâlnirii dintre Xi şi Trump appeared first on Financial Intelligence.
7 martie 2026
22:30
Un bărbat a murit în Dubai, după ce pe vehiculul său au căzut fragmente, în urma unei interceptări aeriene # Financial Intelligence
Un pakistanez a murit în Dubai după ce pe vehiculul său au căzut unele fragmente în urma unei […] The post Un bărbat a murit în Dubai, după ce pe vehiculul său au căzut fragmente, în urma unei interceptări aeriene appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Reuniunea care îl va desemna pe succesorul ayatollahului Khamenei la conducerea Iranului se va ţine în următoarele 24 de ore (presă) # Financial Intelligence
Adunarea Experţilor, forul care îl va desemna pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se […] The post Reuniunea care îl va desemna pe succesorul ayatollahului Khamenei la conducerea Iranului se va ţine în următoarele 24 de ore (presă) appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Ministrul Finanțelor, implicat într-un incident rutier minor; Nicio persoană aflată în celălalt autoturism implicat nu a suferit vătămări grave (MFP) # Financial Intelligence
În cursul acestei dimineți, ministrul Finanțelor a fost implicat într-un incident rutier minor, produs în trafic, în timp […] The post Ministrul Finanțelor, implicat într-un incident rutier minor; Nicio persoană aflată în celălalt autoturism implicat nu a suferit vătămări grave (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
17:50
India continuă să importe petrol rusesc şi susţine că nu are nevoie de aprobarea Statelor Unite # Financial Intelligence
India continuă să importe petrol rusesc şi nu a fost “niciodată dependentă” de acordul vreunei alte ţări în […] The post India continuă să importe petrol rusesc şi susţine că nu are nevoie de aprobarea Statelor Unite appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru “operaţiuni defensive specifice cu scopul de a […] The post Statele Unite folosesc baze militare britanice împotriva Iranului appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Kuweitul îşi reduce producţia şi rafinarea de petrol ca măsură de precauţie în contextul războiului din Iran # Financial Intelligence
Kuweitul a anunţat sâmbătă că şi-a redus producţia şi rafinarea de petrol în urma atacurilor din partea Iranului […] The post Kuweitul îşi reduce producţia şi rafinarea de petrol ca măsură de precauţie în contextul războiului din Iran appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe: Avem în atenţie circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict – VIDEO # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunţat, sâmbătă, că circa 14.000 de cetăţeni români […] The post Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe: Avem în atenţie circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict – VIDEO appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Ministrul Energiei, despre preţul carburanţilor: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este “extrem de important” ca în România preţul […] The post Ministrul Energiei, despre preţul carburanţilor: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Iranul declară că a atacat o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp după ce președintele iranian a promis că nu va mai ataca țările vecine # Financial Intelligence
Iranul a declarat că a atacat sâmbătă o bază aeriană americană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp […] The post Iranul declară că a atacat o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp după ce președintele iranian a promis că nu va mai ataca țările vecine appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul ‘foarte dur’ și a amenințat că […] The post Donald Trump declară că ‘Iranul va fi lovit foarte dur astăzi’ (sâmbătă) appeared first on Financial Intelligence.
14:50
Iordania acuză Iranul că a ţintit instalaţii strategice de pe teritoriul său # Financial Intelligence
Iordania a acuzat sâmbătă Iranul că i-a ţintit direct instalaţii strategice, lansând 119 rachete şi drone în cursul […] The post Iordania acuză Iranul că a ţintit instalaţii strategice de pe teritoriul său appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.