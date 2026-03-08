AAF: Legea emitenților are efecte pozitive asupra acționarilor cu dețineri mici și elimină inechitățile din legislația pieței de capital
Financial Intelligence, 8 martie 2026 17:50
Acum 15 minute
17:50
Asociația Administratorilor de Fonduri din România, organizație profesională neguvernamentală, membră a European Fund and Asset Management Association (EFAMA), […]
Acum 30 minute
17:40
Războiul din Iran amenință să aibă un impact prelungit asupra piețelor energetice, pe fondul creșterii prețurilor petrolului # Financial Intelligence
Conflictul a dus deja la suspendarea a aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu țiței și gaze naturale. […]
Acum o oră
17:30
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol după blocarea Strâmtorii Ormuz # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite şi Kuweitul au început să îşi reducă producţia de petrol, într-un context în care închiderea […]
17:20
EAU afirmă că acționează în legitimă apărare împotriva „agresiunii brutale și nejustificate” a Iranului; Președintele EAU a declarat sâmbătă că Emiratele se află „în război” # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite au declarat duminică că acționează în legitimă apărare împotriva a ceea ce au descris ca […]
17:20
Guvernul elvețian afirmă că atacul asupra Iranului încalcă dreptul internațional # Financial Intelligence
Ministrul elvețian al Apărării, Martin Pfister, afirmă că guvernul consideră că atacul asupra Iranului din partea SUA și […]
17:20
„Parteneriat strategic”: Iranul afirmă că cooperarea militară cu Rusia va continua # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Iranului afirmă că cooperarea militară dintre Teheran și Moscova este continuă și nu este […]
17:20
SUA nu vizează nicio infrastructură energetică iraniană, afirmă secretarul american al Energiei # Financial Intelligence
Statele Unite nu intenţionează să atace infrastructura energetică iraniană, în cadrul ofensivei americano-israeliene împotriva Republicii Islamice, a declarat […]
17:10
Iran: Adunarea Experților l-a desemnat pe noul lider suprem; numele său nu a fost anunțat (membri) # Financial Intelligence
Adunarea Experților din Iran l-a ales pe noul lider suprem care îi va succeda ayatollahului Ali Khamenei, ucis […]
Acum 4 ore
14:20
Poliția norvegiană afirmă că explozia de la ambasada SUA ar putea avea motive teroriste # Financial Intelligence
Poliția norvegiană a declarat azi dimineaţă că, în timpul nopții, s-a auzit o explozie puternică în apropierea ambasadei […]
Acum 6 ore
13:40
Emiratele Arabe Unite atacă o instalație de desalinizare din Iran, marcând prima acțiune ofensivă a statului din Golf în război (Jerusalem Post) # Financial Intelligence
Emiratele Arabe Unite ar fi lovit duminică o instalație iraniană de desalinizare, în primul său atac de represalii […]
Acum 8 ore
11:20
Trump a lăudat-o pe şefa guvernului italian, Giorgia Meloni: “Iubesc Italia, cred că ea este un mare lider” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a lăudat-o pe şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, şi a declarat că aceasta este […]
11:20
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 47,22%, în ianuarie 2026, până la 5.403, faţă de 3.670 în luna […]
Acum 12 ore
09:00
Comunitatea de informații a SUA a evaluat că un atac masiv al SUA „este puțin probabil” să răstoarne regimul irania – Washington Post # Financial Intelligence
Chiar și un atac militar masiv asupra Iranului este puțin probabil să răstoarne Republica Islamică Iran și sistemul […]
08:50
Emirul Qatarului avertizează că escaladarea războiului va avea „repercusiuni periculoase”, într-o convorbire telefonică cu Trump # Financial Intelligence
Liderul Qatarului a avertizat într-o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, că escaladarea continuă a războiului dintre […]
08:40
Turcia avertizează împotriva eforturilor de a stârni un război civil în Iran; Trump spune că nu dorește ca kurzii să lanseze o ofensivă împotriva Iranului # Financial Intelligence
Ministrul de externe al Turciei a avertizat împotriva eforturilor de declanșare a unui război civil în Iran, în […]
08:40
SUA și Israelul iau în considerare trimiterea forțelor speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului # Financial Intelligence
Agenția de știri Axios raportează că SUA și Israelul au discutat posibilitatea trimiterii forțelor speciale pentru a confisca […]
08:40
Iranul se declară pregătit pentru şase luni de război; noi atacuri în ţările din Golf # Financial Intelligence
Iranul susţine este capabil să lupte încă cel puţin şase luni împotriva Statelor Unite şi Israelului, care duminică […]
08:30
SUA: O directoare de la OpenAI demisionează după acordul companiei cu Pentagonul # Financial Intelligence
Şefa departamentului de robotică de la OpenAI a anunţat sâmbătă că a demisionat din cauza acordului dintre gigantul […]
08:30
Bahrainul afirmă că un atac cu drone a provocat pagube unei stații de desalinizare a apei # Financial Intelligence
Un atac cu drone iraniene a provocat pagube materiale unei stații de desalinizare a apei din Bahrain, a […]
08:00
O explozie la ambasada SUA din Oslo a provocat pagube minore; nu au fost raportate victime, a transmis poliția # Financial Intelligence
Ambasada SUA din Oslo a fost lovită de o explozie puternică duminică dimineața, provocând pagube minore, dar fără […]
07:20
Scandalul vehiculelor băncii de stat ucrainene blocate în Ungaria – Viktor Orbán: Vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria/ Avocat: Ancheta vizează suspiciuni de spălare de bani, într-un dosar penal deschis recent # Financial Intelligence
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reţinerea a două vehicule cu bani şi aur aparţinând […]
07:10
China avertizează că ”flăcările războiului” se răspândesc şi solicită SUA să ajute la gestionarea diferenţelor înaintea întâlnirii dintre Xi şi Trump # Financial Intelligence
Cel mai înalt diplomat al Chinei a prezentat ţara sa ca un apărător al păcii şi stabilităţii, în […]
Acum 24 ore
22:30
Un bărbat a murit în Dubai, după ce pe vehiculul său au căzut fragmente, în urma unei interceptări aeriene # Financial Intelligence
Un pakistanez a murit în Dubai după ce pe vehiculul său au căzut unele fragmente în urma unei […]
22:00
Reuniunea care îl va desemna pe succesorul ayatollahului Khamenei la conducerea Iranului se va ţine în următoarele 24 de ore (presă) # Financial Intelligence
Adunarea Experţilor, forul care îl va desemna pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se […]
18:50
Ministrul Finanțelor, implicat într-un incident rutier minor; Nicio persoană aflată în celălalt autoturism implicat nu a suferit vătămări grave (MFP) # Financial Intelligence
În cursul acestei dimineți, ministrul Finanțelor a fost implicat într-un incident rutier minor, produs în trafic, în timp […]
Ieri
17:50
India continuă să importe petrol rusesc şi susţine că nu are nevoie de aprobarea Statelor Unite # Financial Intelligence
India continuă să importe petrol rusesc şi nu a fost "niciodată dependentă" de acordul vreunei alte ţări în […]
17:50
Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru "operaţiuni defensive specifice cu scopul de a […]
17:40
Kuweitul îşi reduce producţia şi rafinarea de petrol ca măsură de precauţie în contextul războiului din Iran # Financial Intelligence
Kuweitul a anunţat sâmbătă că şi-a redus producţia şi rafinarea de petrol în urma atacurilor din partea Iranului […]
15:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe: Avem în atenţie circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict – VIDEO # Financial Intelligence
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunţat, sâmbătă, că circa 14.000 de cetăţeni români […]
15:10
Ministrul Energiei, despre preţul carburanţilor: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este "extrem de important" ca în România preţul […]
15:10
Iranul declară că a atacat o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp după ce președintele iranian a promis că nu va mai ataca țările vecine # Financial Intelligence
Iranul a declarat că a atacat sâmbătă o bază aeriană americană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp […]
14:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul 'foarte dur' și a amenințat că […]
14:50
Iordania acuză Iranul că a ţintit instalaţii strategice de pe teritoriul său # Financial Intelligence
Iordania a acuzat sâmbătă Iranul că i-a ţintit direct instalaţii strategice, lansând 119 rachete şi drone în cursul […]
12:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanţe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în […]
11:00
Aeroportul din Dubai îşi suspendă temporar activitatea după o operaţiune de interceptare # Financial Intelligence
Aeroportul din Dubai – unul dintre cele mai mai aglomerate din lume – a anunţat sâmbătă suspendarea temporară […]
11:00
Preşedintele Iranului cere scuze ţărilor vecine pentru atacurile iraniene care le-au vizat; el a spus că ţările vecine din Golf nu vor mai fi atacate de Iran decât dacă lovituri vor fi trase de pe teritoriul acestor ţări # Financial Intelligence
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la […]
09:30
Israelul afirmă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului # Financial Intelligence
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat sâmbătă dimineaţa un val de […]
09:30
O operaţiune de interceptare a avut loc sâmbătă dimineaţă deasupra aeroportului din Dubai, în Emiratele Arabe Unite (EAU), […]
09:00
Japonia, Franța și Canada lucrează la alternative la blocul comercial condus de SUA, pentru aprovizionarea cu minerale rare (Reuters) # Financial Intelligence
Membrii din G&, Japonia, Franța și Canada, lucrează la alternative la blocul comercial condus de SUA pentru a […]
08:50
Prețul la pompă nu explodează doar din cauza petrolului, explodează și din cauza taxelor (Dumitru Chisăliță) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte Asociația Energia Inteligentă În România, discuția despre carburanți începe aproape întotdeauna cu „cât e […]
08:50
Ministrul saudit al apărării, Khalid bin Salman, a lansat sâmbătă Iranului un apel la "înţelepciune" şi l-a avertizat […]
07:50
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151 de milioane de dolari către Israel # Financial Intelligence
Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, o vânzare de echipament militar către Israel în valoare de […]
07:50
Israelul îşi intensifică atacurile asupra Teheranului în cea de-a opta zi de război # Financial Intelligence
A opta zi de război a SUA şi a Israelului împotriva Iranului a început sâmbătă cu noi bombardamente […]
07:20
Ivan: Schema aprobată de CE prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat # Financial Intelligence
Schema de investiții în stocarea energiei electrice, aprobată de Comisia Europeană, prevede un sprijin de până la 69.000 […]
07:20
Citatul săptămânii: “Nu există nicio cale onorabilă de a ucide, nicio modalitate blândă de a distruge. Nu este nimic bun într-un război, excepţie făcând sfârşitul său”- Abraham Lincoln # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Nu există nicio cale onorabilă de a ucide, nicio modalitate blândă de a distruge. Nu este nimic bun într-un război, excepţie făcând sfârşitul său”- Abraham Lincoln appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Ministrul Finanţelor: Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă # Financial Intelligence
Analiza agenţiei de evaluare financiară Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de […]
07:10
Moody’s ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe […]
07:10
Rusia transmite că va redirecţiona spre alte pieţe o parte din GNL-ul care merge în prezent Europa # Financial Intelligence
Rusia va redirecţiona o parte din gazul său natural lichefiat (GNL), care în prezent merge în Europa, spre […]
07:10
Preţul petrolului ajunge la 90 de dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu # Financial Intelligence
Cotaţia barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după […]
6 martie 2026
20:00
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații # Financial Intelligence
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații, anunţă […]
