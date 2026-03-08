Scandalul vehiculelor băncii de stat ucrainene blocate în Ungaria – Viktor Orbán: Vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria/ Avocat: Ancheta vizează suspiciuni de spălare de bani, într-un dosar penal deschis recent
Financial Intelligence, 8 martie 2026 07:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reţinerea a două vehicule cu bani şi aur aparţinând […]
Acum 30 minute
07:20
Scandalul vehiculelor băncii de stat ucrainene blocate în Ungaria – Viktor Orbán: Vrem să ştim ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de numerar în Ungaria/ Avocat: Ancheta vizează suspiciuni de spălare de bani, într-un dosar penal deschis recent
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, referindu-se la reţinerea a două vehicule cu bani şi aur aparţinând […]
Acum o oră
07:10
China avertizează că "flăcările războiului" se răspândesc şi solicită SUA să ajute la gestionarea diferenţelor înaintea întâlnirii dintre Xi şi Trump
Cel mai înalt diplomat al Chinei a prezentat ţara sa ca un apărător al păcii şi stabilităţii, în […]
Acum 12 ore
22:30
Un bărbat a murit în Dubai, după ce pe vehiculul său au căzut fragmente, în urma unei interceptări aeriene
Un pakistanez a murit în Dubai după ce pe vehiculul său au căzut unele fragmente în urma unei […]
22:00
Reuniunea care îl va desemna pe succesorul ayatollahului Khamenei la conducerea Iranului se va ţine în următoarele 24 de ore (presă)
Adunarea Experţilor, forul care îl va desemna pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se […]
18:50
Ministrul Finanțelor, implicat într-un incident rutier minor; Nicio persoană aflată în celălalt autoturism implicat nu a suferit vătămări grave (MFP)
În cursul acestei dimineți, ministrul Finanțelor a fost implicat într-un incident rutier minor, produs în trafic, în timp […]
Acum 24 ore
17:50
India continuă să importe petrol rusesc şi susţine că nu are nevoie de aprobarea Statelor Unite
India continuă să importe petrol rusesc şi nu a fost "niciodată dependentă" de acordul vreunei alte ţări în […]
17:50
Forţele armate americane au început să utilizeze baze militare britanice pentru "operaţiuni defensive specifice cu scopul de a […]
17:40
Kuweitul îşi reduce producţia şi rafinarea de petrol ca măsură de precauţie în contextul războiului din Iran
Kuweitul a anunţat sâmbătă că şi-a redus producţia şi rafinarea de petrol în urma atacurilor din partea Iranului […]
15:20
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe: Avem în atenţie circa 14.000 de români aflaţi în zona de conflict – VIDEO
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Ţărnea, a anunţat, sâmbătă, că circa 14.000 de cetăţeni români […]
15:10
Ministrul Energiei, despre preţul carburanţilor: Este extrem de important pentru noi să nu ajungem la două cifre
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă, la Bistriţa, că este "extrem de important" ca în România preţul […]
15:10
Iranul declară că a atacat o bază aeriană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp după ce președintele iranian a promis că nu va mai ataca țările vecine
Iranul a declarat că a atacat sâmbătă o bază aeriană americană din Emiratele Arabe Unite, la scurt timp […]
14:50
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că SUA vor lovi Iranul 'foarte dur' și a amenințat că […]
14:50
Iordania acuză Iranul că a ţintit instalaţii strategice de pe teritoriul său
Iordania a acuzat sâmbătă Iranul că i-a ţintit direct instalaţii strategice, lansând 119 rachete şi drone în cursul […]
12:00
Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis condoleanţe omologului său iranian Masoud Pezeshkian pentru numeroasele victime civile rezultate în […]
11:00
Aeroportul din Dubai îşi suspendă temporar activitatea după o operaţiune de interceptare
Aeroportul din Dubai – unul dintre cele mai mai aglomerate din lume – a anunţat sâmbătă suspendarea temporară […]
11:00
Preşedintele Iranului cere scuze ţărilor vecine pentru atacurile iraniene care le-au vizat; el a spus că ţările vecine din Golf nu vor mai fi atacate de Iran decât dacă lovituri vor fi trase de pe teritoriul acestor ţări
Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian şi-a cerut scuze sâmbătă ţărilor vecine pentru loviturile iraniene care le-au vizat de la […]
09:30
Israelul afirmă că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit Teheranul şi centrul Iranului
Armata israeliană a anunţat că peste 80 de avioane de vânătoare au efectuat sâmbătă dimineaţa un val de […]
09:30
O operaţiune de interceptare a avut loc sâmbătă dimineaţă deasupra aeroportului din Dubai, în Emiratele Arabe Unite (EAU), […]
09:00
Japonia, Franța și Canada lucrează la alternative la blocul comercial condus de SUA, pentru aprovizionarea cu minerale rare (Reuters)
Membrii din G&, Japonia, Franța și Canada, lucrează la alternative la blocul comercial condus de SUA pentru a […]
08:50
Prețul la pompă nu explodează doar din cauza petrolului, explodează și din cauza taxelor (Dumitru Chisăliță)
Autor: Dumitru Chisăliță, Președinte Asociația Energia Inteligentă În România, discuția despre carburanți începe aproape întotdeauna cu „cât e […]
08:50
Ministrul saudit al apărării, Khalid bin Salman, a lansat sâmbătă Iranului un apel la "înţelepciune" şi l-a avertizat […]
07:50
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare de arme în valoare de 151 de milioane de dolari către Israel
Departamentul de Stat al SUA a aprobat, vineri, o vânzare de echipament militar către Israel în valoare de […]
07:50
Israelul îşi intensifică atacurile asupra Teheranului în cea de-a opta zi de război
A opta zi de război a SUA şi a Israelului împotriva Iranului a început sâmbătă cu noi bombardamente […]
Ieri
07:20
Ivan: Schema aprobată de CE prevede un sprijin de până la 69.000 euro pentru fiecare MWh de stocare instalat
Schema de investiții în stocarea energiei electrice, aprobată de Comisia Europeană, prevede un sprijin de până la 69.000 […]
07:20
Citatul săptămânii: "Nu există nicio cale onorabilă de a ucide, nicio modalitate blândă de a distruge. Nu există nimic bun într-un război, excepţie făcând sfârşitul său"- Abraham Lincoln
The post Citatul săptămânii: “Nu există nicio cale onorabilă de a ucide, nicio modalitate blândă de a distruge. Nu este nimic bun într-un război, excepţie făcând sfârşitul său”- Abraham Lincoln appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Ministrul Finanţelor: Analiza Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă
Analiza agenţiei de evaluare financiară Moody's confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de […]
07:10
Moody's ar putea retrograda România dacă planul de consolidare fiscală nu va fi implementat în mod eficient
Agenţia de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe […]
07:10
Rusia transmite că va redirecţiona spre alte pieţe o parte din GNL-ul care merge în prezent Europa
Rusia va redirecţiona o parte din gazul său natural lichefiat (GNL), care în prezent merge în Europa, spre […]
07:10
Preţul petrolului ajunge la 90 de dolari per baril, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu
Cotaţia barilului de petrol Brent a atins 90 de dolari, pentru prima dată în aproape doi ani, după […]
6 martie 2026
20:00
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații
ANRE vrea să înăsprească regulile pentru proiectele energetice – garanții de 20% și termen limită pentru autorizații, anunţă […]
20:00
Tribunalul București a dispus, vineri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Lică Octavian Parfenie, fost șef […]
19:50
Trump confirmă că, după ce îşi atinge obiectivele în Iran, următoarea sa ţintă este Cuba
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri la postul CNN că guvernul cubanez "va cădea foarte curând" şi […]
19:50
Miliardarul din Emiratele Arabe Unite, Khalaf Ahmad al-Habtoor, îl critică deschis pe Trump pentru războiul cu Iranul
Omul de afaceri din Emiratele Arabe Unite l-a condamnat pe președintele SUA, fost partener de afaceri, pentru atacul […]
19:40
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută retragerea din contractele cu SUA din cauza războiului cu Iranul
Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar discută posibilitatea reducerii sau retragerii din anumite contracte și angajamente […]
19:30
Chiriţoiu: Stocarea energiei electrice, componentă strategică pentru funcţionarea optimă a pieţei de energie; contribuie la reducerea preţurilor pe piaţa de echilibrare
România devine, în urma aprobării vineri, de către Comisia Europeană, a schemei pentru sprijinirea stocării energiei electrice, unul […]
19:20
Simtel Team vine cu precizări, la o săptămână după publicarea rezultatelor, care au nemulțumit piața; Compania respinge "categoric și fără echivoc orice acuzație sau insinuare privind o comunicare intenționat eronată sau manipulare a pieței"; Scădere de 25% a cotației, după rezultate
Conducerea Simtel Team (SMTL) a transmis, azi, clarificări în urmă publicării rezultatelor financiare preliminare consolidate aferente exercițiului financiar […]
19:00
Acțiunile Cris-Tim intră în indicele BET, în locul Purcari, potrivit unui raport transmis de Bursa de Valori București. […]
19:00
EVERGENT Investments anunță achiziția, prin filiala Ever Imo, a 50% din Lake Development
EVERGENT Investments anunță achiziția a 50% din capitalul social și din drepturile de vot ale North Lake Development […]
18:50
Acționarii Electrica vor decide emiterea de obligațiuni în limita unui plafon agregat de până la un miliard de euro
Acționarii Electrica vor decide, la AGA de bilanț din 29 aprilie, emiterea de obligațiuni în limita unui plafon […]
18:40
Unitatea 1 Centralei de la Cernavodă va fi oprită controlat, vineri seara, pentru efectuarea unor lucrări de remediere […]
18:40
Islanda: Guvernul propune data de 29 august pentru referendumul asupra reluării negocierilor de aderare la UE
Guvernul Islandei a anunţat vineri că va propune organizarea pe 29 august a unui referendum cu privire la […] The post Islanda: Guvernul propune data de 29 august pentru referendumul asupra reluării negocierilor de aderare la UE appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Marina americană va escorta navele în Strâmtoarea Ormuz “de îndată ce va fi rezonabil”, trasmite Washingtonul # Financial Intelligence
Marina militară a SUA va escorta navele comerciale care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz “de îndată ce […] The post Marina americană va escorta navele în Strâmtoarea Ormuz “de îndată ce va fi rezonabil”, trasmite Washingtonul appeared first on Financial Intelligence.
17:50
O nouă ediţie de titluri de stat Fidelis a debutat vineri cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% # Financial Intelligence
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie titluri de stat Fidelis denominate în […] The post O nouă ediţie de titluri de stat Fidelis a debutat vineri cu dobânzi neimpozabile de până la 7,10% appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Lunea viitoare, 800 de recruţi vor începe pe tot teritoriul Croaţiei un program de două luni de instrucţie […] The post Croaţia reia după 17 ani serviciul militar obligatoriu appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene, a declarat vineri responsabil american, care […] The post Portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de drone iraniene appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Qatar avertizează că războiul cu Iranul ar putea opri exporturile de energie din Golf „în câteva săptămâni” # Financial Intelligence
Economiile globale vor fi afectate dacă războiul cu Iranul va continua săptămâni întregi, potrivit ministrului energiei din Qatar. […] The post Qatar avertizează că războiul cu Iranul ar putea opri exporturile de energie din Golf „în câteva săptămâni” appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Cosmin Marinescu: Nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt # Financial Intelligence
România încă decontează politicile excesive, aplicate pe contrasensul responsabilității economice, politici care au perpetuat deficitele bugetare și dezechilibrele […] The post Cosmin Marinescu: Nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Comisia Europeană se delimitează de ameninţările lui Zelenski împotriva lui Orban # Financial Intelligence
Comisia Europeană a descris vineri drept “inacceptabile” ameninţările preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski faţă de premierul ungar Viktor Orban, […] The post Comisia Europeană se delimitează de ameninţările lui Zelenski împotriva lui Orban appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Moscova declară că va reacţiona dacă Finlanda va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său # Financial Intelligence
Kremlinul a declarat vineri că planurile Finlandei de a ridica interdicţia la prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său […] The post Moscova declară că va reacţiona dacă Finlanda va permite prezenţa armelor nucleare pe teritoriul său appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde pătrund pe teritoriul iranian # Financial Intelligence
Iranul a ameninţat vineri cu atacuri asupra facilităţilor din Kurdistanul irakian dacă grupările armate din această regiune răspund […] The post Iranul ameninţă cu atacuri în Kurdistanul irakian dacă grupările kurde pătrund pe teritoriul iranian appeared first on Financial Intelligence.
