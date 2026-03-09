Numirea noului lider, cea mai mică dintre problemele Iranului. Reformiștii: alegerea fiului lui Khameni distrage atenția de la apărare
Digi24.ro, 9 martie 2026 10:20
Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem al Iranului, succedându-i tatălui său asasinat, reprezintă un triumf simbolic și real pentru continuitatea conservatoare într-un moment în care regimul se confruntă cu o provocare fără precedent, comentează The Guardian.
• • •
Noul lider suprem al Iranului, influent succesor al tatălui său. Trump nu a fost de acord ca Mojtaba Khamenei să preia conducerea # Digi24.ro
Desemnat să preia conducerea Iranului, succedând tatălui său în funcția de lider suprem, ucis în urma atacurilor americano-israeliene, Mojtaba Khamenei este una dintre cele mai influente personalități ale Republicii Islamice, scrie Le Monde. Numele acestui cleric în vârstă de 56 de ani circula de mult timp ca succesor al lui Ali Khamenei, chiar dacă acesta din urmă a negat în 2024 un astfel de scenariu, în timp ce Revoluția islamică a pus capăt secolelor de monarhie ereditară în 1979.
8 martie 2026
23:30
Incident cu gaze lacrimogene în timpul meciului Rapid – Universitatea Craiova. Jandarmii au declanșat accidental un pulverizator # Digi24.ro
Jandarmeria București transmite că în timpul meciului de fotbal Rapid București - Universitatea Craiova în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă. Arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței.
23:10
Ucraina cere Ungariei să îi restituie banii şi lingourile de aur confiscate după interceptarea unui transport de valori # Digi24.ro
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut sâmbătă Budapestei restituirea imediată a zecilor de milioane de euro şi dolari în numerar şi a lingourilor de aur confiscate de Ungaria în urmă cu trei zile după interceptarea a două furgonete blindate care se îndreptau către Ucraina, venind dinspre Austria.
22:50
Partidul cancelarului german Friedrich Merz e pe cale să piardă alegerile din landul Baden-Wurttemberg. Extrema dreaptă, în creștere # Digi24.ro
Verzii germani par să se îndrepte duminică la alegerile regionale din landul Baden-Wurttemberg către o victorie în faţa partidului de dreapta Uniunea Creştin-Democrată (CDU) al cancelarului federal Friedrich Merz, conform sondajelor efectuate la ieşirea de la urne, care arată de asemenea o creştere a extremei drepte, transmite AFP, preluat de Agerpres.
22:10
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri # Digi24.ro
Acum 24 ore
21:40
Amenințarea Iranului: „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc” # Digi24.ro
Atacat de americani și israelieni, Iranul trece la un nou val de amenințări, de această dată invocând prețul petrolului. „Dacă puteți suporta un preț al petrolului de peste 200 de dolari pe baril, continuați cu acest joc”, a amenințat Iranul, scrie Le Monde.
21:20
Reuters: Un înalt oficial iranian dă un indiciu despre viitorul lider suprem. „Numele lui Khamenei va continua” # Digi24.ro
Numele noului lider spiritual al Iranului va fi tot Khamenei, a declarat duminică un membru al Adunării Experţilor, organismul însărcinat cu alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei, ucis într-un bombardament israelian sâmbăta trecută, în prima zi a războiului pornit de SUA şi Israel împotriva Iranului, transmite Reuters, citată de Agerpres.
20:20
Incident grav în apropiere de București: Un copil s-a electrocutat după ce s-a urcat pe un vagon de marfă descompus # Digi24.ro
Un incident grav s-a produs duminică, în jurul orei 17:00, în Halta de Mişcare Chiajna, un minor fiind electrocutat după ce s-a urcat pe unul dintre vagoanele unui tren de marfă descompus, informează CFR SA.
20:10
Eurodpeutata Diana Șoșoacă a postat un mesaj de felicitare de Ziua Femeii, însoțit de o fotografie a președintelui rus Vladimir Putin, pe care susține că a primit-o de la acesta.
20:00
Războiul din Iran a ucis sute de civili, a strămutat sute de mii, a făcut ca prețurile globale ale petrolului să crească vertiginos, a creat o criză politică pentru președintele Donald Trump și a zguduit stabilitatea din Golf. Dar pentru cel puțin o națiune, haosul a creat oportunități. Rusia a ieșit din prima săptămână a atacurilor SUA-Israel asupra Iranului ca un prim câștigător, aparent capabil să profite de efectele secundare economice și geopolitice ale războiului, în timp ce alții suportă costurile, scrie Time.
19:50
Primul oraș din România unde roboții cu IA vor ajuta la curățenie. Proiect de 1 milion de euro # Digi24.ro
Târgu Mureș este primul oraș din România unde roboții cu inteligență artificială vor contribui la curățenia orașului. Este un proiect pilot, în cadrul căruia roboții vor ajuta oamenii să țină orașul curat.
