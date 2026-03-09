Escaladarea conflictului în Golf: Emiratele Arabe Unite au atacat o instalație iraniană de desalinizare a apei
Aktual24, 9 martie 2026 13:20
Emiratele Arabe Unite au efectuat primul lor atac împotriva Iranului de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit publicației israeliene Ynet, Emiratele Arabe Unite au atacat o instalație iraniană de desalinizare a apei ca răspuns la atacurile iraniene anterioare. Analiștii spun că mișcarea este probabil menită să fie un semnal către Teheran, iar Emiratele Arabe […]
• • •
Acum 5 minute
14:00
SURSE Ministrul Energiei va propune reducerea TVA sau a accizelor la carburanți pentru a diminua prețul final la pompă # Aktual24
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ar urma să propună în ședința de coaliție reducerea TVA sau a accizelor la carburanți pentru a diminua prețul final la pompă, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Potrivit surselor, măsura este analizată în contextul creșterii accentuate a prețului petrolului pe piețele internaționale. Reducerea taxelor ar urma să compenseze majorarea prețurilor, […]
14:00
Captură de peste 650.000 lei la Calafat. Sute de parfumuri și haine ascunse printre piese auto # Aktual24
Inspectorii vamali și polițiștii de frontieră au făcut o descoperire importantă la punctul de trecere Calafat, unde peste 2.000 de bunuri susceptibile de a fi contrafăcute au fost găsite într-un camion. Acțiunea de tip „blitz” a vizat un transport care circula pe ruta Bulgaria – Ungaria, marfa fiind disimulată strategic pentru a trece neobservată de […]
14:00
Încă un blocaj, PSD respinge propunerea USR pentru Avocatul Poporului: ”Să vină cu o altă propunere” # Aktual24
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni că social-democrații nu vor susține propunerea Uniunea Salvați România pentru funcția de Avocat al Poporului dacă persoana nominalizată beneficiază de pensie specială. Declarația a fost făcută în contextul în care, potrivit negocierilor din interiorul coaliției de guvernare, nominalizarea pentru această funcție revine USR. PSD cere un […]
Acum 30 minute
13:40
Dreptul de a utiliza bancnote și monede va fi consacrat în constituția elvețiană, după ce alegătorii au susținut protejarea utilizării numerarului într-un referendum de duminică. Estimările oficiale preliminare au arătat că 69% dintre alegători au susținut schimbarea legislativă, propusă de guvern ca răspuns la o inițiativă similară a unui grup numit Mișcarea Elvețiană pentru Libertate, […]
13:40
Mihai Pintilii și-a încheiat astăzi contractul cu clubul de fotbal FCSB. Decizia vine după o colaborare de lungă durată începută în anul 2012. Fostul căpitan a ocupat mai multe funcții tehnice în cadrul echipei în ultimii ani, iar anunțul oficial al plecării a fost făcut de reprezentanții grupării bucureștene luni, 9 martie 2026. Evoluția în […]
13:30
Scandal fără precedent la o școală din București. Acuzații de sclavie, bullying și vânzare de lenjerie intimă în incintă # Aktual24
O profesoară din București lansează acuzații șocante la adresa directorului Școlii „Sfânta Treime”, Șerban Mihail Adrian. Daniela Radu, cadru didactic cu titlul de doctor în psihologie, susține că unitatea de învățământ a devenit scena unor ilegalități grave, iar lista acuzațiilor include angajări fictive, hărțuire, gestionarea frauduloasă a fondurilor și folosirea angajaților în scopuri personale. Deși […]
Acum o oră
13:20
13:10
Miniștrii de finanțe din G7 discută despre utilizarea rezervelor de petrol pentru situații de urgență pentru a tempera creșterea prețurilor # Aktual24
Miniștrii de finanțe din G7 se întâlnesc luni, 9 martie, sub președinția franceză, și ar putea decide să apeleze la rezervele strategice de petrol pentru a încerca să atenueze creșterea prețurilor, o consecință a războiului din Orientul Mijlociu. În drum spre Cipru, luni dimineață, președintele francez Emmanuel Macron le-a declarat reporterilor că „utilizarea rezervelor strategice […]
Acum 2 ore
13:00
Elias Charalambous nu mai este antrenorul echipei FCSB începând de astăzi, 9 martie 2026, conform unui comunicat oficial al clubului. Tehnicianul cipriot părăsește formația după un mandat de aproape trei ani. Campioana a făcut anunțul oficial după o perioadă plină de sincope pe plan intern. Palmares impresionant în România. Două titluri și două Supercupe câștigate […]
12:40
Grindeanu, despre propunerile la șefiile parchetelor: ”Nu i-am văzut în viața mea. Habar n-am cine sunt cei care sunt propuși” # Aktual24
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu îi cunoaște pe procurorii propuși pentru conducerile marilor parchete și că își dorește ca aceștia „să facă treabă” dacă vor fi numiți în funcții. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă, în contextul procedurii de selecție pentru funcțiile de conducere de la Parchetul […]
12:20
Kremlinul se plânge că dreptul internațional nu mai este respectat: „De jure, este acolo, dar de facto, a dispărut” # Aktual24
Secretarul de presă al liderului Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat că normele și principiile dreptului internațional nu mai sunt practic în vigoare, totul din cauza războiului cu Iranul, potrivit unui articol din presa rusă. Într-un comentariu adresat propagandistului rus Pavel Zarubin, publicat pe Telegram, Peskov a menționat că „toți, într-un fel, am pierdut ceea ce […]
12:20
Grindeanu: ”Sunt foarte multe motive ca Bolojan să fie demis”. Îi cere premierului ”explicații” privind situația cu fiica lui Ponta # Aktual24
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat luni că există „foarte multe motive” pentru ca premierul Ilie Bolojan să fie demis, însă a precizat că în prezent prioritară este etapa aprobării bugetului. El a comentat și scandalul cu fiica lui Victor Ponta. „Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea. Doar că, în acest moment, […]
12:10
Iranul a lansat cel mai puternic atac împotriva statelor din Golf: 32 de civili răniți în Bahrain și o mare rafinărie grav avariată # Aktual24
Iranul a lansat în noaptea de 8 spre 9 martie 2026 asupra statelor din Golf cel mai puternic atac cu drone și rachete de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. Rafinăria Bapco a fost grav avariată Conform Ministerului Sănătății din Bahrain, citat de Wall Street Journal, 32 de persoane au fost rănite în urma unui […]
Acum 4 ore
11:40
Israelul, acuzat că a utilizat muniție cu fosfor alb în orașe din sudul Libanului, sfidând legile internaționale # Aktual24
În contextul escaladării conflictului dintre Israel și gruparea Hezbollah în sudul Libanului, organizația internațională Human Rights Watch (HRW) a publicat pe 9 martie 2026 un raport în care acuză armata israeliană că a folosit muniție cu fosfor alb în mod nejustificat peste zone rezidențiale, inclusiv în orașul Yohmor. Această acuzație ridică grave semne de întrebare legate de […]
11:10
Pete Hegseth promite că regimul de la Teheran va capitula în curând: „Ne vom asigura că Iranul nu-și va atinge ambițiile nucleare” # Aktual24
Tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran au escaladat rapid, declanșând un șir de evenimente cu efecte globale asupra piețelor și securității internaționale. Într-un interviu exclusiv pentru „60 Minutes”, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a garantat că Iranul va capitula, în timp ce prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril […]
10:50
Sondaj INSCOP: AUR rămâne pe primul loc, dar coboară sub pragul de 40%. PSD rămâne sub 20% # Aktual24
Conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat între 2 și 6 martie 2026, AUR se menține pe prima poziție în preferințele alegătorilor români pentru alegerile parlamentare, însă procentul său scade sub pragul de 40%, ajungând la 38%, față de 40,9% în ianuarie 2026. Niciun partid nu crește sau scade spectaculos Sondajul a […]
10:40
Din cauza războiului din Iran prețul petrolului a depășit 117 de dolari pe baril – se prefigurează o criză energetică mondială fără precedent # Aktual24
Piețele financiare globale au fost zguduite dramatic pe 9 martie 2026, pe fondul unei creșteri accentuate a prețului petrolului, ceea ce a ridicat temeri privind inflația și stabilitatea economică. Cea mai mare creștere zilnică din ultimele decenii Petrolul Brent a crescut 27% până la 117,58 dolari pe baril, marcând cea mai mare creștere zilnică din […]
10:40
Liderii PSD au convocat o ședință a Consiliului Politic Național pe fondul dezbaterilor tot mai insistente privind ieșirea de la guvernare # Aktual24
Liderii PSD au decis luni să convoace duminică a Consiliului Politic Național. În PSD sunr tot mai multe voci care solicită ca partidul să iasă de la guvernare sau să forțeze ca Ilie Bolojan și USR să părăsească guvernarea. Prim-vicepreședintele Partidul Social Democrat, Marius Oprescu, a declarat joi că va vota pentru îndepărtarea Uniunea Salvați […]
10:20
10:10
Un nou-născut din Iași a decedat după ce ambulanța venită să-l salveze s-a împotmolit în noroaie – este al doilea caz produs în județ în ultimele săptămâni # Aktual24
Un nou-născut a murit în dimineața zilei de 7 martie 2026, în comuna Mădârjac, județul Iași, după ce ambulanța a rămas blocată în mocirla de pe DJ 282E. Drumurile județene din Iași, capcane ale morții Femeia însărcinată în 7 luni, Ana Maria Pal, a născut prematur, dar echipajele medicale nu au putut ajunge la timp […]
Acum 6 ore
09:40
Ucraina va trimite experți militari în Orientul Mijlociu pentru a distruge dronele iraniene # Aktual24
Ucraina va trimite un număr nespecificat de militari și experți cu experiență în interceptarea dronelor „Shahed” către Orientul Mijlociu, pentru a instrui statele din regiunea Golfului Persic în distrugerea acestor UAV-uri iraniene. Decizia a fost confirmată de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și analizată de Institutul pentru Studiul Războiului, relatează agenția de presă UNN. Instruire specializată […]
09:10
Pe fondul războiului din Iran, prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022 # Aktual24
Conflictul din Orientul Mijlociu și temerile privind penuria globală de resurse duc la creșteri masive ale prețurilor la energie, cu efecte directe asupra economiilor și piețelor financiare. Creșteri record pe piețele internaționale Duminică, prețul petrolului a depășit pragul simbolic de 100 de dolari pe baril, ajungând la 108 dolari, pentru prima dată de la invazia […]
08:50
Ministrul iranian de Externe confirmă ajutorul rusesc: „Cooperarea militară dintre Iran și Russia nu este ceva nou și nu este un secret” # Aktual24
Într‑un interviu acordat postului NBC News, Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului, a declarat public că cooperarea militară dintre Iran și Russia nu este ceva nou și nu este un secret. Înaltul demnitar iranian a subliniat totodată că parteneriatul strategic dintre cele două țări continuă pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Rusia, acuzată că ar […]
08:40
Cutremur de 3,3 grade în Gorj: mișcarea seismică a fost resimțită în mai multe orașe din Oltenia # Aktual24
Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,3, s-a produs duminică seara în județul Gorj, conform anunțului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Contextul seismologic al Olteniei Evenimentul s-a înregistrat la ora 21:53, la o adâncime de 15 kilometri, în apropierea orașului Târgu Jiu, fiind resimțit și în localități precum Drobeta-Turnu Severin, Hunedoara, Deva […]
08:20
Vizita regelui Charles în SUA, pusă sub semnul întrebării după conflictul dintre Donald Trump și Keir Starmer # Aktual24
Vizita oficială pe care Charles III ar urma să o efectueze în Statele Unite în luna aprilie riscă să fie anulată sau amânată, pe fondul tensiunilor politice dintre președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer. Politicieni britanici cer anularea vizitei Mai mulți politicieni britanici au cerut guvernului de la Londra să ia în […]
08:10
Fostul co-președinte al USL, Crin Antonescu, îl acuză pe Ilie Bolojan că „este liderul userismului în acest moment” # Aktual24
Fostul președinte al Partidul Național Liberal, Crin Antonescu, a declarat că actualul prim-ministru al României, Ilie Bolojan, este, în opinia sa, liderul „userismului”. Declarația a fost făcută duminică seară, în cadrul unei emisiuni difuzate la Antena 3 CNN. Antonescu a susținut că influența politică a Uniunea Salvați România ar depăși procentul electoral pe care partidul […]
Acum 8 ore
07:50
Crimă șocantă de 8 Martie la Timișoara: O femeie a fost ucisă chiar de fiul ei, în apartamentul unde locuia # Aktual24
O tragedie s-a petrecut duminică după-amiază, chiar de Ziua Internațională a Femeii, într-un bloc de locuințe din Timișoara, unde o femeie a fost ucisă în propriul apartament. Criminalul avea probleme psihice Principalul suspect este chiar fiul victimei, un bărbat în vârstă de 35 de ani, despre care surse apropiate anchetei, citate de cotidianul local, Timiș […]
07:40
Iranul a lansat primul atac asupra Israelului sub conducerea noului lider suprem, al cărui nume a fost scris pe o rachetă # Aktual24
Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au amplificat după ce Iranul a lansat primul atac cu rachete asupra Israelului de la instalarea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei. Operațiunea militară a fost anunțată de autoritățile de la Teheran la scurt timp după confirmarea oficială a numirii sale în fruntea Republicii Islamice. Potrivit Kurdistan 24, una dintre rachetele folosite […]
07:20
Alți 273 de români evacuați din Orientul Mijlociu au ajuns la București prin mecanismul european RescEU # Aktual24
Un total de 273 de cetățeni români au fost evacuați în siguranță din regiunea afectată de criza de securitate din Orientul Mijlociu și au ajuns luni dimineață la București. Operațiunea a fost realizată prin două zboruri speciale operate de compania aeriană poloneză LOT Polish Airlines, după ce România a solicitat activarea mecanismului european de protecție […]
07:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pregătește măsuri pentru a menține prețul carburanților sub 10 lei pe litru # Aktual24
Creșterea accelerată a prețului petrolului pe piețele internaționale a determinat autoritățile române să pregătească intervenții pentru a evita o majorare semnificativă a prețului la pompă. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat la Antena 3 CNN că Guvernul are deja mai multe scenarii pregătite pentru a împiedica depășirea pragului de 10 lei pe litru la carburanți. […]
Acum 24 ore
00:30
Oficial: noul ayatollah este fiul fostului ayatollah. CV-ul noului lider suprem al Iranului # Aktual24
Clericul Mojtaba Khamenei a fost desemnat duminică să preia conducerea Iranului, succedându-i în funcția de lider suprem tatălui său, Ali Khamenei, ucis în atacurile americano-israeliene, transmite AFP. În vârstă de 56 de ani, Mojtaba Khamenei este considerat de mult timp una dintre cele mai influente personalități ale Republicii Islamice. Succesiunea la conducerea Iranului Numele lui […]
8 martie 2026
23:10
Încă un militar american a murit în urma atacurilor Iranului. SUA și Israelul plănuiesc acum o operațiune terestră în Iran # Aktual24
Armata Statelor Unite a anunțat că un militar american a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac iranian asupra trupelor americane staționate în Arabia Saudită, relatează The Associated Press. Potrivit armatei americane, militarul a murit sâmbătă din cauza rănilor suferite în timpul atacului iranian lansat la 1 martie asupra trupelor americane din Arabia […]
22:40
Iranul amenință că aruncă în aer câmpurile petroliere din Orientul Mijlociu: ”Dacă puteți suporta petrolul la prețul de peste 200 de dolari barilul, continuați cu acest joc” # Aktual24
Armata iraniană a amenințat duminică cu atacuri asupra instalațiilor petroliere din regiune dacă Israelul va continua să lovească infrastructura energetică a Iranului, în timp ce capitala Teheran a fost acoperită de fum după bombardarea unei rafinării și a unor depozite de combustibil, relatează AFP. Comandamentul forțelor armate iraniene, cartierul general Khatam al-Anbiya, a cerut statelor […]
22:10
Progresia bolii Alzheimer la femei ar putea fi de până la 20 de ori mai rapidă decât la bărbați # Aktual24
Modificările cerebrale asociate bolii Alzheimer au progresat de până la 20 de ori mai rapid la femeile care prezentau și niveluri anormale ale unei proteine legate de boala Parkinson, arată un studiu recent. Descoperirea ar putea explica de ce femeile sunt afectate disproporționat de demență și deschide ușa către strategii de tratament mai bine adaptate. […]
21:40
Zborul inaugural al avionului de luptă F-47 este planificat pentru anul 2028. Un eventual eșec ar putea reprezenta un risc major pentru viitorul companiei Boeing # Aktual24
US Air Force confirmă că dezvoltarea avionului F-47 se desfășoară conform calendarului stabilit, primul zbor fiind prevăzut pentru 2028, în ciuda provocărilor economice și a dificultăților din industria aeronautică. Programul de generația a șasea reprezintă un pas major în evoluția aviației militare, iar autoritățile susțin că proiectul avansează conform planului, scrie Defense Express. Progresul programului […]
21:10
Netflix a pus capăt colaborării cu „ducesa de Sussex”, la un an după ce a lansat serialul „With Love, Meghan” # Aktual24
Parteneriatul dintre brandul de lifestyle al lui Meghan Markle și Netflix s-a încheiat, marcând un nou capitol pentru proiectul As Ever. Decizia vine după un an de colaborare care a adus vizibilitate brandului și a permis lansarea serialului “With Love, Meghan”. Deși parteneriatul s-a oprit, brandul continuă să se dezvolte independent și promite noi produse […]
20:40
Trump o elogiază pe Giorgia Meloni în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu: „Își dedică mereu eforturile pentru a ajuta, este o lideră remarcabilă” # Aktual24
Donald Trump laudă rolul decisiv al Giorgiei Meloni în politica internațională, iar declarațiile sale stârnesc dezbateri aprinse despre viitorul alianțelor occidentale. Premierul italian este descris ca o lideră capabilă să medieze tensiuni și să sprijine eforturile de securitate, în timp ce Washingtonul pune presiune pe Europa pentru o implicare mai mare în conflictele globale. Meloni, […]
20:10
La 12 ani de la dispariția zborului MH370, Malaysia anunță că noile operațiuni de căutare s-au încheiat fără a descoperi rezultate # Aktual24
Dispariţia zborului MH370 rămâne, după mai bine de un deceniu, unul dintre cele mai tulburătoare mistere din istoria aviaţiei civile. La 12 ani de la momentul în care aeronava Malaysia Airlines a dispărut fără urmă de pe radare, noile căutări reluate la finalul anului trecut nu au adus niciun răspuns. Autorităţile din Malaysia au confirmat […]
19:40
Renunțarea la fumat este una dintre cele mai importante decizii pentru sănătate, însă procesul poate fi dificil din cauza dependenței de nicotină și a obiceiurilor formate în timp. Pe lângă voință și sprijinul celor din jur, alimentația poate juca un rol surprinzător de important. Există alimente care pot reduce pofta de nicotină, pot ajuta organismul […]
19:10
Ce prevestește sensibilitatea ochilor la lumină. Semnalul discret care poate indica probleme de sănătate # Aktual24
Sensibilitatea ochilor la lumină, cunoscută medical sub numele de fotofobie, este un simptom frecvent întâlnit care poate indica o varietate de probleme oculare sau generale. Deși mulți oameni experimentează ocazional disconfort atunci când sunt expuși la lumină puternică, o sensibilitate accentuată sau persistentă poate semnala faptul că organismul încearcă să transmită un avertisment important. Înțelegerea […]
18:40
Un cercetător norvegian sceptic a testat pe el însuși arma care ar fi produs Sindromul Havana. Care au fost urmările # Aktual24
De aproape un deceniu, misterul sindromului Havana a rămas una dintre cele mai tulburătoare enigme ale securității internaționale, punând sub semnul întrebării chiar natura tehnologiilor pe care omenirea le poate crea și folosi. Sute de diplomați, agenți ai serviciilor secrete și membri ai familiilor lor au raportat simptome ciudate, amețeli, dureri de cap, pierderi de […]
18:10
O nouă intervenție a Beijingului privind războiul din Iran: ”China este cea mai importantă forță a lumii pentru pace, stabilitate și justiție” # Aktual24
Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a prezentat duminică Beijingul drept un actor care susține pacea și stabilitatea internațională, în contextul războiului în curs cu Iranul, și a adoptat în același timp un ton conciliant față de Statele Unite, înaintea unui summit așteptat între liderii celor două mari puteri. Declarațiile au fost făcute la […]
17:30
CTP continuă să îl atace pe Nicușor Dan: ”Cu uimire i-am identificat atunci 4 sau 5 greșeli la demonstrația matematică” # Aktual24
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu are o nouă reacție dură la adresa lui Nicușor Dan, el fiind nemulțumit de modul în care președintele a reacționat față de propunerile ministrului Justiției pentru șefiile parchetelor și la criticile protestatarilor care au venit vineri la Cotroceni. ”Mi-am luat o zi de pauză – voiam chiar două – de la […]
17:10
Fostul partid de la guvernare din Polonia a desemnat un candidat cu poziții dure pentru funcția de prim-ministru la alegerile din 2027 # Aktual24
Partidul polonez de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) a intrat într-o nouă etapă politică prin desemnarea fostului ministru al educaţiei, Przemyslaw Czarnek, drept candidat principal la alegerile de anul viitor. Decizia anunţată de liderul formaţiunii, Jaroslaw Kaczynski, arată dorinţa partidului de a recâştiga puterea şi de a provoca actuala conducere pro-europeană a Poloniei. Alegerea lui […]
17:00
Surse: Cine ar putea deveni noul director al Romsilva. Neliniște în rândul angajaților Romsilva # Aktual24
Surse politice anunță că noul director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva va fi numit Octavian Anghel, care acum ocupă funcția de director Directia Fond Forestier. În cadrul angajașilor Romsilva au început deja să apară nemulțumiri. Procedura de selecție pentru conducerea instituției include și participarea unor observatori din domeniu. Nume implicate în dezbaterile […]
16:50
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel califică summitul organizat de Donald Trump drept unul cu caracter neocolonial, acuzând că țara sa se confruntă cu presiuni militare și ingerințe # Aktual24
Președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a numit drept „neocolonial” summitul convocat sâmbătă în Florida de omologul său american Donald Trump, care a afirmat că insula comunistă „își trăiește ultimele clipe” și că „se va ocupa de ea”. Un summit controversat la Miami „Micul summit reacționar și neocolonial din Florida, convocat de Statele Unite cu participarea guvernelor […]
16:40
Premieră mondială: Japonia autorizează terapii cu celule stem pentru boala Parkinson şi insuficienţa cardiacă severă # Aktual24
Un nou tip de tratament bazat pe celule stem a primit autorizare pentru utilizare medicală, marcând un moment important în dezvoltarea medicinei regenerative. Autorităţile din Japonia au autorizat primele terapii care folosesc celule reprogramate capabile să se transforme în diferite tipuri de ţesuturi, iar aceste tratamente ar putea ajunge la pacienţi în următoarele luni, relateaza […]
16:20
NASA a reușit să îndepărteze un asteroid de la cursul său în cadrul unui test de apărare a Pământului # Aktual24
Acum patru ani, NASA a izbit intenționat o navă spațială de un mic asteroid pentru a vedea dacă îl poate devia – un test menit să demonstreze că omenirea poate proteja Pământul de rocile spațiale amenințătoare. O premieră remarcabilă Experimentul a împins asteroidul Dimorphos pe o rută mai mică și mai rapidă în jurul „fratelui […]
16:10
SUA iau în calcul trimiterea de echipe de comando pentru a confisca uraniul îmbogățit iranian – din acesta s-ar putea produce 11 bombe atomice # Aktual24
Statele Unite și Israelul analizează posibilitatea desfășurării unor unități de forțe speciale în Iran pentru a confisca stocul de uraniu îmbogățit al regimului de la Teheran, potrivit unor surse familiare cu discuțiile dintre cele două guverne. Planul ar putea fi luat în considerare într-o etapă ulterioară a conflictului, dacă situația militară din regiune ar permite […]
15:40
China monitorizează războiul din Iran prin peste 300 de sateliți de spionaj, înregistrând traiectoriile tuturor rachetelor americane și israeliene # Aktual24
În plin război în Orientul Mijlociu, China colectează date masive și detaliate despre operațiunile militare americane și israeliene prin constelația de sateliți Jilin-1. Compania Chang Guang Satellite Technology, cu legături strânse cu armata chineză (PLA), operează peste 300 de sateliți care oferă imagini de înaltă rezoluție (până la 0,5 metri), video și acoperire persistentă în […]
