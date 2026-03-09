Emma Răducanu pierde clar la Indian Wells
SportMedia, 9 martie 2026 13:50
Emma Răducanu a fost învinsă fără drept de apel de americanca Amanda Anisimova, a șasea favorită, cu 6-1, 6-1, duminică, în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Jucătoarea de origine română s-a înclinat după numai 52 de minute, dar a părut
• • •
„Noaptea s-a transformat în zi”. Mărturii din Teheran după bombardarea depozitelor de petrol # SportMedia
Locuitorii din Teheran descriu scene „apocaliptice" după bombardarea depozitelor de petrol din capitala Iranului, în cadrul atacurilor lansate de Statele Unite și Israel. Orașul de peste 10 milioane de locuitori a fost acoperit de fum dens, iar autoritățile au avertizat asupra riscului de substanțe toxice și ploi acide. În mesaje și înregistrări audio trimise către
La cât ar putea ajunge prețul benzinei și cel al motorinei. Scenariile economiștilor arată posibile efecte și în inflație # SportMedia
Efectele războiului din Iran au început să se vadă în câteva zile și în România. În benzinării, prețul benzinei și cei al motorinei au urcat la cel mai mare nivel din ultimii ani. Cum ar putea evolua prețul carburanților în viitor a explicat Iulian Lolea, economist-șef Concordia, la emisiunea iBani, moderată de Ștefana Todică. „Din
Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca nou lider suprem iranian, urmându-i la putere tatălui său asasinat, reprezintă un triumf simbolic și real pentru continuitatea conservatoare într-un moment în care regimul se confruntă cu provocări fără precedent. Totodată, această decizie suscită întrebări cu privire la modul în care principiul ereditar este în conformitate cu o ideologie revoluționară
Adrian Ilie a dezvăluit condiția pe care a pus-o pentru a veni la FCSB. Fostul atacant a menționat că a acceptat oferta de la FCSB doar după ce i s-a oferit funcția de șef al departamentului de scouting. „Am vorbit cu domnul Becali la telefon. I-am spus că o să trec să discutăm. Nu știu
Chisăliță: Întrebarea nu este dacă motorina se va scumpi, ci cât de repede și cât de mult. Prețul ar putea ajunge la 11,5 lei/litru # SportMedia
Prețul motorinei în România ar putea ajunge la aproximativ 11,5 lei pe litru până la sfârșitul lunii mai, dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă și rutele petroliere rămân afectate. Estimarea apare într-o analiză realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI), care arată că evoluția depinde în mare măsură de creșterea cotațiilor petrolului Brent și de scumpirea
15.000 de dosare, 135 de oameni, doar două etaje. Conducerea CCR susține că spațiul din Palatul Parlamentului a devenit neadecvat pentru volumul uriaș de muncă # SportMedia
CCR are de gestionat peste 15.000 de dosare și se luptă cu lipsa de spațiu, ceea ce îngreunează activitatea instituției, a explicat judecătoarea Simina Tănăsescu într-un interviu pentru Spotmedia.ro. Aproximativ 15.000 de dosare sunt acum pe rolul Curții, a declarat Simina Tănăsescu. Chiar dacă publicul urmărește mai ales cazurile cu impact politic, majoritatea muncii judecătorilor
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul primei etape din play-out, în care Mirel Rădoi va debuta la FCSB. Rădoi va disputa primul meci vineri, împotriva codașei Metaloglobus, de la ora 20:30. FCSB intră în play-out de pe primul loc, cu 23 de puncte, unul peste UTA Arad, care beneficiază de înjumătățire. Obiectivul celor de
AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot, dar scade sub 40%. PSD și PNL sunt la distanță – sondaj INSCOP # SportMedia
AUR se menține pe primul loc în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, însă scorul formațiunii scade din nou sub pragul de 40%, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VIII-a, realizat în perioada 2–6 martie 2026. Datele arată că partidul condus de George Simion rămâne detașat în fața competitorilor, însă diferența față de restul
În timp ce petrolul a depăşit pragul de 100 de dolari, bursele continentului european au deschis în scădere semnificativă luni dimineaţă. La ora locală 9:00 (10:00, ora României), Parisul înregistra pierderi de 2,29%, Frankfurtul de 2,50% şi Londra 1,26%, relatează AFP. Cu aproximativ patruzeci de minute înainte de deschiderea burselor europene, contractele futures ale principalilor
Radu Drăgușin a primit o ofertă prin care putea câștiga 50 de milioane de euro într-un contract pe cinci ani. Românul a fost dorit în Arabia Saudită de un club care i-a oferit un salariu de 10 milioane de euro pe an. Totuși, Radu Drăgușin a refuzat oferta și a rămas la Tottenham, deoarece vrea
Dacă locuiești la casă și ai deja un solar sau intenționezi să montezi unul în curte, știi cât de mult contează organizarea corectă a spațiului. Un solar bine gestionat îți oferă legume proaspete din primăvară devreme până târziu în toamnă și îți permite să controlezi mai atent apa, temperatura și nutrienții. Fie că vrei
Mirel Rădoi și-a dat acceptul pentru a fi antrenor la FCSB și a luat deja o decizie importantă. Noul antrenor al roș-albaștrilor a hotărât să schimbe sistemul de joc, din 4-2-3-1 în 4-4-2. Astfel, FCSB va juca într-un sistem cu doi atacanți. Vor fi mutați în atac David Miculescu și Mamadou Thiam. „El vede un
Inter Milan, echipa pregătită de Cristian Chivu, a fost învinsă în derby-ul cu AC Milan, scor 0-1, în etapa a 28-a din Serie A. Singurul gol al partidei a fost înscris de Pervis Estupiñán, în minutul 35. Chiar și după acest rezultat, Inter rămâne pe prima poziție în clasamentul din Serie A, însă diferența față
Mircea Lucescu a explicat alegerea neașteptată pe care a făcut-o în lotul pentru meciul cu Turcia. Lucescu l-a inclus în lot pe Ioan Vermeșan, un atacant de doar 19 ani de la Verona. El a afirmat că se gândește și la viitorul echipei naționale și din acest motiv l-a inclus în lot. „Vermeșan e la
Noua pensie „portabilă” în UE. Cum funcționează sistemul și de ce nu i-a convins pe români # SportMedia
Românii care vor să economisească suplimentar pentru pensie au, cel puțin teoretic, o nouă opțiune: pensia personală paneuropeană (PEPP), un produs financiar creat la nivelul Uniunii Europene care permite economisirea pentru pensie indiferent de statul în care lucrează o persoană. Deși a intrat în vigoare în 2022 și promite avantaje precum portabilitatea între statele UE,
Brain Mappingul este un instrument de analiză funcțională a creierului, folosit în contexte de optimizare cognitivă și autoreglare, nu pentru diagnostic medical. Este, simplu spus, o radiografie a modului în care creierul tău funcționează în prezent. În ziua de azi, presiunea mentală este constantă, iar performanța este cerută zilnic, astfel că este bine să înțelegi
FCSB ia măsuri importante după ce a ajuns în play-out-ul pentru salvarea de la retrogradare. După ce l-a numit antrenor pe Mirel Rădoi, FCSB lucrează și în departamentul de scouting și l-a convins pe Adrian Ilie să accepte oferta. Astfel, Gigi Becali a anunțat că va renunța complet să se mai implice în politica de
Războiul din Orientul Mijlociu începe să provoace șocuri majore pe piețele energetice și financiare. Prețul petrolului a înregistrat cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimii șase ani, iar piețele bursiere din Asia au intrat în scădere, pe fondul temerilor că blocajele din Strâmtoarea Ormuz ar putea perturba serios aprovizionarea globală cu energie. Conflictul
LIVE Israelul trimite un comando în Liban. Iranul lansează prima rachetă sub noul lider suprem # SportMedia
Războiul din Orientul Mijlociu intră în a zecea zi cu noi confruntări și cu extinderea tensiunilor în mai multe state din regiune. Israelul a lansat o operațiune de comando în estul Libanului, iar Hezbollah susține că a doborât un elicopter israelian. În același timp, Iranul a lansat primul atac cu rachete sub conducerea noului lider
Foliculi de păr complet funcționali au fost cultivați în laborator pentru prima dată, iar cercetătorii cred că suntem cu un pas mai aproape de descoperirea unui tratament real împotriva pierderii părului. Pentru a obține acest rezultat, niște foliculi care trec în mod natural prin ciclurile de creștere, echipa de cercetători din SUA și Japonia a
Femeile însărcinate pierd aproape 5% din materia cenușie. De ce spun cercetătorii că schimbarea este însă una benefică # SportMedia
Expresia „baby brain" – folosită adesea pentru a descrie presupusa stare de confuzie sau uitare a femeilor însărcinate – face parte de mult timp din cultura populară. Un studiu recent sugerează însă că lucrurile sunt mult mai complexe: în timpul sarcinii, creierul femeii trece prin transformări structurale importante, care ar putea avea un rol esențial
Absolvenții de top ai Chinei nu mai vânează cariere în tehnologie și finanțe. Domeniile surprinzătoare spre care se îndreaptă acum # SportMedia
După ce ani la rând au urmărit cariere în finanțe și tehnologie, absolvenții de elită ai Chinei văd în prezent mai multe oportunități în alte sectoare. Conform datelor privind angajarea ale Universității Tsinghua, una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din China și o sursă majoră de talente pentru giganții tehnologici și industriali
Exclusiv Simina Tănăsescu, despre anularea alegerilor, pensiile magistraților, rolurile și relațiile dintre judecătorii CCR – Interviu video # SportMedia
Judecătoarea Simina Tănăsescu are 57 de ani și a preluat conducerea Curții Constituționale la jumătatea anului trecut. Și-a propus să umanizeze și să sporească încrederea opiniei publice în instituție. Cu o experiență vastă în magistratură, profesor universitar al Facultății de Drept, fost consilier prezidențial, judecătoarea Tănăsescu este conștientă de importanța deciziilor CCR și susține că
Tenismena româncă Jaqueline Cristian, 35 WTA, a fost eliminată de către lidera mondială WTA Aryna Sabalenka din Belarus, în turul al treilea de la Indian Wells. Sportiva din estul Europei s-a impus în minimum de seturi, scor 6-4, 6-1, după o prestație bună a româncei, mai ales în primul set. Sabalenka s-a calificat în optimi,
Sezonul turistic abia a început în Cipru. La malul mării, Vassilis Georgiou este ocupat să supravegheze construcția unei noi rampe pentru jetski-urile care sunt un punct forte al afacerii sale în domeniul sporturilor nautice. Anul trecut, peste 500.000 de turiști au vizitat standul de pe plajă, cumprând bilete pentru croaziere cu barca și să facă
Rapid București și Universitatea Craiova au terminat la egalitate în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1, scor 1-1, în stagiunea competițională 2025/2026. Bancu în minutul 49 și Dobre în minutul 55 au marcat cele două goluri ale unei seri turbulente în Giulești. Și asta după ce am văzut o primă repriză anostă, fără
Efectul conflictului din Orientul Mijlociu: Piața petrolului se pregătește pentru 100 dolari pe baril, pentru prima dată în aproape patru ani # SportMedia
Piața petrolului se pregătește ca prețul barilului să depășească pragul de 100 de dolari, pentru prima dată în aproape patru ani, în contextul în care cei mai mari producători din Orientul Mijlociu încep să reducă producția. Potrivit Financial Times, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit și Iran reduc producția sau închid complet câmpurile petroliere,
Ministrul Energiei anunță că Guvernul are 5 scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei pe litru # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. ”Statul are pe masă 5 scenarii, în funcţie de cum continuă … The post Ministrul Energiei anunță că Guvernul are 5 scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei pe litru appeared first on spotmedia.ro.
După nouă zile de război, regimul iranian rămâne intact și controlează țara. De ce nu s-a prăbușit? # SportMedia
După nouă zile de război, regimul iranian rămâne intact și, cel puțin într-o oarecare măsură, controlează țara. Protestele stradale încă nu s-au materializat, deoarece, fără îndoială, mișcarea de opoziție așteaptă să vadă dacă SUA vor menține traiectoria. O retragere bruscă a Washingtonului i-ar lăsa pe protestatari expuși. Așadar, de ce, după uciderea liderului suprem Ali … The post După nouă zile de război, regimul iranian rămâne intact și controlează țara. De ce nu s-a prăbușit? appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru săptămâna 9 - 15 martie 2026. The post Horoscopul săptămânii 9 – 15 martie appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 9 martie 2026. The post Horoscop zilnic: 9 martie appeared first on spotmedia.ro.
Patronul celor de la FCSB, campioana en-titre a României, Gigi Becali a anunțat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al formației roș-albastre. Mirel Rădoi (44 de ani) va prelua echipa până în vară, a declarat latifundiarul din Pipera, care mai susține că finul său de cununie va veni să ajute echipa fără să fie … The post FCSB anunță că Mirel Rădoi este noul său antrenor appeared first on spotmedia.ro.
Mirel Rădoi a revenit ca antrenor principal la FCSB după o pauză de 11 ani și va prelua actuala campioană a României, cel puțin până în vară. Obiectivul clar stabilit al fostului căpitan stelist este ocuparea locului de Conference League, via barajelor care vor veni prin play-out, fază competițională în care FCSB a retrogradat rușinos, … The post Culisele revenirii lui Rădoi la FCSB. Cine e personajul cheie care l-a convins appeared first on spotmedia.ro.
Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului servește și ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puțin cunoscute. Printre cele folosite de tabăra americano-israeliană au fost remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 și racheta succesoare a … The post Racheta israeliană Blue Sparrow, arma care i-a fost fatală ayatollahului Khamenei appeared first on spotmedia.ro.
Cum arată clasamentul din play-out și din ce postură începe FCSB lupta pentru un loc de Conference League # SportMedia
FCSB va începe de săptămâna viitoare pentru prima dată în istoria sa faza de play-out din campionat, o fază din care poate spera să obțină maxim un loc de Conference League, și aceasta după două baraje consecutive. Campioana ultimelor 2 ediții de Liga 1 va începe aceasta de pe primul loc, având 23 de puncte, … The post Cum arată clasamentul din play-out și din ce postură începe FCSB lupta pentru un loc de Conference League appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu a numit cei trei jucători pe care se bazează în barajul cu Turcia către World Cup # SportMedia
Echipa națională a României se pregătește de un baraj cu Turcia pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026, turneu final ce va avea loc în vara acestui an, iar meciul va avea loc la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19. Mircea Lucescu, reputatul tehnician român, a oferit un interviu pentru cotidianul ProSport, în … The post Mircea Lucescu a numit cei trei jucători pe care se bazează în barajul cu Turcia către World Cup appeared first on spotmedia.ro.
În urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, unii se tem că o creștere a prețurilor globale la petrol ar putea aduce Moscovei un câștig neașteptat. După cum a observat președintele Volodimir Zelenski, ar fi tipic Moscovei să transforme instabilitatea geopolitică într-un avantaj strategic. Cu toate acestea, realitatea este că niciun câștig neașteptat nu se află la … The post Putin crede că războiul din Iran va salva Rusia. Dar este doar un vis appeared first on spotmedia.ro.
Speculații legate de sănătatea lui Putin, după ce a fost nevoit să întrerupă un discurs (Video) # SportMedia
Vladimir Putin a fost nevoit să întrerupă înregistrarea unui discurs televizat dedicat Zilei Internaţionale a Femeii după ce a început să tuşească şi să se înece incontrolabil. Liderul rus, în vârstă de 73 de ani, a fost nevoit să refacă înregistrarea. Într-o aparentă gafă a maşinii sale de propagandă, întreaga secvenţă a fost iniţial difuzată, … The post Speculații legate de sănătatea lui Putin, după ce a fost nevoit să întrerupă un discurs (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Naționala de rugby a Georgiei a învins duminică reprezentativa României cu scorul de 53-30 (15-9), la Tbilisi, pe Avchala Stadium, în semifinalele Campionatului European. Lelos a cucerit și trofeul Antim Ivireanul, oferit câștigătoarei din confruntările directe ale celor două echipe. Gazdele au dominat clar partida, profitând și de unele momente de indisciplină ale ‘Stejarilor’ în … The post Georgia a învins România cu 53-30 în semifinalele Campionatului European appeared first on spotmedia.ro.
Un ucrainean aterizat cu avionul la Suceava, după ce a fugit de războiul din țara sa. S-a ales cu dosar penal (Foto & Video) # SportMedia
Un tânăr ucrainean în vârstă de 31 de ani a aterizat în România, duminică, în județul Suceava, în apropierea localității Frătăuții Noi, după ce a intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre cu un avion ușor. Zborul a fost efectuat cu un aparat de mici dimensiuni, informează Monitorul de Suceava. Alerta s-a dat în … The post Un ucrainean aterizat cu avionul la Suceava, după ce a fugit de războiul din țara sa. S-a ales cu dosar penal (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Laurențiu Reghecampf, 50 de ani, este primul antrenor pe lista celor de la FCSB, după ce campioana s-a despărțit de Elias Charalambous, antrenorul cipriot dându-și demisia sâmbătă seara. Fostul dublu campion cu FCSB în Liga 1 în 2013 și 2014 este primul antrenor pe lista patronului Gigi Becali. Patron care dorește să îl readucă cât … The post Reghecampf, primul pe lista celor de la FCSB. Se întoarce fostul campion în Liga 1? appeared first on spotmedia.ro.
Tramvaiul 5 circulă din nou, de duminică, după doi ani de pauză, a anunțat Primăria Municipiului București. Linia este utilizată frecvent de persoanele care lucrează în zona de birouri din nordul orașului, motiv pentru care este cunoscută și sub denumirea de ”tramvaiul corporatiștilor”. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizată că traseul este unul modificat, deoarece … The post Tramvaiul 5 a revenit pe șine după doi ani de pauză appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1474 O rachetă nouă folosită la Harkov, cel puțin 10 morți. Kievul lovește un depozit de petrol. Zelenski acuză cooperarea Rusia-Iran # SportMedia
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, folosind 29 de rachete și 480 de drone, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. Țintele principale au fost infrastructura energetică din Kiev și din alte regiuni centrale, iar cel puțin șapte obiective au fost avariate. La Kiev, o rachetă a lovit o instalație de infrastructură critică, lăsând 1.905 … The post Ziua 1474 O rachetă nouă folosită la Harkov, cel puțin 10 morți. Kievul lovește un depozit de petrol. Zelenski acuză cooperarea Rusia-Iran appeared first on spotmedia.ro.
Poziția premierului spaniol Pedro Sánchez față de politica externă a lui Donald Trump poate părea, la prima vedere, o confruntare riscantă. În realitate, însă, liderul socialist urmărește o strategie politică atent calculată, atât pe plan intern, cât și internațional, scrie The Guardian. Sánchez și-a intitulat memoriile politice din 2019 A Manual for Resistance, un titlu … The post Poziția lui Pedro Sánchez față de Trump – moralitate sau pragmatism? appeared first on spotmedia.ro.
Polonia riscă să piardă 44 miliarde euro din cauza conflictului premier – președinte pe tema reînarmării # SportMedia
Un nou conflict politic major între președintele Poloniei și guvernul de la Varșovia amenință accesul țării la aproximativ 44 de miliarde de euro din împrumuturi ieftine ale Uniunii Europene pentru apărare, într-un moment în care Bruxellesul încearcă să accelereze reînarmarea Europei în fața amenințării Rusiei. Programul european SAFE (Security Action for Europe), în valoare de … The post Polonia riscă să piardă 44 miliarde euro din cauza conflictului premier – președinte pe tema reînarmării appeared first on spotmedia.ro.
La FCSB lucrurile au stat în ultima perioadă și stau și acum sub un mare butoi cu pulbere. După înfrângerea usturătoare de acasă cu U Cluj, scor 1-3 acasă pe Arena Națională, sâmbătă seara, înfrângere care a consfințit finalul de sezon regular și o dată cu el și retrogradarea în play-out, FCSB se confruntă acum … The post Unul dintre jucătorii proaspăt sosiți la FCSB vrea să plece: „S-a săturat de patron” appeared first on spotmedia.ro.
Una dintre perlele nou-descoperite în Liga 1 a fost pe masa FCSB și a fost refuzat de Mihai Stoica: Răspunsul campioanei # SportMedia
Unul dintre cei mai apreciați jucători din ultimele luni din Superliga, aflat mai nou și în grațiile lui Mircea Lucescu pentru o convocare la echipa națională, s-a aflat pe masa celor de la FCSB, care s-au comportat, din nou, superficial. Fundașul central român născut în Italia, Andrei Coubiș, 22 de ani, legitimat în prezent la … The post Una dintre perlele nou-descoperite în Liga 1 a fost pe masa FCSB și a fost refuzat de Mihai Stoica: Răspunsul campioanei appeared first on spotmedia.ro.
Războiul din Orientul Mijlociu și modul în care Statele Unite au acționat împotriva regimului iranian au declanșat o analiză intensă la Phenian. Liderul nord-coreean Kim Jong Un și cercul său restrâns de securitate urmăresc cu atenție operațiunile militare americane și modul în care administrația Donald Trump combină diplomația cu utilizarea rapidă a forței, relatează CNN. … The post După Iran și Venezuela, Kim Jong Un se gândește dacă să-i dea un telefon lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
Duminică, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian luptă pentru optimi la Indian Wells. De la ce oră încep partidele # SportMedia
Marele Masters 1000 WTA de la Indian Wells, desfășurat între 4 și 15 martie 2026, a ajuns în faza cu turul al treilea, unde fetele implicate luptă pentru optimile de finală. Acolo avem și două românce, care duminică vor da piept cu adversare grele pentru a obține aceste bilete. Sorana Cîrstea, 38 WTA la 35 … The post Duminică, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian luptă pentru optimi la Indian Wells. De la ce oră încep partidele appeared first on spotmedia.ro.
