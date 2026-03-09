Emma Răducanu pierde clar la Indian Wells

19:50

FCSB va începe de săptămâna viitoare pentru prima dată în istoria sa faza de play-out din campionat, o fază din care poate spera să obțină maxim un loc de Conference League, și aceasta după două baraje consecutive. Campioana ultimelor 2 ediții de Liga 1 va începe aceasta de pe primul loc, având 23 de puncte, …