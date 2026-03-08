Un ucrainean aterizat cu avionul la Suceava, după ce a fugit de războiul din țara sa. S-a ales cu dosar penal (Foto & Video)

19:50

Consulul României la Dubai, Viorel-Riceard Badea, este în centrul unei controverse după apariția unei înregistrări video în care le spune unor elevi români blocați în Emiratele Arabe Unite să se bucure că au avut ocazia să fie „aproape de un război”. Filmarea, publicată de jurnalistul Sebastian Oancea de la publicația Vrancea 24, îl arată pe … The post Consulul României la Dubai către elevi blocați în Emirate: „Bucurați-vă că ați avut șansa să fiți aproape de un război” (Video) appeared first on spotmedia.ro.