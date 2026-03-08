Jaqueline Cristian, prestație onorabilă în fața liderei mondiale WTA Aryna Sabalenka
SportMedia, 8 martie 2026 23:50
Tenismena româncă Jaqueline Cristian, 35 WTA, a fost eliminată de către lidera mondială WTA Aryna Sabalenka din Belarus, în turul al treilea de la Indian Wells. Sportiva din estul Europei s-a impus în minimum de seturi, scor 6-4, 6-1, după o prestație bună a româncei, mai ales în primul set. Sabalenka s-a calificat în optimi, … The post Jaqueline Cristian, prestație onorabilă în fața liderei mondiale WTA Aryna Sabalenka appeared first on spotmedia.ro.
Sezonul turistic abia a început în Cipru. La malul mării, Vassilis Georgiou este ocupat să supravegheze construcția unei noi rampe pentru jetski-urile care sunt un punct forte al afacerii sale în domeniul sporturilor nautice. Anul trecut, peste 500.000 de turiști au vizitat standul de pe plajă, cumprând bilete pentru croaziere cu barca și să facă … The post Turismul din Cipru simte efectul războiului din Iran: „Oamenii se gândesc de două ori” appeared first on spotmedia.ro.
Rapid București și Universitatea Craiova au terminat la egalitate în ultima etapă a sezonului regular din Liga 1, scor 1-1, în stagiunea competițională 2025/2026. Bancu în minutul 49 și Dobre în minutul 55 au marcat cele două goluri ale unei seri turbulente în Giulești. Și asta după ce am văzut o primă repriză anostă, fără … The post Rapid și Craiova își împart punctele după un derbi încins appeared first on spotmedia.ro.
Efectul conflictului din Orientul Mijlociu: Piața petrolului se pregătește pentru 100 dolari pe baril, pentru prima dată în aproape patru ani # SportMedia
Piața petrolului se pregătește ca prețul barilului să depășească pragul de 100 de dolari, pentru prima dată în aproape patru ani, în contextul în care cei mai mari producători din Orientul Mijlociu încep să reducă producția. Potrivit Financial Times, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Irak, Kuweit și Iran reduc producția sau închid complet câmpurile petroliere, … The post Efectul conflictului din Orientul Mijlociu: Piața petrolului se pregătește pentru 100 dolari pe baril, pentru prima dată în aproape patru ani appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Energiei anunță că Guvernul are 5 scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei pe litru # SportMedia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul are cinci scenarii pe masă pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. ”Statul are pe masă 5 scenarii, în funcţie de cum continuă … The post Ministrul Energiei anunță că Guvernul are 5 scenarii pe masă pentru a ține prețul carburanților sub 10 lei pe litru appeared first on spotmedia.ro.
După nouă zile de război, regimul iranian rămâne intact și controlează țara. De ce nu s-a prăbușit? # SportMedia
După nouă zile de război, regimul iranian rămâne intact și, cel puțin într-o oarecare măsură, controlează țara. Protestele stradale încă nu s-au materializat, deoarece, fără îndoială, mișcarea de opoziție așteaptă să vadă dacă SUA vor menține traiectoria. O retragere bruscă a Washingtonului i-ar lăsa pe protestatari expuși. Așadar, de ce, după uciderea liderului suprem Ali … The post După nouă zile de război, regimul iranian rămâne intact și controlează țara. De ce nu s-a prăbușit? appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop pentru săptămâna 9 - 15 martie 2026. The post Horoscopul săptămânii 9 – 15 martie appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 9 martie 2026. The post Horoscop zilnic: 9 martie appeared first on spotmedia.ro.
Patronul celor de la FCSB, campioana en-titre a României, Gigi Becali a anunțat că Mirel Rădoi va fi noul antrenor al formației roș-albastre. Mirel Rădoi (44 de ani) va prelua echipa până în vară, a declarat latifundiarul din Pipera, care mai susține că finul său de cununie va veni să ajute echipa fără să fie … The post FCSB anunță că Mirel Rădoi este noul său antrenor appeared first on spotmedia.ro.
Mirel Rădoi a revenit ca antrenor principal la FCSB după o pauză de 11 ani și va prelua actuala campioană a României, cel puțin până în vară. Obiectivul clar stabilit al fostului căpitan stelist este ocuparea locului de Conference League, via barajelor care vor veni prin play-out, fază competițională în care FCSB a retrogradat rușinos, … The post Culisele revenirii lui Rădoi la FCSB. Cine e personajul cheie care l-a convins appeared first on spotmedia.ro.
Războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului servește și ca teren de testare pentru utilizarea în luptă a unor arme noi sau mai puțin cunoscute. Printre cele folosite de tabăra americano-israeliană au fost remarcate rachetele balistice cu lansare aeriană, un nou tip de dronă copiată chiar după drona iraniană Shahed-136 și racheta succesoare a … The post Racheta israeliană Blue Sparrow, arma care i-a fost fatală ayatollahului Khamenei appeared first on spotmedia.ro.
Cum arată clasamentul din play-out și din ce postură începe FCSB lupta pentru un loc de Conference League # SportMedia
FCSB va începe de săptămâna viitoare pentru prima dată în istoria sa faza de play-out din campionat, o fază din care poate spera să obțină maxim un loc de Conference League, și aceasta după două baraje consecutive. Campioana ultimelor 2 ediții de Liga 1 va începe aceasta de pe primul loc, având 23 de puncte, … The post Cum arată clasamentul din play-out și din ce postură începe FCSB lupta pentru un loc de Conference League appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu a numit cei trei jucători pe care se bazează în barajul cu Turcia către World Cup # SportMedia
Echipa națională a României se pregătește de un baraj cu Turcia pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026, turneu final ce va avea loc în vara acestui an, iar meciul va avea loc la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19. Mircea Lucescu, reputatul tehnician român, a oferit un interviu pentru cotidianul ProSport, în … The post Mircea Lucescu a numit cei trei jucători pe care se bazează în barajul cu Turcia către World Cup appeared first on spotmedia.ro.
În urma atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, unii se tem că o creștere a prețurilor globale la petrol ar putea aduce Moscovei un câștig neașteptat. După cum a observat președintele Volodimir Zelenski, ar fi tipic Moscovei să transforme instabilitatea geopolitică într-un avantaj strategic. Cu toate acestea, realitatea este că niciun câștig neașteptat nu se află la … The post Putin crede că războiul din Iran va salva Rusia. Dar este doar un vis appeared first on spotmedia.ro.
Speculații legate de sănătatea lui Putin, după ce a fost nevoit să întrerupă un discurs (Video) # SportMedia
Vladimir Putin a fost nevoit să întrerupă înregistrarea unui discurs televizat dedicat Zilei Internaţionale a Femeii după ce a început să tuşească şi să se înece incontrolabil. Liderul rus, în vârstă de 73 de ani, a fost nevoit să refacă înregistrarea. Într-o aparentă gafă a maşinii sale de propagandă, întreaga secvenţă a fost iniţial difuzată, … The post Speculații legate de sănătatea lui Putin, după ce a fost nevoit să întrerupă un discurs (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Naționala de rugby a Georgiei a învins duminică reprezentativa României cu scorul de 53-30 (15-9), la Tbilisi, pe Avchala Stadium, în semifinalele Campionatului European. Lelos a cucerit și trofeul Antim Ivireanul, oferit câștigătoarei din confruntările directe ale celor două echipe. Gazdele au dominat clar partida, profitând și de unele momente de indisciplină ale ‘Stejarilor’ în … The post Georgia a învins România cu 53-30 în semifinalele Campionatului European appeared first on spotmedia.ro.
Un ucrainean aterizat cu avionul la Suceava, după ce a fugit de războiul din țara sa. S-a ales cu dosar penal (Foto & Video) # SportMedia
Un tânăr ucrainean în vârstă de 31 de ani a aterizat în România, duminică, în județul Suceava, în apropierea localității Frătăuții Noi, după ce a intrat ilegal în spațiul aerian al țării noastre cu un avion ușor. Zborul a fost efectuat cu un aparat de mici dimensiuni, informează Monitorul de Suceava. Alerta s-a dat în … The post Un ucrainean aterizat cu avionul la Suceava, după ce a fugit de războiul din țara sa. S-a ales cu dosar penal (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Laurențiu Reghecampf, 50 de ani, este primul antrenor pe lista celor de la FCSB, după ce campioana s-a despărțit de Elias Charalambous, antrenorul cipriot dându-și demisia sâmbătă seara. Fostul dublu campion cu FCSB în Liga 1 în 2013 și 2014 este primul antrenor pe lista patronului Gigi Becali. Patron care dorește să îl readucă cât … The post Reghecampf, primul pe lista celor de la FCSB. Se întoarce fostul campion în Liga 1? appeared first on spotmedia.ro.
Tramvaiul 5 circulă din nou, de duminică, după doi ani de pauză, a anunțat Primăria Municipiului București. Linia este utilizată frecvent de persoanele care lucrează în zona de birouri din nordul orașului, motiv pentru care este cunoscută și sub denumirea de ”tramvaiul corporatiștilor”. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizată că traseul este unul modificat, deoarece … The post Tramvaiul 5 a revenit pe șine după doi ani de pauză appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1474 O rachetă nouă folosită la Harkov, cel puțin 10 morți. Kievul lovește un depozit de petrol. Zelenski acuză cooperarea Rusia-Iran # SportMedia
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, folosind 29 de rachete și 480 de drone, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. Țintele principale au fost infrastructura energetică din Kiev și din alte regiuni centrale, iar cel puțin șapte obiective au fost avariate. La Kiev, o rachetă a lovit o instalație de infrastructură critică, lăsând 1.905 … The post Ziua 1474 O rachetă nouă folosită la Harkov, cel puțin 10 morți. Kievul lovește un depozit de petrol. Zelenski acuză cooperarea Rusia-Iran appeared first on spotmedia.ro.
Poziția premierului spaniol Pedro Sánchez față de politica externă a lui Donald Trump poate părea, la prima vedere, o confruntare riscantă. În realitate, însă, liderul socialist urmărește o strategie politică atent calculată, atât pe plan intern, cât și internațional, scrie The Guardian. Sánchez și-a intitulat memoriile politice din 2019 A Manual for Resistance, un titlu … The post Poziția lui Pedro Sánchez față de Trump – moralitate sau pragmatism? appeared first on spotmedia.ro.
Polonia riscă să piardă 44 miliarde euro din cauza conflictului premier – președinte pe tema reînarmării # SportMedia
Un nou conflict politic major între președintele Poloniei și guvernul de la Varșovia amenință accesul țării la aproximativ 44 de miliarde de euro din împrumuturi ieftine ale Uniunii Europene pentru apărare, într-un moment în care Bruxellesul încearcă să accelereze reînarmarea Europei în fața amenințării Rusiei. Programul european SAFE (Security Action for Europe), în valoare de … The post Polonia riscă să piardă 44 miliarde euro din cauza conflictului premier – președinte pe tema reînarmării appeared first on spotmedia.ro.
La FCSB lucrurile au stat în ultima perioadă și stau și acum sub un mare butoi cu pulbere. După înfrângerea usturătoare de acasă cu U Cluj, scor 1-3 acasă pe Arena Națională, sâmbătă seara, înfrângere care a consfințit finalul de sezon regular și o dată cu el și retrogradarea în play-out, FCSB se confruntă acum … The post Unul dintre jucătorii proaspăt sosiți la FCSB vrea să plece: „S-a săturat de patron” appeared first on spotmedia.ro.
Una dintre perlele nou-descoperite în Liga 1 a fost pe masa FCSB și a fost refuzat de Mihai Stoica: Răspunsul campioanei # SportMedia
Unul dintre cei mai apreciați jucători din ultimele luni din Superliga, aflat mai nou și în grațiile lui Mircea Lucescu pentru o convocare la echipa națională, s-a aflat pe masa celor de la FCSB, care s-au comportat, din nou, superficial. Fundașul central român născut în Italia, Andrei Coubiș, 22 de ani, legitimat în prezent la … The post Una dintre perlele nou-descoperite în Liga 1 a fost pe masa FCSB și a fost refuzat de Mihai Stoica: Răspunsul campioanei appeared first on spotmedia.ro.
Războiul din Orientul Mijlociu și modul în care Statele Unite au acționat împotriva regimului iranian au declanșat o analiză intensă la Phenian. Liderul nord-coreean Kim Jong Un și cercul său restrâns de securitate urmăresc cu atenție operațiunile militare americane și modul în care administrația Donald Trump combină diplomația cu utilizarea rapidă a forței, relatează CNN. … The post După Iran și Venezuela, Kim Jong Un se gândește dacă să-i dea un telefon lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
Duminică, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian luptă pentru optimi la Indian Wells. De la ce oră încep partidele # SportMedia
Marele Masters 1000 WTA de la Indian Wells, desfășurat între 4 și 15 martie 2026, a ajuns în faza cu turul al treilea, unde fetele implicate luptă pentru optimile de finală. Acolo avem și două românce, care duminică vor da piept cu adversare grele pentru a obține aceste bilete. Sorana Cîrstea, 38 WTA la 35 … The post Duminică, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian luptă pentru optimi la Indian Wells. De la ce oră încep partidele appeared first on spotmedia.ro.
SUA și Israelul ar putea trimite forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu. O operațiune extrem de riscantă # SportMedia
Statele Unite și Israelul au discutat posibilitatea trimiterii unor unități de forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu puternic îmbogățit al Teheranului într-o etapă ulterioară a războiului. Patru surse familiarizate cu discuțiile au confirmat pentru Axios varianta luată în calcul. Ideea face parte din obiectivul declarat al administrației americane de a împiedica … The post SUA și Israelul ar putea trimite forțe speciale în Iran pentru a securiza stocul de uraniu. O operațiune extrem de riscantă appeared first on spotmedia.ro.
Meteorologii anunță intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării până marți seara, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Informarea este valabilă de duminică, ora 20:00, până marți, ora 22:00. În acest interval, vântul va avea intensificări temporare în sud-vestul țării și în zona Carpaților Meridionali, iar marți local și … The post Avertizare meteo: Vânt puternic în mai multe regiuni până marți appeared first on spotmedia.ro.
Louis Munteanu, atacantul român al celor de la DC United, a avut parte de un duel fabulos cu marele Leo Messi în runda curentă de MLS. Chiar dacă Louis Munteanu nu a scapăt încă de statutul de rezervă la DC, Munteanu a pătruns totuși pe teren în înfruntarea cu Inter Miami, echipa patronată de David … The post Nota primită de Louis Munteanu la DC United după un duel stelar cu Leo Messi în MLS appeared first on spotmedia.ro.
Tot mai multe state se mobilizează. Războiul declanșat de Trump împotriva Iranului riscă să devină global # SportMedia
Conflictul dintre SUA și Iran se extinde rapid dincolo de Orientul Mijlociu și riscă să devină o confruntare globală, pe măsură ce tot mai multe state își mobilizează forțele sau sunt afectate direct de atacuri. Potrivit unei analize Sky News, mai mult de o duzină de țări sunt deja implicate indirect în conflict, fie prin … The post Tot mai multe state se mobilizează. Războiul declanșat de Trump împotriva Iranului riscă să devină global appeared first on spotmedia.ro.
Jucătoarea rusă de tenis Mirra Andreeva, campioana en titre, și poloneza Iga Swiatek (2 WTA, favorită nr. 2) s-au calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Andreeva (8 WTA, favorită nr. 8), care a obținut primul său titlu WTA din … The post Mirra Andreeva și Iga Swiatek, în turul trei la Indian Wells appeared first on spotmedia.ro.
Premieră în Japonia: O casă cu două etaje imprimată 3D, inspirată de peșteri și rezistentă la cutremure (Foto) # SportMedia
O clădire cu un design inspirat de geometria peșterilor naturale a devenit prima casă din beton armat imprimată 3D, cu două etaje, din Japonia care a primit aprobarea oficială a guvernului pentru respectarea strictelor norme japoneze de proiectare seismică. Finalizarea locuinței O House marchează un pas important pentru construcțiile automatizate în una dintre țările cele … The post Premieră în Japonia: O casă cu două etaje imprimată 3D, inspirată de peșteri și rezistentă la cutremure (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
După demisia lui Elias Charalambous, care va pleca de la campioana FCSB împreună cu secundul Mihai Pintilii, s-a speculat și o eventuală demisie sau chiar demitere a managerului general și a președintelui Consiliului de Administrație, în persoana lui Mihai Stoica. Patronul FCSB Gigi Becali a anunțat soarta lui MM, la capătul unui sezon catastrofal pentru … The post FCSB a luat decizia în ce privește plecarea lui Mihai Stoica de la club appeared first on spotmedia.ro.
Mercedes începe sezonul perfect! Russel câștigă Marele Premiu al Australiei la începutul CM de Formula 1 # SportMedia
Marele Circ din Formula 1 și-a programat debutul Campionatului Mondial din 2026 în acest week-end în Australia, iar pe circuitul Albert Park din Melbourne a câștigat englezul George Russel de la Mercedes. Mercedes de altfel a făcut dubla la Antipozi și se anunță marea favorită la titlu, atât la individual, cât și la constructori, având … The post Mercedes începe sezonul perfect! Russel câștigă Marele Premiu al Australiei la începutul CM de Formula 1 appeared first on spotmedia.ro.
Marius Șumudică, aproape de i se rezilia contractul, după o nouă rușine în Arabia Saudită # SportMedia
Gruparea lui Marius Șumudică din Arabia Saudită, Al Akhdoud a suferit o nouă rușine catastrofală, scor 0-5 cu cei de la Al Fayha, iar viitorul său pe banca arabilor devine deja unul problematic. Forma grupării lui Șumudică e din ce în ce mai slabă, iar viitorul său pe banca echipei este incert și urmează discuții … The post Marius Șumudică, aproape de i se rezilia contractul, după o nouă rușine în Arabia Saudită appeared first on spotmedia.ro.
Charalambous și-a dat demisia de la FCSB pentru a putea prelua o forță a Ciprului – presă # SportMedia
Antrenorul cipriot Elias Charalambous a părăsit sâmbătă seara formația campioană FCSB, dându-și demisia după un final de sezon regular catastrofal, care a dus gruparea roș-albastră în premieră în play-out. Charalambous va pleca alături de secundul său Mihai Pintilii, iar zvonurile amplificate de presa din țara natală îl dau ca și plecat la o formație de … The post Charalambous și-a dat demisia de la FCSB pentru a putea prelua o forță a Ciprului – presă appeared first on spotmedia.ro.
Sondaj WVR: o treime dintre adolescenți spun că au văzut lipsă de respect față de mamă în familie. Vor familii altfel decât cele în care au crescut # SportMedia
Familia rămâne cea mai importantă valoare pentru adolescenții din România, însă mulți dintre ei spun că își doresc să construiască relații diferite de cele în care au crescut. Un sondaj realizat de World Vision România (WVR) arată că 59% dintre tinerii între 16 și 18 ani vor să întemeieze familii care să nu semene cu … The post Sondaj WVR: o treime dintre adolescenți spun că au văzut lipsă de respect față de mamă în familie. Vor familii altfel decât cele în care au crescut appeared first on spotmedia.ro.
FCSB se gândește la un singur nume de antrenor după demisia lui Charalambous: ”Pe el îl sun” # SportMedia
FCSB a terminat sâmbătă seara sezonul regular în genunchi după un umilitor 1-3 acasă cu Universitatea Cluj, meci care pune bomboana pe colivă asupra unui sezon competițional absolut catastrofal al campioanei încă en-titre. După acest meci, antrenorul cipriot Elias Charalambous a decis să părăsească echipa, anunțându-și demisia, spunând că vrea să creeze un șoc pentru … The post FCSB se gândește la un singur nume de antrenor după demisia lui Charalambous: ”Pe el îl sun” appeared first on spotmedia.ro.
Conducerea celor de la FCSB pune tunurile pe 6 jucători după eșecul cu U Cluj: „Trebuie schimbat totul din temelii!” # SportMedia
FCSB s-a făcut din nou de râs acasă pe Arena Națională, pierzând în ultima etapă din sezonul regular, scor 1-3 cu cei de la U Cluj, poate o candidată la titlu chiar. Iar patronul celor de la FCSB, Gigi Becali a hotărât să intre din nou în direct ca să-și spulbere jucătorii, chiar dacă a … The post Conducerea celor de la FCSB pune tunurile pe 6 jucători după eșecul cu U Cluj: „Trebuie schimbat totul din temelii!” appeared first on spotmedia.ro.
O explozie a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Ambasada Statelor Unite din Oslo, provocând pagube minore, dar fără a face victime, au anunțat autoritățile norvegiene. Potrivit poliției, explozia s-a produs în jurul orei 1:00 (00:00 GMT) și a afectat intrarea în secția consulară a ambasadei di capitala Norvegiei, relatează Reuters și … The post Explozie la Ambasada SUA din Oslo. Pagube minore, fără victime appeared first on spotmedia.ro.
Șoferul care a produs accidentul mortal din Pitești era urmărit de poliție. Tânărul era băut, avea permisul suspendat și antecedente rutiere # SportMedia
Șoferul care a provocat accidentul mortal produs sâmbătă seară în Pitești, în urma căruia un bărbat a murit și alte trei persoane au fost rănite, era urmărit de polițiști în momentul producerii tragediei, după ce a refuzat să oprească la semnalul acestora. Potrivit IPJ Argeș, polițiștii de la Secția 3 Poliție Pitești au observat autoturismul … The post Șoferul care a produs accidentul mortal din Pitești era urmărit de poliție. Tânărul era băut, avea permisul suspendat și antecedente rutiere appeared first on spotmedia.ro.
LIVE Val de atacuri asupra țărilor din Golf. Trump nu vrea kurzii în război. Dă vina pe Iran pentru masacrul de la școala de fete. Pregătiți pentru șase luni de război intens # SportMedia
Orientul Mijlociu a intrat în a opta zi de război cu atacuri ale Israelului în Iran și Liban, dar și cu atacuri iraniene în nordul Israelului și în mai multe țări din Golf. Israelul a bombardat mai multe ținte din Teheran, inclusiv instalații de stocare a combustibilului, iar imagini apărute în cursul nopții au arătat … The post LIVE Val de atacuri asupra țărilor din Golf. Trump nu vrea kurzii în război. Dă vina pe Iran pentru masacrul de la școala de fete. Pregătiți pentru șase luni de război intens appeared first on spotmedia.ro.
Primele nume propuse pentru postul de antrenor la FCSB după demisia lui Charalambous: „Chiar știe fotbal!” # SportMedia
După demisia lui Elias Charalabous de la FCSB, la capătul unui sezon regular catastrofal, în care campioana se vede nevoită să joace pentru prima dată în istorie în play-out, apar și primele propuneri de antrenor nou. Foștii fotbaliști ai Stelei, Basarab Panduru și Marius Baciu, analiști TV în prezent la televiziunea Prima Sport, și-au dat … The post Primele nume propuse pentru postul de antrenor la FCSB după demisia lui Charalambous: „Chiar știe fotbal!” appeared first on spotmedia.ro.
China avertizează că „flăcările războiului” se pot extinde și cere SUA să coopereze înaintea summitului Xi-Trump # SportMedia
China a avertizat că războiul din Orientul Mijlociu riscă să se extindă și a cerut Statelor Unite să gestioneze diferențele dintre cele două puteri înaintea întâlnirii așteptate dintre președintele chinez Xi Jinping și liderul american Donald Trump. Ministrul chinez de Externe Wang Yi a declarat duminică, în marja reuniunii anuale a legislativului chinez, că conflictul … The post China avertizează că „flăcările războiului” se pot extinde și cere SUA să coopereze înaintea summitului Xi-Trump appeared first on spotmedia.ro.
Trump anunță o coaliție militară pentru „eradicarea” cartelurilor din America Latină. Mexicul și Brazilia îi încurcă planurile # SportMedia
Preşedintele american Donald Trump, aflat în plin război cu Iranul, a lansat oficial sâmbătă, împreună cu mai mulţi aliaţi din America Latină, o „coaliţie militară” pentru „eradicarea” cartelurilor, dacă este necesar cu ajutorul rachetelor, şi a făcut din nou declaraţii agresive la adresa Cubei. El a dat asigurări în Florida că insula comunistă, afectată de … The post Trump anunță o coaliție militară pentru „eradicarea” cartelurilor din America Latină. Mexicul și Brazilia îi încurcă planurile appeared first on spotmedia.ro.
8 martie: Provocarea prezentului nu e redefinirea rolurilor sociale, ci reconectarea la propria viață # SportMedia
Există momente în istorie când ai impresia că lumea se reorganizează sub ochii tăi. Trăim, cel mai probabil, într-un astfel de moment. Tehnologia schimbă modul în care muncim și comunicăm, economia își redesenează constant regulile, iar discursul public – cultural, social, politic – revine tot mai des asupra unei teme care pare să nu își … The post 8 martie: Provocarea prezentului nu e redefinirea rolurilor sociale, ci reconectarea la propria viață appeared first on spotmedia.ro.
În anumite colțuri ale internetului, clarvăzătoarea bulgară Baba Vanga a căpătat o aură aproape mitică. Pe rețelele sociale și în presa tabloidă din întreaga lume, i se atribuie predicții despre atentatele din 11 septembrie, pandemia de Covid-19 sau războiul din Ucraina. Recent, unele titluri au mers și mai departe, întrebând dacă ar fi prezis războiul … The post Mitul Baba Vanga: cum alimentează „profețiile” unei clarvăzătoare propaganda online appeared first on spotmedia.ro.
Inteligența artificială schimbă războaiele. Noua eră a început în Iran: Atacurile sunt planificate „mai rapid decât viteza gândului” # SportMedia
Războiul din Iran arată că o schimbare majoră în modul în care sunt purtate conflictele militare este deja în curs: inteligența artificială este folosită tot mai intens pentru identificarea și selectarea țintelor, accelerând ritmul operațiunilor militare la un nivel fără precedent. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat recent că omenirea se află într-un … The post Inteligența artificială schimbă războaiele. Noua eră a început în Iran: Atacurile sunt planificate „mai rapid decât viteza gândului” appeared first on spotmedia.ro.
„Este aproape imposibil să învingi Rusia într-un război de iarnă”. Dar Ucraina tocmai a reușit # SportMedia
Strategia Rusiei de a învinge Ucraina prin distrugerea sistemului energetic în plină iarnă nu a reușit. Deși Moscova a lansat luni de bombardamente asupra infrastructurii electrice și de încălzire, Ucraina a reușit să mențină funcțională rețeaua energetică, iar odată cu venirea primăverii, electricitatea este din nou disponibilă în aproape toată țara. Campania rusă, scrie The … The post „Este aproape imposibil să învingi Rusia într-un război de iarnă”. Dar Ucraina tocmai a reușit appeared first on spotmedia.ro.
Coșmarul economiei mondiale: închiderea strâmtorii Ormuz poate declanșa o criză globală # SportMedia
Închiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru energie din lume, este de ani de zile scenariul de coșmar al economiei globale. Acum, acest scenariu începe să devină realitate. Traficul naval prin acest canal îngust – poarta de ieșire din Golful Persic – s-a redus aproape la zero. Pentru analiștii geopolitici, acesta … The post Coșmarul economiei mondiale: închiderea strâmtorii Ormuz poate declanșa o criză globală appeared first on spotmedia.ro.
