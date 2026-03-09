Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă
Gândul, 9 martie 2026 13:50
Procuratura cantonului elvețian Valais a anunțat, luni, că ancheta privind incendiul de la barul „Constellation” din Crans-Montana a fost extinsă pentru a include cinci funcționari actuali și foști ai municipalității, relatează Le Monde. Reamintim că 41 de oameni, majoritatea tineri, și-au pierdut viața și 115 au fost răniți în incendiul care a cuprins barul în […]
• • •
Acum 10 minute
14:20
Susținătorul lui Ilie Bolojan, revoltat de măsurile premierului: Adrian Papahagi se plânge că i s-a înjumătățit sporul de doctorat # Gândul
Profesorul clujean Adrian Papahagi, unul dintre susținătorii lui Ilie Bolojan, care recent spunea că „premierul face ce trebuie și merită sprijinul românilor” a ajuns acum să se plângă fix de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan. „Tocmai am fost anunțat oficial că mi s-a redus sporul de doctorat de la 950 la 500 brut. […]
14:20
NATO testează „apărarea totală” în zona Arctică. 25.000 de militari și civili se pregătesc pentru apărarea flancului nordic al Alianței # Gândul
Exercițiile NATO în regiunea Arctică s-au intensificat în ultima perioadă și au trecut de la simple manevre militare la simulări de tip „apărare totală”, care integrează partea militară cu reziliența civilă. Alianța Nord-Atlantică a început pe 9 martie exercițiile bienale, care pun de data aceasta accentul pe rolul civililor în sprijinirea armatei, într-un moment în […]
14:20
Cupa Teleferic și-a desemnat CÂȘTIGĂTORII. „Ne dorim ca această competiție să devină o anticameră pentru marile competiții” # Gândul
Aproximativ 100 de tineri schiori au participat pe 5 și 6 martie la ediția a VIII-a a Cupei Teleferic, competiție organizată la Poiana Brașov și inclusă în calendarul Federației Române de Schi și Biatlon. Evenimentul continuă tradiția curselor de schi alpin organizate în stațiune încă din anii ’70 și este dedicat tinerilor sportivi care aspiră […]
14:20
O femeie și-a reclamat iubitul la poliție pentru că i-a vândut toate gențile de lux la un magazin second-hand # Gândul
O tânără în vârstă de 27 de ani, din Napoli, Italia, a recunoscut gențile sale care erau expuse într-un magazin pentru vânzare, ele fuseseră furate de iubitul ei. Incidentul a determinat intervenția carabinierilor, după ce femeia a depus o plângere penală pe numele partenerului său. O femeie și-a reclamat iubitul la poliție pentru că i-a […]
14:20
INSCOP a prezentat datele sondajului realizat în perioada 2-6 martie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu grad de încredere de 95%. AUR rămâne primul partid în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare și ar lua mai multe voturi decât reușesc să adune împreună social-democrații și liberalii, arată datele celui mai […]
Acum 30 minute
14:00
Primele nume de fotbaliști rostite de Mirel Rădoi, noul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus la televizor tot ce a vorbit cu finul său # Gândul
Mirel Rădoi este alesul și va antrena echipa FCSB. Nașul său, Gigi Becali, l-a convins să vină de pe acum, când formația campioană joacă în play-out. Despărțirea de Elias Charalambous și Mihai Pintilii este oficială, scrie PROSPORT. Chiar dacă încă nu a fost prezentat într-o conferință, lui Rădoi i s-a reamintit cum este să lucreze […]
Acum o oră
13:50
Incendiul de la Crans-Montana: Primarul comunei și mai mulți consilieri, incluși în ancheta de la barul „Constellation”. Cu ce acuzații se confruntă # Gândul
13:40
Kremlinul a publicat accidental un moment cu Putin dintr-o înregistrare de Ziua Femeii. Scena nu ar fi trebuit să ajungă în presă niciodată și acum face înconjurul lumii # Gândul
Kremlinul a publicat accidental, în weekend, un videoclip needitat în care Vladimir Putin transmitea urări cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. În timpul discursului său, președintele rus a fost cuprins de un acces de tuse incontrolabil. În videoclipul original, care a fost ulterior șters, Putin se oprește brusc din discursul său, se întoarce cu spatele […]
13:40
Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic # Gândul
Bărbatul care a încercat să jefuiască un magazin cu pistolul de jucărie și ochelari de soare cumpărați din Jumbo și-a aflat pedeapsa. Potrivit Ziarul de Iași, el nu va scăpa de închisoare. Magistrații au apreciat că individul care a ratat complet „lovitura” merită să primească o pedeapsă cu suspendare, însă procurorii au înaintat apel. Cine […]
13:30
Întrebarea Gândul “de ce nu a fost folosită compania națională Tarom” pentru a extrage românii din zonele de conflict a pus în dificultate Ministerul Afacerilor Externe. Vezi video cu bâlbele purtătorului de cuvânt # Gândul
Întrebat de reporterul Gândul de ce Ministerul Afacerilor Externe nu a apelat la compania TAROM pentru repatrierea românilor, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a declarat că instituția este neutră în ceea ce privește ofertele de zbor. Țărnea nu a știut să explice de ce MAE a apelat totuși la serviciile unei companii private. […]
13:30
Angajata care a strâns peste 110.000 de euro înainte de 40 de ani. A mâncat același lucru zilnic la prânz # Gândul
O tânără din Marea Britanie și-a schimbat radical viața pentru strânge economii. Ea are în prezent un salariu mediu și a declarat că obiectivul său este de a se pensiona mai devreme decât prevede legea din Regatul Unit. Chiar dacă are un salariu lunar decent, Charlie Louise a reușit să strângă aproximativ 115.000 de euro […]
Acum 2 ore
13:10
Reacția MAE, după ce fiica lui Victor Ponta nu a fost primită în avion, alături de cuplurile care au revenit în țară „cu prioritate” # Gândul
Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe Andrei Țărnea a făcut declarații la sediul instituției cu privire la situația românilor rămași în zonele de conflict din Orientul Mijlociu. „Ne apropiem de 2000 de cetățeni români care s-au întors fie cu zboruri de evacuare, fie cu zboruri comerciale facilitate de statul român. 1500 de cetățeni au revenit cu propriile […]
13:10
Fostul ministru de Finanțe, Adrian Câciu, avertizează: „De azi noapte lumea a intrat în anticamera celei mai mari crize financiare din istorie” # Gândul
Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, avertizează prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare că lumea a intrat în „anticamera celei mai mari crize financiare din istorie”. Acesta susține că România nu este pregătită pentru impactul economic major și subliniază ca autoritățile continuă să fie preocupate de prețul carburanților și de deficitul planificat […]
13:00
Bugetul pe 2026 dă peste cap coaliția de guvernare. PNL vrea adoptarea bugetului, în timp ce PSD va hotărî duminică dacă va susține proiectul # Gândul
Coaliția de guvernare se reunește de la ora 13:00 să finalizeze…sau măcar să încerce să finalizeze bugetul pe 2026. Înaintea ședinței, Biroul Politic al PSD s-a reunit, acolo unde Sorin Grindeanu a convocat CPN pentru duminică, pentru a decide abordarea pe care o vor avea social-democrații pe bugetul de stat. În același timp, la PNL, […]
13:00
Cum explică MAE că un minor român neînsoțit nu a fost primit în avion, alături de românii care au revenit în țară „cu prioritate” # Gândul
13:00
Grindeanu cere explicaţii, în Coaliţie, despre programul SAFE. „Pe 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”/„Înțeleg că trebuie să mergem să facem shopping” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut mai multă transparență pe programul SAFE și a avertizat că este vorba de împrumuturi luate de România care vor trebui rambursate, nu de un grant. Oficialul a transmis că trebuie evitate „cazuri Salvador” și că nu ar trebui „să mergem la shopping”, ci să dezvoltăm uzine în țară. Sorin […]
12:50
Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile investighează un posibil atac antisemit # Gândul
O explozie puternică a avut loc în cursul nopții de duminică spre luni în fața unei sinagogi din Liege, în estul Belgiei. Incidentul s-a produs în jurul orei locale 04:00, iar autoritățile au intervenit imediat în zonă. Reacția autorităților: „Condamn categoric acest act” Potrivit informațiilor transmise de postul public belgian RTBF, nu au fost raportate […]
12:50
Un român în vârstă de 60 de ani a spart cinci magazine de haine din Austria în numai 90 de minute. El a fost prins în timp ce se pregătea să treacă granița în Ungaria. Valoarea totală a pagubelor se ridică la 5000 de euro. Jafuri date între orele 16 și 17:30 În numai 90 […]
12:50
Putin l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. „Rusia a fost și va fi un partener de încredere al Republicii Islamice” # Gândul
Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, luni, pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de nou lider suprem al Iranului, potrivit Kremlinului, relatează The Times of Israel. Putin se declară încrezător că succesorului lui Ali Khamenei va continua „cu onoare” munca tatălui său și va uni poporul iranian „în fața încercărilor grele”. Președintele adaugă […]
12:40
Sorin Grindeanu intervine în scandalul Țoiu-Ponta și anunță audierea în Parlament a ministrului și a consulului din Dubai. Îl somează și pe Bolojan să trimită Corpul de control la MAE # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre cazul fiicei minore a lui Victor Ponta, rămasă în Dubai după ce i s-ar fi refuzat accesul în autocarul de repatriere. Oficialul a spus că lucrurile trebuie să meargă într-o direcție diferită și a cerut intervenția premierului Ilie Bolojan și audierea ministrului de Externe Oana Țoiu și a […]
12:40
Prima reprezentativă de rugby a României a cedat duminică, la Tbilisi, în semifinalele Campionatului European de rugby contra selecţionatei Georgiei, deţinătoarea en-titre a titlului continental cu 30-53 (9-15). Cu toate că a condus de două ori după două lovituri de pedeapsă transformate de Conache, România a pierdut rapid avantajul și nu a reușit să mai […]
12:40
PSD cere USR-ului să vină cu o altă opțiune pentru Avocatul Poporului: „Să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, solicită USR-ului să vină cu o altă propunere pentru funcția de Avocatul Poporului. Acesta a precizat că PSD este de acord ca propunerea să fie făcută de USR, însă nu și cu numele avansate până în prezent. „Nu o să votăm. Nu ne răzgândim. USR să vină cu altă propunere, care […]
12:30
Care era desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Aceasta folosea o rețetă secretă de fiecare dată # Gândul
Fosta menajeră a familiei Ceaușescu a dezvăluit care era desertul preferat al Elenei Ceaușescu, dar și în ce mod era pregătit. Rețeta tradițională era preparată cu ingrediente simple, dar alese atent, relatează CSID. Viața privată a soților Ceaușescu a stârnit mereu curiozitate, iar unele detalii au ieșit la iveală abia după ce regimul comunist a […]
12:30
Vladimir Putin, criză de tuse în fața camerelor de filmat. Kremlinul publică accidental o secvență din discursul președintelui rus de Ziua Femeii # Gândul
Acum 4 ore
12:20
Povestea lui Ion Grigore despre interacțiunea cu legea: „Dosare prefabricate și trandafiri roșii la ușă” # Gândul
În emisiunea „Martorii” de luni, 9 martie 2026, luptătorul Ion Grigore a făcut dezvăluiri explozive despre presupuse abuzuri în justiția românească. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii. Ion Grigore susține că dosarele sale au fost „umflate” artificial. El acuză că scopul era să iasă „povestea” potrivită, mai ales după o condamnare anterioară, totul pentru a justifica […]
12:20
Incidente la meciul Rapid – Universitatea Craiova. De ce a fost oprită partida de două ori și ce amenzi a aplicat Jandarmeria # Gândul
Un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă, a fost acționat accidental în dispozitivul de jandarmi de la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, ceea ce a făcut ca partida să fie oprită pentru trei minute. În repriza secundă a meciului de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova, în zona Tribunei a II-a, în cadrul […]
12:20
Sorin Grindeanu intervine în scandalul Țoiu-Ponta: „Lucrurile trebuie clarificate pentru români. Putea să fie fata oricui. Cer clarificare urgentă” # Gândul
12:10
Luptătorul Ion Grigore vorbește în premieră despre bătăile bercenarilor. „Stăteai la o discuție, era mai multă lume acolo și gata, te băga la șantaj” # Gândul
Ion Grigore, cunoscut publicului larg din postura de luptător profesionist, a fost invitat în emisiunea „Martorii” de duminică seară. Luptătorul a vorbit deschis despre ceea ce a fost numită „gruparea sportivilor”, formată în contextul eliberării unor „paliere” lăsate libere de cămătari. Urmărește aici, integral emisiunea Martorii Ion Grigore discută retrospectiv despre presupusa „grupare a sportivilor” […]
12:10
„EXCLUSIV RAPID” după Rapid – Craiova 1-1, la exact 20 de ani de la Rapid – Hamburg 2-0, e în direct pe YouTube – ProSport de la 16:45 # Gândul
Rapid începe playoff-ul la două puncte de liderul ligii 1 și continuă lupta pentru titlu. Îi ascultam pe Gâlcă și Petrilă și discutăm cu voi despre meciul de aseară din Giulești și despre următoarele 10 partide, care ar putea să readucă titlul de campioana după 23 de ani. Ne reamintim alături de Daniel Niculae de […]
12:10
Ion Grigore : „Dosare prefabricate și trandafiri roșii la ușă – justiția românească, o vrăjeală mafiotă” # Gândul
12:00
Luptătorul Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluie fața nevăzută a vieții de cartier. „Provin dintr-o familie de intelectuali” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Ion Grigore, cunoscut în lumea sporturilor de contact și a străzii drept John din Berceni, luptător profesionist, a vorbit despre începuturile sale. Acesta a rememorat copilăria din cartierul Berceni și drumul care l-a dus, în timp, din viața de cartier în ring. Urmărește aici, integral, emisiunea […]
12:00
Ion Grigore, zis „John din Berceni”, explică originile grupării „Sportivilor”. „Nu era niciun șef” # Gândul
12:00
Primăriile primesc puterea de a opri jocurile de noroc. Orașele din România pot interzice agențiile de pariuri și sălile cu „păcănele” # Gândul
Guvernul României a modificat legislația privind jocurile de noroc printr-o Ordonanţă de urgenţă care le oferă primarilor și consiliilor locale puterea de a limita sau chiar interzice agențiile de pariuri și sălile cu aparate de jocuri. Este una dintre cele mai dure schimbări legislative din acest sector din ultimii ani. Peste 200 de localități ar […]
12:00
Criza petrolului ia amploare. Statele G7 analizează o „eliberare coordonată” din rezervele strategice pentru a calma piețele energetice # Gândul
Miniștrii de finanțe ai statelor din G7 discută o posibilă eliberare coordonată de petrol din rezervele strategice pentru a calma piețele energetice, după ce războiul dintre SUA, Israel și Iran a împins prețurile petrolului la cele mai ridicate niveluri din 2022. Miniștrii de finanțe ai statelor din G7 vor discuta despre posibilitatea eliberării coordonate a […]
11:50
Victor Negrescu: Solicit activarea unui mecanism compensatoriu la nivel european pentru a sprijini fermierii afectați de creșterea prețurilor la carburanți # Gândul
11:50
Scandalul electoral ia amploare la Budapesta. Peter Magyar acuză Rusia de interferență în alegerile din Ungaria în favoarea lui Viktor Orban # Gândul
Cresc tensiunile politice înaintea scrutinului din Ungarian. Liderul opoziției de la Budapesta, Peter Magyar, a acuzat Kremlinul că încearcă să influențeze alegerile parlamentare din 12 aprilie în favoarea premierului Viktor Orban. Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, a cerut Rusiei să nu se implice în alegerile parlamentare din aprilie, după apariția unor acuzații potrivit cărora […]
11:50
Zelenski vrea să câștige puncte în fața lui Trump: Ucraina a trimis experți în drone pentru a proteja bazele SUA din Iordania. „Am reacționat imediat” # Gândul
Ucraina a trimis drone interceptor și o echipă de experți în drone pentru a proteja bazele militare americane din Iordania, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat The New York Times. Statele Unite au solicitat ajutorul joi, iar echipa ucraineană a plecat a doua zi, a spus Zelenski. „Am reacționat imediat”, a spus Zelenski […]
11:40
11:40
Victor Negrescu, avertisment pentru agricultori: „Creșterea prețurilor la carburanți riscă să afecteze direct agricultura europeană” # Gândul
11:30
Sorin Grindeanu anunță un Consiliu Politic Național al PSD pentru o decizie legată de buget. “Sunt câteva lucruri nu par că sunt prinse” # Gândul
Președintele PSD, Sorin Grindeanu a transmis, în cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul PSD, că partidul său va decide poziția față de proiectul de buget în cadrul Consiliului Politic Național (CPN). Grindeanu susține că salariul minim și pachetul de solidaritate lipsesc din proiectul trimis de Guvern. Sorin Grindeanu a subliniat că a primit […]
11:30
Un tapițer originar din Bosia și Herțegovina, stabilit în Suedia, s-a trezit peste noapte cu aproape un milion de euro în contul său bancar. Frank Arnautović a descoperit suma uriașă în contul său în decembrie 2025. Într-o seară de decemnrie, Frank Arnautović a observat că în contul său a fost depusă suma de aproximativ 13.000 […]
11:20
Momente tensionate pentru cântăreața Rihanna, după ce locuința sa, în valoare de 13.800.000 de dolari, din zona exclusivistă Beverly Hills a fost vizată de focuri de armă. Potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de presa americană, o femeie de aproximativ 30 de ani a tras mai multe focuri către proprietatea artistei, în timp ce […]
11:10
11:10
Focuri de armă trase spre casa Rihannei din Beverly Hils. Artista se afla în vilă în momentul atacului # Gândul
11:00
Ion Cristoiu: O încercare salutară de salvare a democrației – Avocatul Poporului contestă la CCR OUG nr. 7 # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu face o analiză interesantă. El remarcă „încercarea încercare salutară de salvare a democrației”, așa cum numește demersul Avocatului Poporului de a contesta la CCR OUG nr. 7. În curs de actualizare
11:00
Atac armat în Los Angeles. Focuri de armă trase asupra casei Rihannei din Beverly Hills. Vedeta se afla în locuiță în momentul atacului # Gândul
Atac armat șocant în cartierul exclusivist Beverly Hills din Los Angeles. Casa cântăreței Rihanna a fost vizată de mai multe focuri de armă trase dintr-un vehicul. Poliția din Los Angeles a intervenit rapid și a anunțat reținerea primului suspect. Potrivit presei locale din Los Angeles, o femeie ar fi tras mai multe focuri de armă […]
10:50
Ion Grigore, zis John din Berceni, dezvăluiri despre trecutul său. „Provin dintr-o familie de intelectuali” # Gândul
10:50
Care este cel mai bun loc pe care îl poți vizita în Europa în luna aprilie. De ce merită să ajungi aici în această primăvară # Gândul
Pentru cine plănuiește o escapadă de primăvară, însă nu este hotărât unde să meargă, Belgia poate fi o alegere excelentă. Un oraș din țară a fost desemnat cel mai bun loc de vizitat din Europa în luna aprilie. Orașul istoric oferă o arhitectură uimitoare, muzee celebre și o mulțime de cafenele și restaurante confortabile, relatează […]
10:50
În timp ce PSD s-a reunit în ședință, Bolojan discută forma finală a bugetului cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la PNL # Gândul
În timp ce conducerea PSD are o ședință tensionată pentru a stabili poziția partidului în negocierile din coaliție, la PNL au loc discuții tehnice pe tema bugetului pentru 2026. Premierul și ministrul Finanțelor se întâlnesc în aceste momente cu reprezentanții PNL din Comisiile de Buget-Finanțe și din Comisiile de Administrație Publică ale Camerei Deputaților și […]
10:50
Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. Autoritățile denunță un „act extrem de violent de antisemitism” # Gândul
O explozie a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în fața unei sinagogi din Liège, un oraș din estul Belgiei, relatează BFMTV. Cauza este încă necunoscută, a declarat poliția locală, care a precizat că nu au existat răniți și că „s-au înregistrat doar pagube materiale”. Explozia a avut loc cu puțin înainte de […]
