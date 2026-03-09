A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează programul de reparații locale și cel de mentenanță a mobilierului urban

12:00

Guvernul României a modificat legislația privind jocurile de noroc printr-o Ordonanţă de urgenţă care le oferă primarilor și consiliilor locale puterea de a limita sau chiar interzice agențiile de pariuri și sălile cu aparate de jocuri. Este una dintre cele mai dure schimbări legislative din acest sector din ultimii ani. Peste 200 de localități ar […]