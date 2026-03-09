Registrul Deșeurilor lansează un modul digital pentru colectori
Cotidianul de Hunedoara, 9 martie 2026 13:50
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
14:10
Lupta românilor cu birocrația. „Trebuie să mă prezint fizic ca să-mi fac cont online” # Cotidianul de Hunedoara
„Catalogul clasei de elevi este gestionat de Primăria Sectorului 4. Cu alte cuvinte, cancelaria s-a mutat la primărie”, se plânge un părinte pe platforma care vrea să lupte cu birocrația. The post Lupta românilor cu birocrația. „Trebuie să mă prezint fizic ca să-mi fac cont online” appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Tănăsescu atrage atenția asupra numărului ridicat de dosare pe rolul Curții, aproximativ 15.000, dar și de nevoia de reanalizare a legii de organizare a Curții Constituționale. The post Șefa CCR: Nu am primit niciodată telefoane de influențare appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Sfidare pe banii cetățenilor. Cum se ascunde MAE în spatele GDPR-ului ca să nu dea explicații de interes public # Cotidianul de Hunedoara
Am ales să scriu un editorial și nu un articol informativ, pentru că uneori aroganța și sfidarea merită un răspuns cu aceeași monedă. The post Sfidare pe banii cetățenilor. Cum se ascunde MAE în spatele GDPR-ului ca să nu dea explicații de interes public appeared first on Cotidianul RO.
14:10
IGSU anunță apariția primelor incendii de vegetație din 2026. Dacă focul scapă de sub control, proprietarii riscă nu doar sancțiuni record, ci și pierderea subvențiilor APIA sau chiar dosar penal. The post „Curățenia de primăvară” cu foc pune pe jar pompierii appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Totodată, dictatorul Vladimir Putin a asigurat că „Rusia a fost şi va rămâne un partener de încredere” al Iranului. The post Vladimir Putin îi oferă „sprijinul său neclintit” noului ayatollah appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:50
Registrul Deșeurilor a fost îmbunătățit cu un modul nou pentru colectori, care simplifică trasabilitatea și gestionarea fluxurilor de deșeuri, reducând birocrația pentru companii. The post Registrul Deșeurilor lansează un modul digital pentru colectori appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Ziua de 9 martie omagiază sacrificiul celor două milioane de români victime ale terorii comuniste. The post 9 Martie. România îi onorează pe martirii luptei anticomuniste appeared first on Cotidianul RO.
13:30
DOCUMENT Buget 2026. Austeritatea lui Bolojan are efecte. Deficitul scade cu 10 miliarde lei # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a intrat în posesia proiectului de lege privind bugetul de stat pentru anul 2026. Acesta prevede reducerea deficitului de la 146 de miliarde lei în 2025, la 136 de miliarde de lei în 2026. The post DOCUMENT Buget 2026. Austeritatea lui Bolojan are efecte. Deficitul scade cu 10 miliarde lei appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Lionel Messi e aproape de borna de 900 de goluri marcate în întreaga carieră, marea lor majoritate (672) fiind marcate pentru Barcelona. The post Lionel Messi, la golul 899 al carierei – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:20
Nebunie în 2. Bundesliga. Doi suporteri cu cagule au deconectat sistemul VAR # Cotidianul de Hunedoara
Când arbitrul Felix Bickel s-a dus să consulte ecranul VAR, doi suporteri ai echipei gazdă, care purtau cagule, au deconectat sistemul. The post Nebunie în 2. Bundesliga. Doi suporteri cu cagule au deconectat sistemul VAR appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Fără o intervenție rapidă, bariera psihologică de 10 lei pe litru la pompă riscă să devină o realitate crudă, cu un efect inflaționist devastator asupra întregii economii şi cu potenţiale efecte sociale de neneglijat. The post Cum găseşte România noul şoc petrolier? appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Ambasada SUA din Oslo a fost ținta unui atac cu bombă în dimineața zilei de 8 martie. Deflagrația a avut loc în jurul orei 01:00 noaptea. The post Ambasada SUA din Oslo, ținta unui atac terorist appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Dobândirea statutului de şcoli-pilot, începând cu anul şcolar 2026 - 2027, se realizează conform Ordinului de ministru nr. 4.575/03.06.2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar autorizate cu statut de unităţi-pilot. The post Școli-pilot în 2026: Ministerul Educației a lansat procesul de selecție appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Dublă pentru „săgețile argintii”. Mercedes s-a impus în Marele Premiu al Australiei # Cotidianul de Hunedoara
Mercedes a reușit dubla în Marele Premiu al Australiei la Formula 1, confirmând așteptările specialiștilor care-i dau mari favoriți în noul sezon. The post Dublă pentru „săgețile argintii”. Mercedes s-a impus în Marele Premiu al Australiei appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Război PSD-USR pentru Avocatul Poporului. USR cere ca Renate Weber „să plece acasă”. PSD anunță că nu votează propunerea USR # Cotidianul de Hunedoara
USR spune despre Renate Weber că „are un bilanț mult prea lung de bile negre”. The post Război PSD-USR pentru Avocatul Poporului. USR cere ca Renate Weber „să plece acasă”. PSD anunță că nu votează propunerea USR appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Papahagi a fost anunțat că i se reduce sporul de doctorat: Fabulos! Economia e salvată # Cotidianul de Hunedoara
„Au economisit de la proștii care și-au pierdut 5 ani din viață ca să scrie, trăgând mâța de coadă, un doctorat”, a explicat Papahagi. The post Papahagi a fost anunțat că i se reduce sporul de doctorat: Fabulos! Economia e salvată appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Grindeanu, întrebat de Cotidianul despre propunerile pentru șefii procurorilor: Habar n-am cine sunt # Cotidianul de Hunedoara
„Habar n-am cine sunt cei care sunt propuşi, cel puţin pentru funcţiile de conducere pentru procurori şefi la cele trei parchete”, a transmis Grindeanu. The post Grindeanu, întrebat de Cotidianul despre propunerile pentru șefii procurorilor: Habar n-am cine sunt appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:10
Orgoliile politice blochează adoptarea bugetului. Nouă ședință a Coaliției # Cotidianul de Hunedoara
Social-democrații au amenințat că nu vor vota bugetul dacă nu sunt incluse toate măsurile de solidaritate propuse. The post Orgoliile politice blochează adoptarea bugetului. Nouă ședință a Coaliției appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Meciul dintre Cruzeiro și Atletico Mineiro, finala campionatului Minas Gerais s-a soldat cu 23 de eliminări după o bătaie generalizată. The post De necrezut. Meci cu 23 de eliminați – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„A fost o situație familială grea”. Grindeanu, prima reacție după ce Cotidianul a dezvăluit că ministrul Transporturilor a mințit în CV # Cotidianul de Hunedoara
„Sigur, dacă cineva a mințit, a încălcat legea, plătește, fără niciun fel de excepție”, spune liderul PSD. The post „A fost o situație familială grea”. Grindeanu, prima reacție după ce Cotidianul a dezvăluit că ministrul Transporturilor a mințit în CV appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Proteste la Complexul Energetic Oltenia: aproximativ 1.500 de mineri riscă să rămână fără loc de muncă de la 1 aprilie și cer soluții pentru prelungirea contractelor. The post A patra zi de proteste în faţa sediului Complexului Energetic Oltenia appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Primarul din Crans-Montana și alți patru oficiali sunt urmăriți penal după incendiul care a ucis 41 de persoane. Autoritățile nu verificaseră siguranța localului timp de cinci ani, deși legea impunea controale anuale. The post Primarul din Crans-Montana, în vizorul procurorilor appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Ministrul Economiei: România pierde jumătate din capitalul uman din cauza educației # Cotidianul de Hunedoara
„Cred că, în România, capitalul uman este un subiect care ar trebui să fie prioritar”, a spus Irineu Darău despre educație. The post Ministrul Economiei: România pierde jumătate din capitalul uman din cauza educației appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Descoperirile care confirmă: De ce sunt femeile mai expuse riscului de demență # Cotidianul de Hunedoara
Potrivit cercetătorilor, identificarea acestor diferenţe între sexe ar putea ajuta la conceperea unor studii clinice mai bine direcţionate şi, în timp, la dezvoltarea unor strategii de tratament mai personalizate. The post Descoperirile care confirmă: De ce sunt femeile mai expuse riscului de demență appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Interul lui Chivu a pierdut, din nou, în Derby della Madonnina, cu același scor (0-1) ca și în noiembrie, la ultima înfrângere în Serie A. The post Chivu, la prima înfrângere după 15 etape în Serie A appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Partidele din Coaliţie discută în această perioadă despre alocările bugetare, la finalul discuţiilor urmând ca Legea bugetului să fie trimisă în Parlament. The post Tăierile bugetare scot studenții la protest în Piața Victoriei appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Republica Moldova: Rețeaua ascunsă a trădării, războiul pentru reforma justiției și o posibilă crimă acoperită politic # Cotidianul de Hunedoara
Studenții basarabeni din România nu mai pot cumula bursele: măsurile de austeritate le reduc sprijinul financiar. The post Republica Moldova: Rețeaua ascunsă a trădării, războiul pentru reforma justiției și o posibilă crimă acoperită politic appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Roșie-neagră cu AI-ul. Chatboții au ajuns să recomande platforme ilegale de jocuri de noroc # Cotidianul de Hunedoara
AI-ul a trecut la un nou nivel. Giganții tech ajută utilizatorii să acceseze site-uri de pariuri offshore și să ignore mecanismele legale de control. The post Roșie-neagră cu AI-ul. Chatboții au ajuns să recomande platforme ilegale de jocuri de noroc appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Crin Antonescu trage concluzii după scandalul Ponta-Țoiu: Bolojan, liderul USR-ismului # Cotidianul de Hunedoara
„Partidele din coaliţie, şi PSD-ul, şi PNL-ul, iau decizii aproape exclusiv citind site-uri, trăgând cu urechea la ce se comentează, mai ales în online”, e de părere Crin Antonescu. The post Crin Antonescu trage concluzii după scandalul Ponta-Țoiu: Bolojan, liderul USR-ismului appeared first on Cotidianul RO.
10:40
De ce nu a intervenit China în sprijinul Iranului în fața SUA și Israelului # Cotidianul de Hunedoara
Războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iran nu mai este doar o criză regională — a devenit și o lecție geopolitică dură pentru o putere globală altădată considerată în ascensiune: China. Reacția Beijingului la atacurile militare conduse de Donald Trump și Benjamin Netanyahu arată atât limitele reale ale capacității militare chineze, cât și natura parteneriatelor pe care le cultivă pe scena internațională, notează analiști și surse diplomatice. The post De ce nu a intervenit China în sprijinul Iranului în fața SUA și Israelului appeared first on Cotidianul RO.
10:40
O nouă lege a fertilizării in vitro propune ca statul să finanțeze doar clinicile cu rate mari de succes. Proiectul stabilește limite de vârstă pentru paciente și interzice procedurile pentru minore. Peste 180 de milioane de lei au fost cheltuite până acum prin programul național de natalitate. The post Schimbări majore în programul de fertilizare in vitro appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Petrolul sare cu peste 20% şi depăşeşte pragul psihologic de 100 de dolari barilul # Cotidianul de Hunedoara
La nivel european, se discută despre o acțiune coordonată de eliberare a rezervelor strategice de stat pentru a calma volatilitatea extremă de pe piețele internaționale. The post Petrolul sare cu peste 20% şi depăşeşte pragul psihologic de 100 de dolari barilul appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Transportatorii cer Guvernului reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină # Cotidianul de Hunedoara
Transportatorii solicită Guvernului reducerea accizelor la carburanți și avertizează asupra unor posibile blocaje în aprovizionare și scumpiri în economie dacă nu sunt luate măsuri rapide. The post Transportatorii cer Guvernului reducerea cel puţin la jumătate a accizelor la motorină şi benzină appeared first on Cotidianul RO.
10:30
„Mașinile albe au ulei pe acoperiș, pot să le văd de pe geam”, a transmis un rezident din vestul capitalei iraniene. The post VIDEO Plouă negru peste Teheran appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
Cel mai nou sondaj INSCOP arată că partidele își păstrează ordinea în preferințele publicului. În cazul procentelor, unele formațiuni înregistrează scăderi față de vara anului trecut. PSD se zbate în continuare să ajungă AUR, fără succes. Nici PNL și USR nu se pot lăuda cu procente mulțumitoare. Câteva partide apărute în ultimii ani nu ar mai intra în Parlament. The post AUR scade sub 40%, PSD are scor la jumătate, PNL și USR în picaj – SONDAJ appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Mojtaba Khamenei nu era încă la cel mai înalt nivel al piramidei religioase din Iran la momentul alegerii sale în fruntea statului. The post Se naște dinastia Khamenei. Cine este Mojtaba, noul ayatollah appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Ministerul de Externe a devenit o instituție slăbită administrativ și incapabilă să gestioneze eficient situațiile de criză, acuză reprezentanții AUR care cred că statul român are o obligație fundamentală. The post AUR: România, într-o zonă de ridicol diplomatic greu de reparat appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Platforma X verifică chatbotul Grok după ce acesta a generat mesaje rasiste și pline de ură. Autoritățile globale cer măsuri mai dure pentru a controla conținutul creat de inteligența artificială a lui Elon Musk. The post Grok, din nou în vizorul autorităților appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Focuri de armă au fost trase duminică asupra casei Rihannei din Beverly Hills. The post VIDEO Focuri de armă la casa Rihannei din Beverly Hills appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Analiză AEI. Scenariul în care motorina la pompă se scumpește cu aproape 100% # Cotidianul de Hunedoara
Analiza AEI avertizează că motorina în România poate atinge 16,8 lei/l până în mai 2026. Blocarea strâmtorii Ormuz și scăderea producției în Irak cu 70% pun presiune pe prețul barilului. Deficitul de rafinare din Europa accelerează acest șoc economic major. The post Analiză AEI. Scenariul în care motorina la pompă se scumpește cu aproape 100% appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:10
Mojtaba Khamenei a fost numit oficial, primind „supunerea deplină” a Gărzii Revoluționare. Președintele Pezeshkian salută mutarea ca pe o victorie a unității naționale, în timp ce armata promite continuarea luptei împotriva SUA și Israelului. The post Iranul se strânge în jurul noului lider appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Petrolul s-ar putea ieftini curând. SUA promit deblocarea Strâmtorii Ormuz # Cotidianul de Hunedoara
SUA vor să deblocheze transportul de petrol din Golf prin eliminarea amenințărilor iraniene. Chiar dacă prețurile au crescut și Irakul exportă tot mai puțin, Donald Trump crede că piața își va reveni repede. Japonia este și ea în alertă și își verifică stocurile de urgență pentru a evita o criză. The post Petrolul s-ar putea ieftini curând. SUA promit deblocarea Strâmtorii Ormuz appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:00
Disputa pe buget bagă PSD în ședință. Social-democrații au mai găsit un motiv să se împotrivească SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Social-democrații se reunesc luni, 9 martie, de la ora 10:00, la sediul partidului din Kiseleff pentru o ședință a Biroului Politic Național. The post Disputa pe buget bagă PSD în ședință. Social-democrații au mai găsit un motiv să se împotrivească SURSE appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Înghesuială pentru încă un post călduț. PSD îl susține pe Teodorovici să îi ia locul lui Busuioc # Cotidianul de Hunedoara
Eugen Teodorovici candidează pentru a ocupa restul de mandat de consilier de conturi de la Curtea de Conturi al lui Mihai Busuioc. Alături de el mai candidează încă două persoane. The post Înghesuială pentru încă un post călduț. PSD îl susține pe Teodorovici să îi ia locul lui Busuioc appeared first on Cotidianul RO.
06:00
Bolojan a intrat cu buldozerul în banii partidelor. Au primit cea mai mică sumă din ultimii șapte ani # Cotidianul de Hunedoara
Partidele vor primi 209 milioane de lei în 2026, cea mai mică sumă din 2019 încoace. Chiar și așa, finanțarea este de 26 de ori mai mare decât în 2008, primul an în care a fost aplicată legea finanțării partidelor politice. Cotidianul vă arată pas cu pas cum a crescut spectaculos suma alocată politicienilor de-a lungul anilor și ce artificiu legal a dus la explozia subvenției. The post Bolojan a intrat cu buldozerul în banii partidelor. Au primit cea mai mică sumă din ultimii șapte ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:50
Anunțul a fost făcut de Gigi Becali, patronul echipei. În 2015, FCSB devenea prima formație pe care Mirel Rădoi o antrena. The post Mirel Rădoi, noul antrenor al FCSB: „A zis «da, nașule, vin să te ajut»” appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Bărbatul a fost dus la secția de poliție pentru audieri. The post Tragedie de 8 Martie. O femeie ar fi fost ucisă chiar de fiul ei appeared first on Cotidianul RO.
19:10
„Nu va rezista mult timp fără aprobarea mea”. Trump îl amenință deja pe noul lider suprem al Iranului # Cotidianul de Hunedoara
„Vrem să ne asigurăm că nu va trebui să ne întoarcem la fiecare 10 ani, când nu veți mai avea un președinte ca mine”. The post „Nu va rezista mult timp fără aprobarea mea”. Trump îl amenință deja pe noul lider suprem al Iranului appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Accident mortal pe DN6. Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit # Cotidianul de Hunedoara
Accidentul a avut loc între două mașini. The post Accident mortal pe DN6. Un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Războiul din Iran ar putea crește inflația cu 0,5%. Economist: „Statul poate să înceapă să numere banii” # Cotidianul de Hunedoara
„Întotdeauna stăm pe marginea prăpastiei, cu deficite comerciale, deficit bugetar, niciodată nu suntem pregătiți pentru nimic.” The post Războiul din Iran ar putea crește inflația cu 0,5%. Economist: „Statul poate să înceapă să numere banii” appeared first on Cotidianul RO.
