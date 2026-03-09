Ministrul Economiei: România pierde jumătate din capitalul uman din cauza educației

13:20

Scandal de securitate la cel mai înalt nivel în Regatul Unit. Trei bărbați au fost arestați sub suspiciunea de spionaj în favoarea Chinei, iar presa britanică scrie că doi dintre ei au legături directe cu Parlamentul de la Westminster – unul ar fi partenerul unui deputat laburist aflat în funcție, iar altul, partenerul unui fost parlamentar. Cazul reaprinde temerile privind infiltrarea instituțiilor democratice britanice, scrie The Guardian. The post Scandal uriaș în Marea Britanie. Iubitul unui deputat ar fi spionat pentru China appeared first on Cotidianul RO.