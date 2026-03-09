Nebunie în 2. Bundesliga. Doi suporteri cu cagule au deconectat sistemul VAR

17:30

„O gargară trufașă, demnă de D.J. Trump, din care nu rezultă decât că lista e a lui N. Dan și că, după buget, soarta premierului Bolojan va să fie pecetluită de președinte și de PSD”. The post „Mai avea puțin și îi lua cu «Hai sictir!»”. CTP critică dialogul lui Nicușor Dan cu protestatarii de la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.