Lansări fără efort: cum încarci corect blank-ul pe lansete crap de 3.90 metri
Bihoreanul
,
9 martie 2026 14:50
Liniștea unui mal de lac la răsărit este adesea străpunsă de șuierul scurt al unei lansări de forță, un sunet care pentru mulți pescari de crap reprezintă uvertura unei partide memorabile. În căutarea acelor praguri îndepărtate, unde exemplarele capitale se simt în siguranță, lungimea echipamentului devine un factor determinant. Lanseta de 3.90 metri (sau 13 picioare, în terminologia clasică) este privită adesea ca un instrument intimidant, un „tun” de carbon care cere forță brută. Realitatea este însă mult mai subtilă și mai elegantă. O lansare reușită la distanțe ce depășesc pragul psihologic de 140 de metri nu este rezultatul unei musculaturi de atlet, ci al unei simbioze perfecte între tehnica pescarului și dinamica blank-ului. A învăța să încarci corect o astfel de vargă înseamnă să înțelegi cum să transformi energia cinetică în distanță pură, fără a forța articulațiile sau materialul.
15:30
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că liderii partidului se vor reuni duminică pentru a decide poziția față de proiectul legii bugetului, reiterând nemulțumiri privind faptul că acesta nu ar include măsuri propuse de social-democrați cum ar fi majorarea salariului minim și „pachetul de solidaritate”. Grindeanu a mai spus că în acest moment „sunt foarte multe motive” pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.
15:00
Până pe 13 martie, orădenii se pot debarasa gratuit de deşeurile voluminoase şi periculoase din gospodării, în cadrul campaniei sezoniere organizate de RER Vest, în parteneriat cu Primăria Oradea. Conform regulilor cu care orădenii sunt deja obișnuiți, colectarea deșeurilor voluminoase și periculoase se face strict în baza programării telefonice...
14:50
14:30
Atribuite încă din luna iunie a anului trecut, lucrările de modernizare a parcului din Șanțul Cetății au început abia acum. Primăria a anunțat demararea șantierului de către firma Flodor Transcom, care are la dispoziție 8 luni ca să refacă suprafața verde întinsă pe mai bine de 65.000 mp.
14:20
Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi peste valorile obișnuite pentru această perioadă în regiunea Crișana, din care face parte și județul Bihor, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni publicate luni.
14:10
Un tânăr de 20 de ani din Lugașu de Sus s-a ales cu dosar penal, după ce a provocat un accident rutier pe un drum comunal din localitate. Potrivit polițiștilor, acesta conducea o motocicletă neînmatriculată, fără permis și sub influența alcoolului.
13:50
Mai multe focuri de armă au fost trase de către o femeie în vila vedetei pop Rihanna, localizată în cartierul Beverly Hills din Los Angeles. Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 13:21 ora locală, iar artista se afla acasă în acel moment. Polițiștii au reușit să o prindă pe suspectă la aproximativ jumătate de oră după atac.
13:20
Primăria Oradea a prelungit programul de lucru al ghişeului pentru relaţii cu publicul pe tema parcărilor de domiciliu, deschis începând de luni în Sala Ghişeelor. Orădenii vor putea solicita informaţii direct de la ghişeu de luni până joi între orele 8 şi 18, iar vineri între orele 8 și 15:30. Conducerea municipalităţii a hotărât prelungirea programului de lucru, stabilit iniţial doar până la ora 13, având în vedere numărul mare de şoferi care au fost să ceară îndrumare în prima jumătate a zilei de luni.
12:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că statul român are pe masă cinci scenarii pentru a nu se ajunge la 10 lei pentru un litru de carburant, după ce s-a înregistrat cea mai mare creştere săptămânală a preţului pentru barilul de petrol din 1983 încoace. Oficialul a afirmat că Guvernul ia în calcul să reducă temporar, până la încheierea războiului din Orientul Mijlociu, din nivelul taxelor și accizelor.
12:10
Primele instituții administrative în care este pusă în aplicare OUG 7/2026 privind reforma în administrație sunt cele 42 de prefecturi din țară. În baza unui Ordin al Ministerului Afacerilor Interne, în Bihor personalul Prefecturii va fi redus de la 39 la 35 de posturi ocupate.
11:30
Pompierii militari bihoreni intervin luni pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de echipamente și materiale IT din localitatea Aleșd.
11:00
Piețele energetice globale trec printr-un șoc: luni, prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril pentru prima dată din 2022 încoace, alimentat de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.
10:50
Digitalizarea gestionării celor 30.000 de parcări de domiciliu se lasă cu nemulțumiri și amânări. Orădenii reclamă dificultăți la înscrierea pe platforma online și se tem că implementarea noului sistem va obliga șoferii să liciteze locurile, crescând tariful anual de închiriere, fixat acum la 160 lei.
09:50
Încălzirea vremii aduce și o agendă tot mai plină în Oradea, iar în această săptămână au loc concerte, spectacole, lansări de carte și expoziții. Printre evenimentele notabile se numără lansarea volumului istoricului Gabriel Moisa, „Nomenclatura comunistă din Bihor – Stop cadru: anul 1989”, dar și un concert Direcția 5.
09:00
Un duo de poliţişti de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Oradea a ajuns în atenția procurorilor după o ieșire de pomină într-un club din centrul orașului. Cei doi, un el și o ea, au ieșit într-o seară la clubul Columbus din Pasajul Vulturul Negru, probabil pentru o documentare a fenomenului infracțional din viața de noapte. Numai că, după câteva pahare bune, atmosfera i-a înfierbântat...
08:30
Alege pământul de flori obținut din compost realizat din deșeuri biodegradabile colectate separat! Acest material natural este ideal pentru plantarea răsadurilor și a florilor ornamentale, oferind nutrienți valoroși solului. Colectarea corectă a deșeurilor biodegradabile contribuie la transformarea lor într-o resursă utilă pentru natură și pentru grădinile noastre.
08:00
Indiscutabil, Bolovan este un vizionar. „Ați văzut că am început să scumpim benzina cu mult înainte de a începe războiul din Iran. Acum văd că toate țările se iau după noi”. „Dar nu o să crească prețurile din nou?”. „Șoferii nu-și vor da seama că de la pompă la casierie se vor schimba de trei ori”.
00:00
Luni, 9 martie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Primăria a fost forțată de judecători să descalifice firma „prietenă” de la construirea viitoarelor pasaje; Nemulțumiri și îngrijorări legate de noul sistem de atribuire a parcărilor de domiciliu; Primăria Oradea predă toate țarcurile și eco-insulele firmei RER Vest; Horticultor și conferențiar la Universitate, Ruben Budău ne învață cum să plantăm arbori.
23:00
Matei Plosceanu, elev la LPS Bihorul Oradea, a devenit vicecampion național la judo pentru juniori (+100 kg), după un parcurs impresionant la Finala Campionatului Național U21, desfășurată la Brașov între 6 și 8 martie.
22:30
Etapa a 19-a din Liga III, Seria a 8-a, a adus un derby bihorean spectaculos la Beiuș, câștigat de Crișul Sântandrei, dar și un punct important obținut în deplasare de Lotus Băile Felix, pe terenul celor de la Viitorul Cluj. Runda a confirmat forma bună a echipei din Sântandrei, care rămâne în plutonul fruntaș al seriei.
20:20
Seniorii care participă la atelierele de pictură organizate de Fundația Comunitară Oradea își vor expune lucrările într-o expoziție deschisă publicului marți, de la ora 16, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai”.
19:40
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs duminică seara, în jurul orei 18.30, în cartierul Rogerius din Oradea, după ce șoferița unui Volvo nu a acordat prioritate într-o intersecție, iar în urma impactului mașina pe care o conducea a ajuns în țarcul de gunoi și a rupt un stâlp de curent din apropiere, care a rămas sprijinit în fire.
18:40
Ministerul Educației și Cercetării a lansat în consultare publică un proiect de ordin prin care propune introducerea unei noi discipline opționale pentru elevii de clasa a VII-a, intitulată „Economie circulară și consum responsabil”.
17:40
O postare publicată duminică de Serviciul Român de Informații pe Facebook, cu ocazia zilei de 8 martie, a generat reacții critice în mediul online, după ce instituția a difuzat o imagine în care cuvântul „feminin” este plasat deasupra nivelului „critic” într-o scară de alertă.
16:50
România caută spații suplimentare care ar putea fi folosite ca adăposturi pentru populație în situații de urgență, inclusiv parcări subterane și alte zone aflate sub nivelul solului, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN.
15:50
Orădenii interesați de bijuterii și minerale sunt invitați, în perioada 27-29 martie, să admire și să achiziționeze diverse piese în cadrul expoziției „Mineral Expo”, organizată la Casa de Cultură a Sindicatelor.
15:00
Interpreta de muzică populară Georgiana Lobonț va susține pe 28 martie, la Oradea Arena, un concert de pricesne intitulat „Roagă-te și crede!”. Spectacolul este programat de la ora 19, cu aproximativ două săptămâni înainte de Paști.
13:30
Gata, s-a decis, pe Corso nu se mai fac celebrele cercuri de culoare deschisă care aminteau de vechea formă a străzii principale din Oradea. Măsura a fost luată în vârful degetelor, pentru a nu mai stresa cetățeanul curios să vadă ce se mai întâmplă în urbea lui.
12:30
Românii vor trece din nou la ora de vară la finalul lunii martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, iar serile vor deveni mai luminoase. Schimbarea va avea loc în ultimul weekend din lună, în noaptea de sâmbătă, 28 martie, spre duminică, 29 martie.
10:50
În contextul în care angajările în sectorul public sunt blocate, Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență prin care propune deblocarea examenului de titularizare, pentru angajarea în învățământul preuniversitar, dar și a posturilor de asistenți universitari din învățământul superior.
09:20
Tot mai mulți tineri din generația Z consumă alcool în exces și droguri la începutul vârstei adulte, arată o cercetare a unei universități britanice, citată de G4Media, potrivit căreia aproape 7 din 10 participanți au avut cel puțin un episod de băut excesiv în ultimul an, iar aproape jumătate au încercat cannabis.
08:20
Handbaliștii de la CSM Oradea au obținut sâmbătă seara o victorie importantă în play-off-ul de promovare al Divizia A. Formația orădeană s-a impus pe teren propriu, la Arena Antonio Alexe, în fața echipei CSU Pitești, cu scorul de 41-36, într-un meci în care gazdele au controlat în mare parte jocul.
23:00
CSM Oradea continuă parcursul excelent din cupele europene. Echipa bihoreană s-a calificat în sferturile de finală ale LEN EuroCup la polo pe apă, după ce a trecut la limită de formația spaniolă CN Terrassa, scor general 28-27, în optimile competiției.
21:30
Un Ford Mustang Mach-E a ajuns sâmbătă seară pe liniile de tramvai, după ce s-a ciocnit cu un alt autoturism, Volkswagen Passat, pe Bulevardul Nufărul din Oradea, vizavi de centrul comercial Lotus, iar în urma accidentului o persoană a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
20:50
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că peste 1.000 de cetățeni români au fost aduși în țară după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu. Autoritățile pregătesc noi zboruri de evacuare în perioada următoare.
20:10
Un atac aerian produs sâmbătă în zona Aeroportului Internațional din Dubai a dus la suspendarea temporară a zborurilor, într-o nouă escaladare a războiului din Orientul Mijlociu. Președintele iranian Masoud Pezeshkian a anunțat că Iranul nu va mai ataca statele vecine, cu condiția ca acestea să nu permită lansarea de atacuri împotriva Iranului de pe teritoriul lor.
19:20
Grupul german Schmitz Cargobull a deschis la Oradea prima sa fabrică din Europa Centrală și de Est, după ce România a concurat pentru investiție cu Ungaria și Slovacia. Producătorul de semiremorci a început producția într-o hală închiriată, unde compania a investit până acum peste 3 milioane de euro.
18:10
Ghizii de la Master Adventure, cunoscuți pentru activitățile de rafting și aventură pe care le organizează la Vadu Crișului, au lansat zilele trecute o provocare neobișnuită pentru pasionații de munte: cine găsește o plăcuță din alamă ascunsă la baza Everestului și o aduce înapoi în Bihor primește acces gratuit pe viață la activitățile lor.
17:40
Șase jucători ai echipei CSM Oradea au fost convocați în lotul lărgit al naționalei masculine de polo pe apă a României, în vederea participării la Cupa Mondială – Divizia 2, competiție programată în perioada 5–14 aprilie, în Malta.
16:20
FC Bihor Oradea s-a calificat în play-off-ul Ligii 2 după o remiză spectaculoasă obținută sâmbătă pe Stadionul „Iuliu Bodola”, scor 2-2 cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Echipa antrenată de Erik Lincar a revenit dramatic de la 0-2, egalând în minutul 90+3 prin Ioan Hora, din penalty, în fața a peste 4.000 de spectatori.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Din cauza războiului din zonă, Dubai-ul a devenit o destinație nesigură. Prin urmare, toți cei care au dorit să mănânce o ciocolată Dubai la ea acasă, să-și facă selfie cu hotelurile de lux spre disperarea pizmașilor sau să-și șocheze mândra pot veni acasă cu avioanele trimise de Statul Român.
13:30
Societatea de transport public local din Oradea s-a făcut de mirul lumii, după ce săptămâna trecută s-a lăudat pe internet că face curățenie în stațiile de tramvai și autobuz din oraș. OTL a postat pe Facebook un videoclip care arată mai mulți muncitori, în echipe de câte 2-3, în timp ce spălau refugii pentru călători. Numai că, așa cum se vede chiar și pentru necunoscători în ale tehnologiei, filmulețul a fost creat cu AI...
12:00
Casa Darvas - La Roche a găzduit, vineri seară, cea mai vie lansare de carte din Oradea ultimilor ani, pentru prezentarea celei mai „calde” lucrări a fostului deputat UDMR Székely Ervin, despre Ungaria lui Viktor Orbán în pragul alegerilor din aprilie, primele care îi pot mătura de la putere regimul iliberal instaurat din 2010. Erudiți, plini de umor și plăcuți ca persoane, vorbind o română impecabilă și bogată, cei doi ai invitați ai autorului nu au vorbit, însă, despre carte, ci unul despre Székely, iar celălalt despre felul în care regimul Orbán a instrumentalizat miturile și frustrările maghiarilor, plus propaganda împotriva străinilor, pentru ca elita sa să-și umple conturile.
11:10
Un copil din județul Bihor i-a surprins pe jurații emisiunii Românii au talent, după ce a demonstrat pe scenă abilități neobișnuite pentru vârsta sa. Albert Pascotescu, în vârstă de 4 ani și 8 luni și originar din Beiuș, citește cursiv, face calcule matematice avansate și poate decoda mesaje în codul Morse. I-a impresionat pe jurați așa că a primit patru de „DA” și s-a calificat în etapa următoare a competiției.
10:00
Liderul AUR Bihor și consilierul județean Ciprian Blejan a transmis vineri un comunicat public - intitulat „Cât de sigură mai este România? Dar Oradea?" - în care solicită autorităților naționale date despre cetățenii proveniți din state aflate în zone de conflict care au rezidență în România, inclusiv defalcat pe județe și orașe. Mesajul vine pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran, dar fără nicio argumentare concretă privind riscurile de securitate pe care aceste persoane le-ar reprezenta.
09:00
Pictoriță și profesoară la Liceul de Arte din Oradea, Claudia Elena Peter își demonstrează caracterul artistic bivalent. Ea și-a prezentat, vineri seară, în fața publicului orădean cel de-al patrulea roman, „Umbra micului oraș”, care a câștigat locul III la un concurs național desfășurat anul trecut și a fost deja lansat în București. Romanul, cu intrigă polițistă, devoalează o crimă monstruoasă petrecută în Cugir.
23:50
CSM CSU Raiffeisen Oradea a reluat campionatul cu o victorie pe teren propriu. Formația pregătită de Cristian Achim a învins vineri seară FC Argeș Pitești, scor 97-83, la Arena „Antonio Alexe”, obținând astfel cea de-a 17-a victorie din actuala ediție a Ligii Naționale de baschet masculin.
23:40
Câteva zeci de persoane au protestat vineri seară în fața Palatului Cotroceni, cerându-i președintelui Nicușor Dan să nu semneze propunerile făcute de ministrul Justiției pentru conducerea marilor parchete – Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).
20:00
Un schimb de acuzații între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul ungar Viktor Orbán a escaladat rapid în ultimele zile, depășind granițele dplomației. La mijloc se află miliarde de euro blocate, o conductă de petrol întreruptă, zeci de milioane de dolari confiscați, precum și o amenințare dură a lui Zelenski, care a dat de înțeles că ar trimite militarii pe urmele lui Orbán.
19:40
Inspectorii Gărzii Forestiere au finalizat controlul din pădurea Delani, de lângă Beiuș, concluzionând că s-au tăiat 7 arbori fără drept. Fapta, cu un prejudiciu de 1.800 lei, va fi reclamată Poliției. La controlul din teren a participat și inspectorul general al Gărzii Forestiere Naționale, George Gârbacea, venit de la București pentru un alt control în Bihor.